Новости
Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан на территории Турции не поврежден
Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан продолжается, несмотря на землетрясение в Турции, сообщили в бакинском офисе компании bp в ответ на запрос агентства Trend.
В то же время на терминале Джейхан операции по загрузке танкеров на терминале Джейхан временно приостановлены оператором трубопровода БТД в Турции (Botaş International Anonim Şirketi (BIAS).
Из 1768 километров трубопровода 1 076 километров проходит по территории Турции, 443 километра пролегают через территорию Азербайджана, 249 километров – Грузии, По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан с начала коммерческих поставок в 2006 году до конца 2022 года было транспортировано 5 250 танкерами более 4 миллиардов баррелей нефти, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В 2022 году по трубопроводу было поставлено на мировые рынки свыше 224,4 миллиона баррелей сырой нефти.
Другие новости дня
Суд отказался отсрочить исполнение приговора по делу Саакашвили
Тбилисский городской суд отказался отсрочить исполнение приговора по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает «ИнтерпрессНьюс». Решение огласил судья Георгий Аревадзе, тем самым не удовлетворив ходатайство адвокатов Саакашвили.
Решение судьи вызвало недовольство родственников и сторонников бывшего президента.
На сегодняшнем заседании стороны произнесли заключительные речи, после чего судья огласил решение.
Представители пенитенциарной службы не согласились с ходатайством адвокатов Саакашвили и, как заявил юрист Ника Абрамишвили, ходатайство не должно быть удовлетворено. По словам Абрамишвили, представленное суду заключение не содержало достоверной информации о тяжести болезни осужденного Михаила Саакашвили и не могло служить основанием для отсрочки отбывания наказания.
Со своей стороны, адвокаты сегодня призвали судью удовлетворить их ходатайство и вынести справедливое решение. Шалва Хачапуридзе напомнил Георгию Аревадзе, что спасение жизни третьего президента находилось в руках судьи. По пояснению адвокатов, судья своим решением мог сыграть историческую роль и заложить основу для большого примирения.
Исходя из состояния здоровья, Михаил Саакашвили ни на заседании, ни на оглашении решения не присутствовал, даже дистанционно.
- С ходатайством об отсрочке или освобождении от наказания бывшего президента Грузии в суд обратились адвокаты Саакашвили. Данное ходатайство судья Георгий Аревадзе рассматривал около двух месяцев.
Посольство Грузии в Турции сообщает о гибели еще одного гражданина страны
Посольство Грузии в Турции распространяет сообщение о гибели второго гражданина страны, в результате землетрясения.
«В Антакье погиб еще один гражданин Грузии - О.К., о смерти которого сообщил очевидец. Дипломатические представительства Грузии работают в круглосуточном режиме с целью получения информации о гражданах Грузии в Турции и оказания им помощи. Посольство находится на связи с семьей жертвы, а также с соответствующими структурами Турции», - заявили в посольстве Грузии.
Ранее сообщалось о 10-ти пропавших гражданах Грузии, которые находились в зоне бедствия. Со слов посла Георгия Джанджгава, большинство из них найдены, пишет SOVA.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили распорядился в связи с землетрясением в Турции направить соответствующую технику и спасателей для участия в спасательных мероприятиях.
Ника Абрамишвили: Ходатайство адвокатов Михаила Саакашвили не должно быть удовлетворено
По заявлению представителя Пенитенциарной службы Ники Абрамишвили, ходатайство адвокатов третьего президента Грузии Михаила Саакашвили не должно быть удовлетворено, пишет «ИнтерпрессНьюс».
В частности, как отметил он в своем заключительном слове в суде, представленный отчет не содержит достоверной информации о тяжести болезни осужденного Михаила Саакашвили и не может служить основанием для отсрочки отбывания наказания.
«Оценивая показания, мы приходим к однозначному выводу, что упомянутое заключение не может служить основанием для отсрочки отбывания наказания осужденного… С самого начала целью лиц, проводивших экспертизу, было представить факт пыток, жестокого обращения и нахождения осужденного в ненадлежащих условиях, и на основании этого ухудшение состояния его здоровья, как жертвы пыток и бесчеловечного обращения.
