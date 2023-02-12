В 10-ти столицах мира пройдут акции в поддержку Саакашвили

Россия использовала в войне против Украины морские надводные дроны. Об этом в субботу заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Как он написал в фейсбуке, в ходе телефонного разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли Залужный выразил обеспокоенность в связи с использованием дронов - по его словам, это представляет угрозу гражданскому судоходству в Черном море.

О том, что у России есть такое оружие и о его использовании ранее не сообщалось. Вечером 10 февраля о том, что российские военные предположительно использовали морской беспилотник, написал ряд телеграм-каналов, освещающих войну с пророссийских позиций. Они опубликовали видео, на котором, как утверждается, беспилотник поражает опору моста под Одессой.

Изданию The Insider удалось подтвердить геолокацию видео, оно действительно снято в Затоке, где расположен мост. Насколько серьезные повреждения нанесены мосту - неясно, однако видно, что он не рухнул. Ранее по этому мосту - единственному, напрямую связывающему юг Одесской области с остальной территорией Украины - наносились ракетные удары.

Из слов Залужного неясно, говорил ли он именно об ударе по мосту под Одессой, или были и другие случаи использования Россией таких дронов.

Залужный также обсудил с Милли ход боевых действий и результаты массированного ракетного удара, который Россия нанесла 10 февраля. «Тяжелые бои идут в районах Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону» - пишет украинский генерал. Он также упомянул, что украинская армия удерживает Бахмут в Донецкой области.

В конце октября 2022 года российское Минобороны заявляло об атаке украинских морских беспилотников на порт аннексированного Севастополя, сообщалось, что один из кораблей был поврежден. Об использовании подобных беспилотников российскими военными Минобороны не сообщало.