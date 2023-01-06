Приобретенные правительством Грузии генераторы доставлены в Украину

Германия неожиданно для многих наблюдателей приняла решение о поставках в Украину гусеничных боевых машин пехоты типа «Мардер» (Marder – в переводе «Куница»). Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден заявили об этом накануне вечером после телефонного разговора. Одновременно с этим Вашингтон передаст Киеву американские БМП модели «Брэдли».

Это решение свидетельствует о резкой смене курса западных партнёров в вопросе предоставления тяжёлых вооружений Киеву. Перемена политического курса партнёров по НАТО наметилась уже в среду, после того как президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому предоставить бронированные разведывательные машины AMX-10 RC.

Германия и США поставят Украине также по одному зенитно-ракетному комплексу «Пэтриот».

Сколько боевых машин пехоты и когда поступят в Украину, пока не известно. Журнал «Spiegel» сообщает о запланированных поставках до 40 БМП «Мардер». Это первые западные тяжёлые БМП подобного типа, которые будут переданы Украине. До сих пор восточноевропейские страны-члены НАТО осуществляли поставки лишь лёгких танков советского производства. Украине уже были предоставлены некоторые типы западной бронированной техники, например, зенитные танки, а также транспортные и ремонтно-эвакуационные машины, речь однако не шла о боевых машинах.

Украина на протяжении многих месяцев после начала российского вторжения просила западных союзников, в особенности Германию, о поставках тяжёлых гусеничных БМП и боевых танков. Канцлер Шольц, однако, постоянно подчеркивал, что Германия не будет действовать в одиночку, и указывал на то, что до сих пор ни одна страна НАТО не поставила Украине подобную бронированную технику. Все решения до этого принимались только совместно с США или после соответствующих действий и согласия Вашингтона.

Этот принцип подвергался жесткой критике со стороны некоторых представителей партий правительственной коалиции ФРГ. Однако накануне глава Свободной демократической партии и министр финансов ФРГ Кристиан Линднер высказал поддержку этого политического курса. По его словам, поставки БМП «Мардер» происходят в согласовании с союзниками. Линднер написал в своем твиттере: «Важно, что мы отказываемся от единоличных шагов, хотя в будущем решения могут приниматься быстрее. Способность Украины сопротивляться должна быть больше, чем путинская жестокость».

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Олафа Шольца за объявленные поставки.

«Мы получим системы Patriot и мощную бронированную технику, это на самом деле большая победа для нашего государства», – заявил Зеленский в своем видеообращении накануне ночью.

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в твиттере также поблагодарил Германию за поставки БМП «Мардер». Его предшественник Андрей Мельник неоднократно подвергал правительство Германии резкой критике за отказ от поставки тяжелой бронированной техники, в том числе БМП и танков.

Председатель европейского комитета бундестага Антон Хофрайтер подверг критике промедление с поставками БМП.

«Пока «Мардер» попадут на поле боя, уже пройдет год после начала войны», – заявил представитель партии «Союз 90-х/Зелёные» в утренней передаче телеканала ARD.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек назвал запланированные поставки БМП «хорошим решением».

«С начала войны мы постоянно все сильнее расширяли нашу поддержку совместно с нашими партнёрами. Последовательным образом мы сделали и этот шаг. Украина имеет право на самозащиту против российского нападения, и мы обязаны ей в этом помогать», – заявил политик партии «Союз 90-х/Зелёные».

БМП «Мардер» была разработана для бундесвера более 50 лет назад. Украина просит Германию поставить также боевые танки «Леопард», однако решения об этом пока не принято.