CNN показала новые кадры из клиники Саакашвили – «главного критика Путина»

Телекомпания CNN показала новые кадры, демонстрирующие состояние здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, как выразилась ведущая программы – «главного критика Путина». Видео снято камерами наблюдения, установленными в палате политика в клинике «Вивамед» в Тбилиси, где он проходит лечение, пишет SOVA.

Телеведущая предупредила зрителей, что кадры могут быть для них тяжелыми. В эфире также показали видео с одного из судебных заседаний, когда Саакашвили, включившись из клиники по видеосвязи, задрал футболку, чтобы продемонстрировать собравшимся свое состояние. Параллельно на экране появились кадры 2020 года, на которых Саакашвили – до его возвращения н родину и ареста. Ведущая обратила внимание на очевидную и «тревожную» разницу.

В студии CNN находился и американский адвокат Саакашвили Массимо Д’Анджело. Юрист рассказал о критическом состоянии здоровья экс-президента Грузии, подчеркнув, что «оно продолжает стремительно ухудшаться». Д’Анджело напомнил, что у политика были взяты образцы волос, ногтей и ткани тела, изучив которые, одна из лабораторий в США заключила, что в организме Саакашвили – повышенное содержание тяжелых металлов, в частности, ртути и мышьяка.

Адвокат также напомнил, что с призывом освободить экс-президента и отправить его на лечение за границу к властям Грузии обратились многие западные лидеры. Свое посредничество предложил премьер-министр Польши, президент Украины. Кроме того, 27 стран Европы выразили солидарность с Саакашвили, добиваясь его освобождения, добавил Д’Анджело.

На вопрос телеведущей, сомневается ли он в том, что Саакашвили был отравлен, а след ведет в Москве и к Путину, адвокат ответил: «Мы нисколько в этом не сомневаемся». По его словам, то, что сейчас происходит с Саакашвили – «это история о добре и зле, о полицейском государстве и свободном государстве». Д’Анджело назвал Саакашвили «отцом демократии в регионе», коснувшись его противостоянии с олигархом Бидзиной Иванишвили, сменившем власть в Грузии. При этом адвокат назвал бизнесмена «прокси Путина».

По мнению Массимо Д’Анджело, усилий, принимаемых США для спасения Саакашвили, недостаточно. Он напомнил, что Вашингтон оказывает Тбилиси значительную финансовую поддержку, но сейчас там происходит откат демократии. По мнению адвоката, Соединенным Штатам следует усилить давление, вплоть до приостановки финансовой помощи Грузии, введения санкций и установления визовых ограничений.