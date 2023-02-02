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В Абхазии подал в отставку и.о. главы «Черноморэнерго»
В самопровозглашенной республике Абхазия исполняющим обязанности генерального директора компании «Черноморэнерго» назначен Рамин Зингишвили. Он занимал должность заместителя гендиректора по распределительным сетям.
Как пишет агентство «Апсныпресс», и.о. гендиректора «Черноморэнерго» Зураб Багапш был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Он руководил компанией с 17 октября 2022 года.
Телеграм-канал RESPUBLICA со ссылкой на источник пишет, что у Багапша «возникли противоречия с правительством относительно проводимой ими политики в сфере энергетики».
«В частности, Зураб Багапш не разделяет позицию правительства по продаже энергетической системы Абхазии в частные руки», – говорится в сообщении.
Отметим, что сегодня в Сухуми проходит митинг против веерных отключений электричества и роста тарифов. С 1 февраля абонентам свет отключают по три раза в сутки, части – на пять, части – на семь часов в день.
У здания президентской администрации, где собрались активисты, усилены меры безопасности, выставлены железные ограждения.
Другие новости дня
Бывший Народный защитник Грузии получила премию Госдепа США
Бывший Народный защитник Грузии Нино Ломджария и ее команда награждены ежегодной премией «Всемирный защитник прав человека» (Global Human Rights Defender Awards) от Госдепартамента США. Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.
В Госдепе подчеркивают, что защита и поддержка правозащитников остается ключевым приоритетом внешней политики США, поскольку они – неотъемлемая часть демократии, доступа к правосудию, активного гражданского общества, экономического процветания и экологической устойчивости.
Как пишет СОВА, в тексте о награждении Нино Ломджария и ее команды говорится:
«Г-жа Ломджария была Народным защитником Грузии с 2017 по 2022 год. Под ее руководством Офис Народного защитника признавался самым независимым демократическим институтом в Грузии. На протяжении всего своего пребывания в должности Нино и ее команда выступали за усиление защиты прав человека для всех, временами под сильным политическим давлением; они сохраняли свою независимость повсюду.
Работа Аппарата Народного защитника по борьбе с дискриминацией и защите прав детей, людей с ограниченными возможностями, заключенных, лиц ЛГБТКИ+ и представителей религиозных меньшинств, независимо от политической принадлежности, направлена на построение демократического государства, соответствующего евроатлантические устремления своих граждан», – сказано в заявлении.
Сама экс-омбудсмен Нино Ломджаря заявила, что для нее – большая честь получить премию «Всемирный защитник прав человека».
«Большое спасибо сотрудникам Госдепартамента США и посольства США в Грузии, которые поддержали меня в представлении европейского региона на соискание этой премии. Большое спасибо, конечно, каждому сотруднику аппарата Народного защитника, моим заместителям и всем, с кем мы боролись за защиту прав человека последние пять лет!» – заявила она.
Всего лауреатами премии в этом году стали представители десяти стран. Помимо бывшего Омбудсмена Грузии, в список попали защитники прав человека из Бангладеш, Бразилии, Гондураса, Ирака, Ирана, Камбоджи, Китая, Мавритании и Того.
Христо Грозев решил не возвращаться в Австрию, опасаясь агентов России
Расследователь группы Bellingcat Христо Грозев, известный, в частности, по расследованиям отравлений Сергея Скрипаля и Алексея Навального, решил не возвращаться в Австрию, где он жил около 20 лет. Грозев опасается за свою безопасность, утверждая, что в Вене множество российских агентов. Об этом пишет австрийское издание Falter в статье под названием «Человек, за котором охотятся киллеры Путина». Материал пересказывает The Moscow Times.
Об угрозе безопасности Грозеву сообщили, как он утверждает, его источники в разведке. После этого он решил не возвращаться в Вену из США.
«Я подозреваю, что в городе больше российских агентов, осведомителей и подручных, чем полицейских», — цитирует The Moscow Times слова Грозева.
Группа Bellingcat, расследовавшая, помимо отравлений оппонентов российских властей, также катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом (часть собранных материалов была использована стороной обвинения на процессе в Нидерландах, который установил, что лайнер был сбит из российского «Бука»), включена российскими властями в реестр нежелательных организаций. Сам Грозев в декабре прошлого годы был объявлен Россией в розыск - этот факт Грозев тоже называет угрозой своей безопасности, отмечая, что даже не может защищать себя, поскольку не знает, в чём именно его обвиняют.
В июле ФСБ заявляла о том, что Грозев якобы участвовал в попытке украинских спецслужб переманить в Украину российских военных лётчиков вместе с самолётами. Грозев это отрицал, утверждая, что готовил фильм об «игре» спецслужб. Неизвестно, связано ли его объявление в розыск именно с этим делом.
Австрия является членом ЕС, но не входит в НАТО, традиционно придерживаясь нейтралитета. Она поддерживает Украину, однако не поставляет этой стране оружие. Многочисленные СМИ писали о Вене как о городе, где активно работают разведки различных стран, в том числе и России.
В четверг стало известно, что власти Австрии объявили четырёх российских дипломатов персона нон грата.
В сообщении МИД Австрии говорится, что высылаемые дипломаты «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом». Они должны покинуть страну не позднее 8 февраля. По информации газеты Kurier, российских дипломатов подозревают в шпионаже.
