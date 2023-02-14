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МВД Грузии закрыло дело о краже картины из Национальной галереи
МВД Грузии сообщает, что дело о краже произведения современного искусства в Национальной галерее в Тбилиси закрыто за отсутствием состава преступления.
Речь идет о флешмобе художника Сандро Сулаберидзе, который снял со стены свою работу, а на освободившемся месте прямо на стене написал «Искусство является живым и независимым», пишет агентство «Новости-Грузия». Дирекция галереи вызвала полицию, которая возбудила уголовное дело, что вызвало протесты, и художники начали отзывать свои работы с выставки.
Пока МВД думало, успели поссориться президент и Министерство культуры, а выставку решили закрыть раньше запланированного.
Другие новости дня
Минобороны США: Украина должна получить больше средств ПВО
Украине срочно требуется дополнительная военная помощь. Об этом на встрече в формате «Рамштайн», в штаб-квартире НАТО, в Брюсселе заявил глава Минобороны США Ллойд Остин. Он заверил, что союзники готовы поддержать Украину в долгосрочной перспективе.
Глава Пентагона напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что нападение России на Украину – это испытание для всего мира.
Вместе с тем Остин отметил, что Вашингтон не видит признаков того, что Россия собирает авиацию для крупной атаки, но Украина должна получить как можно больше средств противовоздушной обороны.
На пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО Остин отметил, что также обсуждал с коллегами «вопрос о подотчетности Украины», чтобы союзники могли быть уверены в правильном использовании военной помощи.
Кроме того, Вашингтон ожидает, что Украина перейдет в контрнаступление весной.
Накануне встречи стало министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, то в ближайшие два месяца Берлин передаст Киеву еще две установки ПВО IRIS-T. Всего Германия обещала передать четыре такие системы, из которых одна с октября прошлого года уже находится на вооружении у украинских военных.
Суд в Кутаиси вынес приговор по делу об убийстве бывшей жены
Кутаисский городской суд приговорил гражданина Грузии к 20 годам лишения свободы за умышленное убийство бывшей жены при отягчающих обстоятельствах.
Мужчина 1 июля прошлого года расправился с женщиной прямо на улице, в центре Кутаиси, на улице Чавчавадзе. Он был задержан полицией недалеко от места преступления, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Семейное насилие входит в число самых распространенных правонарушений в Грузии, наряду с кражами и наркопреступлениями. В прошлом году в Грузии произошло несколько случаев, когда мужья нападали на жен и бывших жен с холодным оружием. Одна из женщин в Тбилиси была убита на глазах у ее детей в пассажирском автобусе, муж нанес ей десять ножевых ранений.
Страшные факты расправы над женщинами вызвали в Грузии волну общественного возмущения. В социальных сетях начался флешмоб #НетУбийствуЖенщин, в нескольких городах страны прошли акции протеста.
Уже несколько лет в стране действует несколько центров помощи жертвам семейного насилия.
Минобороны РФ: конец мобилизации повлечет за собой невыплату льгот
«В случае признания указа о мобилизации утратившим силу, призванные в армию во время специальной военной операции и члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством», - говорится в ответе Министерства обороны России на запрос депутата псковского законодательного собрания Артура Гайдука.
Гайдук просил разъяснить, почему указ о так называемой частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным в сентябре прошлого года, продолжает действовать, когда Министерство обороны объявило о ее завершении. В ведомстве, ответив депутату, еще раз подтвердили, что «мероприятия, связанные с оповещением и призывом граждан в рамках мобилизации, завершились 28 октября 2022 года», однако «остальные мероприятия, предусмотренные указом, продолжают выполняться». Что это за мероприятия в Минобороны не уточнили.
Известно, что в период действия указа о мобилизации серьезно затруднено увольнение из армии военнослужащих-контрактников. Кроме того, отказ отправляться на войну может быть расценен как преступление: в мирное время контрактники имеют право отказаться участвовать в боевых действиях.
- 21 сентября прошлого года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продолжения войны на территории Украины. По официальным данным, на военную службу призвали свыше 300 тысяч россиян, которые состоят в запасе. В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации. После этого Путин также объявил об окончании призыва, однако не подписал соответствующий указ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что указ будет действовать, но не для призыва, а для решения других военных задач. Какие именно это задачи Песков не сказал.
- В конце декабря украинские власти и разведки западных стран сообщили, что в начале 2023-го года Кремль объявит о новой мобилизации, в ходе которой в российскую армию могу призвать до 500 тысяч человек, после чего Россия попытается провести еще одно широкомасштабное наступление на украинские территории. В Кремле заявили, что подобных планов пока нет. Вместе с тем российские власти объявили о планах довести численность вооруженных сил страны до 1,5 миллионов человек и повышении предельного возраста призыва на срочную службу до 30 лет.
На войне в Украине погибли три российских криминальных авторитета
На войне в Украине убиты три российских криминальных авторитета, которые были осуждены в России на длительные сроки за создание ОПГ и убийства, но в прошлом году были завербованы в колониях в ряды «ЧВК Вагнера». Об этом сообщается в материале расследовательской группы Bellingcat.
