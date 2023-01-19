Новости
В Абхазии семьям погибших в Украине добровольцев выплатят по 1 млн рублей
Кабинет министров самопровозглашенной республики Абхазия принял решение выплатить по одному миллиону рублей (14,5 тысяч долларов) семьям добровольцев Дмитрия Цвижба и Казбека Биджева, погибших на войне в Украине.
Как пишет «Апсныпресс», соответствующие распоряжения сегодня, 19 декабря приняты на заседании правительства.
«Все семьи погибших – это наша забота. Нужно посмотреть, у кого из них какие проблемы. Помимо выплат им нужно помогать параллельно. Это наш долг», – сказал премьер-министр Александр Анкваб.
В конце декабря стало известно, что под Авдеевкой погибли трое абхазских добровольцев, воевавших на стороне России. Тело 32-летнего Дмитрия Цвижба доставили в Сухуми 3 января текущего года. Ранее сообщалось о смерти в Украине еще четырех уроженцев Абхазии – Ахры Киркинадзе, Артура Киркинадзе, Лорана Смыр и Беслана Тапагуа.
Другие новости дня
Вахтанг Кикабидзе «навсегда останется в сердцах украинцев» – письмо Зеленского
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко принял участие в церемонии прощания с легендарным грузинским актером и певцом Вахтангом (Бубой) Кикабидзе.
По словам Ткаченко, в Украине ценят не только талант Кикабидзе, но и его принципиальную позицию.
«Несмотря на войну и то, что в Украине гибнут люди, для нас, правительства Украины и президента Украины очень важно почтить память величайшего грузина Вахтанга Кикабидзе», — сказал министр культуры Украины.
Как пишет Общественный вещатель, министр культуры зачитал на церемонии письмо президента Украины Владимира Зеленского.
«Родным, близким и поклонникам Вахтанга Кикабидзе. В это скорбное время примите мои искренние соболезнования в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе – великого деятеля искусства и большого человека, друга Украины, который всегда был рядом с Украиной, легенды, которая была образцом для подражания для всех. Украинцы благодарят Вахтанга Кикабидзе за поддержку в борьбе с российским агрессором. Имя Вахтанга Кикабидзе будет вписано в историю Украины как имя великого грузина, внесшего свой вклад в защиту независимости и суверенитета Украины. Мы всегда будем помнить и никогда не забудем это. В трауре преклоняюсь перед всеми почитателями человека уникальной души, красоты и выдающегося таланта. Светлая память Вахтангу Кикабидзе, который навсегда останется в сердцах украинцев», — отмечается в письме.
Александр Ткаченко также обратился к собравшимся на траурной церемонии с несколькими фразами на грузинском языке:
«Я знаю, что Вахтанг перевел украинскую песню, и поэтому хотел бы сказать несколько слов по-грузински. Во время российско-украинской войны, когда в нашей стране гибнут бойцы или спасатели, врачи, артисты, мы говорим, что герои не умирают. Это в полной мере относится и к Вахтангу Кикабидзе. Герои не умирают, светлая им память», — заявил министр культуры Украины.
- Вахтанг Кикабидзе скончался в минувшее воскресенье на 85-м году жизни. Он неоднократно выступал в поддержку Украины и критиковал действия России.
- С 2008 года актер не приезжал в Россию. В 2008 году Кикабидзе отказался от российского ордена Дружбы из-за российско-грузинской войны. Он также отменил свои юбилейные концерты в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с военными действиями России против Грузии не может принимать награды и выступать с концертами.
- В октябре 2014 года в интервью украинской газете «Сегодня» Кикабидзе назвал Путина «политиком черной силы» и заявил, что «если бы был молодым, то тоже сейчас был бы в АТО». Весной 2015 года Кикабидзе дал сольный концерт в Киеве и посвятил его памяти Небесной сотни.
- С 2020 года был депутатом парламента Грузии 10-го созыва по партийному списку избирательного блока «Единое национальное движение – Единая оппозиция «Сила в единстве».
- Вахтанг Кикабидзе учился в Тбилисском государственном университете, в Институте иностранных языков. Профессиональную деятельность начал как артист Тбилисской филармонии. В 1966 году стал солистом ансамбля «Орэра», тогда же впервые снялся в кино в фильме «Встреча в горах».
- В 1970 году Кикабидзе получил приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене в фильме Георгия Данелия «Не горюй!». В 1977 году вышел легендарный фильм «Мимино», где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари. В 1980 году получил в Грузии звание народного артиста.
Стрельба в Цхинвали: подозреваемый пришел в милицию с повинной
27-летний житель Цхинвали, устроивший стрельбу из травматического оружия у офиса югоосетинской партии «Ныхас», явился с повинной в милицию. Об этом сообщила пресс-служба МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Инцидент произошел 17 января на улице В. Гаглоева. Там расположен офис партии «Ныхас», лидером которой является действующий югоосетинский президент Алан Гаглоев. В здании ранее располагался и его предвыборный штаб.
По информации МВД, мужчина произвел несколько выстрелов в воздух, после чего скрылся с места происшествия. Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила личность правонарушителя.
«Он обратился с явкой с повинной в ГУВД, предъявив сотрудникам милиции травматический пистолет, из которого были произведены выстрелы. Оружие направлено на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД», –говорится в сообщении пресс-службы.