Однако лишь необоснованное и неаргументированное заключение экспертов, представленное без каких-либо доказательств, не может считаться достаточным доказательством для установления факта тяжелого заболевания осужденного. Необоснованная аргументация специалистов центра «Эмпатия» о том, что современные гайдлайны не предусматривают определение тяжести заболевания экспертами на основании соответствующих доказательств и что без каких-либо клинико-лабораторных исследований можно определить тяжесть болезнь, не должно быть принято во внимание судом», - отмечает Абрамишвили.
- Власти Грузии продолжают настаивать, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили - часть пиар-кампании, а сам он симулирует.
- Процессы, связанные с ходатайством, проходили около двух месяцев.
- Ранее Украина призвала власти Грузии передать его для продолжения лечения.
- 4 февраля международная организация Freedom House призвала власти Грузии предоставить третьему президенту страны Михаилу Саакашвили доступ к надлежащему лечению.
Югоосетинская сторона освободила ранее задержанного гражданина Грузии
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщает об освобождении незаконно задержанного представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия гражданина Грузии. Гела Иобашвили ранее был задержан в районе села Переви Сачхерского муниципалитета, он уже находится на территории, подконтрольной центральным властям, пишет SOVA.
«Для немедленного освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии активно использовался как механизм «горячей линии», так и все другие инструменты, находящиеся в распоряжении центральных властей.
Вопрос освобождения Гелы Иобашвили из незаконного заключения регулярно обсуждался в формате Механизма предотвращения и реагирования на инциденты, информация предоставлялась сопредседателям международных дискуссий в Женеве и международным партнерам. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные в оккупированных районах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной власти.
Центральное правительство совместно с международными партнерами продолжает активную работу по освобождению всех незаконно заключенных на оккупированных территориях граждан Грузии», - говорится в сообщении СГБ.
Южная Осетия присоединится к Конвенции о запрете биологического оружия
Южная Осетия присоединится к Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 16 декабря 1971 года. Соответствующее решение было принято на сессии парламента самопровозглашенной республики сегодня, 6 февраля.
Проект закона на рассмотрение парламента вынес председатель комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев.
Глава комитета Заза Дриаев напомнил, что на заседании комитета 29 ноября 2022 года рассматривался вопрос об обращении палат Федерального Собрания РФ к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
Принятый законопроект будет направлен югоосетинскому президенту Алану Гаглоеву для подписания и опубликования, сообщает информагентство «Рес».
Парламентские выборы 2024 в Грузии будут преимущественно электронными
В 2024 году почти 90% избирателей примут участие в выборах в парламент Грузии с использованием электронных технологий. Информацию об этом распространяет Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии, пишет «ИнтерпрессНьюс».
По их же сообщению, на тех избирательных участках, где технологии не будут использоваться, бюллетени оцифруют. Соответствующее решение Центральная избирательная комиссия приняла на состоявшемся сегодня, 6 февраля, заседании, и своим постановлением определила избирательные участки, на которых в 2024 году будут проведены выборы с использованием электронных средств.
Вместе с тем, зампредседателя ЦИК Георгий Сиоридзе сказал о важности принятого решения.
«Лично для меня это было очень важное решение. Я боролся за это еще тогда, когда не был членом избирательной администрации. С другой стороны, сегодняшнее заседание было важным и потому, что политические партии уже будут знать новую географию за полтора года раньше, что позволит им адекватно спланировать все мероприятия, необходимые для парламентских выборов 2024 года», - заявил Сиоридзе.
По словам же члена ЦИК Иване Норакидзе, это решение будет способствовать повышению доверия избирателей к избирательному процессу.
«Медиазона»: вторая волна вербовки в «ЧВК Вагнера» идет со скрипом
Вербовщики «ЧВК Вагнера» начиная с декабря прошлого года по второму разу объезжают российские колонии, предлагая заключенным воевать в Украине в обмен на освобождение. Об этом пишет «Медиазона», опубликовавшая большой материал о второй волне вербовки. Как утверждает издание, в этот раз заключенных в ряды «ЧВК Вагнера» вступает значительно меньше, чем летом и осенью, когда, по оценкам, из колоний на войну отправились десятки тысяч заключенных.