Опрос NDI: «Мечта» – 25%, ЕНД – 6%, другие партии – 13%
Большинство граждан Грузии все еще остаются политически неопределившимися. Об этом свидетельствуют результаты опроса американского Национального демократического института по международным вопросам (NDI), проведенного в декабре 2022 года.
Отвечая на вопрос «Какая политическая партия вам близка?», 25% сказали, что это ныне правящая «Грузинская мечта», 6% – «Единое национальное движение» (ЕНД), а 13% выбрали вариант «другие». Число неопределившихся составило 56%.
Отметим, что по сравнению с опросом, проведенным летом 2022 года, рейтинг правящей партии не изменился, а показатель ЕНД сократился c восьми до шести процентов.
Согласно данным NDI, по сравнению с летом прошлого года в декабре выросла поддержка правительства Грузии, деятельность которого позитивно оценил 51% опрошенных (летом – 41%), негативно – 39% (летом – 51%).
Улучшились и показатели оценки деятельности президента, премьер-министра и парламента.
- Опрос NDI проводился в декабре 2022 года. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия, опросившая 2519 человек по всей Грузии (кроме самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии). Погрешность результатов составляет +/– 1.6%. Исследование NDI финансирует правительство Великобритании.
Назначен новый советник госсекретаря США по Кавказу
Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Льюиса Боно старшим советником Госдепа по по переговорам на Кавказе.
«В этой должности Боно будет работать с лидерами региона, чтобы продвигать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и решить проблему продолжающейся оккупации Россией суверенной территории Грузии», – сказано в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.
Блинкен говорит, что назначение «подтверждает важность, которую Соединенные Штаты придают суверенитету и территориальной целостности Грузии», а также роль Женевских международных дискуссий по Грузии – «единственного международного формата, посвященного продолжающейся оккупации Россией 20 процентов территории Грузии».
Отмечается, что у Боно – богатый дипломатический опыт, он, в частности, работал в представительстве США при МАГАТЭ и ООН в Вене.
В августе прошлого года пост старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе занял Филип Рикер. В январе текущего года стало известно, что он покидает должность и дипломатическую службу.
«Хотят нашей кровью вернуть себе землю» – в Киеве ответили президенту Грузии
Власти Грузии ценой крови украинского народа хотят вернуть себе оккупированные Россией территории, издеваясь при этом над гражданином Украины, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона, который транслировал канал «Рада».
«Я услышал заявление президента Грузии, которая считает, что мы будем подписывать с Россией какие-то мирные соглашения. Что-то там намечтала себе, что мы должны включить туда ту часть Грузии, которую оккупировала Россия в 2008 году. Но когда я, выступая в марте, говорил братьям-грузинам, что «давайте помогайте и будем вместе работать», то Грузия в лице этих же лиц отмолчалась, еще и сделала замечание, что я лезу в их дела. А теперь хочет прицепиться к нашей победе и считает, что так нужно», – высказался он.
Секретарь СНБО предложил грузинским властям для начала отпустить Саакашвили в Украину, передает издание «ГОРДОН».
«Может, так и нужно, но надо по-человечески относиться к нашим гражданам. Хочу напомнить, что гражданин нашей страны Саакашвили находится в тюрьме, и имели бы хоть какое-то уважение не издеваться, а отпустить нашего гражданина в Киев», – заявил он.
При этом Данилов добавил, что «не знает, в каком мире» живут власти Грузии.
«С одной стороны, они хотят нашей кровью вернуть себе землю, а с другой стороны, они издеваются над нашими гражданами. Это недопустимо просто», – отметил украинский политик.
- Саломе Зурабишвили заявила агентству Bloomberg, что деоккупация грузинских территорий, захваченных Россией, должна произойти в рамках мирных договоренностей, которые могут быть достигнуты в рамках завершения войны РФ против Украины. По ее словам, Запад «совершит еще одну большую ошибку», если «в рамках условий капитуляции» не потребует от России полного вывода ее войск.
- Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что грузинские власти «пытают и убивают» Михаила Саакашвили.
В Краматорске в результате попадания ракеты разрушен жилой дом
В центре города Краматорск Донецкой области Украины в результате ракетного обстрела разрушен многоквартирный жилой дом.
По данным главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, погибли по меньшей мере три человека и ещё двадцать получили ранения. При этом под завалами, которые разбирают спасатели, с высокой долей вероятности находятся люди.
По сообщению полиции Донецкой области, «российские войска попали в жилой сектор города ракетой «Искандер-К», повреждены как минимум восемь многоквартирных домов».
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетный удар по Краматорску «ежедневной реальностью жизни страны, которая территориально граничит с абсолютным злом».
Российская сторона обстрел пока не комментировала.
Краматорск контролируется украинскими военными, но находится в нескольких десятках километров от города Бахмут, на который наступают российские войска, и вокруг которого идут одни из самых ожесточённых боёв с начала войны.
