Сборная Грузии по регби обыграла Германию со счетом 75:12

Страны «Группы семи», Евросоюз и Австралия согласовали потолки цен на российские нефтепродукты для сокращения доходов России, которые помогают ей продолжать войну в Украине. Потолки начнут действовать завтра, 5 февраля.

Первый потолок в 100 долларов за баррель установят для российских нефтепродуктов, которые продаются с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизельное топливо, бензин). Второй потолок в 45 долларов за баррель – для нефтепродуктов, которые торгуются со скидкой (мазут).

Потолок цен означает, что страны «Группы семи», Евросоюз и Австралия будут оказывать технические, брокерские и страховые услуги, связанные с российскими нефтепродуктами, только в том случае, если их закупили по предельной цене или ниже.

Страны устанавливают предельные цены, чтобы сократить доходы России, которые идут в том числе на войну в Украине, и в то же время не допустить прекращения поставок и скачка мировых цен. По словам министра финансов США Джаннет Йеллен, санкции и потолки цен на нефть и нефтепродукты вынуждают президента России Владимира Путина «выбирать между финансированием своей жестокой войны и поддержкой экономики, испытывающей трудности».

Потолки цен на российские нефтепродукты вступят в силу 5 февраля 2023 года. Они не коснутся продукции, которую погрузили на судна до этой даты.

Bloomberg со ссылкой на профильные агентства указывает, что в последние месяцы цены на бензин и дизельное топливо из России держались выше 100 долларов за баррель, а фьючерсы на дизельное топливо без учета российских поставок сейчас стоят около 125 долларов за баррель.

Предельную цену на российскую нефть, экспортируемую по морю, в 60 долларов за баррель, установили в декабре 2022 года. В ответ на это Путин запретил продажу нефти и нефтепродуктов странам, которые согласились с потолком цен. В марте «Группа семи», Евросоюз и Австралия планируют пересмотреть потолок цен на нефть.