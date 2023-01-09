Похолодание в Грузии: снег, метель и сильный ветер

С 9 по 12 января по всей Грузии ожидается значительное понижение температуры воздуха, предупредило Национальное агентство окружающей среды.

На западе на равнинах ночью ожидается падение температуры до -3, -5 градусов, на востоке, в низинах, до -8,-10.

Минусовые температуры могут нанести ущерб цитрусовым плантациям на западе, и озимым посевам, остающимся без снежного покрова в низинах на востоке.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», на отдельных участках автомобильных дорог возможны туман, метель, плохая видимость, гололедица.

Со вторника, 10 января на черноморском побережье, в Верхней Имерети, на Колхидской низменности и на участке Гори-Сурами ожидается сильный ветер с востока, до 32-34 м/с.

В течение недели ожидается обновление информации о ситуации на горнолыжных курортах, которые до сих пор не смогли начать полноценную работу из-за отсутствия снега. Пока, под Новый год, открылся только горнолыжный курорт Годердзи.

В Тбилиси минувшей ночью выпал снег. Мэрия столицы сообщила, что с ночи уже высыпала на трассы 160 тонн технической соли, в городе работает спецтехника. Довольно сложная ситуация в пригородах города.

Ночью температура воздуха в Тбилиси будет опускаться до -3,-6. Днем 0,+3. Ближе к концу недели ожидается небольшое потепление.

В Батуми самые холодные дни будут понедельник и вторник, +1,+7, дождь. К концу недели днем снова будет за 10 градусов тепла.