- Всего за время войны в Украине зафиксированы десятки случаев массовой гибели мирных жителей в результате ракетных и артиллерийских обстрелов с российской стороны. Так, в марте прошлого года в результате бомбардировки российской авиацией Мариупольского драматического театра погибли, по данным украинских властей, около 300 человек. 50 мирных жителей лишились жизни в апреле в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске, 48 - в июле после обстрела жилого многоэтажного дома в городе Часов Яр, в том же месяце в результате ракетного удара по Виннице погибли 27 человек. В августе, в День независимости Украины, Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, убив 25 гражданских лиц. В октябре во время одного из самых массированных ракетных обстрелов российскими войсками территории Украины погибли свыше 30 мирных жителей. 14 января текущего года в результате удара по жилому дому в Днепре погибли 46 человек.
- По данным ООН, к середине января число погибших гражданских лиц в Украине превысило семь тысяч, среди них более четырёхсот - дети. При этом речь идёт только о задокументированных и подтвержденных случаях гибели мирных жителей - на самом деле погибших может быть в разы больше.
Боррель: ЕС пока не планирует поставки боевых самолетов Украине
Поставки истребителей Украине пока не стоят на повестке дня, заявил верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на брифинге в Брюсселе, в преддверии запланированного на 3 февраля саммита ЕС-Украина.
Этот вопрос, по его словам, привёл к серьезным разногласиям среди 27 стран-членов Евросоюза.
Пока поставки Украине боевых самолетов допускали власти Франции и Нидерландов. Канцлер Германии Олаф Шольц исключил поставки истребителей Украине, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Великобритания ещё не готова это обсуждать. Президент США Джо Байден ранее заявил, что не рассматривает возможность поставок истребителей Киеву.
Сейчас необходимо сосредоточиться на том, чтобы поставить Украине обещанные танки, заявил Боррель и напомнил, что опасения возможной эскалации конфликта между Россией и Украиной высказывались в прошлом перед каждым новым этапом поставок Киеву западных вооружений.
Передача Украине боевых танков тоже поначалу была спорным вопросом, однако в итоге по нему удалось достичь консенсуса, добавил глава европейской дипломатии.
На вопрос о том, одобряет ли он сам возможные поставки Киеву боевых самолётов, Боррель отвечать не стал.
«Моя работа заключается в том, чтобы пытаться достичь консенсуса, и один из лучших способов добиться этого - не занимать позиций, которые могут поставить его под угрозу», - сказал Боррель.
- После российского вторжения в феврале Украина потеряла почти всю свою боевую авиацию. Украинские власти неоднократно заявляли, что для успешного противостояния российской агрессии Украине необходимы боевые самолёты, в том числе не менее 180 истребителей.
В сети опубликована запись телефонного разговора Абашидзе и Карасина
YouTube-канал Cyber Kmara накануне опубликовал аудиозапись телефонного разговора спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам, бывшего заместителя главы российского МИДа Григория Карасина. Зураб Абашидзе в разговоре с Общественным вещателем Грузии подтвердил её подлинность, отметив, что в беседе нет ничего скандального.
Разговор состоялся в июне 2022 года. Карасин рассказывает, что у него была обстоятельная беседа с руководством российского Минтранса, которое очень удовлетворено «последними контактами».
«Более того, они хотят сделать эти контакты регулярными», – говорит Карасин.
После этого российский политик рассказывает, что в Минтрансе ему «намекнули» на план строительства нового коридора между Россией и Грузией. Карасин говорит, что речь идет о территории «от Краснодарского края» в сторону Грузии, «условно скажем… левее Южной Осетии».
Зураб Абашидзе при этом отвечает, что в Грузии уже идет строительство магистрали в сторону России (дорога и тоннель Квешети-Коби – ред.).
«Тоннели там будут до девяти километров... Самые длинные на Кавказе», – говорит Абашидзе.
«Видимо они это и имели в виду», – отвечает Карасин.
Ряд пользователей соцсетей и экспертов, прокомментировавших аудиозапись, считает, что Карасин имел в виду не реабилитацию действующей магистрали, а строительство новой – к примеру, через грузинский высокогорный регион Рача. Географически этот маршрут совпадает с описанием, приведенным Карасиным («от Краснодарского края» в сторону Грузии, «левее Южной Осетии»).
Зураб Абашидзе в разговоре говорит о необходимости увеличить пропускную способность «Верхнего Ларса», рассказывая также об интересах Армении.
«Даже Пашинян присылал своего министра на границу. Армяне там принимают активное участие, поскольку они тоже заинтересованы», – сказал он.
В конце беседы Абашидзе и Карасин говорят о погоде.
Карасин: У вас жарко сейчас?
Абашидзе: Нет, нет, совсем не жарко, хорошая погода – ни жарко, ни прохладно. Приятная такая, пока особой жары нет.
Карасин: Ну вот у нас тоже хорошая погода. Не дай бог, ударит 35 – вот это будет номер.
Абашидзе: Да, здесь тоже бывает такое. Но пока нет, пока довольно комфортно.
Карасин: Ладно, я жму тебе руку, своим передавай привет от нашей семьи.
В разговоре с Общественным вещателем Абашидзе говорит, что разговор состоялся 20 или 21 июня 2022 года в т.н. Пражском формате. С конца 2012 года Абашидзе и Карасин проводили регулярные очные встречи, однако из-за пандемии коронавируса переговоры проходят по телефону.
Абашидзе утверждает, что поговорил с Карасиным, чтобы решить проблему очередей грузовых машин на грузино-российской границе.
