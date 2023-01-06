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Конгресс три дня подряд не может избрать спикера Палаты представителей
В четверг, после третьего дня голосований, конгрессмены вновь не смогли избрать спикера Палаты представителей Конгресса США. Ведущему кандидату в спикеры от Республиканской партии Кевину Маккарти не хватило 18 голосов для избрания на этот пост.
Причиной первого, более чем за сто пятьдесят лет случая, когда победившая на выборах партия не может избрать спикера после одиннадцати раундов голосований, стала оппозиция Кевину Маккарти 20 конгрессменов-республиканцев, требующих от него в обмен на свои голоса различных уступок. Например, упрощения процедуры избрания и смещения спикера Палаты представителей, назначения членов их группы в ключевые комитеты, проведения в будущем голосований по снижению государственных расходов. Маккарти согласился с некоторыми из требований, но меньшинство не уступает. Он оказался в полной зависимости от двадцатки республиканцев, поскольку демократы, которые будут в меньшинстве в Конгрессе нового созыва, единодушно проголосовали за своего кандидата демократа Хакима Джеффриса.
Как будут дальше развиваться события, не берется предсказать никто. Следующий раунд голосований состоится в полдень в пятницу. Маккарти и его сторонники продолжают консультации с оппонентами, которые публично продолжают настаивать на своих требованиях. Между тем, по сообщениям прессы, страсти в помещениях Конгресса накаляются. Законодатели нередко общаются друг с другом на повышенных тонах. Из-за отсутствия спикера Конгресс не может приступить к работе. Члены Палаты представителей официально не подведены к присяге. Многие из них публично жалуются на безответственность коллег, создавших, по сути, беспрецедентную ситуацию на Капитолии.
Видные республиканцы, включая бывшего президента Дональда Трампа, выражают беспокойство тем, что эта ситуация может нанести серьезный политический ущерб Республиканской партии, продемонстрировав ее неспособность к управлению.
«Не превращайте наш большой триумф в гигантское унизительное поражение», – обратился к двадцатке конгрессменов Трамп. Самой крупной за 60 лет опасностью для партии назвал ситуацию бывший спикер Палаты представителей республиканец Ньют Гингрич.
Другие новости дня
Украина отвергла предложение Путина о прекращении огня на Рождество
Киев отверг предложение президента России Владимира Путина прекратить огонь на время празднования православного Рождества. Вечером 5 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, что предложение Кремля «не может и не должно» быть воспринято серьёзно.
«Президент Владимир Зеленский предложил прозрачную формулу мира из 10 шагов. Россия игнорирует план и вместо этого обстреливает Херсон в рождественский Сочельник (24 декабря – ред.), запускает массовый ракетный удар и атаки дронов на Новый год», – написал Кулеба.
В ночь на 6 января Зеленский заявил в видеообращении, что Путин планирует использовать двухдневное перемирие, чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение» украинской армии в Донбасе.
(В конце декабря Зеленский сказал: «Бахмут, Соледар, Кременная. В целом, держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся»).
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в твиттере назвал предложение о перемирии «лицемерием» и заявил, что «временное перемирие» Россия получит, когда «уйдёт с оккупированных территорий». Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале в ответ на идею прекращения огня написал: «HIMARS очень смешно слушать разные предложения с болот».
Ранее 5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в Украине на православное Рождество – с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Это первое такое объявление со стороны Москвы с начала февральского вторжения.
Сообщение о распоряжении Путина было выложено на сайте Кремля. В тексте говорится, что прекращение огня объявляется по предложению предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева). К этому же призывается Киев.
«Призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», – говорится в документе.
Ранее на сайте Московской патриархии появилось сообщение от имени предстоятеля РПЦ к сторонам войны с призывом установить рождественское перемирие. Война в тексте названа «междоусобным конфликтом». Одностороннее прекращение боевых действий Путину в телефонных переговорах предложил 5 января президент Турции Реджеп Эрдоган.
- Предложенная Зеленским формула мира из 10 шагов публично не раскрывалась. Ранее в ООН президент Украины заявлял, что его формула предполагает создание трибунала против России, выплату Киеву компенсаций за войну, обеспечение Киеву финансовой и военной поддержки со стороны стран Запада, ограничения цены на российские ресурсы и восстановления территориальных границ. Москва комментировала эти пункты по отдельности, заявляя, что не готова к таким условиям.
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США: целью Пригожина под Бахмутом могут быть месторождения
Основатель «ЧВК Вагнера», близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин может быть заинтересован в получении контроля над соляными и гипсовыми месторождениями в Донецкой области Украины – и именно этим объясняется активное участие наёмников «ЧВК Вагнера» в штурме города Бахмут. Такого мнения придерживаются в администрации Соединённых Штатов – сообщает агентство Reuters со ссылкой на не названного по имени представителя Белого дома.
Как сказал агентству американский чиновник, у Вашингтона есть основания полагать, что «одержимость» Пригожина Бахмутом обусловлена материальными мотивами.
Крупнейшее соляное месторождение Европы – Артёмовское – находится в районе Бахмута, производственные мощности предприятия по переработке соли «Артёмсоль» – в расположенном неподалёку городе Соледар, который также штурмуют российские войска при участии «ЧВК Вагнера».
Представитель Белого дома также привёл оценку потерь среди наёмников «ЧВК Вагнера». По его словам, из 50 тысяч бойцов этой организации, были убиты более четырёх тысяч, ещё около 10 тысяч были ранены. Более тысячи бойцов «Вагнера» погибли за последний месяц только под Бахмутом.
Пригожин сообщение пока не комментировал. Сам он настаивает на том, что штурм Бахмута играет важную роль в военном отношении.
