На горнолыжной трассе Цон в Южной Осетии открылся новый сезон катаний

Горнолыжная трасса Цон в самопровозглашенной республике Южная Осетия начала принимать первых посетителей сезона 2023 года. Открытие трассы для любителей зимних видов спорта состоялось в субботу. Накануне были завершены финальные работы по обустройству трассы.

«Перед стартом сезона наши специалисты проверили инвентарь, расчистили трассу и подготовили пункт для обогрева. Для открытия трассы ждали и подходящей погоды, чтобы было больше снега. Сейчас уже выпало достаточное количество осадков и теперь у жителей и гостей республики есть возможность прокатиться на склонах Цона», - рассказал информагентству «Рес» глава комитета по молодежной политике и спорту Сергей Зассеев.

Как ранее отметил Зассеев, длина трассы была увеличена до 1 км 800 метров.

«После она была расширена, чтобы лыжники и сноубордисты не испытывали дискомфорт. Есть и отдельная санная трасса для самых маленьких, поскольку многие приезжают на отдых с детьми. Для проката доступны лыжи и сноуборд. Были и санки, но из-за ненадлежащего пользования гостями, инвентарь был испорчен. Для детей родителям лучше всего приобрести снегокаты с широкими полозьями», - дополнил глава комитета.

Также была расчищена дорога, ведущая к месту отдыха.