«Это 21 июня, может быть, 20 июня прошлого года. Тогда ситуация в направлении Казбеги-Ларс была сложной, с обеих сторон стояли тысячи автомобилей. Возникла непростая ситуация, и мы постарались сделать все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию. В связи с этим мы связались с Карасиным в т.н. пражском формате. Этот формат существует именно для того, чтобы такие вопросы решались путем неформального контакта. Это определяется повесткой дня и нашим мандатом. У нас был телефонный разговор. Для урегулирования этой ситуации мы привлекли местные службы, пограничников, таможенников. Беспокоились наши соседние страны, в том из Армении приехал представитель. Это то, о чем мы говорили.
Я дважды прослушал эту запись, этот разговор подлинный, и я до сих пор не понимаю, что здесь скандального. Я говорю о том, что с нашей стороны идет строительство, параллельно реализуется крупный инфраструктурный проект и его предполагается завершить где-то через полтора года, в 2024-м, это поможет облегчить ситуацию. Там идет параллельное строительство, строятся дороги и тоннели», – рассказал Абашидзе.
- YouTube-канал Cyber Kmara в апреле 2022 года опубликовал запись разговора, который, предположительно, состоялся между миллиардером и основателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили и российским олигархом Владимиром Евтушенковым, попавшим под санкции Запада. Как следовало из записи, Евтушенков предлагал Иванишвили некую схему по реализации зерна.
В Волгограде перед приездом Путина установили бюст Сталина
В Волгограде в преддверии 80-й годовщины победы СССР в Сталинградской битве открыли памятники советскому диктатору Иосифу Сталину и маршалам Георгию Жукову и Александру Василевскому. Они представляют собой бюсты, установленные на постаментах высотой с человеческий рост у музея-панорамы «Сталинградская битва», сообщает Кавказ.Реалии.
Почетный караул возложил цветы к памятникам. В церемонии, как сообщает ТАСС, приняли участие почетные граждане города-героя Волгограда и представители детско-юношеского движения «Юнармия», а также ветераны войн в Афганистане и Чечне.
Председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин в своем выступлении назвал Сталина, Жукова и Василевского «архитекторами Сталинградской победы». «Сегодня в недружественных странах ломают наши памятники, ломают памятники все, которые связаны с именем советского солдата. В нашей стране взят другой курс - на сохранение памяти о Великой Отечественной войне», - сказал Блошкин.
О намерении властей Волгограда установить бюсты советскому вождю и военачальникам времен Второй мировой войны стало известно в конце января. При этом памятник Сталину стал вторым в городе – в декабре 2019 года местные коммунисты установили скульптуру на территории областного комитета КПРФ.
2 февраля, как ожидается, Волгоград по случаю годовщины победы в Сталинградской битве посетит президент России Владимир Путин. Перед его приездом местные власти приняли ряд мер безопасности, которые жители города назвали беспрецедентными.
- В 2013 году депутаты Волгограда приняли решение об установлении на въездах и выездах из города табличек «Сталинград» в памятные даты – всего шесть дней в году – но на этот раз таблички сменили за два дня до торжеств, уже 30 января.
- Современное название Волгоград получил в 1961 году, после разоблачения так называемого культа личности Сталина. До этого на протяжении 36 лет он именовался Сталинградом. Историческое название города – Царицын, по имени реки Царицы. В честь Сталина его переименовали, потому что во время Гражданской войны тот руководил обороной города. Во время Великой Отечественной войны Сталин был Верховным главнокомандующим. Сталинградская битва была одним из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны, победа в ней означала перелом в войне с Германией в пользу Красной армии.
- В годы правления Сталина жертвами массовых репрессий в СССР стали миллионы людей. После его смерти многие репрессированные были реабилитированы, а связанные со Сталиным объекты, в том числе города - переименованы. Снесли также памятники Сталину.
- В последние годы в ряде городов России были поставлены памятники советскому вождю. Как правило, их устанавливают на частной территории, например во дворах обкомов КПРФ. Есть, однако, и памятники в публичных местах, как в Волгограде.
- В связи с 80-летием победы в Сталинградской битве и предполагаемым приездом Путина в город в социальных сетях обсуждается гипотетическая возможность переименования города - вновь в Сталинград. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле таких обсуждений не велось.
- ВЦИОМ в среду опубликовал результаты опроса жителей Волгограда, 67% опрошенных высказались против переименования в Сталинград, за - только 26%.
Президент Грузии: Россия должна уйти из Южной Осетии и Абхазии
В будущий мирный договор, который будет заключен по итогам войны в Украине, необходимо включить пункт о выводе российских сил из Абхазии и Южной Осетии. С такой идеей выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили в разговоре с Bloomberg.
«Россия должна знать, где проходят ее границы. Вопросы Грузии тоже должны быть учтены, и никто не должен думать, что эта война может закончиться без отступления России со всех оккупированных территорий», — сказала Зурабишвили.
По мнению Зурабишвили, в противном случае Запад «совершит еще одну большую ошибку, — как в 2008 и 2014 годах».
Президент Грузии также выразила уверенность, что Россия «уже практически проиграла сражения, если не всю войну», пишет «Медуза».