Мотивы стрелявшего неизвестны. Проверку по факту проводит городское управление внутренних дел. О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.
WSJ: Киев узнал о приказе Путина о вторжении за день до войны
Разведка Украины узнала о том, что президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении, от украинского финансиста Дениса Киреева. Он участвовал в российско-украинских переговорах в конце февраля и был убит в Киеве в начале марта при невыясненных обстоятельствах. Это утверждается в статье «Российский шпион или украинский герой», опубликованной в среду The Wall Street Journal.
Журналисты издания пришли к такому выводу, поговорив с чиновниками, представителями спецслужб в Украине и США, а также с родственниками Киреева.
По данным WSJ, 45-летний банкир Денис Киреев передал главе украинской разведки (ГУР) Кириллу Буданову информацию, которая помогла защитить Киев, от своих российских источников. В частности, Киреев 23 февраля сообщил ему, что Владимир Путин отдал приказ о начале вторжения в Украину. Кроме того, ему была известна главная цель атаки – аэропорт «Антонов» под Киевом. Российское командование планировало захватить аэропорт, чтобы потом перебросить туда войска и технику для штурма украинской столицы. Именно туда 24 февраля российские военные вертолеты высадили военный десант. По словам Буданова, благодаря полученной им от Киреева информации удалось перебросить к аэродрому дополнительные силы. После ожесточенных боев аэродром стало невозможно использовать как плацдарм для наступления на Киев.
«Если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят», – сказал глава ГУР изданию.
Позже Буданов предложил Кирееву принять участие в российско-украинских переговорах в Беларуси в составе украинской делегации, поскольку тот был знаком с двумя участниками делегации России. Киреев понимал, что ему будет рискованно появляться в составе украинской делегации, и сначала не хотел участвовать в переговорах, но позже согласился. После его появления там всем стала очевидна его связь со спецслужбами, но ситуация была критической, сказал газете Буданов.
5 марта, в день второго раунда переговоров Киреев вместе со своей охраной и агентами военной разведки, которые тоже должны были участвовать в поездке в Беларусь, отправился на Киевский вокзал. Он предупредил телохранителей, что им не стоит вмешиваться в случае его ареста.
В центре Киева несколько автомобилей с агентами Службы безопасности Украины перехватили машину Киреева. Его охранников разоружили, а самого Киреева посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Примерно через полтора часа он был обнаружен мёртвым.
Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что его заподозрили в госизмене. Однако Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что Киреев был его сотрудником и погиб при выполнении «специального задания». Дениса Киреева похоронили как героя. Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы о награждении его посмертно медалью за «исключительный вклад в защиту государственного суверенитета и государственной безопасности».
Государственное бюро расследований Украины, которое расследует подобные убийства, отказалось от комментариев для WSJ. Также не стал давать комментарии начальник контрразведки СБУ Александр Поклад. По словам Буданова, в ночь перед переговорами в Беларуси из офиса Поклада звонили Кирееву.
В течение следующих месяцев власти в Киеве искали российских агентов в своих спецслужбах, пишет WSJ. В июле Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Зеленский объяснил их отстранение большим числом дел о госизмене. В Украине возбуждены более 650 дел о государственной измене с участием государственных служащих.
- 45-летний Денис Киреев работал в украинских подразделениях Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а также в «Ощадбанке».
- 13 февраля украинский «5 канал» показал расследование, в котором утверждалось, что украинец был оперативным сотрудником ФСБ, который ежемесячно ездил в Россию для общения с кураторами.
- В интервью The Wall Street Journal руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что весной 2021 года лично обратился к Кирееву с просьбой попытаться внедриться в российскую военную разведслужбу, используя свои связи и контакты. Киреев согласился на это предложение и, по данным издания, стал ездить в Харьковскую область, где вместе с еще одним сотрудником военной разведки на машине пересекал границу с Россией. Он возвращался через несколько дней, после чего передавал собранную информацию Буданову.
Берлин не готов поставлять свои танки Киеву - до схожего решения в США
Берлин не позволит союзникам направлять в Украину танки немецкого производства, чтобы помочь ей защититься от России, пока поставку Киеву собственных боевых танков не одобрят в США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных германских чиновников.
По данным базирующегося в Лондоне Международного института стратегических исследований, в распоряжении союзников по НАТО находятся более двух тысяч произведённых в Германии танков Leopard, которые считаются одними из самых передовых и эффективных в мире.
До этого правительства ряда европейских стран, включая Польшу, Финляндию и Данию, заявили, что готовы направить в Украину немецкую технику, если Берлин даст на это соответствующее разрешение. При этом никаких официальных запросов сделано не было. Великобритания сообщила, что отправит 14 своих основных боевых танков Challenger 2 – это более старый аналог Leopard.
«Немецкая волна» пишет, что поставка Киеву новых видов вооружений, в том числе танков Leopard, может стать ключевой темой на встрече США и других западных союзников 20 января на военной авиабазе Рамштайн в Германии. Еще раньше, 19 января, этот же вопрос может быть затронут на переговорах в Берлине нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса с его американским коллегой Ллойдом Остином.
В Соединенных Штатах сейчас завершается подготовка крупного пакета военной помощи для Украины, стоимость которого, по словам официальных лиц, может составить до 2,6 млрд долларов. Ожидается, что впервые в него войдут около 100 боевых машин «Страйкер» и не менее 50 боевых машин пехоты «Брэдли», что позволит украинским военным быстрее и безопаснее передвигаться на полях сражений. Однако в пакет пока не войдут танки, получения которых добивается Киев, отмечает «Голос Америки».