Как отмечает «Медиазона», теперь вербовка заключенных производится «не так торжественно», как в первый раз: «вся колония больше не выстраивается на плацу, а сам Евгений Пригожин больше не прилетает на вертолете - обходятся вербовщиками рангом пониже». Как утверждают источники издания в колониях, завербовать удается в разы меньше людей, чем летом, в том числе и потому, что как новостные сообщения с фронта, так и разговоры с завербованными бывшими заключенными убедили многих, что риск гибели на войне очень высок, а помилование не гарантировано. «Медиазона» приводит слова одного из заключенных, который ссылается на свой разговор с воевавшим под Бахмутом бойцом ЧВК. «Говорил, что 20% живые из тех, которые отсюда уехали», - утверждает заключенный.
Как пишет «Медиазона», основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин и его подчиненные начали кампанию, призванную убедить заключенных все же ехать на войну - в частности, подчеркивая, что первая группа завербованных уже получила помилование и вернулась домой.
Сколько человек было завербовано на войну из российских колоний, достоверно не известно. ФСИН сообщала о сокращении числа заключенных в прошлом году почти на 30 тысяч человек. К началу февраля «Медиазона» смогла подтвердить гибель 567 завербованных заключенных - реальные цифры могут быть существенно большими.
О второй волне набора в «ЧВК Вагнера» ранее писали например, правозащитник и бывший политзаключенный Иван Асташин, а также издание «Верстка» и ряд телеграм-каналов.
- «ЧВК Вагнера» – неофициальное российское вооруженное подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам. Бойцы «ЧВК Вагнера» участвуют в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Наемников подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
- Минобороны России - после прямого призыва Пригожина - один раз упоминало его в своих сводках, сообщая о взятии Соледара в Донецкой области. Как правило, в сводках ЧВК фигурирует как отряды неких добровольцев. Известно, что «ЧВК Вагнера» играет важную, а по словам Пригожина - главную роль в штурме города Бахмут.
- С весны 2022 года в СМИ стала появляться информация о том, что «ЧВК Вагнера» вербует заключенных в российских колониях для участия в войне с Украиной в обмен на помилование. Как это оформляется юридически, до сих пор неизвестно. Кремль заявил, что эта информация засекречена.
- Верховная рада Украины в понедельник признала «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина международной преступной организацией. Ранее такое же решение приняла администрация США. Британские СМИ писали, что Лондон рассматривает вопрос о признании организации террористической - что приравняло бы ее к таким структурам, как «Аль-каида» или «ИГ».
Югоосетинский Верховный суд возглавил Виталий Джиоев
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия на заседании сессии в понедельник единогласно одобрили кандидатуру Виталия Джиоева на должность председателя Верховного суда.
С назначением на должность Джиоева поздравил спикер парламента Алан Алборов, пожелав ему успехов в работе.
«Думаю, сегодняшнее представление президента, которое мы утвердили единогласно, оправдает наши надежды и народа, и суд всегда будет выносить справедливые и законные решения», - сказал Алборов.
Джиоев заверил депутатский корпус, что будет работать, как всегда, исключительно в рамках закона.
Кандидатуру Джиоева на рассмотрение парламентариев в законодательный орган 23 января внес президент республики Алан Гаглоев. Вопрос был рассмотрен и одобрен комитетами и президиумом парламента.
В конце прошлого года закорган освободил Олесю Кочиеву от занимаемой должности главы Верховного суда республики в связи с истечением срока ее полномочий.
Транскам закрывают для движения транспорта
Дорожное сообщение по Транскавказской автомагистрали будет приостановлено в понедельник, с 17.30, сообщает пресс-служба МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия.
"В связи с ухудшением погодных условий и обильным снегопадом, движение по Транскавказской автомагистрали запрещено с 17:30 для всех видов автотранспортных средств в обоих направлениях, до особого распоряжения", - говорится в сообщении пресс-службы.
