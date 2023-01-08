Саакашвили Браудеру: Меня убивают в тюрьме точно так же, как Магнитского

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо директору Heritage Foundtion Уильяму Браудеру, пишет SOVA. Саакашвили призвал не дожидаться его смерти и помочь грузинским активистам составить новый список Магнитского.

«Уважаемый Билл, спасибо за ваш очень известный твит. Меня убивают в тюрьме точно так же, как и Магнитского, но гораздо более откровенно и публично. Моя просьба - помочь местным грузинским группам составить новый список Магнитского заранее, не дожидаясь летального исхода. Все имена достаточно публичны, и что их выделяет, так это их чувство безнаказанности, связанное с верой в непобедимость Путина. Но мы с вами знаем, что дни Путина сочтены, и моя самая большая надежда - дожить до его конца. Тем временем мое здоровье с каждым днем ухудшается, а местные олигархические подонки просто издеваются над ухудшением моего состояния. Пожалуйста, помогите нам всем своим интеллектуальным потенциалом, боевым духом и широкими контактами», - написал экс-президент.

Ранее американский финансист Уильям (Билл) Браудер прокомментировал процесс над третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, назвав его «политзаключенным». В своем Twitter автор «Закона Магнитского» призвал перевести политика на лечение за границу, иначе он может погибнуть.

Уильям Браудер является основателем и генеральным директором инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, на который работал российский аудитор Сергей Магнитский. Тот раскрыл схему масштабного хищения бюджетных средств, но сам оказался под следствием – аудитора обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина» после 11 месяцев ареста.

Браудер выступил инициатором принятия в США «Закона Магнитского». Он предусматривает персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.