«Бахмут сегодня — это место встречи двух войск. Как Куликово поле, Бородино и другие исторические примеры. Где одна армия должна уничтожить другую», — приводит в частности заявление Пригожина его спецслужба.
Несмотря на то, что наступление на Бахмут ведётся уже несколько месяцев, российские силы пока не смогли завладеть городом, разрушенным, по данным украинских властей, уже на 60%. В последнее время активизировалось наступление также на Соледар. Российский телеграм-канал War Gonzo в пятницу пишет, что там якобы удалось прорвать оборону украинских сил и продвинуться к центру города; официального подтверждения этого нет ни со стороны Минобороны России, ни от украинской стороны.
США ранее обвиняли «ЧВК Вагнера» в эксплуатации природных ресурсов в Африке, в частности ЦАР, Мали и Судане, для финансирования войны в Украине. Российские власти отвергали эти обвинения. Известно, что наёмники ЧВК присутствуют в этих африканских странах.
В конце декабря США сообщали, что «группа Вагнера» получила партию оружия из Северной Кореи. Это отрицал как Пригожин, так власти КНДР.
Старший советник госсекретаря США по Кавказу ушел в отставку
Филип Рикер покинул дипломатическую службу и пост старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе.
Как сообщил спикер госдепа Нед Прайс, с момента назначения Рикера в августе 2022 года «предполагалось и ожидалось, что он будет занимать эту должность на краткосрочной основе – до конца года». По его словам, работа Рикера в качестве старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе ускорила взаимодействие и помогла выстроить структурированный процесс для установления мира в регионе.
Прайс добавил, что «уход Рикера никоим образом не подрывает приверженность Вашингтона обеспечению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для Южного Кавказа».
Отметим, что Рикер возглавлял американскую делегацию на 56-м раунде Женевских дискуссий, который прошел в октябре 2022 года, а в декабре он посетил Тбилиси, встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и записал видеообращение к жителям страны.
В Москве госпитализирован режиссер Никита Михалков
В Москве госпитализирован режиссер Никита Михалков. По данным издания «База», он попал в больницу с пневмонией, вызванной коронавирусом, и его состояние оценивается как тяжелое.
В свою очередь «Интерфакс» сообщает, что Михалков госпитализирован с гриппом. О состоянии больного в новости агентства ничего не сказано.
Михалков, которому в октябре прошлого года исполнилось 77 лет, известен ультраконсервативными и монархическими взглядами. Он скептически относится к существованию коронавируса, и особенно - к вакцинации от болезни. В одном из выпусков телевизионной программы «Бесогон», в которой режиссер выступает и в качестве автора, и в качестве ведущего, он утверждал, что под видом прививки от ковида осуществляется проект миллиардера Билла Гейтса по чипированию людей ради сокращения численности населения планеты Земля, которое потребляет слишком много ресурсов. Тот выпуск был снят с эфира.
- В прошедшее воскресенье, 1 января, государственный телеканал «Россия 24», начиная с двух часов ночи и в течение почти суток, показывал в своем эфире программу «Бесогон». Почему именно этот проект был выбран в качестве новогоднего, не уточнялось.
- Михалков один из самых влиятельных людей в российском кинематографе. Он президент Московского международного кинофестиваля и председатель Союза кинематографистов России. Он лауреат премии «Оскар», Гран-при Каннского кинофестиваля и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.
Латвийская контрразведка задержала шеф-редактора российского агентства Sputnik
Служба государственной безопасности Латвии задержала шеф-редактора литовской службы российского государственного агентства Sputnik Марата Касема. Он подозревается в нарушении санкционного режима. Его арестовал суд Риги.
О задержании гражданина Латвии, работающего на «Россию сегодня» сообщает издание Delfi со ссылкой на СГБ. Как сообщили редакции, журналист был задержан еще в 3 января. У него есть латвийское гражданство, он прибыл в страну в конце декабря. Имя задержанного издание не называет.
Редакция «Спутника» уточняет, что Касем прибыл в Латвию по семейным обстоятельствам. Он был арестован 5 января и переведен в Центральную тюрьму Риги. Как сообщает агентство, их сотруднику, кроме обвинения в нарушении санкций, могло быть предъявлено обвинение в шпионаже. Другие источники эту информацию не подтверждают.
- Евросоюз запретил работу на территории стран ЕС агентства Sputnik и канала RT в марте, после начала войны в Украине. Запрет введен до прекращения войны и до тех пор, пока Россия и связанные с ней СМИ «не остановят деятельность по дезинформации и информационные манипуляции против ЕС».
- Еще до введения запрета на уровне ЕС Латвия запретила работу изданий холдинга «Россия сегодня», куда входит Sputnik, на своей территории. Там объяснили это персональными санкциями ЕС против гендиректора холдинга Дмитрия Киселева.
- Россия называет действия ЕС и Риги атакой на свободу слова. После вторжения в Украину Москва запретила работу на своей территории десяткам западных и российских СМИ, обвиняя их в распространении дезинформации, и приняла закон о внесудебном закрытии редакций.
Путин поручил армии прекратить огонь в Украине на православное Рождество
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в Украине на православное Рождество - с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Это первое такое объявление со стороны Москвы с начала февральского вторжения.
Сообщение о распоряжении Путина выложено на сайте Кремля. В тексте говорится, что прекращение огня объявляется по предложению предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева). К этому же призывается Киев.
«Призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова,» - говорится в документе.
Ранее на сайте Московской патриархии появилось сообщение от имени предстоятеля РПЦ к сторонам войны с призывом установить рождественское перемирие. Война в тексте названа «междуусобным конфликтом». Одностороннее прекращение боевых действий Путину в телефонных переговорах предложил 5 января президент Турции Реджеп Эрдоган.
