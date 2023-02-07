Абхазский омбудсмен вновь предлагает создать комиссию по энергетике

В связи с веерными отключениями электричества в Абхазии Уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл вновь обратилась к президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжания с предложением создать комиссию по энергетике.

24 ноября прошлого года Асида Шакрыл уже выступала с подобной инициативой.

Омбудсмен считает, что деятельность такой комиссии должна быть направлена исключительно на разрешение энергетического кризиса в республике и обеспечение прав ее жителей. По ее мнению, комиссия могла бы провести оценку состояния энергетики Абхазии и подготовить программу по системному выходу из сложившейся кризисной ситуации в краткосрочной и долгосрочной перспективах, а также подготовить концепцию развития энергетической отрасли Абхазии.

Асида Шакрыл пишет, что «для эффективной работы комиссии необходимо утвердить ее состав путем достижения консенсуса между разными политическими силами, что пресекло бы различные спекуляции и положило бы начало конструктивному диалогу с обществом для поиска решения энергетической проблемы».

«К сожалению, сложившаяся в энергетической отрасли почти катастрофическая ситуация, а также обостряющийся на ее фоне политический кризис крайне негативно отражаются на обеспечении прав и свобод всех жителей Абхазии, а также на безопасности абхазского государства»,– заявила Уполномоченная по правам человека.