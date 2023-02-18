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Сразу три министерства занялись проблемой завышенных цен на продукты в Грузии
Министры экономики, финансов и сельского хозяйства Грузии провели рабочую встречу с руководителями дистрибьюторских и сетевых компаний, на которой обсуждались цены на продукты, пишет агентство «Новости-Грузия».
Встреча прошла по поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который в начале февраля заявил, что цены на продукты питания в торговых сетях недопустимо завышены, необходимо разобраться в происходящем и найти решение.
«На совещании было сказано, что потребитель должен получить возможность приобретения основных продуктов питания по доступной цене», - сообщило Минэкономики.
«Отмечено, что, несмотря на укрепление курса лари и снижение цен на импортные продукты питания первичного спроса, их стоимость на рынках практически не меняется, что негативно сказывается на наиболее незащищенных и социально незащищенных слоях населения», - говорится в пресс-релизе по итогам встречи с импортерами.
Минэкономики сообщает, что принято решение о подготовке «конкретных мер» и перечня продуктов питания, по которым они будут приняты. Одновременно ведомство подготовит законопроект о розничной торговле, в котором будут отражены «требования соответствующей европейской директивы». Подробности, какими способами правительство собирается регулировать цены на продукты, на этом этапе не сообщаются.
Ранее правительство Грузии ввело референтные цены - верхний порог допустимых цен на определенные виды лекарств, чтобы остановить рост цен на медикаменты.
Другие новости дня
«Грузинская мечта» отмечает день рождения Бидзины Иванишвили
По случаю дня рождения самого богатого человека Грузии, лидеры правящей партии сегодня публично поздравляют ее основателя Бидзину Иванишвили с 67-летием.
Председатель «Грузинской Мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что Иванишвили - автор «демократической революции 2012 года» в Грузии, а также «защитник грузинской идентичности» и именно благодаря ему страна сегодня «управляется в духе уважения человеческого достоинства, верховенства закона и демократии», пишет агентство «Новости-Грузия».
Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе назвал Иванишвили «меценатом невиданного масштаба, отличающегося особой интеллигентностью, дальновидностью и невероятной самоотверженностью по отношению к Родине».
Также отдельно опубликовано официальное поздравительное заявление от партии.
Минфин США проверяет Raiffeisen Bank из-за его работы в России
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) начало расследование в отношении австрийского банковского конгломерата Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с его деятельностью в России. OFAC занимается планированием и применением экономических и торговых санкций.
В банке агентству Reuters сообщили, что организация получила запрос от OFAC с просьбой «прояснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, осуществляемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».
Ведомство попросило предоставить информацию о деятельности банка в России, в оккупированной части Донбасса, а также в Украине и Сирии. Кроме того, OFAC запросило сведения о транзакциях и деятельности некоторых клиентов.
Представитель Минфина США отказался от комментариев. В заявлении RBI говорится, что организация «полностью сотрудничает» с OFAC и понимает, что запрос не был вызван какой-либо конкретной операцией или бизнесом.
В прошлом RBI не подвергался санкциям, однако запрос OFAC вызывает обеспокоенность у европейских финансовых регуляторов, ответственных за надзор за деятельностью банка, поскольку он может привести к штрафным мерам.
- В России работает дочерняя компания RBI – «Райффайзенбанк». Она входит в перечень системно значимых российских банков.
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 45 тысяч
Более 45 тысяч человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии в начале февраля.
Как пишет Reuters, в Турции погибли 39 672 человека, в Сирии – более 5800 человек. Власти стран не сообщали, сколько людей числятся пропавшими без вести.
В Турции серьезные претензии предъявляются к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. В стране ведется следствие по делу об обрушении зданий – вынесены постановления о задержании более 100 подозреваемых.
- В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Тысячи жителей пострадавших городов остались без жилья, разрушены тысячи строений, включая больницы, школы и многоквартирные дома. В Турции на три месяца объявлено чрезвычайное положение.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии. Всемирный банк объявил, что выделяет на помощь Турции 1,78 миллиарда долларов.
Макрон заверил, что Армении и впредь будет оказываться поддержка
В своем вчерашнем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что «с Арменией и впредь будут стоять рядом и действовать».
Говоря в основном о российско-украинской войне, Макрон также коротко затронул ситуацию на Южном Кавказе, заявив: «Как можно верить, что вызовы Кавказа сможет преодолеть неоколониальная Россия, о которой я только что говорил? Я говорю это в присутствии моего друга, премьер-министра Никола Пашиняна, с которым мы и дальше будем стоять рядом и будем действовать».