- Южная Осетия и Абхазия до 1990 года входили в состав Грузинской ССР. В 1990-е обе территории провозгласили независимость, которую Грузия не признала. В 2008 году после «пятидневной войны» с Грузией Россия разместила на территории Южной Осетии и Абхазии свои войска. Россия признала независимость этих республик, однако с ней согласны лишь четыре государства-члена ООН - Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия. Грузия считает эти территории своими, оккупированными Россией.
Министр юстиции: объективных причин для перевода Саакашвили в реанимацию не существует
Объективных причин для перевода Михаила Саакашвили в реанимационное отделение не существует. Об этом заявил на брифинге в Тбилиси министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Так он прокомментировал ситуацию вокруг ухудшения здоровья третьего президента, проходящего лечение в клинике «Вивамед».
Глава Минюста обвинил радикальную оппозицию в деструктивных действиях, заявив, что «с целью сохранения политической жизнеспособности» они политизируют и манипулируют вопросом здоровья Саакашвили. Кампания с требованием перевести экс-президента в реанимацию, по его словам, нацелена на формирование в обществе ложного восприятия о состоянии политика и на искусственное обострение эмоционального фона.
«В рамках вышеупомянутой кампании со стороны адвоката Михаила Саакашвили и членов его политической команды вчера сознательно распространилась ложная информация, будто заключенного перевели в реанимационное отделение. В вопросах лечения для нас достоверны мнения медицинского персонала, а не безосновательные высказывания политически ангажированных лиц, направленные на введение общественности в заблуждение. Согласно вчерашнему заявлению директора клиники «Вивамед», у пациента нет нарушения функции глотания или какого-либо другого мешающего механизма, который может существовать для приема пищи», - цитирует заявление министра агентство IPN.
По словам Брегадзе, осужденному было предложено парентеральное питание, от которого тот категорически отказывается, заявляя, что согласится на такое питание только в случае, если будет переведен в реанимационное отделение.
«Физиологические параметры пациента остаются в пределах нормы. Даже индекс массы не соответствует параметрам лечения в реанимационном отделении, что в конечном итоге означает, что не существует объективных причин для перевода Михаила Саакашвили в реанимационное отделение. Соответственно, общественность обязательно должна знать, что мероприятия, необходимые для здоровья, в частности, парентеральное питание, которое может быть свободно осуществлено в палате, где находится осужденный Саакашвили, невозможно проводить из-за отказа самого заключенного, врачу же не дается надлежащая возможность заботиться о здоровье заключенного, а ультиматум и угроза самоповреждения категорически неприемлемы для нас и для всего общества», - заявил Брегадзе.
Мэрия Тбилиси снова объявила о ремонте станции метро «Варкетили»
Мэрия Тбилиси объявила о начале ремонта станции метро «Варкетили» - работы начнутся 9 февраля, при этом она пока продолжит работу, а закрыта для проведения работ будет только летом. Ремонтировать станцию будет компания «Бада Констракшн», та же, которая ведет реконструкцию станции «Авлабари», пишет агентство «Новости-Грузия».
Общая стоимость контракта составляет 13 миллионов 400 тысяч лари, включая полную реабилитацию интерьера и внутренней инфраструктуры станции. Срок выполнения работ - 18 месяцев, они должны быть завершены к лету следующего года.
«Мы помним, что произошло в метро Варкетили, обрушение потолка, с тех пор не было возможности провести эти реабилитационные работы, были проблемы с компаниями…», - сказал мэр Каха Каладзе, отметив, что принимает и понимает критику.
По его словам, мэрия постарается, чтобы станция останавливалась на ремонт на минимальное время - предположительно, она будет закрыта летом на два месяца на период монтажа нового потолка. Мэрия обещает на это время добавить автобусы.
Городские власти уже опубликовали макеты того, как будет выглядеть станция после реконструкции.
Ранее мэрия уже объявляла о ремонте станции метро «Варкетили», но в ноябре прошлого года заявила, что в одностороннем порядке расторгает договор с подрядчиком - строительной компанией «Мамисони». Эта та же компания, которая ремонтировала станцию «Гоциридзе», которая была закрыта на ремонт два года назад и до сих пор не открыта.
- Станция «Варкетили» является конечной на линии Ахметели-Варкетили. Она была открыта в 1985 году. В 2007 и 2017 году здесь проводились реконструкция и обновление интерьера, но в 2018 году, спустя четыре месяца после ремонта, рано утром на станции рухнул потолок, тогда пострадали 14 человек. Мэром Тбилиси тогда был Давид Нармания.
- До обрушения станцию ремонтировало ООО «Кварелмшени». Производители работ - исполнительный директор ООО «Геомепи», а также менеджер и главный инженер ООО «Кварелмшени» были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в халатности, подделке документов и выполнении работ, не соответствующих требованиям безопасности.
Лаврова, Конашенкова и Небензю вызовут в суд по делу о фейках
Тимирязевский районный суд Москвы, в котором проходит рассмотрение уголовного дела о фейках о российской армии, возбужденного против студента МГУ Дмитрия Иванова, согласился вызвать для участия в процессе главу МИД России Сергея Лаврова, начальника Управления пресс-службы и информации Минобороны Игоря Конашенкова и постоянного представителя Российской Федерации в Совете безопасности ООН Виталия Небензю. Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты Иванова.
