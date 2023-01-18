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Трагедия в Броварах: соболезнования выразили президент Грузии и спикер парламента
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования в связи с крушением вертолета в городе Бровары Киевской области. В результате трагедии, по последним данным, погибли 17 человек, в том числе четверо детей, глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
«Глубоко опечалена трагической катастрофой вертолета в Броварах. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших, народу Украины и президенту Владимиру Зеленскому. Грузия скорбит вместе с вами», – написала Зурабишвили.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили направил соболезнование своему коллеге – председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку.
«Мои глубочайшие соболезнования родным и близким жертв трагического крушения вертолета возле детского сада в Броварах. Душераздирающая трагедия для Украины. Особенно молимся за детей и всех раненых. Желаю им скорейшего выздоровления», – отметил он.
От имени премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, находящегося на Давосском экономическом форуме, слова соболезнования в социальных сетях пока не опубликованы.
- На территорию детского сада в городе Бровары Киевской области упал вертолет ГСЧС Украины, погибли 17 человек, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
- По данным ведомства, катастрофа произошла в 8:20 утра. Вертолет Super Puma ГСЧС Украины с бортовым номером 54 при падении задел здание детского сада, остекление 14-этажного жилого дома и три легковых автомобиля. В результате возник пожар, который охватил 500 кв. м.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал катастрофу в Броварах ужасной трагедией и сообщил, что поручил Службе безопасности Украины и НПУ выяснить все обстоятельства инцидента.
Другие новости дня
Российский Сбербанк начал работу в аннексированном Крыму
Крупнейший российский банк, Сбербанк, объявил о начале работы на территории аннексированного Крыма. Об этом сегодня заявили в пресс-службе организации.
«Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове», – говорится в сообщении.
В Сбербанке также заявили, что в течение этого года на полуострове откроются офисы банка. Первые из них появятся в крупных городах уже в первом полугодии.
До 2014 года в Крыму работала украинская дочка Сбербанка (в настоящее время – Международный резервный банк). Отделения этой организации были закрыты сразу после аннексии.
Ведущие российские банки не открывали своих отделений и представительств в Крыму из-за опасений международных санкций. Исключением стал попавший под санкции банк «Россия», которым владеет близкий к российскому президенту бизнесмен Юрий Ковальчук.
В апреле 2022 года, из-за нападения России на Украину, в отношении Сбербанка и других крупнейших российских компаний были введены блокирующие санкции со стороны США и других стран. После этого российские власти заявили о том, что банкам будет дано указание начать работу на территории аннексированного полуострова.
Первым банком, который вошел на крымский рынок после начала войны, стал Промсвязьбанк.
- Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году по результатам проведённого там голосования. Украина считает полуостров своей территорией, а назначенные там Россией власти - незаконными.
- Голосование на референдуме проводилось, когда автономная республика находилась под полным контролем России и вопреки украинскому законодательству. Почти все страны мира не признают его итогов.
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Twitter убрал значки верификации в аккаунтах талибов
У аккаунтов представителей радикального движения «Талибан», которое захватило власть в Афганистане, в Twitter убрали знак верификации – синей галочки рядом с именем пользователя. Администрация платформы сделала это после возмущения пользователей, пишет The Guardian.
Ранее верификацию получили два представителя талибов – глава департамента по доступу к информации Хедаятулла Хедаят и глава отдела по контролю за СМИ Абдул Хак Хаммад, сообщает Би-би-си. У Хедаята 187 тысяч подписчиков, у Хаммада – 170 тысяч.
Один из бывших чиновников «Талибана», похвалил нового владельца платформы Илона Маска за то, что тот «снова делает Twitter великим». Это вызвало недовольство пользователей. На следующий день верификация у аккаунтов талибов пропала.
Сервис верификации аккаунтов Twitter Blue был представлен в декабре. Стоит он восемь долларов в месяц, а те, кто использует приложение Twitter на устройствах Apple, платят повышенную плату в размере 11 долларов.
По данным платформы, подписчики Twitter Blue получают приоритетный рейтинг в поиске, упоминаниях и ответах, что помогает бороться со спамом и ботами.
После их захвата власти в Кабуле в августе 2021 года талибы взяли на себя проверенные учетные записи, которыми управляла предыдущая администрации. До введения Twitter Blue ни один из известных аккаунтов официальных лиц «Талибана» не имел верификации.
Радикальное движение «Талибан» признано террористическим во многих странах мира, включая Россию.
Умерла старейшая женщина в мире – ей было 118 лет
Во Франции умерла самая пожилая в мире женщина – монахиня Люсиль Рандон. Ей было 118 лет.
Рандон родилась 11 февраля 1904 года – в год начала русско-японской войны и открытия метрополитена в Нью-Йорке. В ранние годы она работала гувернанткой, а в 40 лет ушла в монастырь. С 1979 года Рандон жила в домах престарелых, где продолжала ухаживать за людьми вплоть до своего столетия.
В 2020 году Рандон призналась французскому радио, что не представляет, как ей удалось прожить так долго. «Понятия не имею, в чём секрет», – сказала она.