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В Киеве назвали призыв РПЦ к перемирию на Рождество «ловушкой»
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла объявить 6-7 января так называемое рождественское перемирие между Россией и Украиной "циничной ловушкой".
Как написал Подоляк в твиттере, РПЦ "не является авторитетом для глобального православия и выступает лишь как «пропагандист войны»". Украинский чиновник, охарактеризовав деятельность РПЦ как "призывы к геноциду украинцев", назвал предложение патриарха Кирилла "элементом пропаганды".
Руководители Украины и ведущих украинских религиозных конфессий пока не комментировали предложение Кирилла.
Ранее на сайте Московской патриархии появилось сообщение от имени предстоятеля РПЦ. В нём говорится: "Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова". Большинство православных верующих в Украине и России отмечают Рождество 7 января.
Это первый случай после широкомасштабного российского вторжения в Украину, когда от РПЦ исходит инициатива перемирия, приуроченного к церковному празднику. В апреле 2022 года ООН и папа римский предлагали объявить перемирие на Пасху. Тогда, однако, РПЦ не присоединилась к этому призыву, а власти России отвергли его, заявив, что Украина якобы использует перемирие для наращивания поставок вооружения с Запада и перегруппировки своих сил. Нынешнюю инициативу Кирилла Кремль пока не комментировал.
Ряд комментаторов обратил внимание, что патриарх Кирилл в своём обращении назвал российско-украинскую войну междоусобным конфликтом, то есть по сути гражданской войной. Такое определение встречается, впрочем, и в других его высказываниях, посвящённых войне.
В Украине Кирилла и РПЦ обвиняют в поддержке войны; предстоятель РПЦ неоднократно обвинял власти Украины и страны Запада в развязывании конфликта, а также благословлял российских военных, заявляя при этом, что он выступает за мир.
Михаил Cаакашвили поблагодарил участников акции #SaveMisha
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поблагодарил участников акции в свою поддержку. Слова благодарности опубликованы на его фейсбук-странице – на грузинском, украинском, русском и английском языках.
Особую благодарность Саакашвили выразил организаторам акции #SaveMisha – российскому оппозиционеру, юристу и правозащитнику Марку Фейгину и советнику Офиса президента Украины Алексею Арестовичу.
Как сообщалось ранее, в Грузии и более чем в 20 странах мира в среду прошли пикеты в поддержку Саакашвили. Демонстранты требовали немедленно отпустить бывшего президента Грузии из-под стражи в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Фотографии акций протеста, которые прошли, в частности, в Армении, Латвии, Украине, Германии, Чехии, Болгарии, Польше, Молдове и ряде других стран, включая Австралию, опубликовал российский оппозиционный общественный деятель Марк Фейгин. Недавно он получил от Саакашвили, который сейчас находится в гражданской клинике в Тбилиси, записку, в которой бывший президент Грузии обвинил власти России в своем отравлении.
Несколько человек пришли на акцию и у секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России.
В Грузии митинги прошли в Тбилиси и ряде других городов, в том числе и в поселке Чорвила, где родился основатель правящей партии миллиардер Бидзина Иванишвили, оппонент Саакашвили, которого сторонники бывшего президента считают ответственным за его уголовное преследование. Сторонники Саакашвили пытались устроить шествие, но группа местных жителей, поддерживающих Иванишвили, преградила им путь. После стычек под надзором полиции демонстрантам пришлось покинуть поселок.
9 января суд в Тбилиси должен вернуться к рассмотрению ходатайства адвокатов Саакашвили, которые добиваются для него разрешения пройти лечение в одной из европейских клиник.
Бывший президент Грузии, который сейчас является гражданином Украины, был арестован в Тбилиси осенью 2021 года после тайного возвращения в страну.
Украина: город Бахмут разрушен более чем на 60%
Город Бахмут в Донецкой области Украины, который несколько месяцев пытаются взять российские войска, разрушен более чем на 60%. Об этом сказал в эфире украинского национального телемарафона глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко.
Большая часть мирных жителей уехала из города, однако некоторые из них там всё же остаются. По словам Кириленко, в среду при российском обстреле в Бахмуте погибли две женщины.
"Какие бы попытки войти в город ни предпринимал противник, ему не удается продвинуться. Какие бы успехи они ни имели, они были отброшены на прежние позиции за пределы города", - сказал Кириленко. Об "успехах" защитников Бахмута заявил в вечернем обращении в среду также президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он посещал город и называл его "фортецией", то есть крепостью. Генштаб Украины в своей сводке также сообщил, что в ходе последних боёв российские военные были выбиты за пределы городской застройки.
По сообщениям западных аналитиков, в частности из Института изучения войны (ISW), российское командование в последнее время ослабило натиск на Бахмут и усилило его на другом направлении - в районе города Соледар, где, однако, прорвать фронт также не удаётся.
Источники с обеих сторон конфликта называют Бахмут (в 1924—2016 годах официально именовавшийся Артёмовск) одной из самых напряжённых точек на линии фронта, где обе стороны несут значительные потери. Глава "ЧВК Вагнера", бойцы которой участвуют в штурме Бахмута, Евгений Пригожин, заявлял, что украинские военные создали в городе "500 линий обороны". Комментирующий события на фронте бывший полевой командир сепаратистов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) отмечает, что "на участке фронта Соледар-Бахмут ЧВК "Вагнер" (основная ударная сила) и взаимодействующие части ВС РФ продолжали "разбивать лоб" о сплошные укрепления противника". Минобороны России официально о последних событиях в районе Бахмута не сообщало.