Адвокат обвиняемого Мария Эйсмонт просила выписать повестки для Лаврова, Конашенкова и Небензи, поскольку все трое «являются свидетелями обвинения и могут быть допрошены в суде». Кроме того, по словам Эйсмонт, «Иванову вменяется тяжкое преступление на основе сопоставления его текстов с заявлениями Лаврова и Конашенкова».
Одобрив ходатайство, судья Тимирязевского районного суда отложила заседание до 8 февраля. Одновременно с этим срок содержания под стражей Дмитрия Иванова был продлен до 3 мая.
- Дмитрий Иванов - студент факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета и один из создателей телеграм-канала «Протестный МГУ». За свою гражданскую позицию он неоднократно подвергался штрафам и административным арестам. 2 июня прошлого года Иванов был задержан и отправлен в СИЗО по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о действиях армии России. Следствие сочло фейками сообщения об убийствах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры Украины. По предъявленному обвинению Иванову грозит до 10 лет колонии.
- Статью о распространении фейков про российскую армию добавили в Уголовный кодекс России вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину. Фейками российские власти называют любую информацию о войне, противоречащую официальным сообщениям Минобороны. Нарушителям статьи грозят длительные тюремные сроки - вплоть до 15 лет лишения свободы. На данный момент возбуждены уже сотни подобных уголовных дел. По мнению правозащитников, таким образом в России фактически введена военная цензура.
Парламент Болгарии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Национальное собрание Болгарии в среду большинством голосов выступило за признание Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Установлен день памяти жертв - последняя суббота ноября каждого года. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность болгарским властям.
За принятие решения проголосовали 134 депутата болгарского парламента против 25. Предложение признать Голодомор геноцидом было выдвинуто прозападными партиями «Демократическая Болгария» и «ГЕРБ». Ранее они также выступали за оказание Украине военной помощи для отражения российской агрессии.
Против выступали парламентские группы «Возрождение» и БСП, часто выступающие с пророссийских позиций. Лидер «Возрождения» Костадин Костадинов согласился, что Голодомор был преступлением против человечности, однако он считает, что его целью было истребление людей не по этническому, а по классовому признаку. Борислав Гуцанов от БСП и вовсе предложил снять вопрос с голосования, заявив, что парламент должен заниматься более насущными вопросами.
Ранее решения о признании Голодомора геноцидом украинского народа приняли власти США, Германии, Ирландии, Румынии, Молдовы, а также Европарламент.
- Голодомор – массовый голод в Украинской ССР в 1932–1933 годах – был вызван политикой хлебозаготовок и конфискации всех продовольственных запасов у крестьян, проводившейся советской властью. В результате голода погибло не менее 5 млн человек, точные цифры неизвестны. Многие историки сходятся во мнении, что речь шла о целенаправленно организованном советскими властями голоде на территории Украины. Верховная рада Украины признала Голодомор геноцидом в 2006 году. Власти России выступают против такой оценки.
Зеленский : Власти Грузии публично убивают Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом заявил, что в настоящее время власти Грузии публично пытают и убивают Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Зеленский показал фото Саакашвили и отметил, что фотографии ему передали перед встречей с австрийским коллегой.
«Публичная пытка гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос, за что арестовали бывшего президента Грузии, какие последствия для политики и демократии в Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михаила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. Я думаю, что их цель – его убить», - подчеркнул президент.
По его данным, ранее Саакашвили был отравлен, а сейчас его медленно убивают.
«Поэтому здесь такой вопрос: Грузия - она за кого сегодня, руководство? Они нейтральны, они за Россию, потому что Россия относится к своим политикам так же, как сегодня руководство Грузии относится к уже не их политикам, кстати, а к гражданам Украины. Поэтому они нейтральны, либо они за Россию, либо против Украины и т.д. С большим уважением мы относимся к вопросу нейтральности, но с большим непониманием относимся к вот такому отношению», - подчеркнул Зеленский.
- Власти Грузии продолжают настаивать, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили часть пиар-кампании, а сам он симулирует.
- В Тбилисском городском суде продолжаются слушания ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и освобождению Саакашвили по состоянию здоровья - очередное заседание назначено на следующей неделе. Адвокаты пытаются добиться ежедневных слушаний на процессе, чтобы как можно скорее получить решение и готовят документы для передачи дела в международные суды.
- Ранее Украина призвала власти Грузии передать его для продолжения лечения.
На конференцию в Мюнхен вместо властей РФ пригласили Ходорковского
Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности в этом году отказались приглашать представителей правительства России. Вместо них на мероприятие позвали представителей оппозиции, в частности Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова.
Председатель конференции Кристоф Хойсген в интервью телеканалу MDR объяснил решение нежеланием давать российским властям площадку для пропаганды.
«Высказывания, которые мы ежедневно слышим из Кремля, не позволяют заключить, что Россия хотя бы на йоту отступит от того, что Путин провозгласил целью войны, а именно разрушения Украины», – отметил Хойсген.
Форум откроется 17 февраля.
- Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. В ней принимают участие главы государств, правительств, министры, политики и общественные деятели из десятков стран. Россия участвовала в конференции с 1999 года.
- В 2007 году с речью на Мюнхенской конференции выступил президент России Владимир Путин. В своем выступлении он подверг резкой критике Соединенные Штаты и их союзников за «попытку утвердить однополярный мир», за расширение НАТО, создающее, по его словам, угрозу России. Эту речь считают одной из точек отсчета, с которой началось ухудшение отношений России с западными странами.