Самой пожилой жительницей планеты Рандон признали в апреле 2022 года – после смерти 119-летней японки Канэ Танаки. Рандон стала четвёртой по продолжительности жизни женщин в истории. Старейшей считается француженка Жанна Кальман, умершая в 1997 году в возрасте 122 лет.
После смерти Рандон самой пожилой женщиной в мире стала жительница Испании Мария Браньяс Морера, которой сейчас 115 лет.
«Мы за то, чтобы Абхазия и Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией» – Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров выступил за нормализацию отношений самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии с Грузией.
«Мы за то, чтобы Абхазия и Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией. Там есть механизмы диалога, в которых мы тоже участвуем», – сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста грузинского прокремлевского телеканала «Альт-Инфо».
Лавров выступил с критикой представителей Запада, принимающих участие в Женевских дискуссиях. По его словам, Евросоюз, ООН, ОБСЕ и США «пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины».
«Это, я считаю, неприлично и непрофессионально», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства, добавив, что Запад «обусловливает конкретные задачи в конкретном регионе своими политическими обидами и капризами».
Лавров также указал, что «грузинская сторона достаточно давно выдвинула проект осуществления совместной экономической деятельности», который, по его словам, может способствовать укреплению доверия. Предположительно, речь идет о подписанном в 2011 году грузино-российском соглашении о мониторинге товарооборота на границе, согласно которому швейцарская компания должна была начать мониторинг грузов через территорию Абхазии, Южной Осетии, а также через «Верхний Ларс».
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Независимость этих самопровозглашенных государств признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
«Это вызывает уважение» – Лавров о решении Грузии не присоединяться к санкциям
Глава МИД РФ Сергей Лавров похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста грузинского прокремлевского телеканала «Альт-Инфо».
«Я рад, что у нас контакты между людьми с Грузией активно развиваются. Мне сказали, что в прошлом году ВВП Грузии вырос на 10% – в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с Российской Федерацией. Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить и прямое авиасообщение. Мы видим, насколько Грузия, как и практически все остальные страны, испытывает давление со стороны Запада, который требует открыто и публично присоединиться к санкциям против Российской Федерации. И то, что небольшая страна и её правительство имеет мужество сказать, что мы будем руководствоваться своими интересами, интересами своей экономики, это вызывает уважение», – сказал Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства говорит, что у России «нет никаких проблем с грузинским народом». Кроме того, он «с огромным уважением относится к позиции грузинской православной церкви», которая, по его словам, отстаивает традиционные ценности.
«Да, была история 2008 года. Но опять же НАТО сыграла свою роль, когда в апреле на саммите НАТО в Бухаресте была принята декларация, где было сказано, что Грузия и Украина будут в НАТО. У Саакашвили «поехали» эмоции, и он решил, что всё, это – индульгенция. А там ещё Кондолиза Райс (бывший государственный секретарь США – ред.) приехала за месяц до того, как он отдал приказ бомбить Цхинвал и позиции миротворцев. Украинцам потребовалось чуть дольше, чтобы этот бухарестский импульс дошел до осознания тех людей, которые решили изгнать все русское со своей территории», – отметил Лавров.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что Грузия не присоединится к санкциям Запада против России. Также глава Кабмина дал населению гарантии, что войны с Россией не будет.
Что известно о задержании в Беларуси гражданина Грузии
Государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил о задержании гражданина Грузии Георгия Зиракашвили. Он якобы хотел поехать в Украину и воевать на стороне ВСУ. При этом ведущие белорусского канала обвинили посольство Украины в Минске в вербовке людей на войну. Об этом пишет белорусская служба Радио Свобода.
В сюжете говорится, что 36-летний мужчина жил в Польше и работал таксистом. Выезжая из Польши в Грузию, он получил запрет на въезд в ЕС за нарушение правил пребывания.
Утверждается, что Зиракашвили, находясь в Грузии, решил вступить в «Грузинский легион» и воевать на стороне Украины. В посольстве страны ему посоветовали ехать в Украину через Беларусь, Польшу или Молдову. В Беларуси грузина задержали силовики.
Журналисты телеканала упомянули в материале имя посла Украины в Минске Игоря Кизима и открыто обвинили посольство Украины в вербовке людей для войны, не предоставив доказательств в этом. Кроме того, в сюжете напомнили о Венской конвенции о дипломатических отношениях, которую якобы нарушило посольство Украины в Беларуси.
Материал содержит кадры «оперативной съемки», судя по которым за мужчиной следили, показывали его встречу с теми, кого он считал сотрудниками посольства Украины. На самом деле это были белорусские силовики.
Игорь Кизим в ответ на обвинения пропагандистов заявил, что посольство Украины уже направило ноту в МИД Беларуси.
«Отчетливо виден очередной всплеск антиукраинской истерии на ведущем государственном канале белорусского телевидения и поиски так называемого «компромата» для провокаций против посольства и его сотрудников. В чем смысл всей этой лжи, манипуляций и лицемерия для белорусской стороны? Российский интерес я еще могу понять, но белорусский?», – заявил он.
Кизим также добавил, что белорусские пропагандисты играют роль «за спиной своих российских кураторов».
Грузинская служба Радио Свобода связалась с командиром «Грузинского легиона» Мамукой Мамулашвили. Он заявил, что ему неизвестна личность человека, упомянутого в сюжете белорусского госСМИ.