- Президент России Владимир Путин, заявляя ранее, что так называемая специальная военная операция в Украине идёт по плану, не раз говорил, что российские войска продвигаются медленно, поскольку не штурмуют украинскую линию обороны "в лоб". На деле, речь часто идёт именно о лобовых наступлениях, в ходе которых артиллерийским огнём разрушаются городские кварталы. Значительные разрушения, в частности, были причинены ранее взятым российскими войсками городам Попасная и Северодонецк в Луганской области. Бахмут российские войска пытаются взять уже почти полгода.
«Лексус» Бибилова со знаком Z спровоцировал скандал в Цхинвали
Сотрудники югоосетинской Госавтоинспекции 2 января остановили автомобиль «Лексус» экс-президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова с номерным знаком Z. Как сообщили интернет-ресурсы, приближенные к бывшему югоосетинскому лидеру, сотрудники «были вынуждены выполнить приказ» действующего президента Алана Гаглоева и «попросили экс-президента удалить знаки российской спецоперации с автомобиля».
«Бибилов четко и ясно дал понять, что никому не позволит снимать символы борьбы с неофашизмом с его авто и представители МВД вынуждены были согласиться с его принципиальной позицией», – говорилось в сообщении.
Ресурсы, приближенные к Бибилову, также писали, что установить «красноречивый знак Z» вместо автомобильных знаков ему позволила российская сторона. Кроме того, сообщается, что с таким же номером в России передвигается глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Ряд российских и югоосетинских телеграм-каналов усмотрел в инциденте «русофобию». Некоторые поинтересовались: «Что будет потом? Запрет символа Z на законодательном уровне?»
Глава югоосетинского МВД прокомментировал ситуацию в эфире ГТРК «ИР». Валерий Газзаев говорит, что «автотранспортное средство в течение нескольких дней передвигалось по улицам города с регистрационными знаками неустановленного образца». По его словам, согласно действующим нормативным документам, «номер должен быть соответствующим образом зарегистрирован и иметь соответствующие регистрационные знаки».
Газзаев рассказал, почему Бибилову, несмотря на нарушение, позволили передвигаться на автомобиле со знаком Z.
«Лицо, передвигавшееся на указанном автотранспорте, является специальным субъектом и обладает неким иммунитетом. Было принято решение не препятствовать их дальнейшему передвижению», – сказал Газзаев.
Он говорит, что информация, якобы югоосетинское руководство выступает против российской «специальной военной операции», не соответствует действительности.
«Весь югоосетинский народ с самых первых дней в полной мере поддерживает специальную военную операцию, проводимую Российской Федерацией», – отметил Газзаев, добавив, что Алан Гаглоев недавно лично находился в зоне «СВО», а сотрудники силовых ведомств доставляют военнослужащим гуманитарную помощь.
- Во втором туре президентских выборов в мае прошлого года Анатолий Бибилов проиграл оппозиционеру Алану Гаглоеву. С тех пор Бибилов довольно часто появляется в зоне проведения российской «СВО» в Донецкой области Украины.
Глава ПЦУ впервые проведёт богослужение в соборе Киевской лавры
Предстоятель автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний 7 января планирует провести рождественское богослужение в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.
Этот собор до конца прошлого года находился в аренде у другой религиозной организации - Украинской православной церкви (УПЦ), которая только в прошлом году, после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину, заявила о своей независимости от Московского патриархата. Министерство культуры Украины перед Новым годом расторгло с УПЦ договоры аренды двух храмов на территории лавры. При этом храмы не переданы и ПЦУ. В сообщении ПЦУ подчёркнуто, что церковь получила соответствующее разрешение на проведение богослужения в соборе 7 января.
На территории Киево-Печерской лавры зарегистрированы монастыри как УПЦ, так и ПЦУ, однако до последнего времени большую часть её территории использовала именно УПЦ. Если богослужение 7 января состоится, это будет первый случай, когда литургия украинской автокефальной церкви пройдёт в Успенском соборе Лавры.
Руководство ПЦУ активно выступает против российской агрессии. УПЦ также её осудила. Ряд её священников и иерархов, в особенности на оккупированных российской армией территориях, однако, власти Украины подозревают в коллаборационизме. В последние недели во многих приходах УПЦ прошли обыски, несколько иерархов были включены в санкционные списки, а в Верховной раде рассматриваются законопроекты о возможном запрете религиозной организации. Представители властей призывают УПЦ окончательно порвать с Москвой.
- Утром 5 января Московская патриархия распространила от имени патриарха Кирилла призыв к так называемому рождественскому перемирию с полудня 6 января до полуночи в ночь на 8 января, "чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова". Реакции российских и украинских властей на это обращение пока нет. В Украине Кирилла и РПЦ обвиняют в поддержке войны; предстоятель РПЦ неоднократно обвинял власти Украины и страны Запада в развязывании конфликта, а также благословлял российских военных, заявляя при этом, что он выступает за мир.
Экс-глава югоосетинского Минобороны был ранен на войне в Украине
Машина экс-министра обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Владимира Пухаева подорвалась на фугасе в Украине. Об инциденте, произошедшем в зоне т.н. «специальной военной операции», сообщил североосетинский общественный деятель Артур Хадзарагов.
«Боевая машина Владимира Пухаева во время выполнения боевого задания подорвалась на вражеском фугасе. Желаю своему дорогому брату скорейшего выздоровления», – сообщил он.
«Ещё не встал на ноги, но готов снова ехать на передовую», – добавил Хадзарагов.
Позже агентство «Рес» сообщило, что инцидент произошёл 20 декабря. На данный момент Владимир Пухаев находится дома и его здоровью ничего не угрожает, сказано в сообщении.