- В 2022 году российские власти впервые более чем за 20 лет отказались участвовать в форуме. По их словам, «в последние годы конференция все больше трансформируется в трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность и объективность».
В Абхазии поинтересовались готовностью больниц к веерным отключениям света
В связи с ужесточением графика отключения электроэнергии министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба связался с главными врачами всех районных и городских больниц.
Как пишет агентство «Апсныпресс», главы медучреждений доложили о готовности к отключениям, подчеркнув, что все центральные районные и городские клиники обеспечены дизельными генераторами. Все аппараты работают в штатном режиме, что позволяет медучреждениям оказывать полный комплекс необходимых услуг гражданам на время веерных отключений, говорится в сообщении.
Эдуард Бутба поручил держать ситуацию на контроле и докладывать о работе госпиталей в ежедневном режиме.
Новый график отключений вводится в Абхазии из-за сокращения перетока из России, а также низкого уровня воды в Джварском водохранилище. Свет будут отключать абонентам по три раза в сутки, части - на пять, части - на семь часов в день.
Навального переводят на полгода в помещение камерного типа
Команда оппозиционера Алексея Навального сообщила, что политика переводят на полгода в помещение камерного типа (ПКТ) - камеру с более строгим режимом содержания, куда помещают осуждённых за злостные нарушение порядка. Шесть месяцев - это максимально возможный срок содержания в ПКТ для мужчин.
Сторонники Навального также сообщили, что оппозиционера лечили от ОРВИ «огромными дозами противопоказанных в таком случае антибиотиков». Из-за этого у политика появились боли в желудке, и он потерял семь килограмм веса.
1 февраля Навальный должен был выйти из штрафного изолятора (ШИЗО), куда 25 января его поместили в 11-й раз за пол года. Поводом для этого стало то, что оппозиционер, как утверждается, неправильно представился сотруднику колонии. Каждый раз Навального отправляли в ШИЗО почти сразу после очередного выхода оттуда на обычный режим.
30 января Команда Алексея Навального выпустила материал в котором раскрыла имена сотрудников исправительной колонии ИК-6, по чьей инициативе политика постоянно отправляют в штрафной изолятор. По утверждению расследователей, администрация колонии регулярно проводит совещания, как ещё ухудшить жизнь заключённого оппозиционера.
Ранее администрация колонии признала Навального злостным нарушителем. Он безуспешно пытался обжаловать в судах предыдущие решения по отправке в ШИЗО. Политик считает поводы для перевода в ШИЗО надуманными, сообщает о созданных там практически пыточных условиях и неоказании ему медицинской помощи.
- 17 января исполнилось два года с момента задержания Навального после его возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления ядом типа «Новичок». С тех пор оппозиционер лишён свободы: сначала его отправили в колонию делу «Ив Роше», а затем вынесли новый приговор по делу о мошенничестве и перевели в колонию строгого режима.
- Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политически мотивированным. Ведущие правозащитные организации признали оппозиционера политзаключённым или узником совести.
ВВП Армении в 2022 году вырос на 14,2%
В 2022 году экономика Армении выросла на 14,2%, сообщил статистический комитет республики.
Внешнеторговый оборот достиг 14 млрд 129 млн долларов (рост в 1,7 раза к 2021 году). Экспорт увеличился в 1,8 раза – до 5 млрд 360 млн долларов, импорт – в 1,6 раза, до 8 млрд 769 млн долларов.
В начале января премьер-министр республики Никол Пашинян говорил, что прогнозирует рост экономики Армении в 2022 году на уровне 12,5-13%.
«Мы планировали рост в 2022 году на уровне 7%. Росту поспособствовал также приток российских граждан в Армению», – сказал он.
В госбюджете на 2023 год рост ВВП заложен на уровне 7%, размер инфляции определен на уровне 4%. В 2021 году ВВП Армении увеличился на 5,8%, пишет «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, рост грузинской экономики в 2022 году составил 10.1%.
Ярослав Качиньский перевёл деньги украинской армии, чтобы помириться
Лидер польской правящей партии Ярослав Качиньский перевёл 50 тысяч злотых (11,5 тысяч долларов) украинской армии, чтобы закрыть дело о клевете на представителя оппозиционной партии Радослава Сикорского. Сикорский извинения принял.
В декабре 2022 года суд обязал Качиньского выплатить Сикорскому более 700 тысяч злотых (162 тысячи долларов) за то, что он в 2016 году назвал того «дипломатическим предателем». Оскорбление прозвучало в контексте авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский – брат-близнец Ярослава Качиньского – и ещё 95 человек.
После решения суда Качиньский сказал, что для оплаты штрафа ему придётся продать дом – и даже тогда денег может не хватить. В ответ Сикорский заявил, что «наказания за клевету должны быть суровыми, но не разорительными». Он предложил Качиньскому пожертвовать 50 тысяч злотых вооружённым силам Украины – и тогда он откажется от требования компенсации.
Отчитываясь о переводе денег, Качиньский написал, что делает это с удовлетворением. Сикорский ответил, что принял его извинения.
