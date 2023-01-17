Зеленский ввел санкции против прокремлевского активиста Шоты Апхаидзе

Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Днепре увеличилось до 40. Об этом сообщили Украинской службе Радио Свобода в областной администрации. Ранее сообщалось о 35 погибших.

Ночью спасатели достали из-под завалов разрушенного в субботу российской ракетой многоэтажного дома ещё пять тел. Среди погибших, по последним данным, трое детей.

Спасено из-под завалов 39 человек, 75 ранены, среди раненых 14 детей. Судьба ещё около 30 жителей дома пока не известна.

Удар по Днепру был нанесён 14 января во время массированной российской ракетной атаки, в ходе которой по территории Украины были выпущены десятки ракет разных типов. По данным Воздушных сил Украины, по дому попала ракета Х-22 с дальнего бомбардировщика. Полностью разрушив более 70 квартир.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении обратился к гражданам России на русском языке и призвал их не молчать и осудить агрессию против Украины.

«Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости, зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать», – сказал Зеленский.

Минобороны России заявило, что ракетный удар 14 января был нанесён «по системе военного управления Украины».

«Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута», – говорится в сообщении российского военного ведомства. Об ударе по Днепру в нём не упоминается.

В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры». Трагедия в Днепре, по его словам, «стала следствием работы украинской ПВО». По словам Пескова, о том же говорили «некоторые представители украинской стороны». По всей видимости, имеется в виду советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, заявивший, что ракету, предположительно, сбили украинские силы ПВО. Впоследствии Арестович пояснил, что речь шла только о версии, а украинские военные заявили, что ракета сбита не была.

Российские власти после случаев гибели людей вследствие ракетных ударов всегда утверждают, что якобы «не наносят ударов по жилым домам».

Это была первая массированная ракетная атака в новом 2023 году и первая после назначения Валерия Герасимова командующим операцией в Украине.