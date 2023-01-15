Украинский специалист возглавит сборную Армении по футболу

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков возглавит сборную Армении по футболу. Об этом стало известно накануне, 14 января, после заседания исполкома Федерации футбола Армении (ФФА), в ходе которого обсуждался вопрос о назначении главного тренера национальной сборной Армении.

«После полуторачасового обсуждения из предложенных кандидатур был выбран бывший главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков», - говорится в сообщении на официальной странице ФФА в интернете.

За свою тренерскую карьеру 65-летний специалист тренировал сборные Украины разных возрастных категорий.

Сборная Украины (до 19 лет) под руководством Петракова вышла в полуфинал чемпионата Европы в 2018 году, а в 2019 году сборная Украины (до 20 лет), ведомая Петраковым, стала чемпионом мира (до 20 лет).

В 2021-2022 годах Петраков был главным тренером национальной сборной Украины, которая не смогла пробиться в финальную часть Чемпионата мира по футболу лишь по результатам стыковых матчей.

Как сообщает Радио Азатутюн, должность главного тренера сборной Армении по футболу стала вакантной после ухода с поста испанского специалиста Хоакина Капарроса в сентябре прошлого года. Отставка Капарроса последовала за провальным выступлением армянской сборной в последнем розыгрыше Лиги наций.