Все граждане Грузии, считавшиеся пропавшими после землетрясения в Турции, найдены

Все граждане Грузии, считавшиеся пропавшими в результате землетрясения в Турции, найдены, - об этом сообщил посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава.

По словам дипломата, в результате мощного землетрясения погибли двое граждан Грузии.

Георгий Джанджгава призывает грузинских граждан, находящихся в зоне стихии, связаться с дипломатическим представительством Грузии и предоставить информацию о своем местонахождении и состоянии.

«Мы по мере возможности на связи с нашими гражданами. Мы нашли всех пропавших, о которых у нас была информация. В том числе, мы разыскали наших футболистов. В эту зону попасть очень сложно, поэтому я призываю всех как-то дать нам знать, где они, как они», — сказал Джанджгава.

Ранее, в связи с землетрясением в Турции МИД Грузии опубликовал номера "горячих линий" посольства и генеральных консульств страны в Стамбуле и Трабзоне.

Граждане Грузии в Турции имеют возможность обращаться в: