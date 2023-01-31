«Стагнация» или «значительный прогресс»? Грузия в Индексе коррупции

Грузия заняла 41-е место из 180 в Индексе восприятия коррупции, который составляет Международная неправительственная организация Transparency International.

Грузия улучшила показатель прошлого года, набрав 56 баллов. Столько же набрали Чехия, Италия и Словения.

В грузинском офисе Transparency International заявили, что результаты Грузии не претерпели существенных изменений к лучшему с 2012 года, что свидетельствует о «стагнации» – страна, считают представители НПО, не предпринимает действенных мер по борьбе с коррупцией.

«Результат Грузии в рейтинге обусловлен, в основном, низким уровнем мелкого взяточничества, однако в то же время проблемой остается элитная коррупция и отсутствие политической воли для борьбы с ней», – заявили в НПО «Международная прозрачность — Грузия».

В департаменте коммуникаций правящей партии «Грузинская мечта», комментируя публикацию, отметили, что Грузия в «Индексе восприятия коррупции» впервые входит в число лучших в Европе.

«Согласно новому индексу, по сравнению с прошлым годом, рейтинг Грузии улучшился. Страна переместилась с 45-го на 41-е место среди 180 стран мира. Несмотря на это, «Международная прозрачность–Грузия» пытается представить это достижение в негативном контексте, используя такие фразы, как «мы опережаем несколько европейских стран», «мы не добились значительного прогресса» и т.д.», – заявили в партии, указав, что Грузия в рейтинге опережает как ряд стран Евросоюза, так и всех кандидатов на вступление в ЕС.

Индекс восприятия коррупции измеряет уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 – самый низкий.

Лидером рейтинга с показателем 90 баллов стала Дания. Новая Зеландия и Финляндия разделили вторую строчку (87 баллов). Наихудшие показатели у Сомали (12 баллов), Южного Судана (13 баллов) и Сирии (13 баллов) – эти страны занимают последние места в рейтинге третий год подряд.

Армения занимает в рейтинге 63-е место, Беларусь – 93-е, Украина – 116-е, Россия – 137-е, Азербайджан – 157-е.