Транскам - единственная автомобильная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.
Аслан Бжания выразил соболезнования президенту Сирии, абхазский МИД – турецкому народу
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования президенту Сирии Башару Хафез аль - Асаду в связи с землетрясением.
В тексте, который публикует агентство «Апсныпресс», говорится:
«С глубокой болью и печалью в Республике Абхазия узнали о катастрофических последствиях землетрясения, произошедшего в северо-западных провинциях Сирийской Арабской Республики. В это тяжелое для Вашей страны время от народа Абхазии и от себя лично хочу выразить слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим».
В свою очередь глава МИДа самопровозглашенной республики Инал Ардзинба выразил соболезнования турецкому народу:
«В Республике Абхазия с глубокой скорбью и сопереживанием восприняли новость о землетрясении в юго-восточных провинциях Турции, результатом которого стали многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения. В этот тяжелый час выражаем искренние слова соболезнования и поддержки семьям погибших, многочисленной абхазской диаспоре в Турции и всему турецкому народу. Желаем скорейшего выздоровления всем раненым».
Сегодня же агентство "РЕС" сообщило, что министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Ахсар Джиоев направил ноту соболезнований министру иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики г-ну Фейсалу аль-Микдаду в связи с трагическими последствиями землетрясения в САР.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября 2020 года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства. В мае 2021 года Сирию посетил абхазский президент Аслан Бжания.
Власти Грузии объяснили, к чему могли привести прямые санкции против России
Представители властей Грузии сегодня прокомментировали требования оппозиции о введении прямых санкций против России и заявили, что ограничение торговли и въезда для россиян нанесло бы непоправимый ущерб грузинской экономике.
«Мы помним, как оппозиция и отдельные гражданские активисты подняли шум с призывом закрыть границы Грузии, ввести визовый режим, прекратить торговлю… Недавно был опубликован анализ, который показал, что если бы грузинское правительство это сделало, то Грузия сегодня имела не увеличение, а падение экономического роста на 10%», — цитирует спикера парламента Шалву Папуашвили агентство «Грузия Online».
По словам Папуашвили, власти Грузии не могут допустить коллапса экономики, резкого роста цен и закрытия предприятий, так как у нее «нет зонтика экономической солидарности Евросоюза, который защитил бы в этом случае различными субсидиями».
Папуашвили призвал всех «задуматься о том, куда ведет грузинская оппозиция и некоторые неправительственные организации». Он добавил, что Грузия соблюдает международные санкции и «до конца выполняет это обещание».
Фактически то же самое заявил замминистра финансов Михаил Дундуа. По его словам, введение Грузией прямых санкций против России – это введение санкций против самих себя.
«Представьте ситуацию, когда Грузия могла ввести санкции. Легко понять, что Грузия не может ввести такие санкции против России, которые окажут на нее существенное негативное влияние», – сказал Дундуа в эфире телеканала Imedi.
Также он сказал, что МВФ в 2022 году прогнозировал Грузии нулевой рост экономики в трех кварталах из-за ситуации на Украине, но показатель в итоге составил 10,1% за год.
Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 2000
В Турции днём 6 февраля зафиксированы два мощных землетрясения – магнитудой 7,8 утром, и магнитудой 7,6 в районе обеда. Землетрясения привели к многочисленным жертвам и разрушениям на юго-востоке Турции, а также на севере соседней Сирии. Общее число жертв по состоянию на 18.00 мск превысило 2 тысячи и, по оценкам местных чиновников, будет расти.
Число жертв землетрясений почти достигло 1500 в Турции и 800 в Сирии.
Первое землетрясение президент Турции Реджеп Эрдоган назвал сильнейшим с 1939 года. В Турции пострадали не менее 10 крупных городов, разрушены не менее 1700 домов. В турецком городе Кахраманмараш разрушен до основания целый жилой квартал, свидетельствуют фотографии с места событий. Крупные разрушения зафиксированы в Диярбакыре. В соцсетях публикуются фотографии и видео разрушений, на некоторых видео запечатлено обрушение домов в прямом эфире.
