«Национальное движение» создает штаб по освобождению Саакашвили

Оппозиционная партия «Единое национальное движение» создает штаб по освобождению Михаила Саакашвили. Об этом на специальном брифинге заявил новый председатель партии Леван Хабеишвили. Ответственность за формирование и управление штабом возьмет на себя Георгий Чаладзе – конкурент Хабеишвили на внутрипартийных праймериз, пишет SOVA.

«В соответствии с обещанием нашей команды, первое решение, которое мы примем [после вступления в должность], – это создание штаба по освобождению Михаила Саакашвили. «Национальное движение» берет на себя ответственность за активизацию темы Михаила Саакашвили как внутри страны, так и за ее пределами», - заявил Хабеишвили.

По словам оппозиционера, на эти цели будет направлена часть бюджета ЕНД. При этом политик добавил, что их кампания будет надпартийной, и вступить в штабы сможет любой желающий, кому важна жизнь третьего президента.

В свою очередь Георгий Чаладзе заявил, что их активность – как внутри страны, так и за ее пределами – будет продолжаться до тех пор, пока Саакашвили не будет освобожден. Он выразил уверенность, что это произойдет очень скоро.

«Я рад, что в этой партии главным стилем работы будет «дело вместо слов». Вы все прекрасно знаете, насколько важен для меня вопрос президента Саакашвили. Это декларированный план Левана Хабеишвили. В дело освобождения президента вовлечено множество людей. Двери штаба открыты для всех. С самого первого дня нам помогают и наши друзья из других партий», - заявил Чаладзе и добавил, что в ближайшие дни «Нацдвижение» проведет презентацию того, как они планируют освобождать Саакашвили.