- Владимира Пухаева министром обороны назначил экс-президент Анатолий Бибилов 18 апреля прошлого года – незадолго до второго тура президентских выборов, в котором победу одержал Алан Гаглоев. Новый югоосетинский лидер уволил Пухаева 12 августа.
- В июне прошлого года Владимир Пухаев возглавил югоосетинскую федерацию футбола.
- По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли как минимум 20 уроженцев Южной Осетии. Это – российские военнослужащие и добровольцы: Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев, Руслан Казиев, Радислав Хугаев, Роберт Кулумбегов, Ахмат Засеев, Альберт Джуссоев и Иван Елбакиев.
Пригожин сообщил о снятии судимости с воевавших в Украине заключённых
Первая группа российских заключённых, завербованных «ЧВК Вагнера» для участия в войне в Украине, завершила полугодовой контракт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на основателя ЧВК Евгения Пригожина. По его словам, с заключённых сняли все судимости.
Как отмечает агентство со ссылкой на «ЧВК Вагнера», в первой группе бывших заключённых около 20 человек. Их имена не называются, за что их осудили, не сообщается. О снятии судимостей известно лишь со слов Пригожина, как оно могло быть оформлено юридически – неясно.
РИА «Новости» также опубликовало видео, на котором Пригожин жмёт руки людям в камуфляжной форме и поздравляет их с «отработкой контракта».
На вопрос о том, чем завершившие контракт с «ЧВК Вагнера» заключённые теперь будут заниматься, они ответили, что собираются «вернуться обратно, доделать то, что начали», потому что это уже «не работа, это жизнь».
На видео Пригожин призывает бывших заключённых, часть из которых сидят перед ним с костылями и в инвалидных колясках, «много не бухать», «наркотики не употреблять», «баб не насиловать» и «не бедокурить».
В декабре в Новошахтинске в Ростовской области был задержан завербованный в «ЧВК Вагнера» заключённый, перешедший российскую границу и открывший огонь по полицейским. Он заявил, что заблудился и принял российских полицейских за украинских военных.
В ноябре стало известно, что бойцы «ЧВК Вагнера», предположительно, убили ранее завербованного Пригожиным заключённого Евгения Нужина, который попал в украинский плен.
Известно о нескольких случаях гибели в Украине заключённых, осуждённых ранее в России к длительным срокам заключения, в том числе за убийства.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании подозревают в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе – во внесудебных казнях. Создатель и спонсор ЧВК Евгений Пригожин не отрицает их, хотя прямыми словами и не признаёт.
- Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, «ЧВК Вагнера» и лично Пригожин начали вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны, по словам Пригожина, полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. По оценкам американской разведки, в данный момент в боевых действиях на территории Украины участвуют около 40 тысяч российских заключённых. «ЧВК Вагнера» участвует в боях на самом напряжённом участке фронта – в районе Бахмута в Донецкой области.
- Во многих случаях речь идёт о людях, осуждённых за насильственные преступления, в том числе бандитизм и убийства. Эти люди получают доступ к огнестрельному оружию и армейской технике. Это, как и создание частных военных компаний, не предусмотрено российскими законами.
Начало следствие по факту возможного насилия над экс-главой МВД Грузии
МВД Грузии начало расследование по факту возможного насилия над бывшим министром внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили. Как пишет грузинская служба Радио Свобода, дело возбуждено на основании информации, распространенной СМИ.
Ранее телекомпания «Рустави 2» сообщила, что второго января в одной из аптек тбилисского района Ваке произошла потасовка между Вано Мерабишвили и Гигой (Гигиша) Шарашидзе — зятем известного певца Гии Гачечиладзе (Уцноби).
Журналисты отметили, что физическое противостояние подтвердил Шарашидзе, пообещавший в случае необходимости предоставить следствию подробности эпизода.
«Между мной и Вано Мерабишвили в аптеке произошла потасовка. Я даже не могу назвать это потасовкой, потому что Вано Мерабишвили сбежал в первые секунды. Учитывая большой интерес общественности, я посчитал себя обязанным. Я не прячусь от следствия и не пытаюсь избежать ответственности. В случае необходимости отвечу на все вопросы правоохранительных органов», — цитирует Шарашидзе издание СОВА.
- Ближайший соратник экс-президента Михаила Саакашвили, бывший министр внутренних дел и экс-премьер Вано Мерабишвили провёл в заключении 6 лет и 9 месяцев и вышел на свободу в феврале 2020 года. С тех пор он редко появляется на публике.
- Мерабишвили отбывал наказание по ряду эпизодов. Ему выдвинули обвинения по делу о разгоне митинга 26 мая 2011 года, сокрытии улик по делу Сандро Гиргвлиани, расправе над депутатом Валерием Гелашвили, приобретении дачи в Квариати и подкупе избирателей.
В Украине назвали имена военных РФ, управляющих иранскими дронами
В Украине назвали имена российских военных, которые управляют иранскими дронами-камикадзе Shahed, с помощью которых армия России атакует позиции украинских войск и объекты инфраструктуры.
В совместном расследовании журналистов изданий "Слідства.Інфо" и "Нашi грошi.Львiв" говорится, что прошедшим летом военные российского государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ, который базируется в Коломне, учились управлять дронами Shahed под прикрытием «армейских соревнований» в иранском городе Кашан. Расследователи идентифицировали четырёх из них: по их данным, это капитан ВВС РФ Андрей Степовой, лейтенант ВВС РФ Евгений Глухов, а также военнослужащие Сергей Созинов и Глеб Пивкин. Позже все они, вернувшись Коломну, сами стали обучать операторов дронов перед отправкой в войска.
