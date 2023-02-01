Мэрия Тбилиси все же закупит вагоны у российского «Метровагонмаша»

Тбилисская мэрия все же закупит вагоны у российского предприятия «Метровагонмаш». Об этом сообщает агентство Bm.ge со ссылкой на вице-мэра Тбилиси Ираклия Хмаладзе.

В декабре 2021 года российский «Метровагонмаш» стал победителем тендера, объявленного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на поставку 44 вагонов Тбилисскому метрополитену. В марте прошлого года сообщалось, что европейский банк приостановил выплату около 50 миллионов евро российскому предприятию. В ноябре мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал, что принято решение о расторжении контракта по причине возможного попадания «Метровагонмаша» под западные санкции.

Вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе теперь говорит, что в договор внесены изменения, финансовые риски грузинской стороны «максимально застрахованы».

Хмаладзе утверждает, что мэрия не смогла бы приобрести вагоны по низкой цене у альтернативных поставщиков, в связи с чем были проведены переговоры с российской компанией.

«Мы постарались завершить переговоры с существующим поставщиком таким образом, чтобы максимально защитить наши интересы. Мы достигли этих условий и согласовали с «Европейским банком реконструкции и развития» каждый шаг и каждый пункт, который был включен в контракт», – сказал он.