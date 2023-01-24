iPhone-туризм: Грузию в декабре посетили почти 220 тысяч граждан Турции

Турция вышла на первое место по числу граждан, посетивших Грузию в декабре прошлого года. Об этом свидетельствует статистика грузинского МВД.

В частности, Грузию посетили почти 220 тысяч граждан Турции. Рост числа визитов по сравнению с декабрем 2021 года составил 468%.

Ранее сообщалось, что граждане Турции устремились в Грузию за новыми айфонами. В батумских магазинах, а также на КПП «Сарпи» образовались длинные очереди. Из Турции даже организовали так называемые «телефонные туры».

Дело в том, что стоимость смартфонов в Грузии почти вдвое меньше, чем на турецких прилавках. Кроме того, спешка в конце прошлого года была связана с тем, что с 2023 года в Турции увеличился размер сбора за регистрацию IMEI телефона, привезённого в Турцию из-за границы. Без регистрации доступ к мобильной связи блокируется через 120 дней.

Отметим, что в сентябре Грузию посетили 90 839 граждан Турции, в октябре – 90 863, в ноябре – 113 054, в декабре – 219 756.

По информации «Эха Кавказа», спрос на смартфоны в Грузии со стороны граждан Турции спал после Нового года.