В расследовании также отмечается, что время «армейских соревнований» в Кашане (август текущего года) совпало с датой поставки первой партии иранских дронов в Россию.
- По данным украинских властей и ряда иностранных разведок, Иран регулярно поставляет России дроны-камикадзе, которые в дальнейшем используются для атаки на Украину. Российские и иранские власти это отрицают.
Компания Amazon сократит более 18 тысяч сотрудников
Американская компания Amazon сократит более 18 тысяч сотрудников. Это на восемь тысяч больше, чем планировалось. Это крупнейшее одномоментное сокращение в истории компании. Решение принято на фоне неопределенности в экономике и в связи с набором большого числа сотрудников в последние два года. Как сообщил генеральный директор Amazon Энди Джесси, кадровые сокращения в основном коснутся отделов продаж и найма персонала. Он пообещал, что все увольняемые получат выходное пособие и помощь в трудоустройстве.
Amazon значительно увеличил численность персонала на фоне пандемии COVID-19, когда резко выросли объемы онлайн-торговли. По состоянию на сентябрь 2022 года в Amazon работало полтора миллиона человек, большая часть из которых была задействована на складах компании.
В 2022 году рост Amazon стал самым медленным за последние два десятилетия. У компании резко выросли издержки, а изменение покупательских привычек потребителей и рост инфляции подорвали её продажи. В третьем квартале прошлого года чистая прибыль Amazon упала на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. В ноябре акции Amazon падали до самого низкого уровня с начала пандемии.
Сокращения в Amazon соответствуют тенденции в других технологичных компаниях, признавших, что в последние годы они слишком быстро расширяли штаты, отмечает The Wall Street Journal . Материнская компания Facebook Meta в ноябре объявила, что уволит 11 тысяч работников - это 13% всего персонала. Новый глава Twitter Илон Маск уволил около половины из своих 7500 сотрудников.
Палата представителей США второй день подряд не может выбрать спикера
Лидеру Республиканской партии Кевину Маккарти в шестой раз подряд не удалось заручиться необходимым количеством голосов для избрания на пост спикера Палаты представителей США. Об этом сообщает Reuters.
Во вторник конгрессмены провели три раунда голосований. В среду Палата представителей сделала четвертую, пятую и шестую попытки избрать спикера, и каждый раз группа радикальных республиканцев отказывалась поддержать однопартийца. В итоге голосование решено было отложить до полудня четверга (20 часов по московскому времени).
Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром: в 1923 году для избрания понадобились девять туров.
По итогам шестого тура Маккарти набрал 201 голос из 218 необходимых. Другой представитель республиканцев, Байрон Дональдс, получил 20 голосов - его кандидатуру выдвинули члены партии, отказавшиеся поддерживать Маккарти. Соперник республиканцев, демократ Хаким Джеффрис, набрал 212 голосов - это вся фракция Демократической партии. Ранее Маккарти заявлял, что не будет снимать свою кандидатуру и намерен участвовать в процедуре до тех пор, пока не победит.
Против Кевина Маккарти выступили представители консервативного крыла Республиканской партии, выдвинувшие ряд требований в обмен за свою поддержку. Среди требований – проведение голосования в Конгрессе по вопросу о сбалансированном бюджете, голосование по проекту о введении предела на количество сроков избраний членов нижней палаты Конгресса. Кевин Маккарти отверг эти требования.
Критики Маккарти обвиняют его в том, что, будучи главой республиканского меньшинства в Палате представителей, он санкционировал непомерный рост государственных расходов.
Не помог избранию Маккарти и призыв бывшего президента США Дональда Трампа ко всем членам его Республиканской партии, отмечает Reuters. "Республиканцы, не превращайте великий триумф в гигантское и позорное поражение", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Конгресс нового созыва приступил к работе 3 января. После промежуточных выборов, которые прошли в ноябре 2022 года, республиканцы получили контроль над Палатой представителей, заняв в ней 222 места из 435. Для утверждения кандидатуры Маккарти на посту спикера необходимы 218 голосов.
Спикер Палаты представителей обладает важнейшими полномочиями: он утверждает повестку дня, дает ход законопроектам и другим законодательным инициативам, ведет переговоры от имени палаты с руководством Сената и Белым домом. До избрания спикера деятельность Палаты представителей будет парализована.
Посольство США – россиянам: «Происходящее вас не достойно»
Посольство США в Москве опубликовало видеообращение к «народу России», в котором выразило поддержку всем гражданам страны, кто стремится, как сказано в обращении, «создать более мирное будущее». Видеоролик представляет из себя нарезку кадров исторических событий, таких как Вторая мировая война, космическая гонка или встречи на высшем уровне, которая сопровождается русскими субтитрами.
«Наши страны сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивается мир, вашу литературу преподают в наших школах, ваши произведения (музыкальные. –ред. ) исполняются в наших самых престижных культурных заведениях, на протяжении всей истории наши страны роднила общность культур и достижений. Мы считаем, что происходящее вас недостойно», – говорится в обращении. На словах «происходящее вас не достойно» показаны кадры войны в Украине, а на словах о солидарности – акции протеста россиян против войны.
- В июне мэрия Москвы сменила название улицы, на которой находится посольство США, с Большого Девятинского переулка на «площадь Донецкой Народной Республики». После этого американская дипмиссия удалила как таковой адрес с главной страницы своего сайта. Вместо названия улицы там теперь указаны координаты: 55,75566° N, 37,58028° E.