Германия заявила, что больше не зависит от российских энергоносителей
Германия больше не зависит от импорта российских энергоносителей, заявил в интервью Би-би-си министр финансов страны Кристиан Линднер.
«Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоносителей, но сейчас уже не от импорта из России, а от мировых рынков», – сказал Линднер.
После российского вторжения в Украину стране удалось диверсифицировать поставки, утверждает министр. Германия также возобновила работу угольных электростанций и отложила планы по закрытию трех оставшихся АЭС.
Кроме того, в стране были созданы дополнительные хранилища для сжиженного природного газа, который импортируется из Норвегии, США и других стран.
«Мы поняли, что должны повысить нашу конкурентоспособность после эпохи канцлера [Ангелы] Меркель. Та эпоха была сосредоточена, скажем так, на сильных сторонах прошлого, а сейчас мы развиваем сильные стороны будущего», – заявил Линднер.
- Ранее Германия импортировала из России около половины потребляемого объема газа и более трети нефти. Однако в августе прошлого года Россия прекратила поставки газа в страну, а в январе этого года Германия прекратила импорт российской нефти.
ЕСПЧ опубликовал решение по делу Темирлана Мачаликашвили
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение по делу 19-летнего Темирлана Мачаликашвили, получившего смертельное ранение во время спецоперации в Панкисском ущелье в декабре 2017 года.
Как сообщается на сайте ЕСПЧ, суд признал процессуальное нарушение статьи 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь), но не установил нарушение статьи в материально-правовом аспекте.
В частности, суд пришел к выводу, что версия событий, представленная властями Грузии, является правдоподобной.
«Суд счел, что имеется недостаточно доказательств, на основании которых можно сделать вывод, вне всяких разумных сомнений, что Т.М. умер при обстоятельствах, влекущих ответственность государства», – сказано в решении.
При этом суд считает, что государство не смогло обеспечить эффективное и тщательное расследование обстоятельств смерти Мачаликашвили.
Кроме того, суд не установил нарушения статьи 3 (запрещение пыток) в отношении членов семьи Мачаликашвили.
ЕСПЧ постановил, что власти Грузии должны выплатить заявителям 10 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и 15 тысяч евро в качестве судебных издержек. Заявителями являлись родители, сестра и бабушка Темирлана Мачаликашвили.
- 19-летний Темирлан Мачаликашвили был тяжело ранен 26 декабря 2017 года в ходе спецоперации в Панкисском ущелье. От полученных ранений он погиб 10 января 2018 года.
- Согласно официальной версии, спецоперация была направлена против лиц, связанных с группой террориста Ахмеда Чатаева, который был ликвидирован в ноябре 2017-го в Тбилиси. Отец Темирлана – Малхаз Мачаликашвили заявлял, что его сын не имел отношения к терроризму и не владел гранатой.
Казахстан: депутата, поддержавшего вторжение РФ в Украину, исключили из партии
Член парламента Казахстана Азамат Абильдаев, поддержавший политику президента России Владимира Путина и военное вторжение в Украину, исключен из рядов партии «Ак жол». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте партии 19 января.
В «Ак жол» сообщили, что уже обратились в ЦИК с запросом о прекращении депутатского мандата Абильдаева.
В комментарии Азаттыку Абильдаев в четверг сказал, что согласен с решением об исключении его из партийных рядов и не хочет «только одним своим словом подставлять партию» перед выборами.
Партия «Ак жол», одна из трех партий, заседающих в казахстанском парламенте, накануне сообщила, что созывает пленум национального совета после высказываний ее депутата о войне в Украине. Сообщение появилось вечером 18 января в телеграм-канале председателя партии «Ак жол» Азата Перуашева. Он заявил, что в четверг созывается пленум «для политической оценки и рассмотрения вопросов выступления депутата Азамата Абильдаева, высказывания которого, как сказано в данном заявлении Перуашева, «противоречат позиции партии «Ак жол», а также нарушают партийную и депутатскую этику».
«Партия «Ак жол» всегда уважает и поддерживает независимость и территориальную целостность нашей республики и других дружественных государств», — заявил Перуашев.
Ранее член мажилиса парламента Казахстана Азамат Абильдаев в интервью Азаттыку признался, что поддерживает Россию, которая вторглась в прошлом году на территорию Украины. Риторика депутата напомнила нарративы кремлевской пропаганды. Однопартийцы заявили о «личном мнении».
Критики правительства обвиняют политическое руководство Казахстана в поддержке политики Путина. Лидеры двух стран заявляют о стратегическом сотрудничестве, союзнических отношениях. Казахстан является участником политических блоков, в которых доминирует Россия, включая Евразийский экономический союз и Организацию Договора о коллективной Безопасности.
Власти Казахстана прямо не осудили развязанную Москвой военную агрессию против Украины, но и открыто не поддержали ее. В марте прошлого года в Алматы прошел санкционированный властями города митинг в поддержку Украины, который собрал тысячи человек. Казахстанцы собрали и отправили в Украину несколько партий гуманитарного груза. Позже о предоставлении гуманитарной помощи Киеву отчитались и власти Казахстана.