Значительное число зданий обрушилось в Сирии. Сообщается о разрушенных зданиях в сирийских Дамаске и Латакии. Мощные толчки были зафиксированы в Ливане, Ливии, Грузии, Армении и на Кипре.
В результате землетрясения была разрушена историческая крепость в Газиантепе, возведённая во времена Хеттского царства и перестраивавшаяся во времена Римской империи и Византии. В Сирии повреждена цитадель Алеппо, внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с другими объектами cтарого города.
Помощь Турции в ликвидации последствий землетрясений предложили 45 стран, Евросоюз и НАТО, сообщил Эрдоган. Среди них – США, Россия и Украина. Несколько стран мира, включая Россию, Германию, Францию и Иран, предложили свою помощь Дамаску.
- По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, центр первого землетрясения находился на глубине двадцати километров вблизи города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек. Второе произошло на глубине около 10 километров, к югу от города Эльбистан. Оба города находятся на юге Турции.
Норвегия объявила пятилетний план помощи Украине на 7 млрд долларов
Правительство Норвегии разработало пятилетний план помощи Украине объёмом в 75 миллионов крон - это более семи миллиардов долларов. По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, каждый год Украина будет получать транш в 15 миллиардов крон. В 2023 году половина этой суммы пойдёт на покрытие военных нужд, вторая половина - на гуманитарную помощь.
Стёре заявил агентству Reuters, что это крупнейшая в истории Норвегии программа помощи другой стране. Он также сказал, что финансирование будет распределяться соответственно приоритетам, обозначенным украинским правительством, но не обязательно переводиться именно государственным инстанциям, чтобы избежать угрозы коррупции. Так, транши на гуманитарные нужды могут поступать напрямую организациям, работающим в этой области.
План предстоит утвердить парламенту Норвегии в ближайшие недели. Главная оппозиционная партия в парламенте - Консервативная, - уже заявила, что поддержит проект.
- Норвегия - второй по значимости (после России) производитель нефти в Европе. В 2022 году она стала крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз после того, как поставки российского газа сократились практически до нуля. Поступления в Национальный фонд благосостояния Норвегии от экспорта энергоносителей составили в прошлом году 108 миллиардов долларов, почти в три раза перекрыв прошлый рекорд 2008 года.
Гражданка Грузии погибла в результате землетрясения в Турции
В результате землетрясения в Турции погибла гражданка Грузии, сообщает МИД Грузии. По информации ведомства, дипмиссия Грузии находится на связи с членами семьи погибшего и соответствующими структурами Турции.
«В посольство Грузии в Турецкой Республике поступила информация о гибели гражданки Грузии Н.З. в городе Антакья в результате землетрясения. Дипломатическая миссия Грузии находится на связи с членами семьи погибшего, а также с соответствующими ведомствами Турции», — говорится в сообщении МИД Грузии.
Ранее было объявлено о распоряжении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в связи с землетрясением в Турции направить соответствующую технику и спасателей для участия в спасательных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.
К борьбе с последствиями землетрясения в Турции будут привлечены сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Правительство Грузии направит в Турцию оборудование и спасателей, МИД открыл "горячии линии"
По распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в связи с землетрясением в Турции правительство страны в ближайшие часы направит соответствующую технику и спасателей для участия в спасательных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.
К борьбе с последствиями землетрясения в Турции будут привлечены сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
В связи с землетрясением в Турции МИД Грузии публикует номера "горячих линий" посольства и генеральных консульств страны в Стамбуле и Трабзоне.
Граждане Грузии в Турции имеют возможность обращаться в:
- Посольство Грузии в Анкаре +905336903040; +905392208280
- Генеральное консульство в Стамбуле +905418184400
- Генеральное консульство в Трабзоне +905413262226
Министерство иностранных дел Грузии и дипломатические миссии Грузии еще раз выражают глубокую скорбь в связи с произошедшим и выражают солидарность с правительством и населением Турции», — говорится в сообщении МИД.