Речь идет о 59-летнем Сергее Максименко и 55-летних Андрее Бережных и Игоре Куске.
По данным Bellingcat, Максименко в 1997 году возглавил в городе Пенза преступную группировку под названием «Олимпия», которая занималась организацией проституции, рэкетом и убийствами бизнесменов. Позже он был арестован и приговорен к 25 годам лишения свободы. Свой срок отбывал в Мордовии, откуда и уехал на войну. Погиб Максименко в декабре прошлого года.
Бережных также отбывал 25-летний тюремный срок по обвинению в торговле оружием, многочисленных убийствах и покушениях на убийства, совершенных в Саратовской области организованной преступной группировкой, которой он руководил. Утверждается, что Бережных погиб в Украине 8 декабря 2022 года - через месяц после того, как был завербован в «ЧВК Вагнера». Bellingcat отмечает, что во время Рождества в честь покойного была устроена служба в Балаковском соборе Святой Троицы.
Игорь Куск, согласно материалам суда, приговорившего его к 23 годам заключения, создал свою преступную группировку в 1998 году в Татарстане, которая называлась по его фамилии - «Кусковские». На счету ОПГ - несколько заказных убийств бизнесменов. В «ЧВК Вагнера» Куск попал из колонии в Сыктывкаре, столице Республики Коми. При этом, как пишет Bellingcat, отправиться воевать в Украину он хотел еще до того, как представители частной военной компании начали ездить по колониям и предлагать заключенным вступить в свои ряды. В результате Куск попал на передовую в районе города Бахмут, где и погиб. Утверждается, что на похоронах криминального авторитета присутствовали более 700 человек.
- Весной прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, «ЧВК Вагнера» и лично ее создатель, близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, начали вербовать в свои ряды российских заключенных и отправлять их на войну. Осужденные, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают выход на свободу. Таким образом в ЧВК завербовали десятки тысяч бойцов. Несмотря на большие потери в рядах заключенных-«вагнеровцев», часть из них, по сообщениям СМИ, уже вернулись в Россию и получили помилование.
- Частная военная компания «Вагнер» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе – во внесудебных казнях.
Глава МИД Армении посетит с визитом Турцию
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 15 февраля отбудет в Турцию.
В Анкаре Арарат Мирзоян встретится со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, пишет Радио Азатутюн.
По сообщению МИД, министр иностранных дел Армении в пострадавшем от землетрясения турецком городе Адыяман встретится с группой армянских спасателей, которые осуществляют поисково-спасательные работы.
В январе в ходе правительственного часа в парламенте Мирзоян заявил, что собирается посетить Турцию для участия в дипломатическом форуме в Анталье: «Так же, как и в прошлом году, я получил приглашение от МИД Турции для участия в дипломатическом форуме в Анталье, и, судя по всему, я буду участвовать в этом форуме, где, как предполагается, также будет встреча и обсуждение».
Министр иностранных дел Армении посещал Турцию в марте 2022 года для участия в дипломатическом форуме в Анталье, где состоялась его встреча с министром иностранных дел Турции.
Чеченскую беженку Гериханову удалили из закрытой системы розыска в Шенгенской зоне
Шенгенская Информационная Система (SIS) удалила из своей базы данные о чеченской беженке Амине Герихановой, сообщает правозащитная ассоциация «Вайфонд». Теперь с нее официально снят розыск, который ранее наложила Россия.
Напомним, 36-летняя Амина Гериханова была задержана вместе с сыном на румынской границе 13 марта - к тому моменту она уже пять лет жила в Киеве и пыталась уехать от войны. Выяснилось, что российские силовики, которые уже задерживали Гериханову в Чечне и, по ее словам, подвергали пыткам, объявили ее в розыск по обвинению в участии в военных действиях на территории Сирии.
В интервью сайту Кавказ.Реалии беженка заявила о попытках чеченских силовиков сделать из нее «шахидку».
Несколько месяцев по делу Герихановой шли судебные разбирательства, она и ее защитники заявляли о смертельной угрозе в случае выдачи в Россию. Сама уроженка Чечни все это время находилась под арестом - ее сына смогли забрать родственники (ребенка на несколько дней поместили в приют). Чеченцы в разных городах Европы проводили пикеты и митинги в поддержку беженки с требованием отпустить ее на свободу.
30 октября Верховный суд Румынии удовлетворил жалобу Герихановой на решение об экстрадиции. В ноябре она получила в Румынии статус беженца, тогда же Интерпол удалил ее из своей базы. Удаление из базы SIS означает окончательное завершение истории и позволяет Амине Герихановой воссоединиться с сыном, которому оформляют документы в Австрии.
- В начале ноября стало известно, что в Хорватии были задержаны десятки уроженцев Чечни. Как заявил тогда представитель «Ассамблеи чеченцев Европы» Иса Дадуев, некоторые беженцы подверглись насилию, угрозам и оскорблениям.