В начале марта 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев прервал молчание и призвал Россию и Украину к поиску «компромисса». На съезде партии власти Токаев заявил, что Астана «настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности» и призвал стороны «к нахождению общего языка за столом переговоров», предложив «посреднические услуги», если таковые понадобились бы. Астана позднее в том же году заявила о непризнании сепаратистских образований в Донбассе, которые Москва посчитала независимыми государствами, а затем аннексировала их территории вместе с другими регионами, частично оккупированными российскими военными. Аннексии предшествовали псевдореферендумы, законность которых тоже не была признана Казахстаном. В ноябре, комментируя предложение Москвы о создании тройственного «газового союза» с Ташкентом, заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что Казахстан не позволит использовать свою территорию для уклонения от санкций.
Одним из недавних эпизодов, вызвавших критику в стране, стало решение Астаны проголосовать против резолюции ООН, в которой содержится требование к России немедленно прекратить агрессию против Украины и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.
В Грузии отмечают Крещение – религиозный и государственный праздник
Грузинская православная церковь, как и весь православный мир, 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников — Крещение Господне (Богоявление).
Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник, в государственных учреждениях и учебных заведениях это официальный выходной день, пишет агентство «Новости-Грузия».
Праздничные службы прошли сегодня во всех храмах страны. В Тбилиси литургия в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы началась в 10:00.
По окончании службы был совершен чин Великого водосвятия. Этот чин совершается дважды в год: накануне праздника Крещения — после литургии или вечерни, и в сам день праздника — после службы.
Праздник Крещение Господне тесно связан с событием земной жизни Иисуса Христа, описанным евангелистами, — крещением, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча, он же — Иоанн Креститель. Второе название праздника — Богоявление. Это название напоминает о чуде, которое произошло во время крещения Христа: в облике голубя с небес сошел Святой Дух, и глас с неба назвал Иисуса сыном.
Большая часть населения Грузии — православные христиане. В этот день крестники навещают своих крестных, чтобы поздравить с праздником. Другая устоявшаяся традиция – это массовое крещение младенцев, которое проводится по инициативе главы Грузинской православной церкви Католикоса-Патриарха Илии Второго.
Патриарх крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы – улучшение демографического положения в стране. На сегодня у Илии Второго более 40 тысяч крестников. Но в этом году участие Патриарха в ритуале не анонсировано.
NYT: США рассматривают помощь Украине с ударами по Крыму
Администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, что украинские военные должны получить возможность наносить удары по территории аннексированного Россией Крыма, тем самым обеспечив себе более выгодную позицию на будущих переговорах. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times.
Издание отмечает, что с начала российского вторжения представители администрации занимали жесткую позицию, отказываясь предоставлять Киеву оружие для ударов по полуострову, опасаясь эскалации конфликта.
Теперь, по данным источников издания, администрация Байдена по итогам дискуссий с украинскими чиновниками «начинает склоняться к тому, что Киеву могут быть необходимы» средства для нанесения ударов по Крыму, «даже если такой шаг повысит риск эскалации».
Среди американских чиновников и экспертов также ослабли опасения, связанные с угрозой нанесения Россией ответного удара тактическим ядерным оружием. При этом, по их мнению, риск такого сценария все ещё сохраняется.
Как подчеркивается в статье, речь по-прежнему не идёт о предоставлении Украине ракет, дальность полета которых позволяет наносить удары по целям в аннексированном Крыму. Однако обсуждается возможность использования ракетных установок HIMARS и бронемашин Bradley, для атаки ключевых для полуострова путей снабжения, например, Крымского моста.
Этот вопрос, согласно информации The New York Times, недавно поднимался на встречах в Белом доме.
Председатели комитетов по иностранным делам и вооружённым силам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и Майк Роджерс накануне выступили с совместным заявлением, призвав администрацию Байдена и руководство союзных государств срочно передать Украине «критически важные системы вооружений», необходимые для успешного ведения боевых действий.
- 8 октября на Крымском мосту, связывающем полуостров с Краснодарским краем России, произошел взрыв. Было разрушено несколько пролетов автомобильной части моста. Российская сторона обвинила в произошедшем украинские спецслужбы, в Киеве причастность к взрыву на Крымском мосту официально не признали.
- До начала российского вторжения 24 февраля и некоторое время после него Украина официально заявляла, что не планирует военной операции по освобождению аннексированного Крыма. Однако впоследствии позиция Киева изменилась, и сейчас он настаивает на полном возвращении всех территорий как условии мирного договора.
- После отступления российских войск из Херсона северные районы Крыма оказались в зоне поражения находящихся на вооружении Украины установок HIMARS. Появились сообщения, что российские власти Крыма строят на севере полуострова защитные линии. В Москве заявляли, что готовы применить все имеющиеся у Росссии средства, чтобы не допустить ударов по полуострову.
Лидер «Грузинской мечты» выступил за возобновление авиасообщения с РФ
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия поддержит возобновление прямого авиасообщения с Россией.
Кобахидзе прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Глава российского внешнеполитического ведомства похвалил правительство Грузии и выразил надежду, что Россия и Грузия вскоре смогут возобновить прямое авиасообщение.
«В Российской Федерации проживает около миллиона наших сограждан, этнических грузин*. Решение, принятое в 2019 году, очень усложнило их условия и положение. Если полеты будут возобновлены, конечно, это очень важно для наших сограждан, и мы будем это приветствовать», – заявил Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».