В тот же день в Мюнхене состоялась встреча премьер-министра Армении и президента Франции. Согласно сообщению, Пашинян и Макрон обсудили вопросы, связанные с безопасностью и стабильностью региона, сообщает Радио Азатутюн.
В Цхинвали пройдет концерт в поддержку детей, пострадавших от землетрясения в Сирии
Детские хореографические коллективы самопровозглашенной республики Южная Осетия проведут благотворительный концерт в поддержку детей, пострадавших от землетрясения в Сирии. Мероприятие состоится 22 февраля по инициативе Минкультуры в киноконцертном зале «Чермен».
«В благотворительном концерте примут участие ансамбль «Кафт» хореографической школы-студии при Министерстве культуры под руководством Майи Четион, ансамбль «Ирон» под руководством Дианы Хугаевой, ансамбль «Ныфс» при доме культуры Знаурского района под руководством Руслана Тасоева, а также финалисты вокального проекта «Зарæг» Тимур Дзудцев, Лина Гатикоева и др.», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры.
В ведомстве отметили, что все вырученные от концерта средства будут направлены детям, пострадавшим от землетрясения в Сирии, пишет информагентство «Рес».
Ранее в комитете по молодежи, спорту и туризму был открыт пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии, куда могут обратиться все желающие для оказания посильной помощи.
Премьер-министр Японии назначил советницу по правам ЛГБТ+
Премьер-министр Японии Фумио Кисида назначил советницу по правам ЛГБТ+. Ею стала его советница по правам женщин Масако Мори.
Также в пятницу Кисида встретился в своем офисе с представителями групп по защите прав ЛГБТ+. На встрече он извинился за высказывания своего бывшего помощника, который сказал, что «ему было бы неприятно, если бы рядом с ним жила ЛГБТ-пара». Помощника уволили.
«Мы должны стремиться к созданию общества, в котором уважается разнообразие и все его члены признают права и достоинства друг друга», – сказал Кисида.
Япония остается единственной страной «Группы семи», которая не признает однополые союзы и не имеет законодательства, запрещающего дискриминацию представителей ЛГБТ+. В 2023 году, согласно очередности, Япония стала председательницей «Группы семи».
Опросы жителей Японии показывают, что большинство респондентов выступают за разрешение однополых браков в стране: более 65% – по результатам февральского опроса Kyodo News, 54% – по опросу медиаорганизации NHK. Японские компании заявляют, что отсутствие закона об однополых союзах мешает им привлекать на работу талантливых людей со всего мира.
В среду, 15 февраля, посол США в Японии сообщил о своей «полной уверенности» в том, что японский парламент отразит волю общественности.
- В России с 5 декабря 2022 года запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности.
- Сообщество ЛГБТ+ объединяет людей на основе их разнообразной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В России ЛГБТ+ регулярно становятся объектами агрессии, к которой фактически подстрекают власти.
Белый дом оценил потери «ЧВК Вагнера» в Украине в 30 тысяч человек
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину более 30 тысяч наемников «ЧВК Вагнера» погибли или получили ранения. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Всего, по оценкам Белого дома, погибли 9 тысяч наемников, при этом около половины из них погибли с середины декабря прошлого года. Как утверждает Кирби, около 90 процентов убитых в декабре – наемники, завербованные в российских колониях.
«Они относятся к своим новобранцам, в основном осужденным, как к пушечному мясу, буквально бросая их мясорубку, не задумываясь», – заявил Кирби.
Ранее Русская служба Би-би-си сообщила, что за две недели февраля количество погибших на войне в Украине россиян выросло в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. К 17 февраля 2023 года журналистам удалось подтвердить гибель 14 709 человек. Основная доля потерь приходится на добровольцев, наемников «ЧВК Вагнера» (включая заключенных) и мобилизованных.
- «ЧВК Вагнера» – неофициальное российское вооруженное подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам. Бойцы «ЧВК Вагнера» участвуют в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Наемников подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
Пашинян и Алиев примут участие в панельной дискуссии в Мюнхене
Сегодня, 18 февраля, в рамках 59-й ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности состоится панельная дискуссия по вопросам Южного Кавказа. Название дискуссии – «Свернуть горы? Строительство безопасности на Южном Кавказе».
В обсуждении примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид. Дискуссию будет модерировать председатель Мюнхенской конференции по безопасности, посол Кристоф Хойсген.
Согласно программе конференции, обсуждение запланировано в Большом зале №2 с 16:30 до 17:15 по местному времени (19:30-20:15 по ереванскому времени).