- В депортационной тюрьме Австрии находятся двое уроженцев Чечни, которые бежали из республики после получения повесток в военкомат. Их планируют вернуть в Хорватию, откуда они могут быть депортированы обратно в Россию.
- После объявления мобилизации в России до нескольких тысяч чеченцев устремились в Хорватию через границу с Боснией и Герцеговиной. Чтобы избежать призыва на войну с Украиной, они просят в Европе политического убежища. Вместе с ними едут жены, матери, тети, бабушки – они утверждают, что власти Чечни изгоняют их из родных сел за отказ родственников-мужчин отправиться на фронт. Корреспондент сайта Кавказ.Реалии встретилась с беженцами на хорватской границе и в лагере для мигрантов в Загребе.
Молдова в целях безопасности закрывала на час воздушное пространство
Молдова во вторник примерно на час закрывала свое воздушное пространство. Решение было принято по соображениям безопасности, сообщило Управление гражданской авиации страны, не приведя деталей. Временная мера действовала до 14:47 местного времени.
Некоторые источники пишут, что решение последовало за обнаружением на молдавской территории беспилотников. Официальных комментариев по этому поводу нет, отмечает Молдавская служба Радио Свобода.
Президент Молдовы Майя Санду днем ранее, 13 февраля, заявила, что получила от украинской разведки документы о планировании Москвой действий против ее страны. «Документы, полученные от наших украинских партнеров, указывают на места и логистические аспекты при организации этих диверсий», - сказала Санду, призвав сограждан к максимальной бдительности.
Майя Санду утверждала, что план российской стороны, о котором стало известно Кишиневу, включал использование для насильственных действий лиц из числа иностранцев. В этой связи Санду упомянула «диверсантов с военной подготовкой в гражданской одежде» и найденные инструкции для граждан Сербии, России, Беларуси и Черногории с тем, как проникнуть в Молдову для осуществления поставленных перед ними задач. Россия хочет сменить власть в Республике Молдова и привести к руководству в Кишиневе своих ставленников, подчеркнула Майя Санду.
Российский МИД в ответ заявил, что утверждения Санду совершенно необоснованны и ничем не подтверждены. Российское ведомство одновременно обвинило Украину в нагнетании напряженности и попытках втянуть Молдову «в жесткую конфронтацию с Россией».
Белград тоже отверг возможное участие сербских граждан в подрывных действиях в Молдове и запросил Кишинев срочно предоставить руководству Сербии всю имеющуюся на этот счет информацию. Премьер-министр Черногории Дритан Абазович сказал, что не располагает сведениями на этот счет и высказал готовность связаться с молдавским правительством, а при необходимости провести дополнительную проверку. Абазович отметил, что Черногория входит в НАТО и полностью поддерживает санкционную политику ЕС в отношении России.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель 9 февраля рассказал, что украинская разведка добыла планы Кремля касательно дестабилизации положения и захвата власти в Молдове. Зеленский отметил, что эти планы очень похожи на те, которые Москва разработала, чтобы захватить Украину. При этом Зеленский сказал, что не знает, распорядилась ли Москва в конечном итоге дать ход молдавскому сценарию.
Заседание Священного Синода ГПЦ прошло впервые за два года
В Тбилиси прошло заседание Священного Синода Грузинской православной церкви (ГПЦ). Какие именно вопросы были включены в повестку встречи высшего органа церковного управления, официально не сообщалось. Однако, как заявил митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николоз (Пачуашвили), всего обсуждалось три темы.
«Заседание Синода прошло очень мирно. Обычно мы много спорим, в том числе и я, но в этот раз ничего спорного не было. Во-первых, мы поздравили Патриарха с 90-летием и 45-летием Патриаршества, весь Синод поздравил его. Одним из вопросов было то, что мы направили письмо с соболезнованиями турецкому государству, но в первую очередь – Патриарху Константинопольскому, а также Антиохийскому в Сирии, где произошла эта ужасная трагедия. Мы поговорили об этом немного. Остальные вопросы были бытовыми», – сказал митрополит.
На вопрос журналистов, обсуждалась ли на встрече тема передачи полномочий Католикосом-Патриархом Илией Вторым, отец Николоз ответил, что такого никогда не случится: «Этот вопрос никогда не появится на повестке дня, и никому не приходило в голову говорить что-то подобное».
Как пишет СОВА, заседание Священного Синода, назначенное на 12:00 по тбилисскому времени, началось с пятичасовой задержкой – примерно в 17:00. Вероятно, это произошло из-за опоздания Католикоса-Патриарха, являющегося председателем Синода и по традиции открывающего заседания. Как заявил митрополит Николоз, Патриарх был слаб и пришел после того, как собрался с силами.
При этом встреча завершилась уже через 40 минут после начала. Стоит также отметить, что нынешнее заседание Синода состоялось после почти двухлетнего перерыва. Журналисты поинтересовались, является ли это нарушением церковных канонов, согласно которым, Священный Синод должен собираться два раза в год, на что отец Николоз ответил:
«Мы знаем законы! Мы имеем своего Патриарха и являемся автокефальной церковью. Мы не подотчетны никому. Мы сами решаем, как часто будем встречаться. Как решит Патриарх».