«В 2019 году Россия в одностороннем порядке приняла решение о прекращении полетов. Это была своего рода санкция, примененная против Грузии, которая затронула граждан Грузии. Когда речь идет об облегчении положения наших граждан, любое такое решение нами будет приветствоваться», – добавил он.
Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Премьер-министр Новой Зеландии неожиданно подала в отставку
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сегодня неожиданно объявила о своей отставке. По словам политика, у нее больше нет сил руководить страной.
В ходе пресс-конференции Ардерн призналась, что шесть лет в качестве премьер-министра «сильно её измотали». Теперь она больше не видит для себя возможности оставаться на посту и выдвигать свою кандидатуру на новых выборах.
«Я окажу Новой Зеландии медвежью услугу, если буду продолжать», – сказала она.
Ардерн уйдет с поста лидера Лейбористской партии не позднее 7 февраля. В ближайшие дни состоится голосование, чтобы определить её замену. 14 октября в Новой Зеландии пройдут всеобщие выборы.
Джасинда Ардерн стала самой молодой женщиной-главой правительства в мире, когда в 2017 году она была избрана премьер-министром в возрасте 37 лет.
Правительству Новой Зеландии под её руководством пришлось столкнуться с целым рядом серьёзных испытаний. Таких как – пандемия, стрельба в мечети Крайстчерча и извержение вулкана на острове Уайт-Айленд.
Заявление об уходе Джасинды Ардерн стало неожиданностью для жителей Новой Зеландии. Согласно опросам, большинство избирателей по-прежнему предпочли бы видеть именно её во главе правительства.
42-летняя политик рассказала, что планирует посвятить время своей четырехлетней дочери и выйти замуж за своего многолетнего партнера, телеведущего Кларка Гейфорда.
В Армении при пожаре в казарме погибли 15 военнослужащих
При пожаре, который произошел в общежитии воинской части в Гегаркуникской области Армении, погибли 15 человек, трое в тяжелом состоянии, сообщил пресс-секретарь Минобороны республики Арам Торосян.
По предварительным данным, пожар возник вследствие нарушения правил пожарной безопасности. Об этом на заседании правительства заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.
Премьер-министр Никол Пашинян, ссылаясь на предварительные данные Следственного комитета, подчеркнул, что возгорание произошло вследствие использования большого количества бензина.
Пашинян выразил надежду на то, что Генеральная прокуратура и Следственный комитет раскроют все обстоятельства данного происшествия.
Как пишет Радио Азатутюн, президент Армении Ваагн Хачатурян освободил от занимаемой должности командующего второго армейского корпуса Ваграма Григоряна.
В ноябре в Армении произошел пожар на территории, прилегающей к стрельбищу одной из воинских частей, расположенной в городе Дилижан. О жертвах и пострадавших не сообщалось. В июле прошлого года пожар возник на территории 102-й российской военной базы в Гюмри. МЧС Армении сообщало, что горел склад строительных материалов.
По делу Джабиева задержали экс-начальника уголовного розыска МВД
По резонансному делу о смерти Инала Джабиева задержан бывший начальник управления уголовного розыска криминальной милиции МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия, полковник Джумбер Бибилов. Об этом агентству «Рес» сообщил руководитель следственного управления Генпрокуратуры Алан Плиев.
«В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, в ходе проводимого расследования дела Инала Джабиева, согласно статье 91 и статье 92 , задержан бывший руководитель управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Джумбер Бибилов», – пояснил Плиев.
Бибилов подозревается в нарушении статей 91 и 92 уголовно-процессуального кодекса России – «основания задержания подозреваемого» и «порядок задержания подозреваемого».
Напомним, что пятерых фигурантов уголовного дела, которые ранее находились под подпиской о невыезде, в конце октября прошлого года задержали по вновь открывшимся обстоятельствам. Еще двоим обвиняемым изменили меру пресечения – их отпустили под подписку о невыезде. Среди них – Ацамаз Наниев – племянник бывшего главы МВД Игоря Наниева, по подозрению в нападении на которого в августе 2020 года задержали Инала Джабиева, Николая Цховребова и Герсана Кулумбегова.
Отметим, что у здания прокуратуры периодически собираются родственники задержанных, требуя освобождения лиц, заключенных под стражу. С ними встречался и югоосетинский президент Алан Гаглоев.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. Он был жестоко избит в изоляторе временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
- В сентябре 2022 года Цхинвальский городской суд удовлетворил ходатайство о возвращении уголовного дела в Генпрокуратуру. Югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявлял, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».
- В июле прошлого года Верховный суд прекратил уголовное дело в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева, которые проходили подозреваемыми по делу о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева.
Баку «ждет ответа Еревана для проведения встречи по согласованию мирного договора»
Баку готов подписать мирный договор с Ереваном на основе пяти основных принципов урегулирования отношений и ожидает согласия Армении на проведение встречи для согласования текста договора, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня в Национальном собрании заявил, что Ереван уже месяц ждет ответа Азербайджана на свои предложения по мирному договору.
Представитель официального Баку добавил, что Азербайджан представил текст мирного договора на обсуждение в Женеве 2 октября прошлого года, а обсуждение документа продолжилось в Вашингтоне.