В разговоре с телекомпанией «Пирвели» он добавил, что с желающими вступить в «Грузинский легион» общаются представители «центра рекрутирования».
«Если бы человек обратился в «Грузинский легион», ему бы пояснили, что он ни в коем случае не должен ехать через Беларусь. Так что, это довольно странный случай для нас», – сказал Мамулашвили.
Власти Грузии сообщение о задержании Георгия Зиракашвили пока не комментировали.
Как пишет Настоящее время, с началом войны белорусские государственные каналы повторяют российскую информационную повестку в отношении войны с Украиной: недоговаривают, сознательно скрывают или переиначивают факты. Традиционно государственные информационные ресурсы обвиняют Запад в желании напасть на Россию и Беларусь, публично поддерживают военное вторжение, а также рассказывают о нацизме в Украине. В то же время сотрудники государственных изданий ездят на оккупированные Россией украинские территории, а также фактически легализуют белорусов, которые воюют на стороне так называемой «ДНР».
Руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета в Киевской области
На территорию детского сада в городе Бровары Киевской области упал вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. По данным ведомства, погибли 17 человек, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
Катастрофа произошла в 8:20 утра. Вертолет Super Puma ГСЧС Украины с бортовым номером 54 при падении задел здание детского сада, остекление 14-этажного жилого дома и три легковых автомобиля. В результате возник пожар, который охватил 500 кв. м.
На борту вертолета находилось девять человек: шестеро сотрудников оперативной группы МВД, в том числе руководство министерства, а также три члена экипажа.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал катастрофу в Броварах ужасной трагедией и сообщил, что поручил Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины выяснить все обстоятельства инцидента.
Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире телемарафона отметил, что рано делать выводы о причинах авиакатастрофы, начато уголовное производство.
Как заявил пресс-секретарь командования воздушными силами Украины Юрий Игнат, разбившийся в Киевской области вертолет – переданный Францией Super Puma AS 332. По его словам, сейчас такие летательные аппараты имеют все силовые структуры.
По предварительным данным, причиной крушения мог стать туман. Вертолёт не увидел высотного здания и попытался резко набрать высоту, из-за чего, скорее всего, потерял управление.
Стрельба у офиса югоосетинской партии «Ныхас» – никто не пострадал
Неизвестный открыл стрельбу в Цхинвали у офиса югоосетинской партии «Ныхас», лидером которой является президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев. В здании ранее располагался и его предвыборный штаб.
Инцидент произошел 17 января днем, никто не пострадал. Мотивы стрелявшего неизвестны. По информации главы МВД Валерия Газзаева, его личность установлена.
«В МВД поступило сообщение о факте стрельбы на перекресте улиц Осетинская-Гаглоева. Неизвестный совершил выстрел в воздух и скрылся с места. Пострадавших в результате выстрела нет. Личность была сразу установлена», – заявил Газзаев агентству «Рес».
По его словам, органами внутренних дел принимаются меры по задержанию злоумышленника.
Генри Киссинджер больше не видит смысла в нейтральном статусе Украины
Российское военное вторжение в Украину демонстрирует, что более нет смысла удерживать Киев от вступления в НАТО. С таким заявлением на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил по видеосвязи 99-летний бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, ранее не поддерживавший членство Украины в Североатлантическом союзе.
"Идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла", - подчеркнул Киссинджер. Он также сказал, что членство в НАТО для Украины было бы "подходящим исходом" в сложившейся ситуации.
В конце мая прошлого года сообщалось, что Киссинджер предложил Киеву согласиться на территориальные уступки ради мирного договора с Россией. Украинский президент Владимир Зеленский идею раскритиковал. Киссинджер, впрочем, продолжает выступать за прекращение огня "по линии вторжения", чтобы не допустить эскалации войны. Впоследствии, как следует из его заявления в Давосе, мирный диалог может привести к иным договорённостям.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на форуме в Давосе выразила надежду, что Запад "усвоил для себя уроки того, как вести себя с Россией". Если бы Украина была членом НАТО, то в этой стране сейчас бы не было войны, подчеркнула Марин. По её словам, именно по этйо причине Финляндия и Швеция подали заявку на присоединение к НАТО. "Мы хотим стать членом НАТО, потому что мы больше не хотим войны в Финляндии. Мы уже воевали с Россией", - добавила Санна Марин.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила лидерам мирового бизнеса на форуме в Швейцарии, что ЕС не намерен ослаблять поддержку Украины в условиях российского полномасштабного вторжения. Брюссель сохранит этот подход столько, сколько потребуется, и будет поддерживать своих "украинских друзей", сказала она. Фон дер Ляйен добавила, что первая выплата в размере 3-х миллиардов евро из общего пакета помощи в 18 миллиардов во вторник стала "уверенным сигналом" поддержки финансовой стабильности Украины.
Елена Зеленская, супруга президента Украины, сообщила участникам давосского форума о намерении передать письмо китайской делегации - с предложениями Владимира Зеленского по завершению российской войны против Украины. Китай, входящий наряду с Россией в состав постоянных членов Совбеза ООН, считается важным партнёром Москвы и до сих пор не выступал с осуждением российского вторжения в Украину. Пекин при этом не делал и официальных заявлений в поддержку действий российских властей.
