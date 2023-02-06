Югоосетинская сторона освободила ранее задержанного гражданина Грузии

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщает об освобождении незаконно задержанного представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия гражданина Грузии. Гела Иобашвили ранее был задержан в районе села Переви Сачхерского муниципалитета, он уже находится на территории, подконтрольной центральным властям, пишет SOVA.

«Для немедленного освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии активно использовался как механизм «горячей линии», так и все другие инструменты, находящиеся в распоряжении центральных властей.

Вопрос освобождения Гелы Иобашвили из незаконного заключения регулярно обсуждался в формате Механизма предотвращения и реагирования на инциденты, информация предоставлялась сопредседателям международных дискуссий в Женеве и международным партнерам. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные в оккупированных районах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной власти.

Центральное правительство совместно с международными партнерами продолжает активную работу по освобождению всех незаконно заключенных на оккупированных территориях граждан Грузии», - говорится в сообщении СГБ.