Ведущий аналитик ФСИН по Москве Анна Каретникова уехала из России
Ведущий аналитик управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве Анна Каретникова уехала из России. По сообщению издания «Агентство», на нее давили со стороны Управления собственной безопасности ФСИН. Ведомство было недовольно ее телеграм-каналом.
По словам Каретниковой, ей пришлось уехать в спешке. Она заявила, что Управление собственной безопасности объяснило ей, что она не имела права вести блог в телеграме, а также признало несоответствующим должностной инструкции тот факт, что Каретникова иногда передавала заключенным небольшие передачи от родственников.
В телеграм-канале Каретниковой «Стенгазета ФСИН» около 300 подписчиков. Она рассказывала в нем о своих посещениях московских СИЗО и тюрем и никогда не критиковала ведомство. Тем не менее, по ее словам, служба безопасности заявила, что она не имеет права распространять вообще никакую информацию об исправительных учреждениях, и пригрозила привлечь к делу прокуратуру и ФСБ.
Каретникова работала ведущим аналитиком в московском управлении ФСИН с 2016 года. В ее обязанности входило обеспечение прав и безопасности как заключенных, так и сотрудников пенитенциарных учреждений Москвы. Она стала первым правозащитником, перешедшим на официальную должность в тюремную службу: до этого она входила в состав Общественной наблюдательной комиссии Москвы, занимаясь инспекцией мест принудительного содержания.
Пашинян подтвердил готовность Еревана подписать с Баку мирный договор
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил готовность официального Еревана подписать мирный договор с Азербайджаном на основе Пражских договоренностей, сообщает Радио Азатутюн.
«Мы очень четко заявляем, что готовы пойти на подписание мирного договора с Азербайджаном на основе Пражских договоренностей», - в ходе правительственного часа в парламенте сказал Пашинян.
По итогам состоявшейся в Праге 6 октября четырехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля было принято заявление, в котором Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.
Пашинян отметил, что последние заявления президента Азербайджана противоречат этим договоренностям.
10 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «Зангезурский коридор», который должен связать Азербайджан с Нахичеваном через Сюникскую область Армении, «будет рано или поздно запущен, хочет того Ереван или нет».
«Для людей становится очевидным, что и заявления по части Лачинского коридора, и эти заявления напрямую нарушают взятые Азербайджаном международные обязательства», - отметил армянский премьер.
По словам Пашиняна, эти заявления носят провокационный характер и направлены на эскалацию, а правильная реакция армянской стороны на эти заявления должна стать определенным фактором стабильности в регионе.
Он напомнил, что международное сообщество также отмечает, что блокада Лачинского коридора и агрессивные заявления Азербайджана создают новые препятствия для установления мира.
«Но кто сказал, что не именно этого хочет Азербайджан, чтобы такими провокационными заявлениями полностью сорвать мирный процесс?» - сказал Пашинян.
Премьер-министр отметил, что реакция Армении должна быть ассиметричной. «Следует вести активную международную политику и усиливать становление институциональных структур, не отклоняться от пути реформ и не отказываться от мирной повестки», - заключил Никол Пашинян.
Блинкен подчеркнул важность бесперебойного функционирования Лачинского коридора
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, собеседники обсудили «тяжелую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора».
«Премьер-министр отметил, что блокадой Лачинского коридора Азербайджан в очередной раз прибегнул к провокационным действиям и фактически нарушил свое обязательство в рамках Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.
Госсекретарь США подчеркнул важность бесперебойного функционирования Лачинского коридора и отметил готовность США продолжать способствовать решению этой проблемы.
Собеседники обменялись мнениями по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, защиты прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, разблокирования региональных инфраструктур, нормализации армяно-турецких отношений», - говорится в официальном сообщении, передает Радио Азатутюн.
Глава Еврокомиссии о Грузии: ЕС готовит санкции против тех, кто помогает России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит пакет санкций, который будет направлен против тех, кто помогает России обходить ограничения. Так она ответила на вопрос телекомпании CNN о том, как не дать Москве уйти от санкций, пишет SOVA.
Журналистка Кристиан Аманпур попросила фон дер Ляйен прокомментировать эту тему в ходе включения председателя Еврокомиссии из Давоса, где проходит Всемирный экономический форум.
«Мы слышим, и я уверена, что вы тоже видели сообщения о том, что, несмотря на это [ввод санкций], многие из запрещенных товаров на самом деле перевозятся автомобильным транспортом, и особенно, согласно последним сообщениям, из Грузии. Как не дать России получить то, что ей нужно, даже в условиях санкций?», - спросила Аманпур
Кристиан Аманпур в этой связи напомнила, что Евросоюз уже ввел девять пакетов санкций, которые разрушают российскую экономику. «Они работают». И следующий пакет будет направлен против тех, кто помогает Москве уходить от ограничений.
«Мы, конечно, видим, что есть попытки обхода [санкций], и мы не можем с этим мириться. Мы уже начали говорить, что составим список людей, которые приобретают технологии или товары из Евросоюза и переправляют их в Россию. Но 10-й пакет санкций будет в основном направлен на то, чтобы закрыть эти лазейки, покончить с этими обходами и создать масштабные последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза».
Ранее американское издание The New York Times подготовило материал, в котором говорится, что Грузия может использоваться для транзита подсанкционных грузов в Россию. В правящей партии «Грузинская мечта» статью назвали «сплошным фейком и сплетнями».