В Сухуми и Цхинвали собирают помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии
В самопровозглашенных республиках, Абхазии и Южной Осетии собирают гуманитарную помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии.
В Сухуми пункт приема помощи работает с середины прошлой недели. Как сообщает пресс-служба МЧС, в центральный офис ведомства жители Абхазии приносят теплые вещи, одеяла, продукты питания, бутилированную воду, предметы личной гигиены.
О том, как решаются организационные вопросы по сбору гуманитарной помощи, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния проинформировал представителей абхазской диаспоры за рубежом. По его словам, к гуманитарной акции активно подключились все районы Абхазии.
«Что касается доставки гуманитарного груза, то по дипломатическим каналам руководством Абхазии активно прорабатываются вопросы логистики, чтобы собранный груз в максимально сжатые сроки был доставлен непосредственно в зоны бедствия – в пострадавшие районы Турции и Сирии», – сказано в сообщении.
Cбор гуманитарной помощи начат и в Цхинвали.
«У нас есть список самых необходимых предметов и вещей, в которых нуждаются пострадавшие. Это – палатки, шатры, отбойные молотки, мобильные генераторы, батареи, одеяла, компрессоры, строительные ножницы», – сказал агентству «Рес» помощник югоосетинского президента Алан Плиев.
Он отметил, что желающие поддержать гуманитарную акцию и оказать помощь могут обратиться в Комитет по молодежной политике и спорту, в здании которого открыт пункт сбора.
«Для тех, кто решит оказать финансовую помощь, используется карта доверенного лица», – отметил Плиев.
По его словам, первым помощь оказал югоосетинский президент Алан Гаглоев.
- Спустя неделю после землетрясения в Турции и Сирии число погибших превысило 37 тысяч человек. В Турции, по официальным данным, погибли более 30 тысяч, в соседней Сирии известно о гибели примерно 6 тысяч человек. Число жертв растёт – по оценкам ООН, оно может превысить 50 тысяч.
В Грузии после взрыва мины усилили мониторинг территориальных вод
В МВД Грузии заявили об усилении мониторинга территориальных вод страны после взрыва морской мины в Батуми, произошедшего накануне.
По информации ведомства, расследование инцидента идет по статье 229 УК Грузии (взрыв). На месте были проведены работы по разминированию, изъяты остатки взрывного устройства, назначены соответствующие экспертизы. Изучены видеокадры, запечатлевшие взрыв, опрошены очевидцы.
В МВД говорят, что сотрудники управления береговой охраны Пограничной полиции с помощью дронов и скоростных катеров осматривают акваторию Батуми и Поти, береговую линию от Анаклия до Сарпи. Запланированы встречи с рыбаками, организациями, занимающимися судоходно-транспортной деятельностью и представителями местного самоуправления. Кроме того, вдоль береговой линии будут установлены специальные заграждения.
В заявлении ведомства говорится, что «в связи со сложившейся в регионе ситуацией» аналогичные факты в последнее время наблюдаются и в других странах Черного моря. Информация об обнаружении плавучих мин была получена Грузией из Болгарии и Турции.
МВД призывает граждан незамедлительно обращаться в службу «112» и предоставлять подробную информацию в случае обнаружения подозрительного объекта в море или на береговой линии.
Украинские и российские футболисты подрались в турецком отеле. ВИДЕО
В турецком отеле Royal Seginus накануне, 13 февраля произошла драка между футболистами украинского клуба «Минай» и российской команды «Шинник». Информацию о драке в комментарии «Суспільному» подтвердили в пресс-службе закарпатского футбольного клуба.
Видео одного из эпизодов потасовки опубликовал телеграм-канал «Бомбардир».
Российские СМИ обвинили в провокации украинских футболистов, которые «подошли к начальнику команды «Шинник» и стали требовать от него спеть украинский гимн и кричать лозунги, которые в России признаны националистическими».
Украинская сторона утверждает, что к конфликту привела бытовая ситуация.
«Один из украинских футболистов сделал замечание россиянину, который некорректно вел себя по отношению к персоналу отеля. Россиянин был навеселе и откровенно хамил. Он не стал просить прощения и его избил футболист «Миная»… Затем оркостанец привел одноклубников разбираться к представителям «Миная». И этот разговор опять же привел к драке. Победа «Миная»! Драка происходила под музыку «Допоможе ЗСУ»! Утром в отеле на лицах россиян видны следы вчерашнего боя», — написал в Twitter журналист Роман Бебех.
На драку отреагировал в Facebook глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, который поздравил игроков «Миная» с «победой в кулачных боях».
«Шинник» и «Минай» выселились из отеля, в котором произошла драка между футболистами. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
На Новую Зеландию обрушился крупнейший шторм века
На Новую Зеландию обрушился сильный шторм. У сотен тысяч людей нет электричества, тысячи были вынуждены покинуть свои дома из-за паводков и оползней. В стране объявлено чрезвычайное положение – в третий раз в её истории.