Больше о событиях – в видеосюжетах Радио Свобода:
Глава ГУР Украины: удары по РФ будут наноситься «все глубже и глубже»
В ходе войны с Украиной не исключены новые удары по России, и они будут наноситься «все глубже и глубже» внутри ее территории. Об этом заявил в интервью американскому каналу АВС News руководитель Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов. При этом он не стал прямо говорить о том, что эти удары будет наносить Украина, отметив, что все комментарии даст после завершения войны.
По словам Буданова, он «был рад видеть» удары по российской авиабазе в Энгельсе Саратовской области, в сотнях километров от границы с Украиной. Ранее западные СМИ со ссылкой на украинских чиновников писали, что удары были нанесены украинскими беспилотниками, о том же заявляло российское Минобороны. Официальный Киев это не подтверждал и не опровергал.
Буданов подтвердил, что украинские военные будут наносить удары по аннексированному Крыму - Россия считает его частью своей территории, но с точки зрения Украины и подавляющего большинства стран мира, Крым - часть суверенной украинской территории.
Буданов высказал мнение, что война закончится победой Украины уже в 2023 году. Говоря о возможном дальнейшем ходе боевых действий, глава ГУР высказал предположение, что «самыми жаркими» они будут в марте. По словам Буданова, весной Украина планирует «серьезное наступление» с целью выйти на границы 1991 года, что предполагает отвоевание занятых сейчас российскими войсками территорий, включая южные районы Запорожской и Херсонской области, часть Донбасса и Крым.
По словам Буданова, режим российского президента Владимира Путина стал «посмешищем для всего мира», отметив, что Россия перестала восприниматься как военная угроза для всего мира - если вынести «за скобки» ее ядерный арсенал, который, по мнению главы украинской военной разведки, у Москвы необходимо или отобрать, или поставить под международный контроль. «Не следует бояться трансформации России. Это пойдет на пользу всему миру», - заявил Буданов.
Он также высказал предположение, что президент России серьезно болен, но отметил, что Владимир Путин вряд ли умрет до завершения войны. Буданов сослался на некие источники в окружении российского президента. Кремль неоднократно отвергал сообщения о том, что Путин мог бы быть болен. В последние годы Путин реже, чем раньше, участвует в массовых мероприятиях, предпочитая режим видеоконференции. В Кремле связывают это с пандемией COVID-19.
- После отступления российских войск из Херсона в начале ноября линия фронта фактически остается стабильной. Российские войска пытаются наступать в районе Соледара и Бахмута Донецкой области, однако ощутимых успехов не достигли. При этом поступают сообщения о том, что обе стороны могут готовиться к наступлению.
- Официальная позиция Киева заключается в том, что Украина не пойдет на переговоры о мире с Россией до полного освобождения своей территории (включая аннексированный в 2014 году Крым). В Москве заявляют о готовности к переговорам, но только если Украина признает утрату четырех областей и Крыма.
Владельцу Facebook и Instagram грозит штраф около 400 млн евро
Компании Meta, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, грозит штраф в размере 390 миллионов евро. С таким заявлением выступила в среду ирландская компания-регулятор в области защиты персональных данных DPC. Помимо оплаты штрафа, Meta должна будет изменить свою политику в области персонализированной рекламы в соцсетях, которую DPC считает слишком навязчивой и нарушающей права пользователей.
По оценкам DPC - ведущей компании в области защиты личных данных в Европе, - Meta чересчур свободно распоряжается личной информацией подписчиков и использует в рекламных целях данные, которые должны быть конфиденциальными по принятым в ЕС законам - конкретно, по закону о защите персональных данных, общему для всего Евросоюза (GDPR).
В пресс-релизе DPC указано, что Meta должна изменить свои правила обращения с личными данными подписчиков в течение трех месяцев.
Жалобы пользователей на политику Meta поступали с 2018 года. Ранее в Европе компанию Meta и принадлежащие ей Facebook и Instagram уже неоднократно штрафовали за слишком вольное по европейским законам обращение с личными данными подписчиков, в том числе детей, нарушение договоренностей об использовании файлов cookie и отслеживаение предпочтений подписчиков для предоставления им рекламы.
- Компания Meta была зарегистрирована в США в 2021 году. Ее генеральный директор - программист и бизнесмен Марк Цукерберг, создатель социальной сети Facebook. Помимо Facebook, Meta принадлежат социальные сети и мессенджеры Instagram, WhatsApp и Oculus. Пользователи этих соцсетей имеются во всех странах мира. Однако законодательство Евросоюза о цифровых правах и защите персональных данных пользователей является более сложным и жестким, чем американское.
Франция передаст Украине бронемашины AMX-10
Франция передаст Украине бронемашины AMX-10 RC, которые могут быть классифицированы как тяжелый бронетранспортер или легкий колесный танк. Об этом сообщают агентство Reuters и украинские СМИ со ссылкой на не названного по имени французского чиновника, который рассказал журналистам о подробностях прошедшего в среду телефонного разговора президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.
По словам представителя Франции, это первый случай, когда в Украину будет поставлена бронетехника западного производства. Ранее страны НАТО поставляли Украине бронемашины и танки, однако речь шла о машинах советского производства.
Официально Елисейский дворец пока не комментировал результаты переговоров Макрона и Зеленского. Президент Украины написал в телеграме, что он поблагодарил Макрона за решение «передать Украине легкие танки», а также бронированные машины Bastion - о планах их поставки сообщалось ранее. Зеленский в своем сообщении назвал Макрона «другом» и отметил, что лидерство французского президента «приближает нашу победу».
AMX-10 имеют на вооружении пушку и пулемет. Они предназначаются на роль разведывательной машины, способной также к борьбе с вражеской бронетехникой. Сколько их будет отправлено Украине - неясно; произведено их было несколько сот.