На военной базе в США началась подготовка украинских военных
Около ста украинских военнослужащих прибыли на военную базу Форт Стилл в Оклахоме, где они пройдут обучение обращению и обслуживанию зенитных ракетных комплексов Patriot.
«Военнослужащие прибыли в Форт Стилл и приступили к занятиям. Обучение продлится несколько месяцев», – сообщил во вторник пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер. По словам Райдера, для эксплуатации одной пусковой установки требуется сто человек. Пока нет планов подготовки следующей группы украинских военнослужащих.
В декабре Пентагон объявил о намерении передать Украине одну пусковую установку Patriot для защиты от российских ракетных ударов. О выделении одной установки Patriot также объявила Германия. Во вторник во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о намерении его страны «присоединиться к США и Германии в отношении проекта Patriot».
Как пишет газета Washington Post, подготовка украинских военных на американской военной базе в Форт Стилл – свидетельство нового этапа военного сотрудничества между двумя странами. В Соединенных Штатах ежегодно проходят подготовку больше 20 тысяч иностранных военнослужащих. Украинцы впервые принимают участие в таких программах. Американские официальные лица говорят о расширяющейся взаимосвязи между США и Украиной, они надеются на то, что такая кооперация укрепит проамериканские настроения в украинском военном руководстве, отмечает газета.
NYT: США отправят снаряды Украине из своих арсеналов в Израиле
Соединенные Штаты воспользовались своим арсеналом боеприпасов в Израиле для поставок артиллерийских снарядов украинской армии, сообщает газета New York Times.
США складируют значительные объемы боеприпасов в Израиле. Они предназначены для использования американской армией в ходе операций на Ближнем Востоке. Этот арсенал также может использоваться Израилем в чрезвычайных ситуациях.
Решение использовать снаряды из арсенала в Израиле вызвано недостаточным уровнем производства боеприпасов в Соединенных Штатах и европейских странах. По данным газеты, украинские вооруженные силы используют около 90 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, в два раза больше, чем их сейчас выпускается на военных заводах на Западе. Производство увеличивается, но постепенно. Между тем, США пообещали поставить Украине более миллиона 155-мм снарядов. Из них 300 тысяч поступят в Украину из арсенала в Израиле. Пентагон также поставляет снаряды украинской армии со своих складов боеприпасов в Южной Корее.
Израиль ввел почти полное эмбарго на поставки любых вооружений Украине, опасаясь, что Россия может помешать Израилю наносит воздушные удары по иранским силам и группировке "Хезболла" в Сирии. Поставки снарядов проиводятся по согласованию с руководством Израиля, которое, по словам израильских представителей, вынуждено согласиться с американской просьбой использовать свои собственные боеприпасы по своему усмотрению.
В ФРГ задержали группу экоактивистов, среди которых была Грета Тунберг
Шведская экоактивистка Грета Тунберг оказалась в числе задержанных во вторник в немецкой деревне Лютцерат, на западе ФРГ.
Вместе с единомышленниками Тумберг протестовала против сноса этого населенного пункта для расширения угольной шахты. СМИ отмечают, что территория деревни и карьер принадлежат компании RWE.
Грета Тунберг присоединилась к протесту 16 января. На прошлой неделе сообщалось о разгоне этой многодневной акции.
Тунберг получила широкую известность несколько лет назад, когда, будучи подростком, проводила акции протеста, в частности, у шведского парламента. Затем ее начали приглашать выступать на международные конференции. Тунберг встречалась с мировыми лидерами и активно критиковала правительства разных стран за недостаточные шаги для борьбы с изменением климата.
Подача газа в Нагорный Карабах восстановлена
После 6-часового перерыва подача газа в Нагорный Карабах восстановлена, сообщают из Степанакерта. Ранее правительство Карабаха сообщило, что по состоянию на 13:00 Азербайджан вновь перекрыл единственный газопровод, идущий в Карабах из Армении.
«Компания «Арцахгаз» сообщает, что в настоящее время проводятся соответствующие профилактически-восстановительные работы с целью обеспечения газоснабжения. Планируется, что к вечеру газоснабжение будет восстановлено как в Степанакерте, так и в районах», - говорится в сообщении Информационного штаба непризнанного Нагорного Карабаха.
Это уже второй подобный случай за последний месяц. На следующий день после блокирования Карабаха, вечером 13 декабря, Азербайджан также прекратил подачу газа в Карабах. Степанакерт посчитал это «гуманитарным и экономическим терроризмом, который Азербайджан последовательно осуществляет против мирного населения Арцаха». Газоснабжение в Карабахе было восстановлено только спустя три дня, 16 декабря.
По информации Радио Азатутюн, уже неделю из Армении в Карабах не поступает и электроэнергия. На территории, контролируемой Азербайджаном, вышла из строя единственная высоковольтная линия электропередач, идущая из Армении, азербайджанцы не предоставляют доступ туда для ликвидации аварии. В Степанакерт и районы подается электроэнергия местного производства, происходят веерные отключения, с сегодняшнего дня уже 4-часовые, поскольку производимой в Карабахе электроэнергии недостаточно для 24-часового электроснабжения.