«Циклон Габриэль – самое значительное погодное явление, которое Новая Зеландия видела в этом веке», – заявил премьер-министр страны Крис Хипкинс, отметив серьёзность разрушений и масштаб ущерба. Наиболее пострадали районы на восточном побережье и севере Северного острова.
По словам министра энергетики Меган Вудс, к полудню вторника электричество было отключено у 225 тысяч человек на Северном острове. Оператор национальной электросети предупредил жителей, что в ряде случаев электроснабжения не будет «в течение нескольких дней или недель, а не часов».
По официальным данным на день вторника, как минимум 2,5 тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Отмечается, что число может вырасти, так как несколько больших районов всё ещё отрезаны от коммуникации. Ливень привёл к масштабным наводнениям, которые нарушили движение по дорогам, в том числе – по основной трассе между столицей Новой Зеландии Веллингтоном и её крупнейшим городом Оклендом.
Оползни и паводковые воды затрудняют доступ спасателей к пострадавшим территориям. Из-за погодных условий в некоторых районах невозможно использовать и вертолёты. Сообщается, что как минимум один спасатель серьёзно пострадал, другой – пропал без вести во время осмотра дома, разрушенного оползнем.
О других пострадавших и погибших пока информации нет.
Министр по вопросам изменения климата Новой Зеландии Джеймс Шоу обвинил в разрушительных последствиях циклона недостаточное внимание к изменению климата.
Выступая в парламенте страны, он осудил «потерянные десятилетия», которые были потрачены на споры о том, «реально ли изменение климата или нет, вызвано ли оно человеком или нет, плохо это или нет, должны ли мы что-то с этим делать или нет». Шоу подчеркнул, что необходимо рассмотреть вопрос о безопасности мест, в которых строят здания.
- Учёные подтвердили, что из-за глобального потепления, которое в значительной степени вызвано парниковыми газами, ливни и волны тепла учащаются и становятся интенсивнее.
Граждане Грузии оказались в списке потенциальных «иноагентов» РФ
Среди лиц, деятельность которых отслеживал российский Роскомнадзор и составлял на них справки для возможного признания «иностранными агентами», оказались граждане Грузии.
Среди них – блогер «Эха Кавказа» Дмитрий Мониава, бывший глава МВД и экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили, журналист Гела Васадзе и эксперт Вахтанг Маисая.
Напомним, что издания «Важные истории» и Süddeutsche Zeitung около недели назад выпустили совместное расследование на основе утечки электронных писем «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ) – дочерней компании Роскомнадзора.
Информацию СМИ передала группа белорусских хакеров «Киберпартизаны», которой удалось взломать электронную почту компании в прошлом году. В результате на руках у журналистов оказались списки из 804 имен, по которым с 2020 по 2022 год собирали информацию для внесения в реестр «иноагентов» (139 человек из списка уже объявлены «иноагентами»).
В список потенциальных «иноагентов» также попали российский бизнесмен абхазского происхождения Рауль Смыр и бывший председатель комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантас Павилёнис.
«Важные истории» также сообщили, что сотрудники ГРЧЦ занимаются и слежкой за так называемыми «лидерами общественного мнения». В списках, которые изучили журналисты, значатся 472 человека с описанием рода деятельности и ссылками на все доступные аккаунты в социальных сетях.
В список «лидеров общественного мнения» был внесен Вахтанг Кикабидзе, скончавшийся 15 января текущего года. Кроме того, в списке оказались певцы Теона Контридзе и Валерий Меладзе, продюсер Константин Меладзе, дизайнер Бичолла Тетрадзе, писатель Григорий Чхартишвили (Акунин) и т.д.
Жителям Байконура предложили по 260 тысяч рублей за участие в войне
Глава администрации Байконура подписал постановление о единовременной выплате в размере 260 тысяч рублей мобилизованным на войну в Украине, а также добровольцам. Документ опубликован на сайте администрации.
Финансирование выплат планируется осуществлять из бюджета города. Согласно документу, денежные выплаты предложены "в качестве меры социальной поддержки".
Город Байконур арендован Россией у Казахстана до 2050 года и имеет статус, соответствующий городу федерального значения РФ. Арендная плата составляет 115 миллионов долларов в год.
Собчак призвала власти Грузии «проявить сострадание» к Саакашвили
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призвала власти Грузии «проявить сострадание к глубоко больному» экс-президенту Михаилу Саакашвили. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Собчак поделилась двумя видео – кадрами из больничной палаты Михаила Саакашвили и своим интервью с Вахтангом Кикабидзе, записанным незадолго до смерти легендарного актера. Кикабидзе рассказал, как специально ездил к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы попытаться спасти товарища – Михаила Саакашвили.
«Неделю назад судья тбилисского суда не поверил, что Саакашвили болен и отказал ему в освобождении или отсрочке уголовного наказания. Кажется, что сейчас именно то время, когда люди, видя беспрецедентную жестокость вокруг, могут находить в себе великодушие и милосердие. Я призываю власти и судебные органы Грузии проявить сострадание к глубоко больному человеку и пойти навстречу ему и его адвокатам», – написала Собчак.
