Конгресс три дня подряд не может избрать спикера Палаты представителей

В четверг, после третьего дня голосований, конгрессмены вновь не смогли избрать спикера Палаты представителей Конгресса США. Ведущему кандидату в спикеры от Республиканской партии Кевину Маккарти не хватило 18 голосов для избрания на этот пост.

Причиной первого, более чем за сто пятьдесят лет случая, когда победившая на выборах партия не может избрать спикера после одиннадцати раундов голосований, стала оппозиция Кевину Маккарти 20 конгрессменов-республиканцев, требующих от него в обмен на свои голоса различных уступок. Например, упрощения процедуры избрания и смещения спикера Палаты представителей, назначения членов их группы в ключевые комитеты, проведения в будущем голосований по снижению государственных расходов. Маккарти согласился с некоторыми из требований, но меньшинство не уступает. Он оказался в полной зависимости от двадцатки республиканцев, поскольку демократы, которые будут в меньшинстве в Конгрессе нового созыва, единодушно проголосовали за своего кандидата демократа Хакима Джеффриса.

Как будут дальше развиваться события, не берется предсказать никто. Следующий раунд голосований состоится в полдень в пятницу. Маккарти и его сторонники продолжают консультации с оппонентами, которые публично продолжают настаивать на своих требованиях. Между тем, по сообщениям прессы, страсти в помещениях Конгресса накаляются. Законодатели нередко общаются друг с другом на повышенных тонах. Из-за отсутствия спикера Конгресс не может приступить к работе. Члены Палаты представителей официально не подведены к присяге. Многие из них публично жалуются на безответственность коллег, создавших, по сути, беспрецедентную ситуацию на Капитолии.

Видные республиканцы, включая бывшего президента Дональда Трампа, выражают беспокойство тем, что эта ситуация может нанести серьезный политический ущерб Республиканской партии, продемонстрировав ее неспособность к управлению.

«Не превращайте наш большой триумф в гигантское унизительное поражение», – обратился к двадцатке конгрессменов Трамп. Самой крупной за 60 лет опасностью для партии назвал ситуацию бывший спикер Палаты представителей республиканец Ньют Гингрич.