«Мы уже не знаем, что и думать, потому что остаются дровяные печи. С дровами тоже уже проблема, потому что никто не представлял, что мы дойдем до такой ситуации», - сказала жительница Степанакерта Нонна Багдасарян.
Ответа на вопрос, как долго продлится эта ситуация, власти не дают. Нарастает неопределенность: чем же все это закончится? «Единственное, что ясно на данный момент, это то, что мы стоим перед катастрофой», - сказала женщина.
Из-за блокады и прекращения поставок продовольствия в Карабахе в конце этой недели перейдут на талонную систему. На месяц можно будет купить один литр растительного масла и по одному килограмму риса, макарон, гречки и сахара. В магазинах сейчас также очень мало поставок из госрезерва, и они быстро заканчиваются.
«Хлеб бывает не всегда, не каждый час. И молочные продукты мало кому удается купить. Если до 9 часов утра успеваем пойти и отстоять очередь, есть шанс что-то взять. Не все виды молочных продуктов бывают, в основном мацун, сметана… молока очень мало», - сказала Нона Багдасарян.
Из-за продолжающейся уже 37-й день блокады в Карабах не было доставлено более 14400 тонн жизненно важных товаров. В правительстве Карабаха сообщают, что лишь небольшая их часть была доставлена Международным комитетом Красного Креста и российскими миротворческими силами. Насколько хватит имеющихся резервов, власти не сообщают.
Кстати, сегодня несколько человек покинули Карабах. Госминистр Карабаха Рубен Варданян сообщил, что вместе с российскими миротворцами они организовали возвращение на родину части иностранцев, оставшихся в блокированном Карабахе.
- Уже больше месяца азербайджанцы, называющие себя экоактивистами, блокируют Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Перекрытие Лачинского коридора, жизненно важной артерии, которую после войны 2020 года, согласно трехстороннему заявлению лидеров России, Армении и Азербайджана, контролируют российские миротворцы, вызвало кризис с поставками продовольствия, медикаментов, топлива и других товаров первой необходимости в регион, где проживает около 120 тысяч армян. Дорога открыта лишь для машин российских миротворцев. Для армян дорога открывалась всего несколько раз, когда в сопровождении машин Красного Креста тяжелобольные пациенты были перевезены из Степанакерта в Ереван.
В России впервые появилась компания с «ЧВК Вагнер» в названии
В России зарегистрировано акционерное общество «ЧВК Вагнер Центр». Это первый случай, когда в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена компания, в названии которой есть словосочетание «ЧВК Вагнер», обращает внимание Русская служба Би-би-си.
«ЧВК Вагнер Центр» зарегистрирован 27 декабря. Его уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. Имена акционеров не раскрываются.
Генеральным директором значится Алексей Тенсин. Ранее он занимал пост директора по качеству концерна «Калашников». В декабре на своей странице во «Вконтакте» Тенсин рассказывал, что возил «заказы» на фронт в Луганск, пишет Би-би-си. После регистрации АО «ЧВК Вагнер Центр» доступ к своей странице в соцсети он закрыл.
Согласно описанию, акционерное общество будет проводить консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления. В списке дополнительных видов деятельности «ЧВК Вагнер Центр» 25 позиций, включая издание книг и периодических изданий, деятельность по обработке данных, научные исследования и разработки в области биотехнологии, лизинг различных видов транспорта.
Зарегистрирована компания в здании одноименного офисного комплекса в Санкт-Петербурге. Он открылся в ноябре 2022 года. Здание построено компанией «Ритейл». Его директором после открытия офисного центра стал основатель и спонсор «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин. Его называют бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной.
- Осенью 2022 года Пригожин признал, что является основателем «ЧВК Вагнера», которая вербует заключенных и вывозит их на войну с Украиной. Создание частных военных компаний для участия в вооруженных конфликтах законодательством не предусмотрено. Наемничество в России считается уголовным преступлением.
Прошла первая очная встреча крупных военачальников США и Украины
В Польше прошла первая очная встреча высокопоставленного американского военачальника Марка Милли с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным.
17 января Милли, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил США, посетил место в районе польско-украинской границы. Где именно проходила его беседа с Залужным, не сообщается.
Как отмечает агентство Associated Press, встреча свидетельствует о дальнейшем укреплении контактов между Украиной и США в условиях продолжающегося уже почти 11 месяцев российского вторжения на украинскую территорию. Милли и Залужный в течение этого времени не раз вели переговоры, но очной встречи между ними не было.
Валерий Залужный во вторник написал в Telegram, что поблагодарил генерала Милли за непоколебимую поддержку и помощь, оказанную Соединёнными Штатами и другими союзниками Киева. Также, по словам Залужного, он обозначил насущные проблемы украинской армии, решение которых ускорит победу Украины в войне.
- После начала вторжения США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали помощь Украине на десятки миллиардов долларов – военную, финансовую, гуманитарную. Поддержка Вашингтона наиболее существенна. Следом за Соединёнными Штатами по размерам траншей Украине располагаются Великобритания, Германия, Канада и Польша.
Путин внес проект о прекращении действия договоров Совета Европы
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении страны международных договоров Совета Европы (СЕ).
Соответствующий документ размещен во вторник в базе палаты парламента.