Ранее Саакашвили поделился фотографией последней встречи с Вахтангом Кикабидзе в палате тбилисской клиники «Вивамеди».
«Это была наша последняя встреча. Я хотел подняться и обнять его. Он сам еле стоял на ногах. Он остановил меня, поцеловал и сказал: «Миша, люблю тебя». Это были его последние слова, которые я слышал. Хочу ему сейчас ответить – Буба, люблю тебя, мне тебя очень не хватает (надеюсь, на том свете интернет хорошо работает)», — написал Саакашвили.
Напомним, что Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84 лет. Его похоронили на Верийском кладбище в Тбилиси – рядом с могилами жены и матери.
В парламент Грузии вносится законопроект об иноагентах
Движение «Сила народа» объявило, что вносит в парламент Грузии законопроект об иноагентах. Объединение было создано группой депутатов, отделившихся от правящей партии «Грузинская мечта», но остающихся вместе с ней в составе парламентского большинства.
Законопроект называется «О прозрачности иностранного влияния», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Сила народа» в своем заявлении сообщила, что законопроект затронет деятельность неправительственных организаций и СМИ с иностранным финансированием. При этом авторы законопроекта ссылаются на американское законодательство и «передовой опыт демократических стран», не упоминая «Закон об иноагентах», действующий в России.
«В целях обеспечения прозрачности иностранного влияния будет создан реестр агентов иностранного влияния, куда войдут все некоммерческие юридические лица и СМИ, чьи доходы финансируются. иностранными державами более чем на 20%», — говорится в заявлении движения.
Отдельную регистрацию такие организации должны будут проходить в Национальном агентстве государственного реестра, предлагают авторы законопроекта. За уклонение от регистрации предлагается штрафовать.
В оппозиции заявили, что «Сила народа» пытается ввести в Грузии «российскую модель» и реальная цель законопроекта — ограничить работу СМИ и НПО, которые сотрудничают с западными фондами.
На днях движение предложило обсудить «ценностную трансформацию ЕС» и целесоообразность интеграции Грузии в Евросоюз, связав это с ситуацией вокруг спора миллиардера Бидзины Иванишвили со швейцарским банком Credit Suisse.
Ранее движение «Сила народа» объявило себя «третьей силой в парламенте» по численности.
Экс-лидера Кыргызстана освободили из колонии. Он выедет из страны на лечение
Районный суд в Бишкеке разрешил бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву выезд за пределы страны на лечение. Ранее он был осуждён на 11 лет лишения свободы по обвинению в коррупции.
Атамбаева освободили из исправительной колонии, сказали ТАСС в семье бывшего президента. Эту информацию подтвердили и соратники бывшего президента.
Накануне судебная коллегия Верховного суда на закрытом заседании приняла решение направить на пересмотр дела в отношении Алмазбека Атамбаева. Постановления Верховного суда от 12 октября 2021 года и 15 марта 2022 года в отношении Атамбаева отменены, сообщает Киргизская служба Радио Свобода – Радио Азаттык.
В 2020 году Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций по этому делу, согласно которым Атамбаев был осужден на 11 лет. Дело было направлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд города Бишкека. Однако 12 октября Верховный суд отменил свое решение после ходатайства Генпрокуратуры. 15 марта 2022 года Верховный суд оставил в в силе приговор о лишении Атамбаева свободы на 11 лет. Среди более чем 10 обвиняемых, проходивших по этому делу, Алмазбек Атамбаев оказался единственным, кто получил реальный тюремный срок.
- Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 годы. В августе 2019 года его дом штурмовал спецназ, он был задержан. В июле он был приговорён к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции. В ночь на 6 октября в ходе массовых протестов в центре Бишкека он был освобождён ворвавшимися в СИЗО Госкомитета национальной безопасности протестующими. Через несколько дней он снова был задержан.
- Против Атамбаева возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в организации массовых беспорядков, насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, о незаконной выдаче паспортов и о коррупции. Сам он всегда называл преследование политическим.
- 6 февраля суд в Тбилиси отказал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в освобождении из-под ареста по состоянию здоровья. Адвокаты Саакашвили, власти Украины, Польши и других стран требуют, чтобы политика отправили на лечение за границу.
«Проект»: Путину построили секретную сеть железных дорог и станций
К основным резиденциям президента России Владимира Путина подвели железнодорожные ветки, а рядом построили секретные станции. Об этом сообщает издание «Проект».
Одна из таких станций находится на территории Валдайского национального парка, рядом с ближайшим населенным пунктом к резиденции Путина на Валдае. Корреспондент «Проекта» обнаружил её осенью 2022 года: станция с вертолетной площадкой находится под охраной. Судя по спутниковым снимкам, которые изучило издание, станцию и железную дорогу для Путина на Валдае построили в 2019 году.