Welt: Болгария тайно поставляла Украине топливо и боеприпасы
Болгария тайно поставляла Украине вооружения и топливо в первые месяцы войны. Об этом говорится в расследовании немецкой газеты Welt, опубликованном в среду. По данным журналистов Welt, поставки из Болгарии весной 2022 года могли составлять до 30 процентов всех боеприпасов и до 40 процентов дизельного топлива, поступивших тогда украинской армии.
Журналисты основывают свои выводы на интервью, взятых у главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова и Асена Василева, занимавшего в правительстве Петкова пост министра финансов. Публично Петков отвергал возможность прямой военной помощи Украине, однако поставки проводились через компании-посредники в Румынии, Венгрии и Польше. Оплачивали операцию, по утверждению Welt, США и Великобритания. Болгарская армия обладает значительными резервами боеприпасов советского производства, которые нашли себе применение в вооруженных силах Украины, чья боевая техника в начале войны также соответствовала преимущественно советским стандартам.
Таким же образом Болгария поставляла Украине дизельное топливо. Оно производилось на нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе, который тогда принадлежал российской компании «Лукойл», из российской же сырой нефти. По словам Василева, в первую фазу войны Болгария стала главным экспортером дизеля в Украину.
Дмитрий Кулеба подтвердил, что в первые месяцы войны существовала опасность, что боеприпасы у украинской армии могут закончиться к концу апреля, и он по поручению президента Владимира Зеленского ездил на переговоры в Болгарию, чтобы договориться о поставках.
В июне 2022 года глава болгарской государственной оборонно-экспортной компании Kintex Александр Михайлов заявил, что Болгария поставила Украине боеприпасы на сумму около двух миллиардов евро. Официально поставки осуществлялись странам-посредникам. Дизельное топливо доставлялось по морю и земле в Румынию, откуда переправлялось в Украину.
В декабре 2022 года болгарское правительство официально одобрило прямые поставки вооружений Украине. В ноябре 2022 года София запросила у Еврокомиссии разрешение на экспорт нефтепродуктов в ряд стран, включая Украину. Нефтеперерабатывающий завод в Бургасе с начала этого года полностью перешел под управление Болгарии.
- Болгария стала первой страной ЕС, которой пришлось отказаться от российского газа. 27 апреля 2022 года «Газпром» объявил о прекращении экспорта газа в эту страну, поскольку она отказалась переходить на оплату в рублях. Болгарское правительство перешло на закупки сжиженного газа в США. Позднее был построен газопровод в Болгарию из Греции.
- Летом 2022 года Болгария подвергалась массированным кибератакам, которые ее правительство и эксперты приписывают российским хакерам. Целью кибератак была цифровая инфраструктура электросети и почтовых служб, что приводило к затруднениям в выплате пенсий.
- С марта по июнь 2022 года Болгария выслала из страны 70 российских дипломатов по обвинению в шпионаже и попытках подкупа болгарских официальных лиц.
На похороны Вахтанга Кикабидзе в Тбилиси прилетит министр культуры Украины
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко завтра утром прибудет в Тбилиси — он будет присутствовать на похоронах грузинского актера и певца, народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе.
Планируется, что Ткаченко зачитает на прощальной церемонии в Большом концертном зале (Филармонии) заявление президента Владимира Зеленского, сообщили в посольстве Украины.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Вахтанг Кикабидзе активно поддерживал Украину и любил бывать там с концертами. В 2013 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Украины.
В феврале 2022 года Кикабидзе выступил с осуждением вторжения России на Украину. В августе прошлого года он потратил весь сбор от своего юбилейного концерта на помощь Вооруженным Силам Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых выразил соболезнования в связи со смертью артиста, назвав Кикабидзе «великим человеком великого народа».
По решению семьи, гроб Кикабидзе покрыт двумя флагами — грузинским и украинским.
Вахтанг Кикабидзе скончался в минувшее воскресенье на 85-м году жизни. По завещанию он будет похоронен на Верийском кладбище в Тбилиси, рядом с могилой матери.
В Абхазии требуют ужесточить наказание за езду в пьяном виде
Сообщество водителей трансфера в самопровозглашенной республике Абхазия выступило с обращением, в котором выражает серьезную обеспокоенность ситуацией на дорогах и участившимися ДТП со смертельным исходом.
Как пишет «Апсныпресс», с 1 января в Абхазии в результате аварий на дорогах погибли пять человек.
«Эта проблема приобрела катастрофический характер, она стала проблемой национально-государственного масштаба. Для нас, водителей трансфера, связанных с перевозками большого количества граждан республики и многочисленных туристов, вопрос безопасности дорожного движения является приоритетным, … и мы не можем безучастно наблюдать за происходящим», – отмечается в обращении.
Водители трансфера обратились к гражданам, общественным структурам, властям с призывом навести порядок и законность на дорогах.
«Мы понимаем, что проблема обеспечения безопасности дорожного движения имеет системную, правовую, ментальную и организационно-техническую составляющие. Эту проблему невозможно решить наскоком, без учёта всех принципов организации дорожного движения», – говорится в обращении.
В числе основных причин ДТП сообщество водителей выделяет нарушение скоростного режима, езду в пьяном виде, употребление наркотических и психотропных средств, незнание правил дорожного движения, недостаток технических средств организации дорожного движения, отсутствие дорожного освещения, нахождение на дорогах бесхозного крупного рогатого скота и др.