Всего в связи с прекращением российского членства в СЕ предлагается считать утратившими действие в отношении страны с 16 марта прошлого года 21 международный договор, среди них - Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Социальная хартия.
Российское правительство предложило Путину денонсировать действия международных договоров СЕ в конце декабря, отмечает РБК.
- Россия вышла из Совета Европы 16 марта 2022 года, спустя 26 лет участия. 25 февраля, на следующий день после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, комитет министров Совета Европы ограничил права России в этой организации, а также в ПАСЕ. 14 марта Парламентская ассамблея СЕ уведомила российскую делегацию о приостановке ее членства в ассамблее, позднее проголосовав за исключение России из состава СЕ.
- 9 января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о выходе из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. В связи с этим отмечалось, что в дальнейшем международное сообщество не сможет влиять на методы борьбы с коррупцией в России. В июле прошлого года Москва прекратила участие еще в ряде соглашений СЕ. Россия также решила не исполнять решения Европейского суда по правам человека, вынесенные после 15 марта 2022 года.
Глава МИД ФРГ выступила за экстренный трибунал для России
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время визита в Гаагу выступила за создание чрезвычайного международного трибунала для привлечения России к ответственности за войну с Украиной. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Берлине.
В своей речи перед членами Гаагской Академии по международному праву Бербок заявила, что трибунал должен расследовать вероятные преступления российского руководства для привлечения суду.
Изучением предполагаемых военных преступлений России на территории Украины занимается Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. На основании статутов суда процессы могут вестись, только когда и обвиняющая, и обвиняемая страна являются его официальными членами или рассматриваемое дело передается суду из Совета Безопасности ООН.
Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому Украина и страны Запада опасаются, что Москва может блокировать передачу дела, воспользовавшись своим правом вето в Совбезе ООН. Единственной возможностью привлечь Москву к ответственности был бы особый юридический формат, считает Бербок.
По словам главы германского МИД, возможно основать трибунал за пределами Украины, но с полномочиями, вытекающими из украинской юрисдикции. К работе необходимо привлечь международных прокуроров и судей «для подтверждения беспристрастности и легитимности», отметила Бербок.
Министр также призвала расширить полномочия МУС рассмотрением преступлений, которые включают агрессию против суверенных государств.
По мнению Бербок, было бы достаточным, чтобы государство, в отношении которого были совершены вероятные преступления, признавало МУС. Украина в 2014 году подписала заявление о признаний решений суда в Гааге. Бербок полагает, что в таком случае рассмотрение дела в отношении России сможет вести МУС и создание спецтрибунала не потребуется.
- К настоящему моменту механизма создания специального трибунала не существует, но идею уже поддержали Украина и страны Балтии.
- США и другие страны Запада обвиняют Россию в жестокости по отношению к украинскому народу. Парламенты нескольких стран мира объявили Россию спонсором терроризма или террористическим режимом, такую же резолюцию одобрил и Европарламент.
- С начала войны, по данным ООН, погибли более семи тысяч мирных жителей. Их число может быть больше, так как сведения об убитых в зоне активных боевых действий поступают с запозданием.
- Российские власти отвергают обвинения в намеренных атаках против гражданского населения, а удары российского Минобороны по энергообъектам называют ответом на действия украинских военных. Москва также отрицает, что российская армия причастна к каким-либо военным преступлениям.
Азербайджан вновь перекрыл единственный газопровод из Армении в Карабах
Азербайджан вновь перекрыл единственный газопровод, идущий из Армении в Нагорный Карабах, сообщают из Степанакерта, добавляя, что, по состоянию на 13:00, подача голубого топлива прекращена.
В связи с прекращением газоснабжения госминистр непризнанного Нагорного Карабаха, начальник Оперативного штаба Рубен Варданян сегодня созвал экстренное совещание. По сообщению правительства Карабаха, были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением бесперебойной работы объектов жизнедеятельности в создавшейся ситуации, пишет Радио Азатутюн.
«Госминистр поручил должностным лицам инфраструктурных отраслей принять меры для обеспечения работы указанных объектов и минимальных потребностей населения альтернативными способами», - говорится в сообщении.
Это уже второй подобный случай за последний месяц. На следующий день после блокирования Карабаха, вечером 13 декабря, Азербайджан также прекратил подачу газа в Карабах. Степанакерт посчитал это «гуманитарным и экономическим терроризмом, который Азербайджан последовательно осуществляет против мирного населения Арцаха».
Газоснабжение в Карабахе было восстановлено только спустя три дня, 16 декабря.
Уже неделю из Армении в Карабах не поступает и электроэнергия. На территории, контролируемой Азербайджаном, вышла из строя единственная высоковольтная линия электропередач, идущая из Армении, азербайджанцы не предоставляют доступ туда для ликвидации аварии. В Степанакерт и районы подается электроэнергия местного производства, происходят веерные отключения, с сегодняшнего дня уже 4-часовые, поскольку производимой в Карабахе электроэнергии недостаточно для 24-часового электроснабжения.
«Мы уже не знаем, что и думать, потому что остаются дровяные печи. С дровами тоже уже проблема, потому что никто не представлял, что мы дойдем до такой ситуации», - сказала жительница Степанакерта Нонна Багдасарян.
