МЧС: Транскам во вторник не откроется

В Турции в результате мощного землетрясения, которое произошло на юго-востоке страны 6 февраля, погиб 2921 человек. Об этом сообщил глава турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезар. 15 834 человека получили ранения. Из-под завалов удалось спасти 7 840 человек.

В Сирии в результате землетрясения погибли не менее 1400 человек, около около трёх с половиной тысяч ранены, пишет Reuters со ссылкой на последние данные правительства Башара Асада и спасателей, которые работают на неподконтрольных Дамаску территориях.

Разрушены тысячи домов, пострадали десятки городов. Ведутся спасательные работы.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил в стране неделю траура по погибшим в результате землетрясения.

Произошедшее утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,8 – сильнейшее в Турции в XXI веке. Эрдоган оценил его как крупнейшее стихийное бедствие в стране с 1939 года, когда также произошло мощное землетрясение. Днём в понедельник последовал ещё один подземный толчок магнитудой 7,7 примерно в том же районе. Подземные толчки были зафиксированы и в соседних странах – Грузии, Армении, Ливане, Иране.

Утром 7 февраля в центральной части Турции было зафиксировано уже третье за последние сутки землетрясение магнитудой 5,3 .

В Сирии пострадали как районы под контролем официального Дамаска, так и территория под контролем поддерживаемой Турцией вооружённой оппозиции. В обеих частях страны погибли сотни людей. Серьёзно пострадал город Алеппо, бывший несколько лет назад местом ожесточённых сражений во время его штурма при поддержке российской армии.

По словам Эрдогана, помощь Турции пообещали оказать уже более 45 стран. Среди них Соединённые Штаты. Как сообщили в Белом доме, США направили в страну две команды спасателей по 79 специалистов в каждой. В ночь на 7 февраля в Турцию прибыли больше 100 спасателей из России.

Ряд стран намерены также оказать помощь Сирии, в их числе ОАЭ, Франция, Германия. По сообщению Минобороны России, к спасательным работам привлечены более 300 российских военных из размещённого в стране контингента.