Станцию в Ново-Огарево построили в 2015 году, свидетельствуют спутниковые снимки. Она находится в 400 метрах от резиденции Путина в Московской области. Как пишет «Проект», станция скрыта за высоким забором, на котором каждые 10 метров установлены камеры наблюдения.
В 2017 году у сочинской резиденции президента «Бочаров ручей» появилась платформа и новая тупиковая железнодорожная ветка, выяснил «Проект». Эта ветка скрыта забором от путей, по которым ходят электрички.
- Ранее центр «Досье» выяснил, что Владимир Путин всё чаще путешествует не на самолётах, а на поезде. Для своих поездок он использует бронированный спецсостав, который построили ещё в 2015 году. Однако регулярно Путин начал им пользоваться во второй половине 2021 года – именно тогда российская армия начала подготовку к вторжению в Украину. Среди особенностей поезда то, что президентские вагоны бронированы, а расписание поездов «корректируют под Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок».
- Издание Sota в понедельник сообщило, что нашло данные о спецвокзале в Москве, который может использоваться для обслуживания президента и других пассажиров правительственных поездов.
WP: США предупредили Украину, что в войне настал поворотный момент
Администрация президента США предупредила власти Украины, что в войне наступает решающий момент, и украинская армия должна достичь как можно больше успехов на поле боя, пока она получает большие объемы западной военной помощи. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
О том, что следующие месяцы будут критическими, украинским властям сообщили американские чиновники, посетившие Киев в январе.
Несмотря на обещания поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», американские власти считают, что последний пакет западной помощи Киеву дает наилучшие шансы переломить ход конфликта. В будущем, по мнению собеседников газеты, ситуация может быть не столь благополучной, поскольку республиканцы, которые теперь контролируют Палату представителей, настроены на сокращение поддержки Украины. Неясно также, сохранятся ли на прежнем уровне поставки оружия Киеву со стороны Европы, пишет газета.
«Столько, сколько потребуется» относится к масштабам конфликта. Это не относится к сумме помощи», — заявил один из собеседников изданию.
«Мы будем и дальше им объяснять, что не можем делать абсолютно все в течение неопределенного времени», – цитирует газета высокопоставленного чиновника правительства США.
Летом этого года заканчивается действие нынешнего пакета помощи Украине, после этого обеспечивать поддержку Киева станет сложнее. Сейчас администрация Байдена работает с конгрессом, чтобы выделить Украине ещё 10 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи. Ожидается, что о новом пакете объявят в годовщину российского вторжения вместе с новыми санкциями против России.
Собеседники издания в администрации Байдена считают, что весной Россия, как ожидается, начнет наступление, а Украина может перейти в контрнаступление, чтобы вернуть утраченные территории.
При этом украинским войскам, по мнению американских чиновников, будет сложно одновременно и защищать Бахмут в Донецкой области, и начать весеннее контрнаступление. Потеря Бахмута не приведёт к «значительному стратегическому сдвигу на поле боя», а «если Украина продолжит вести бои везде, куда Россия направляет свои войска, это будет работать лишь на руку Москве», сказал один из собеседников издания.
Кроме того, по информации газеты, американская разведка пришла к выводу, что Украина не сможет вернуть аннексированный Россией Крым. Украинской армии пока не по силам освобождение хорошо укрепленного Крымского полуострова, считают американские спецслужбы.
Киев же заявляет, что его целью является освобождение всех украинских земель – в международно признанных границах 1991 года, то есть включая аннексированный Крым.
В администрации Байдена считают, что сейчас необходимо сделать всё, чтобы Украина в ближайшее время сумела отвоевать как можно больше территории, прежде чем начать переговоры с Россией, пишет The Washington Post.
Администрацию Гульрипшского района возглавил Саид Харазия
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания освободил от должности главу администрации Гульрипшского района Аслана Барателия «в связи с переводом на другую работу».
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, исполняющим обязанности главы районной администрации назначен Саид Харазия.
Харазия был депутатом абхазского парламента пятого и шестого созывов (2012-2022). Согласно официальной биографии, он принимал участие в грузино-абхазской войне, а в 2001-м и 2008 годах – «в боевых операциях по освобождению Кодорского ущелья», входящего в Гульрипшский район.
Аслан Барателия был руководителем администрации Гульрипшского района с 2014 года.
Баскетболист Гога Битадзе перешел в «Орландо Мэджик»
Американский баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» подписал контракт с 23-летним грузинским центровым Гогой Битадзе. Об этом сообщается на сайте Национальной баскетбольной ассоциации.
В составе «Орландо Мэджик» грузинский баскетболист будет выступать под номером 35.
С 2019 года Битадзе играл в составе клуба «Индиана Пэйсерс», проведя 170 матчей в NBA, набирая в среднем 4,8 очка и 2,8 подбора за 11.5 минут.
Битадзе начал карьеру в Грузии, после чего выступал за клубы в Сербии и Черногории. Играл в составе сборной Грузии на Евробаскете-2022 в Тбилиси.