Мэрия Тбилиси все же закупит вагоны у российского «Метровагонмаша»
Тбилисская мэрия все же закупит вагоны у российского предприятия «Метровагонмаш». Об этом сообщает агентство Bm.ge со ссылкой на вице-мэра Тбилиси Ираклия Хмаладзе.
В декабре 2021 года российский «Метровагонмаш» стал победителем тендера, объявленного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на поставку 44 вагонов Тбилисскому метрополитену. В марте прошлого года сообщалось, что европейский банк приостановил выплату около 50 миллионов евро российскому предприятию. В ноябре мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал, что принято решение о расторжении контракта по причине возможного попадания «Метровагонмаша» под западные санкции.
Вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе теперь говорит, что в договор внесены изменения, финансовые риски грузинской стороны «максимально застрахованы».
Хмаладзе утверждает, что мэрия не смогла бы приобрести вагоны по низкой цене у альтернативных поставщиков, в связи с чем были проведены переговоры с российской компанией.
«Мы постарались завершить переговоры с существующим поставщиком таким образом, чтобы максимально защитить наши интересы. Мы достигли этих условий и согласовали с «Европейским банком реконструкции и развития» каждый шаг и каждый пункт, который был включен в контракт», – сказал он.
- Сегодня же мэр Тбилиси Каха Каладзе анонсировал начало полной реабилитации станции метро «Варкетили». По его словам, работы начнутся 9 февраля и будут продолжаться полтора года. При этом в течение двух месяцев станция будет закрыта.
Карасин об авиасообщении с Грузией: «Для танго нужны двое»
Россия готова возобновить авиасообщение с Грузией, однако для этого нужно согласие грузинской стороны. Об этом РБК заявил глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам, бывший замглавы российского МИДа Григорий Карасин.
«Мы, естественно, обсуждаем это, обмениваемся мнениями. Но есть такая поговорка, что для танго нужны двое. И если один из участников дуэта сомневается, то давить силой не надо. Возможность такая есть, а какое будет принято решение, зависит не только от нас», – сказал сенатор.
Карасин представляет Москву в существующем с 2012 года неформальном диалоговом механизме с Тбилиси, с грузинской стороны в переговорах участвует спецпредставитель грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.
О возможности возобновления авиасообщения ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров. В правящей партии «Грузинская мечта» идею поддержали. Против выступили представители оппозиции и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Саакашвили на суде потребовал адекватного лечения и обратился к Украине
Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня дистанционно подключился к заседанию Тбилисского городского суда, рассматривающего ходатайство адвокатов об отсрочке наказания и освобождении Саакашвили по состоянию здоровья.
На украинском языке он зачитал свое обращение к Украине, заявив, что уверен в победе.
«Но если не доживу, мое сердце должно быть похоронено в Киеве», — заявил Саакашвили. Он также заявил, что в заключении подвергался пыткам и был отравлен, пишет агентство «Новости-Грузия».
Затем он поднял рубашку и продемонстрировал суду свое физическое состояние, извинившись перед всеми «за неэстетические кадры».
«Единственное, о чем я прошу, дать мне возможность адекватного лечения…», — сказал Саакашвили, обращаясь к суду.
После этого включение было прервано и суд продолжил слушать свидетелей защиты.
Накануне сообщалось, что Саакашвили могут перевести в реанимацию. Пока он остается в палате.
Власти Грузии продолжают настаивать, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили часть пиар-кампании, а сам он симулирует. На прошлой неделе министерство юстиции Грузии выразило недоверие результатам независимой медицинской экспертизы центра «Эмпатия». Суд приобщил к материалам дела отчет Национальной службы экспертизы им. Самхараули, в котором оспариваются выводы независимых экспертов.
С момента ареста Саакашвили потерял более 30% массы тела, сейчас он весит около 69 килограммов при росте 195 см. Среди диагнозов независимой экспертизы — быстропрогрессирующая деменция, кахексия -угрожающая потеря массы тела, анорексия, гастроэнтерологические заболевания и болезни опорно-двигательного аппарата.
В клинике «Вивамеди» же заявляют, что Саакашвили «плохо ест» и отказывается от внутривенного питания.
Глава МИД Литвы призвал все страны ЕС выслать российских послов
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал все страны Европы выслать российских послов. Держать послов России в Европе, по словам министра, сейчас практически бессмысленно. Об этом пишет издание Verslo Zinios.
«В большинстве случаев это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, покрывающий военные преступления и в целом продвигающий геноцидную повестку», — сказал Ландсбергис на пресс-конференции с главами МИД стран Балтии и Польши в Риге.
Ландсбергис отметил, что Литва выслала российского посла в апреле прошлого года, в ответ на предполагаемые военные преступления российской армии в Буче. В январе российских послов выслали Эстония и Латвия.
Вместе с тем дипломат признал, что по вопросу высылки российских послов существуют разные точки зрения.
В январе Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией и потребовала посла покинуть страну. Уровень диппредставительства был понижен до временного поверенного в делах. МИД России сообщил, что это ответная мера на «радикальное сокращение численного состава российского посольства в Таллине», которое названо «недружественным шагом». МИД Эстонии ответил зеркально.
МИД Латвии в знак солидарности с Эстонией и из-за продолжающейся войны заявил о понижении дипотношений с Россией. Страны сообщили о взаимной высылке послов.
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