Ответа на вопрос, как долго продлится эта ситуация, власти не дают. Нарастает неопределенность: чем же все это закончится? «Единственное, что ясно на данный момент, это то, что мы стоим перед катастрофой», - сказала женщина.
- Из-за прекращения поставок продовольствия в Карабахе в конце этой недели перейдут на талонную систему. На месяц можно будет купить один литр растительного масла и по одному килограмму риса, макарон, гречки и сахара.
- Уже больше месяца азербайджанцы, называющие себя экоактивистами, блокируют Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Перекрытие Лачинского коридора, жизненно важной артерии, которую после войны 2020 года, согласно трехстороннему заявлению лидеров России, Армении и Азербайджана, контролируют российские миротворцы, вызвало кризис с поставками продовольствия, медикаментов, топлива и других товаров первой необходимости в регион, где проживает около 120 тысяч армян. Дорога открыта лишь для машин российских миротворцев. Для армян дорога открывалась всего несколько раз, когда в сопровождении машин Красного Креста тяжелобольные пациенты были перевезены из Степанакерта в Ереван.
Казахстан сократил сроки пребывания в стране иностранцев без визы
Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания в стране иммигрантов. Постановлением правительства, опубликованным во вторник, изменены разрешенные сроки пребывания иностранцев.
В частности, иммигранты без визы смогут находиться на территории Казахстана до 30 дней со дня пересечения границы, суммарно - 90 суток в течение каждого периода в 180 календарных дней.
Для граждан государств-членов Евразийского экономического союза, в который входит и Россия, новыми правилами предусмотрено нахождение на казахстанской территории в течение 90 дней в рамках 180-дневного периода.
Таким образом, по новым правилам выехать из Казахстана и тут же въехать обратно, то есть реализовать так называемый «визаран» (Visa Run - пересечение границы для обновления сроков легального пребывания) будет невозможно. Новые правила начнут действовать с 26 января, передает Казахская служба Радио Свобода.
Казахстан стал одним из главных направлений эмиграции для россиян после объявленной в сентябре мобилизации на войну в Украине. По данным погранслужбы ФСБ, в третьем квартале прошлого года в Казахстан уехали почти 1,3 миллиона росссийских граждан, отмечает «Медиазона». Еще одним таким маршрутом стала, к примеру, Грузия - из-за безвизового режима и несложной процедуре получения вида на жительство.
К концу века может исчезнуть до 95% языков – в том числе из-за потепления
Из-за стихийных бедствий, во многом связанных с глобальным потеплением, всё больше людей переезжают в места, где им приходится говорить на чужом языке. По оценкам ООН, к концу этого века может исчезнуть до 95% из семи тысяч ныне существующих языков.
По словам директора отдела языков Страти в канадском Университете Куинс Анастасии Риль, многие малые языковые общины находятся на островах и побережьях, которые уязвимы для ураганов и повышения уровня моря. Другие живут на землях, где потепление угрожает традиционным методам ведения сельского хозяйства и рыболовства. Все эти факторы побуждают людей к миграции. Общины рассеиваются в места, где их язык не ценится.
В 2021 году из-за стихийных бедствий свои дома покинули 23,7 миллиона людей – по сравнению с 18,8 миллиона в 2018 году. Большая часть миграции приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, где население островных государств стремительно сокращается.
Однако именно здесь процветают языки коренных народов. По данным новозеландских экспертов, один из пяти языков мира относится к Тихоокеанскому региону. В Вануату – островном государстве в южной части Тихого океана – сейчас говорят на 110 языках, страна имеет самую высокую плотность языков на планете. Также Вануату – одно из государств, наиболее подверженных риску повышения уровня моря.
- На последнем климатическом саммите ООН развивающиеся страны возложили ответственность за участившиеся стихийные бедствия на богатые государства. Они отметили, что из-за их экономической деятельности увеличиваются мировые выбросы парниковых газов и усугубляется глобальное потепление, от последствий которого страдают и развивающиеся страны.
- Участники саммита договорились создать фонд помощи бедным странам, страдающим от стихийных бедствий. Фонд должен помочь им справляться с последствиями участившихся ураганов и наводнений.
Бжания рассказал о встречах с «высокопоставленными российскими чиновниками»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел совещание по вопросам социально-экономического развития. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
По информации «Нужной газеты», Бжания отсутствовал в Абхазии с 15 декабря прошлого года.
На сегодняшнем совещании абхазский президент отметил, что необходимо подвести итоги 2022 года. Аслан Бжания предложил провести расширенное совещание с участием глав администраций городов и районов. Мероприятие поручено подготовить главе Кабмина Александру Анквабу.
«Необходимо дать объективную информацию по тому, что уже сделано и какие планы у нас на 2023 год. Этот год будет решающим в том смысле, что прошедшие два года мы проводили масштабную подготовительную работу. В основном это было связано с созданием базовых документов, в том числе межправительственных, по крупным проектам, которые в этом году должны перейти в практическую плоскость. Надо информировать общество о том, какие у нас могут быть приоритеты, точки роста, а также обозначить болевые точки, какие проблемы нам не удалось решить», – сказал Бжания.