«Самое страшное для нашей Абхазии – это то, что что по статистике основной процент нарушений выпадает на нашу молодёжь. К сожалению, к великой нашей скорби, число погибших в ДТП за 30 послевоенных лет сопоставимо с нашими потерями во время Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг.», – говорится в обращении.
Водители трансфера обращаются к законодателям и правоохранительным органам с предложением об ужесточении наказания за езду в пьяном виде. Они считают, что только жесткие правовые ограничительные меры, вплоть до уголовного преследования и конфискации личного автотранспорта, вкупе с информационной, идеологической, разъяснительной работой в СМИ, помогут сдвинуть решение проблемы с мертвой точки.
«Мы оказались у опасной черты. Только объединившись мы сможем противостоять этой напасти. Всегда дорога ассоциировалась с развитием и жизнью. К сожалению, сегодня реалии таковы, что дороги жизни стали дорогами смерти», – отмечается в обращении.
Российский Сбербанк начал работу в аннексированном Крыму
Крупнейший российский банк, Сбербанк, объявил о начале работы на территории аннексированного Крыма. Об этом сегодня заявили в пресс-службе организации.
«Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове», – говорится в сообщении.
В Сбербанке также заявили, что в течение этого года на полуострове откроются офисы банка. Первые из них появятся в крупных городах уже в первом полугодии.
До 2014 года в Крыму работала украинская дочка Сбербанка (в настоящее время – Международный резервный банк). Отделения этой организации были закрыты сразу после аннексии.
Ведущие российские банки не открывали своих отделений и представительств в Крыму из-за опасений международных санкций. Исключением стал попавший под санкции банк «Россия», которым владеет близкий к российскому президенту бизнесмен Юрий Ковальчук.
В апреле 2022 года, из-за нападения России на Украину, в отношении Сбербанка и других крупнейших российских компаний были введены блокирующие санкции со стороны США и других стран. После этого российские власти заявили о том, что банкам будет дано указание начать работу на территории аннексированного полуострова.
Первым банком, который вошел на крымский рынок после начала войны, стал Промсвязьбанк.
- Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году по результатам проведённого там голосования. Украина считает полуостров своей территорией, а назначенные там Россией власти - незаконными.
- Голосование на референдуме проводилось, когда автономная республика находилась под полным контролем России и вопреки украинскому законодательству. Почти все страны мира не признают его итогов.
Больше новостей Радио Свобода:
Трагедия в Броварах: соболезнования выразили президент Грузии и спикер парламента
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования в связи с крушением вертолета в городе Бровары Киевской области. В результате трагедии, по последним данным, погибли 17 человек, в том числе четверо детей, глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
«Глубоко опечалена трагической катастрофой вертолета в Броварах. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших, народу Украины и президенту Владимиру Зеленскому. Грузия скорбит вместе с вами», – написала Зурабишвили.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили направил соболезнование своему коллеге – председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку.
«Мои глубочайшие соболезнования родным и близким жертв трагического крушения вертолета возле детского сада в Броварах. Душераздирающая трагедия для Украины. Особенно молимся за детей и всех раненых. Желаю им скорейшего выздоровления», – отметил он.
От имени премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, находящегося на Давосском экономическом форуме, слова соболезнования в социальных сетях пока не опубликованы.
- На территорию детского сада в городе Бровары Киевской области упал вертолет ГСЧС Украины, погибли 17 человек, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
- По данным ведомства, катастрофа произошла в 8:20 утра. Вертолет Super Puma ГСЧС Украины с бортовым номером 54 при падении задел здание детского сада, остекление 14-этажного жилого дома и три легковых автомобиля. В результате возник пожар, который охватил 500 кв. м.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал катастрофу в Броварах ужасной трагедией и сообщил, что поручил Службе безопасности Украины и НПУ выяснить все обстоятельства инцидента.
Twitter убрал значки верификации в аккаунтах талибов
У аккаунтов представителей радикального движения «Талибан», которое захватило власть в Афганистане, в Twitter убрали знак верификации – синей галочки рядом с именем пользователя. Администрация платформы сделала это после возмущения пользователей, пишет The Guardian.
Ранее верификацию получили два представителя талибов – глава департамента по доступу к информации Хедаятулла Хедаят и глава отдела по контролю за СМИ Абдул Хак Хаммад, сообщает Би-би-си. У Хедаята 187 тысяч подписчиков, у Хаммада – 170 тысяч.
Один из бывших чиновников «Талибана», похвалил нового владельца платформы Илона Маска за то, что тот «снова делает Twitter великим». Это вызвало недовольство пользователей. На следующий день верификация у аккаунтов талибов пропала.
Сервис верификации аккаунтов Twitter Blue был представлен в декабре. Стоит он восемь долларов в месяц, а те, кто использует приложение Twitter на устройствах Apple, платят повышенную плату в размере 11 долларов.
По данным платформы, подписчики Twitter Blue получают приоритетный рейтинг в поиске, упоминаниях и ответах, что помогает бороться со спамом и ботами.
После их захвата власти в Кабуле в августе 2021 года талибы взяли на себя проверенные учетные записи, которыми управляла предыдущая администрации. До введения Twitter Blue ни один из известных аккаунтов официальных лиц «Талибана» не имел верификации.
Радикальное движение «Талибан» признано террористическим во многих странах мира, включая Россию.
Форум