В Украине сообщили о подготовке российского наступления в Луганской области
Российская армия стягивает резервы и военную технику в Луганскую область Украины, чтобы начать наступление на западе региона после 15 февраля. Об этом в эфире телеканала "Белсат" сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Ту же дату газете Financial Times передал анонимный источник, названный советником украинской армии.
По словам Гайдая, в Луганской и Донецкой областях Украины замечена передислокация российской техники, в Луганской области российская армия стягивает резервы и экономит снаряды. Financial Times пишет, что наступление может начаться на западе Луганской области в районе Кременной и Лимана — двух городов, уже захватывавшихся российской армией, но отбитых в ходе осеннего контрнаступления.
4 февраля Генштаб Украины сообщал, что в районе Кременной отражена попытка российского наступления. Москва все эти сообщения не комментировала. Пророссийские источники, в свою очередь, уже больше недели сообщают, что попытки наступления в этом районе ведёт украинская армия.
Вечером 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что российская армия в феврале попытается "отыграться за прошлые поражения". В тот же день министр обороны страны Алексей Резников заявил, что украинская армия ожидает возможного наступления России к годовщине вторжения 24 февраля.
В Турции произошло второе за сутки мощное землетрясение
В Турции днём 6 февраля зафиксированы два мощных землетрясения — утром проищошёл толчок магнитудой 7,8, в районе 13:24 по московскому времени — магнитудой 7,6. Общее число жертв приближается к полутора тысячам и, по оценке местных чиновников, будет расти.
Число жертв утреннего землетрясения превысило 912 в Турции и 326 на контролируемых правительством территориях Сирии. Ещё 221 человек погибли на сирийской территории, контролируемой оппозицией. Информации о жертвах дневного толчка не появлялось.
Первое землетрясение президент Турции Реджеп Эрдоган назвал сильнейшим с 1939 года. В Турции пострадали не менее 10 крупных городов, разрушены не менее 1700 домов. В турецком городе Кахраманмараш разрушен до основания целый жилой квартал, свидетельствуют фотографии с места событий. Крупные разрушения зафиксированы в Диярбакыре.
Значительное число зданий обрушилось в Сирии. Сообщается о разрушенных зданиях в сирийских Дамаске и Латакии. Мощные толчки были зафиксированы в Ливане, Ливии, Грузии, Армении и на Кипре.
- По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, центр первого землетрясения находился на глубине двадцати километров вблизи города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек. Второе произошло на глубине около 10 километров, к югу от города Эльбистан. Оба города находятся на юге Турции.
- В Геологической службе США отметили, что землетрясение в Кахраманмараше – одно из сильнейших в Турции за последние сто лет. Американские геологи сравнили его с землетрясением магнитудой 7,8, которое произошло в восточной Турции в 1939 году и привело к гибели более 30 тысяч человек.
- Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. В 1999 году более 17 тысяч человек погибли после мощного землетрясения в районе Измита на северо-западе страны.
Папа римский готов к встрече с Путиным и Зеленским ради мира
Папа римский Франциск заявил, что открыт для встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для обсуждения прекращения войны. Об этом понтифик сказал в воскресенье изданию Corriere della Sera.
Ранее Франциск неоднократно выражал готовность стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом, а также надежду на мир в Украине.
В первый же день российского вторжения – 24 февраля - Франциск говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а вместо звонка Владимиру Путину лично посетил российского посла, чтобы передать ему просьбу прекратить боевые действия. Затем он передал для Путина сообщение о том, что готов для встречи с ним приехать в Москву, однако Россия проигнорировала эту просьбу.
Позже он объяснял, что не поехал в Киев только потому, что у него не было возможности совершить такой же визит в Москву.
16 марта, состоялась телефонная беседа патриарха Кирилла и папы Франциска. По словам Франциска, Кирилл долго зачитывал по бумажке сведения о геополитике и о подлётном времени ракет НАТО. Папа посоветовал патриарху вспомнить, что он не чиновник, не "алтарный служка Путина", и говорить на подобающем священнику языке веры и Иисуса.
