Стрельба в центре Еревана: полиция применила оружие для остановки автомобиля

В Сети появилось видео того, как сотрудники полиции пытались остановить водителя серебристого внедорожника на площади Республики в Ереване.

Автомобиль марки «Хаммер» сначала забрался на тротуар возле Дома правительства, затем свернул в сторону бывшего здания Министерства иностранных дел. За это время полицейским не удалось остановить машину, на кадрах были слышны выстрелы.

На следующем видео, которым поделился тот же пользователь, видно, что полицейским все же удалось остановить машину.

Вскоре после полуночи информационный отдел полиции передал Радио Азатутюн следующее сообщение:

«10 февраля, около 23 часов, в центре Еревана водитель автомобиля марки «Хаммер» грубо нарушил правила дорожного движения, не подчинившись законным требованиям патрулей, направил автомобиль в сторону полицейских и граждан и совершил действия, опасные для их жизни и здоровья. С целью остановить движение автомобиля были произведены выстрелы по шинам. Личность водителя установлена, принимаются соответствующие меры. Будет предоставлена дополнительная информация».

Хотя на видео видно, что полицейским удалось остановить автомобиль, в полиции не прокомментировали новость о побеге водителя, а также не сообщили, задержан он или нет. Информация о возможных пострадавших также не сообщалась.

Позже в полиции сообщили, что в ночь на 11 февраля был найден и задержан 25-летний водитель автомобиля марки «Хаммер». Согласно сообщению, им является житель Араратской области Армении.