Руководство Украины неоднократно обращалось к странам НАТО с просьбой о поставках тяжелой бронетехники, включая танки, однако на данный момент Германия, США и другие страны не приняли решения о таких поставках.
Франция в прошлом году, после начала российского вторжения, поставила Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar. Бывший зампредседателя российского правительства и экс-глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин утверждает, что был ранен в Донецкой области осколком снаряда именно этой установки. В среду стало известно, что Рогозин отправил послу Франции в Москве Пьеру Леви конверт с извлеченным после ранения осколком, попросив передать его президенту Франции Эммануэлю Макрону и обвинив страны НАТО в «военных преступлениях».
В ряде стран мира прошли акции в поддержку Саакашвили
В Грузии и более чем в 20 странах мира в среду прошли пикеты в поддержку Михаила Саакашвили. Демонстранты требовали немедленно отпустить бывшего президента Грузии из-под стражи в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Фотографии акций протеста, которые прошли, в частности, в Армении, Латвии, Украине, Германии, Чехии, Болгарии, Польше, Молдове и ряде других стран, включая Австралию, публикует российский оппозиционный общественный деятель Марк Фейгин. Недавно он получил от Саакашвили, который сейчас находится в гражданской клинике в Тбилиси, записку, в которой бывший президент Грузии обвинил власти России в своем отравлении.
Несколько человек пришли на акцию и у секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России.
Участники акций призывали освободить Саакашвили и дать ему возможность пройти лечение в ЕС. Некоторые демонстранты обвиняли власти Грузии в том, что они добиваются смерти политика.
В Грузии митинги прошли в Тбилиси и ряде других городов, в том числе и в поселке Чорвила, где родился основатель правящей партии миллиардер Бидзина Иванишвили, оппонент Саакашвили, которого сторонники бывшего президента считают ответственным за его уголовное преследование. Сторонники Саакашвили пытались устроить шествие, но группа местных жителей, поддерживающих Иванишвили, преградила им путь. После стычек под надзором полиции демонстрантам пришлось покинуть поселок.
9 января суд в Тбилиси должен вернуться к рассмотрению ходатайства адвокатов Саакашвили, которые добиваются для него разрешения пройти лечение в одной из европейских клиник.
Бывший президент Грузии, который сейчас является гражданином Украины, был арестован в Тбилиси осенью 2021 года после тайного возвращения в страну. К тому времени в его отношении был вынесен заочный приговор – 6 лет лишения свободы по делу о превышении полномочий. В связи с ухудшением состояния здоровья Саакашвили впоследствии был переведен в гражданскую клинику в Тбилиси. Сам политик и его сторонники настаивают на том, что ухудшение состояния могло быть вызвано отравлением. Власти Грузии утверждают, что для таких выводов нет доказательств.
Россию не допустили на крупнейшую ярмарку новых технологий
Российские компании не будут представлены на крупнейшей мировой выставке новых технологий CES в Лас-Вегасе в январе. Об этом сообщает Би-би-си. Представитель организаторов выставки Гэри Шапиро подтвердил, что в этом году российские компании получили отказ в участии из-за политической ситуации.
Шапиро также заявил, что решение отказать российским потенциальным участникам было принято не из-за политики США, а выразило позицию самих организаторов выставки. Зато на выставке будут представлены более десяти украинских технологических компаний. Он подчеркнул, что CES готова принимать российские компании, которые после начала войны в Украине релоцировались в другие страны.
Выставка-ярмарка электронных технологий и инноваций CES в Лас-Вегасе ежегодно привлекает более трех тысяч компаний со всего мира, от технологических гигантов до стартапов. В прошлом году ее посетило окоро 40 тыс. зрителей, что считалось низким числом из-за пандемии коронавируса: в допандемийные времена количество посетителей составляло около 200 тыс. каждый год, и в 2023 году организаторы надеются вернуться к прежним цифрам. Для широкой публики выставка откроется в четверг 5 января, но для журналистов и специалистов она уже открыта.
Ранее российские разработчики регулярно представляли свои достижения на CES. Например, в 2020 году российская компания «Яндекс» показала там свой проект беспилотного автомобиля. Выставку посещают инвесторы и главы крупных международных компаний, на ней заключаются договоры о локальном и международном сотрудничестве.
В США казнили первую трансгендерную женщину – за убийство в 2003 году
В США, в штате Миссури, казнили 49-летнюю трансгендерную женщину Эмбер Маклофлин. Ее признали виновной в убийстве 20-летней давности. Заключенной ввели смертельную инъекцию. Американские СМИ обращают внимание, что это первая казнь трансгендерной персоны в Соединенных Штатах.
По версии следствия, в 2003 году Маклофлин еще до трансгендерного перехода убила в Сент-Луисе свою подругу. В 2006 году присяжные признали Маклофлин виновной в убийстве, но так и не смогли договориться о мере наказания для нее. В дело вмешался судья и приговорил подсудимую к смертной казни.
Адвокаты настаивали на замене высшей меры наказания пожизненным заключением. Защита указывала при этом на то, что приговор вынесен единственным судьей, и отмечала, что у осужденной было тяжелое детство – отчим избивал ее и пытал электрошокером.
Маклофлин начала переход около трех лет назад, будучи в тюрьме. По данным CNN, заключенная не получала необходимую гормональную терапию и не инициировала смену имени. Ее содержали с мужчинами, передает телеканал.
Власти штата отклонили прошение о помиловании. В нем Маклофлин указывала на свою депрессию и несколько неудачных попыток суицида.
По данным информационного центра по борьбе со смертной казнью в прошлом году в США казнили 18 человек, а с момента восстановления наказания в 1970-х годах – 1559, включая Маклофлин.
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