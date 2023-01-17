Глава МИД ФРГ выступила за экстренный трибунал для России

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время визита в Гаагу выступила за создание чрезвычайного международного трибунала для привлечения России к ответственности за войну с Украиной. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Берлине.

В своей речи перед членами Гаагской Академии по международному праву Бербок заявила, что трибунал должен расследовать вероятные преступления российского руководства для привлечения суду.

Изучением предполагаемых военных преступлений России на территории Украины занимается Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. На основании статутов суда процессы могут вестись, только когда и обвиняющая, и обвиняемая страна являются его официальными членами или рассматриваемое дело передается суду из Совета Безопасности ООН.

Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому Украина и страны Запада опасаются, что Москва может блокировать передачу дела, воспользовавшись своим правом вето в Совбезе ООН. Единственной возможностью привлечь Москву к ответственности был бы особый юридический формат, считает Бербок.

По словам главы германского МИД, возможно основать трибунал за пределами Украины, но с полномочиями, вытекающими из украинской юрисдикции. К работе необходимо привлечь международных прокуроров и судей «для подтверждения беспристрастности и легитимности», отметила Бербок.

Министр также призвала расширить полномочия МУС рассмотрением преступлений, которые включают агрессию против суверенных государств.

По мнению Бербок, было бы достаточным, чтобы государство, в отношении которого были совершены вероятные преступления, признавало МУС. Украина в 2014 году подписала заявление о признаний решений суда в Гааге. Бербок полагает, что в таком случае рассмотрение дела в отношении России сможет вести МУС и создание спецтрибунала не потребуется.

К настоящему моменту механизма создания специального трибунала не существует, но идею уже поддержали Украина и страны Балтии.