В конце октября в Ватикане президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину, патриарху московскому Кириллу и президенту США Джо Байдену, чтобы попытаться остановить войну в Украине.
Позжев интервью иезуитскому журналу America понтифик ответил на обвинения в том, что не называет прямым текстом виновников войны, ограничиваясь призывами к миру к обеим сторонам конфликта.
По словам Франциска, комментируя войну в Украине, он не упоминает президента России Владимира Путина, потому что о роли политика "уже известно". "Все знают мою позицию, с Путиным или без Путина", – сказал Франциск. "Неприемлемая вооружённая агрессия и бойня должны быть остановлены", – заявил глава Римско-католической церкви.
Ираклий Гарибашвили: Мы рядом с турецким народом и готовы оказать любую помощь
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выражает соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Кахраманмараше.
Как отмечает глава правительства, Грузия рядом с турецким народом и готовы оказать любую помощь.
«Я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования турецкому народу, правительству Турецкой Республики и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в Кахраманмараше. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Мы рядом с турецким народом и готовы оказать ему любую необходимую помощь», — заявил премьер-министр, передает Общественный вещатель.
По последним данным, в результате сильного землетрясения в Турции 76 человек погибли и 440 получили ранения. Бедствие затронуло более десяти городов на юго-востоке страны. На месте мобилизованы спасатели, правоохранители и армия.
Бейонсе стала самой титулованной обладательницей "Грэмми"
Американская певица Бейонсе получила ещё четыре статуэтки музыкальной премии "Грэмми" и стала самой титулованной их обладательницей. У певицы теперь 32 такие награды.
Бейонсе наградили за лучший в 2022 году танцевальный альбом, лучшую танцевальную запись, а также лучшую песню и исполнение в стиле R&B.
До Бейонсе лидером по числу статуэток "Грэмми" долгое время был британский дирижёр венгерского происхождения Георг Шолти. Он умер в 1997 году, на его счету 31 награда "Грэмми".
Лучшим альбомом 2022 года признали "Harry’s House" 29-летнего английского певца Гарри Стайлза, лучшей песней – "Just Like That" 73-летней американской блюз-исполнительницы Бонни Рэйтт, а лучшей записью – "About Damn Time" 34-летней американской певицы Лиззо.
Песня "Baraye" иранского певца Шервина Хаджипура, которая стала гимном протестов в Иране, стала лучшей песней 2023 года, направленной на социальные изменения. Эту награду вручили впервые в истории "Грэмми".
Церемония вручения "Грэмми" прошла в Лос-Анджелесе и стала 65-й по счёту.
Грузинских священнослужителей лишат отсрочки от призыва на обязательную военную службу
Священнослужители Грузии больше не будут иметь права откладывать призыв на обязательную военную службу. Соответствующие поправки предусмотрены Кодексом обороны, который был представлен в парламент правительством.
Правительство объясняет, что заявленная причина отсрочки от обязательной военной службы несовместима с видением, которое государство разрабатывает для повышения обороноспособности страны.
«При планировании эффективной обороны следует учитывать принцип и подход «тотальной обороны», подразумевающий готовность и способность мобилизовать весь потенциал национальных ресурсов для обеспечения обороны на всей территории страны, включая полную активацию резервной военной системы. Учитывая геополитическое положение страны и принцип тотальной обороны, вводится новая система резервов. Одним из важных факторов этой системы является комплектование резерва как из лиц с военной подготовкой, так и из лиц, которые будут иметь специальные невоенные навыки, что улучшит процессы управления резервом, особенно в кризисных условиях», — говорится в законопроекте.
В лесу под Калугой взорвался беспилотник, сообщил губернатор
Недалеко от Калуги в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Это произошло в лесу за городом в пять часов утра, сообщил в телеграме губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, никто не пострадал. Кому принадлежал летательный аппарат, не уточняется. Калужская область граничит с Москвой.
Это не первый подобный инцидент в регионе. В октябре в области обнаружили сразу два дрона. Один упал и взорвался на территории военного аэродрома Шайковка, где дислоцирован 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк. Предположительно, беспилотник прилетел со стороны границы – Калужская область граничит с Брянской, а та в свою очередь – с Украиной. Во время взрыва никто не пострадал, инфраструктура аэродрома и техника не получили повреждений, сообщали местные власти.