Он отметил, что во время январских праздников провел ряд встреч как в Абхазии, так и за ее пределами. В частности, Бжания говорит, что встретился «с рядом высокопоставленных российских чиновников». Встречи, по его словам, «были связаны с подписанием межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности российских компаний на территории Абхазии, договора об избежании двойного налогообложения, вопросами аэропорта и газификации».
В абхазском посольстве в Москве Бжания провел встречу с бизнесменами – уроженцами из Абхазии.
На совещании обсуждался и вопрос, связанный со строительством в Гагре крупного спорткомплекса. Сообщается, что комплекс, «аналогов которого в Абхазии нет», будет построен частными лицами и передан в дар государству.
Офис Зеленского удовлетворил просьбу Арестовича об отставке
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», – отметил он.
В Офисе президента Владимира Зеленского удовлетворили просьбу Арестовича об увольнении с должности внештатного советника. Об этом «Украинской правде» заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров
В частности, приказ об увольнении Арестовича подписала руководитель аппарата офиса президента Украины Мария Витушок.
14 января Алексей Арестович в эфире Youtube-канала «Фейгин Live» заявил, что ракета, уничтожившая подъезд жилого дома в Днепре, в результате чего погибли не менее 40 человек, упала на дом потому, что была сбита украинской системой ПВО. Представители Минобороны Украины это опровергли – по их утверждению, имело место прямое попадание ракеты.
Позже Арестович сначала извинился за сказанные в эфире слова, сославшись на усталость, но затем отозвал извинения, поскольку пересмотрел запись и убедился, что высказал лишь версию о сбитой ракете с массой оговорок.
Накануне Арестович принес извинения жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила его «преждевременная ошибочная версия».
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о начале сбора подписей с требованием уволить Арестовича. Параллельно он обратился в СБУ с требованием проверить Арестовича на совершение им государственной измены.
В понедельник ещё несколько депутатов Рады обратились к главе Офиса президента Андрею Ермаку с просьбой отделить позицию Арестовича от официальной. По их мнению, действия советника вредят стране - в частности потому, что его тезис о причинах разрушения жилого дома в Днепре «моментально подхватили и распространили медиа страны-агрессора».
- С начала полномасштабного вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины Алексей Арестович стал одним из основных спикеров офиса президента Владимира Зеленского. Эфиры и интервью Арестовича, в которых он высказывается о ходе войны, набирают миллионы просмотров.
- По данным исследований украинских социологических служб, советник офиса президента входит в тройку самых популярных политиков и общественных деятелей Украины: впереди него только Владимир Зеленский и Валерий Залужный.
Молодые семьи требуют от абхазских властей решения жилищного вопроса
На сухумской площади Свободы прошел мирный митинг с участием молодых и многодетных семей.
Как пишет телеграм-канал RESPUBLICA, участники акции обратились к властям с просьбой оказать помощь остро нуждающейся категории граждан в приобретении собственного жилья.
С участниками митинга встретились депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия – лидер общественного движения «Аидгылара» Кан Кварчия и член комитета по экономической политике и реформам Эрик Рштуни.
Шойгу объявил о реформах в армии и увеличении числа военных
Численность российских войск должна быть увеличена до полутора миллионов человек в течение трёх лет. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании по реформе армии со своими заместителями, главкомами видов войск и командующими.
По последним данным, численность российских войск составляет около миллиона человек. Ещё около двух миллионов человек находятся в резерве.
В рамках реформы Минобороны планирует создать армейский корпус в Карелии, а также «два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа».
Кроме того, в частности, будут сформированы три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках.
В сообщении российского оборонного ведомства также отмечается, что особое внимание необходимо уделить комплектованию войск военнослужащими по контракту.
О необходимости провести реформу армии и увеличить численность войск до полутора миллионов человек Шойгу заявил в конце декабря прошлого года на расширенной коллегии с президентом России. Тогда глава Минобороны уточнил, что около 700 тысяч военнослужащих составят контрактники.
Заявления российского Минобороны о необходимости реформирования армии звучат на фоне продолжающейся войны с Украиной, успешного контрнаступления украинских войск по ряду направлений и объявленной осенью прошлого года мобилизации. По официальным данным, на военную службу призвали свыше 300 тысяч россиян, которые состоят в запасе.
В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации. После этого президент Владимир Путин объявил об окончании призыва, но соответствующий указ не подписал. По подсчётам журналистов, на войну с Украиной могли призвать больше заявленных 300 тысяч резервистов.
- По данным Минобороны Украины, с начала вооружённого вторжения погибли почти 117 тысяч российских военнослужащих. Минобороны России осенью прошлого года подтверждало гибель шести тысяч человек. Журналисты Русской службы Би-би-си и «Медиазоны» смогли идентифицировать более 10 тысяч погибших российских солдат к началу 2023 года.
- Объединённый комитет начальников штабов США в начале ноября 2022 года сообщал, что число убитых и раненых достигает 100 тысяч человек у каждой из сторон конфликта.
- Минобороны Украины данные о своих потерях не раскрывает. В декабре 2022 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк со ссылкой на данные военных сообщил, что с начала войны погибли от 10 до 13 тысяч украинских военнослужащих.
- В условиях активных боевых действий стороны конфликта могут завышать потери противника и занижать свои. Оперативно проверить данные затруднительно.
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