Еще вчера не было известно, встретятся ли в Мюнхене премьер-министр Армении и президент Азербайджана. В последний раз они встречались на мюнхенской площадке и обсуждали карабахский вопрос 15 февраля 2020 года – за несколько месяцев до 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью того же года.
В Бакуриани проходят заключительные приготовления к открытию «Бакуриани-2023»
Сегодня, 18 февраля, в 18:00 в Бакуриани состоится торжественная церемония открытия турнира «Бакуриани-2023», в котором примут участие известные артисты и фольклорные ансамбли, пишет Общественный вещатель.
Грузия впервые принимает Чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. Турнир продлится до 5 марта, в нем примут участие около 700 спортсменов из разных стран.
Американские военные провели в Сирии два рейда против террористов ИГ
На северо-востоке Сирии в результате вертолетного рейда в четверг был убит высокопоставленный лидер террористической группировки «Исламское государство» Хамза аль-Хомси. Об этом сообщила Русская служба «Голоса Америки» со ссылкой на Центральное командование США.
Во время операции четверо американских военнослужащих и служебная собака получили ранения.
Представитель Центрального командования США полковник Джо Баккино сообщил, что операция была проведена совместно с Сирийскими демократическими силами, в которых основную роль играют курдские формирования. Мирные жители не пострадали.
Джо Баккино сообщил также о другой операции, в результате которой был убит еще один полевой командир ИГ, руководивший группой террористов, специализирующейся на политических убийствах. Другие подробности рейдов, проведенных американскими военными, пока не сообщаются.
США планируют направить в Украину аудиторов
Соединенные Штаты намерены отправить в Украину инспекторов для контроля за использованием военной техники и расходованием средств, направленных Соединенными Штатами в виде экономической и финансовой помощи Киеву. Об этом сообщили в интервью с газетой Wall Street Journal генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию.
Конгресс США уже выделил 110 миллиардов долларов на различные программы помощи Украине. До сих пор контроль за расходованием и распределением десятков миллиардов долларов осуществлялся в основном издалека, поскольку число сотрудников в американских дипломатических представительствах в Украине ограничено из соображений безопасности. По плану генеральных инспекторов трех ведомств, в Украине на постоянной основе будут работать 177 американских аудиторов и инспекторов, которые получат доступ в зоны боевых действий. Они должны убедиться, что дорогостоящая американская военная техника, вооружения используются по назначению, что десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков не разворовываются и что программы помощи организованы эффективно.
Пока, по словам собеседников Wall Street Journal, к ним не поступало сигналов о мошенничестве или других проблемах, связанных с американской помощью. Тем не менее после посещения Киева в конце января они убедились, что тщательный контроль за расходованием средств должен производится на местах. «Дело в том, что разговор идет о невероятно больших средствах, выделяемых одной стране с единственной целью, - говорит Дайана Шоу, заместитель генерального инспектора Госдепартамента, - любые случаи мошенничества, разбазаривания, расходования этих средств не по назначению поставит под угрозу поток этой помощи».
Вопрос о контроле за использованием средств, выделяемых Украине, поднимался американскими законодателями во время обсуждения законопроектов о помощи Украине. Одна из претензий проголосовавших против законопроектов состояла в том, что в них не было четко определено, на что будут расходоваться эти деньги.
В Берлине прошла премьера фильма Шона Пенна о воюющей Украине
На 73-м Берлинском кинофестивале прошла премьера документального фильма Шона Пенна и Аарона Кауфмана «Суперсила». Это слово звучит в сериале «Слуга народа»: сын спрашивает у главного героя, которого играет Владимир Зеленский, что такое суперсила.
Съемки начались в Украине в ноябре 2021 года. Первоначально Пенна и Кауфмана интересовал феномен превращения популярного комедийного актера в политика. Мы видим этапы карьеры Зеленского, фрагменты из его шоу, триумфальную победу на президентских выборах, а затем снижение рейтинга.
Шон Пенн признается, что плохо знал историю Украины и только во время подготовки к съемкам понял, как изменилась страна с 2014 года. Документальные кадры (в том числе снятые корреспондентами Радио Свобода) иллюстрируют рассказ о Майдане, падении режима Януковича и аннексии Крыма.
24 февраля 2022 года замысел фильма изменился. Шон Пенн находился в Киеве и встретился с президентом Зеленским вскоре после начала российского вторжения. Съемочная группа покинула Украину по соображениям безопасности, но летом и осенью съемки возобновились и проходили не только в тылу, но и на передовой: Шон Пенн посетил Северодонецк во время боев за город.