12 октября средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник на юге Калужской области. Обломки упали в безлюдной местности.
На авиабазе Шайковка дислоцирован 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк. В его состав входят дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, которые участвуют в налётах на Украину.
В декабре аэродромы в городе Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области подверглись атакам украинских беспилотников. Всего в результате этих ударов погибли шестеро российских военнослужащих. В Минобороны России утверждали, что беспилотники были сбиты ПВО, а военные погибли в результате падения обломков. Среди погибших в Дягилеве майор Воздушно-космических сил России Евгений Навлютов. В ряде телеграм-каналов утверждалось, что Навлютов был пилотом бомбардировщика Ту-22М3.
Украина официально не подтверждала и не отрицала, что именно она нанесла эти удары.
В Турции и Сирии произошли землетрясения. Сотни погибших
На юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией произошло сильное землетрясение. Погибли, по предварительным данным, 76 человек, 440 пострадали. Под завалами сотен разрушенных зданий спасатели ищут выживших. В стране объявлено чрезвычайное положение.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине десяти километров вблизи города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек.
После первого землетрясения магнитудой 7,8 только в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что пострадали не менее 10 городов. В Диярбакыре обрушился торговый центр.
Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе, а также по всему региону - на Кипре, в Ливане и в Сирии, где, как и в Турции, много погибших.
Как передает Reuters, сирийские государственные СМИ сообщили, что в провинции Алеппо обрушилось большое количество зданий. Найдены тела более 100 погибших, ещё 516 пострадали, передает AP.
В сирийском городе Хама обрушился восьмиэтажный дом. Спасатели разбирают завалы. По данным агентства SANA, также есть разрушения в Латакии.
По словам очевидцев, люди в Дамаске, а также в ливанских городах Бейрут и Триполи, выбегали на улицы и садились в машины, чтобы отъехать от своих домов на случай обрушения. Подземные толчки ощущались и на армяно-грузинской границе.
Глава Турецкого Красного Креста Керем Киник заявил, что Турция готова принять международную помощь.
- Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. В 1999 году более 17 тысяч человек погибли после мощного землетрясения в районе Измита на северо-западе страны.
Россия и Иран могут планировать выпуск дронов на заводе в Татарстане
Россия и Иран разрабатывают планы по организации работы на российской территории предприятия по производству около 6 тысяч беспилотников иранской разработки, подобных тем, что Москва применяет при ударах по объектам в Украине. Об этом говорится в публикации газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на официальных лиц одной из стран-союзниц США.
По словам собеседников издания, Москва и Тегеран пытаются создать более быстрый беспилотник, который будет менее уязвим для украинской ПВО.
В декабре прошлого года администрация американского президента Джо Байдена предупреждала, что Москва и Тегеран рассматривают возможность строительства в России совместной линии по производству дронов. Теперь, по словам связанных с Вашингтоном официальных лиц, переговоры переросли в конкретные планы - с визитом 5-го января в город Елабуга, в Татарстане, иранской делегации. Там ее члены посетили пустующую площадку, где в будущем планируется построить завод.
Возглавлял делегацию Ирана бригадный генерал Абдолла Мехраби, входящий в руководство аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции, а также Гассем Дамавандян, управляющий директор компании Quds Aviation Industry - предприятия, которое, по оценкам США, играет ключевую роль в производстве иранских беспилотников.
Российские и иранские представители на запросы газеты о комментарии не ответили, отмечает The Wall Street Journal.
- Киев обвиняет Москву в применении иранских дронов-камикадзе «Шахед» при атаке на гражданские объекты в ходе войны. По сведениям американской стороны, Тегеран уже передал Москве сотни беспилотников, которые Россия использовала для поражения военных и гражданских целей в Украине. Россия обвинения отвергает.
- В ноябре прошлого года Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что их ограниченная партия была отправлена еще до вторжения.
Форум