CША пока не идентифицировали объекты, сбитые над США и Канадой
Соединенных Штаты пока не смогли идентифицировать три летающих объекта, сбитых американскими самолетами в пятницу, субботу и воскресенье над Аляской, Канадой и Мичиганом. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции представитель Совета по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.
По словам Кирби, эти объекты были гораздо меньшего размера, чем китайский аэростат, сбитый 4 февраля около побережья Южной Каролины, они передвигались в воздушных потоках, не имея возможности самостоятельно менять направление движения, они не посылали никаких электронных сигналов. По описанию пилотов, один из сбитых объектов был цилиндрической формы, другой - восьмигранной, третий был размером с маленький автомобиль. Представитель Белого дома отказался строить предположения относительно их происхождения и цели, но отверг идею о их внеземном происхождении.
Американские официальные лица говорят, что беспрецедентное решение об уничтожении трех неопознанных летающих объектов было принято президентом Байденом из-за того, что они дрейфовали сравнительно невысоко над Землей и представляли опасность для полетов гражданских самолетов. Они были обнаружены благодаря увеличению чувствительности радаров, входящих в систему противовоздушной обороны Северной Америки. Перенастройка радаров была осуществлена после инцидента с уничтожением китайского аэростата. Поиски обломков сбитых летающих объектов сопряжены с большими проблемами, связанными с погодными условиями и плохой доступностью территорий, над которыми они были сбиты. Один из был сбит над озером Гурон. То, что осталось от него, скорее всего, покоится на большой глубине.
Германия призвала Турцию и Венгрию не затягивать расширение НАТО
Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Турцию и Венгрию не блокировать ратификацию заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Бербок сделала это заявление в понедельник на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, сообщило агентство Reuters.
Министр иностранных дел ФРГ подчеркнула, что ожидает от всех стран НАТО незамедлительной ратификации заявок. Бербок считает, что Североатлантический союз станет еще сильнее в результате вхождения в него Швеции и Финляндии, отмечает «Голос Америки».
В феврале Турция поддержала заявку Финляндии, потребовав, однако, от властей Швеции, чтобы они заняла более жесткую позицию в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК). Эта организация запрещена в Турции и объявлена террористической организацией. В Анкаре также настаивают, чтобы Швеция осудила группировку, которую правительство Реджепа Эрдогана считает причастной к попытке госпереворота в 2016 году.
Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО после начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Заявки обеих стран ратифицированы всеми государствами НАТО, кроме Турции и Венгрии. Для приема новых членов НАТО требуется одобрение всех 30 стран-членов Североатлантического союза.
США объяснили отсутствием запасов отказ Киеву в поставках ATACMS — Politico
Администрация президента США Джо Байдена не готова предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS из-за отсутствия излишек такого оружия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Журналисты издания поговорили с четырьмя людьми, знакомыми с ходом переговоров Украины и США относительно поставок оружия. По их словам, в Вашингтоне считают, что передача Киеву ракет ATACMS приведет к истощению американских арсеналов и снизит готовность США к возможным конфликтам в будущем.
В то же время источники издания отмечают, что Киев может попросить США одобрить покупку ATACMS у других стран, используя американскую финансовую помощь. В числе государств, имеющих эти ракеты на вооружении, Politico называет Польшу, Южную Корею, Румынию, Грецию, Турцию, Катар и Бахрейн.
Украинские власти неоднократно обращались к США с просьбой о поставках ракет ATACMS, которыми можно стрелять из установок HIMARS, которые Украина уже получила. Однако Вашингтон отказывал, опасаясь, что украинские военные будут наносить удары по целям в глубине российской территории, что может привести к неконтролируемой эскалации войны и втянуть США в конфликт.
Украина не раз говорила, что в обмен на поставку таких ракет готова отказаться от их применения по целям на территории России – не уточняя, включены ли в их число цели на оккупированных территориях и в аннексированном Крыму.
По данным источников The Financial Times, во вторник в Брюсселе на встрече министров обороны стран НАТО в формате «Рамштайн», посвященной военной помощи украинской армии, главное внимание будет уделено поставкам Украине боеприпасов и систем ПВО на фоне активизировавшегося наступления российской армии.
Накануне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Украина расходует больше боеприпасов, чем производится странами блока, а Россия использует в ходе своего наступления в четыре раза больше.
По словам Столтенберга, страны НАТО должны увеличивать запасы вооружений - не только для помощи Украине, но и для пополнения собственных складов.
«Эта война превратилась в артиллерийскую дуэль, в которой обе стороны используют огромные объемы артиллерийских снарядов, — сказал FT американский чиновник. — Международное сообщество будет и дальше снабжать Украину артиллерией, которая ей необходима для самозащиты», — добавил он.
- ATACMS — управляемые ракеты большой дальности. Они могут поражать цели на расстоянии до 310 километров с точностью до 1 метра. Politico сообщает что за последние 20 лет компания Lockheed Martin произвела около 4 тысяч таких ракет. Некоторые из них продали союзникам, а около 600 были использованы во время войн в Ираке и Персидском заливе.
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