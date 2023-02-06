Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан на территории Турции не поврежден

Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан продолжается, несмотря на землетрясение в Турции, сообщили в бакинском офисе компании bp в ответ на запрос агентства Trend.

В то же время на терминале Джейхан операции по загрузке танкеров на терминале Джейхан временно приостановлены оператором трубопровода БТД в Турции (Botaş International Anonim Şirketi (BIAS).

Из 1768 километров трубопровода 1 076 километров проходит по территории Турции, 443 километра пролегают через территорию Азербайджана, 249 километров – Грузии, По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан с начала коммерческих поставок в 2006 году до конца 2022 года было транспортировано 5 250 танкерами более 4 миллиардов баррелей нефти, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В 2022 году по трубопроводу было поставлено на мировые рынки свыше 224,4 миллиона баррелей сырой нефти.