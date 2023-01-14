Минюст РФ объявил «иноагентами» Артура Смольянинова и Артемия Троицкого

Если Михаил Саакашвили умрет в тюрьме, это отразится на судьбе Грузии. Об этом в интервью грузинской службе «Голоса Америки» заявил бывший посол США в России Майкл Макфол. Он вновь призвал власти Грузии обеспечить защиту прав экс-президента.

«Я на 100% уверен, что, если Саакашвили умрет в тюрьме, то это будет определяющим для судьбы Грузии. Когда будут спрашивать, чем славится Грузия, в ответ скажут, что это страна, где в тюрьму посадили одного из бывших президентов и он там умер. Меня беспокоят негативные последствия его смерти в тюрьме. Этого нужно избежать любой ценой. Если он здоров, надеюсь нам покажут доказательства. Это был бы хороший шаг, чтобы продемонстрировать миру, что ему не угрожает серьезная опасность, как предполагают некоторые врачи», – сказал он.

Дипломат и координатор созданной президентом Украины Владимиром Зеленским Международной рабочей группы по санкциям против России также предположил, что Тбилиси может помогать Москве обходить ограничения. По его словам, в 2023 году этому вопросу будет уделяться больше внимания.

«Трагично, что Евросоюз предоставил статус кандидата [на вступление в ЕС] Молдове и Украине, но не Грузии. Думаю, это доказательство того, что Европа и США видят состояние демократии в Грузии. Что касается помощи России в обходе санкций, в 2023 году исправлению изъянов санкционного режима будет уделяться гораздо больше внимания. Больше внимания будет уделяться таким странам, как Беларусь и Грузия, которые, по оценке аналитиков, помогают России избежать санкций», — сказал бывший посол США в России.

Как пишет СОВА, ранее Майкл Макфол опубликовал колонку в The Washington Post , в которой призвал мировых лидеров спасти Михаила Саакашвили. В материале под названием «Мир не должен позволить экс-президенту Грузии умереть в тюрьме» отмечается, что пока все справедливо сосредоточены на войне в Украине, Путин продолжает продвигать дестабилизирующую и антидемократическую повестку в других частях света.