Среди собеседников Пенна – руководитель офиса президента Ермак, министр обороны Резников, министр иностранных дел Кулеба, мэр Киева Кличко, а также украинские и американские журналисты, дипломаты, политологи, бойцы теробороны и военнослужащие.
Путинская Россия представлена в фильме как террористическое государство, продемонстрированы многочисленные свидетельства преступлений вооруженных сил РФ против мирного населения. Шон Пенн осматривает квартиры в многоэтажном доме, полуразрушенном российской ракетой, и территорию детского сада, подвергшуюся обстрелу.
Одна из главных тем фильма – необходимость расширения военной помощи Украине. Шон Пенн убежден, что промедление опасно, и США должны сделать все возможное, чтобы остановить агрессию. Он восхищен отвагой украинского народа и президента Владимира Зеленского и уверен, что если Украина сейчас не получит вооружения, о которых просит, конфликт может затянуться и под угрозой окажется весь свободный мир.
В Берлин Шонн Пенн приехал из Киева, где показывал «Суперсилу» Зеленскому. После премьеры фильма на Берлинском кинофестивале зрители стоя аплодировали режиссерам и съемочной группе.
- Шон Пенн - американский актер, кинорежиссер и продюсер. Он дважды становился лауреатом премии «Оскар»: за главные роли в фильмах «Таинственная река» в 2004 и «Харви Милк» в 2009 годах. На его счету награды Каннского, Венецианского, Берлинского фестивалей и многие другие премии. Пенн - политический активист, выступающий за гражданские свободы. В своих интервью он неоднократно выражал поддержку украинскому народу и осуждал российскую агрессию, призывая американские власти расширять военную помощь Украине.
- 8 ноября 2022 года в ходе встречи в Киеве с Владимиром Зеленским Шон Пенн передал один из своих «Оскаров» президенту Украины со словами: «Когда победите, привезете его назад в Малибу». Зеленский наградил Пенна орденом «За заслуги» за его поддержку украинского народа.
- В сентябре МИД России внесло Шона Пенна и актера Бена Стиллера в «стоп-лист», запретив им въезд на территорию страны.
- 16 февраля Владимир Зеленский по видеосвязи выступил на открытии Берлинале. Он говорил о том, что теперь, когда Россия ведет тотальную войну, искусство не может оставаться безразличным к политике, и кинематограф должен вдохновлять людей, способных изменить мир. Президент поблагодарил Берлинале за поддержку и назвал Украину «крепостью свободного мира, которая выстоит и победит».
Байден назвал «эпидемией» насилие с применением оружия в США
Президент США Джо Байден назвал насилие с применением огнестрельного оружия в США эпидемией и призвал к реформе закона об оружии.
«Достаточно. Прошло 48 дней с начала года, а в нашей стране произошло уже как минимум 73 массовых расстрела. Мыслей и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия – это эпидемия, и Конгресс должен действовать немедленно», – заявил Байден.
Один из последних случаев стрельбы произошел накануне: в деревне штата Миссисипи подозреваемый убил шесть человек, в том числе свою бывшую жену.
По словам Байдена, США необходимы «разумные реформы закона об оружии». Среди прочего они должны включать проверку биографии при продаже любого оружия, запрет на штурмовое оружие и закрытие «лазейки для бойфрендов»: люди, которые были осуждены за домашнее насилие, но не в отношении жены или сожительницы, все еще могут приобрести оружие в США.
«Это разумные шаги, которые Конгресс может предпринять прямо сейчас и спасти жизни людей», – резюмировал Байден.
- По данным Gun Violence Archive, в 2022 году в США произошло 648 случаев массовой стрельбы, в результате которых погибли не меньше 676 человек, ранены более 2700.
В Болгарии в грузовом автомобиле найдены тела 18 мигрантов
В Болгарии в грузовом автомобиле найдены тела восемнадцати мигрантов. Как отмечает «Евроньюс», в последние месяцы Болгария столкнулась с таким наплывом нелегалов, который можно сравнить с миграционных кризисом 2015 года.
Брошенный грузовик вблизи деревни Локорско, примерно в 20 километров от Софии, был обнаружен местными жителями. Они сообщили об этом в полицию. Выжившие пассажиры из примерно 40 человек, находившихся в грузовике, были доставлены в больницу. Контрабандисты объявлены в розыск.
«Евроньюс» сообщает, что накануне в Софии было объявлено о создании организации для пресечения преступных групп, торгующих мигрантами. О значении новой организации для всей Европы и возможном участии в этом проекте Европола заявил в Бургасе министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев.
В 2019 году тела 39 вьетнамцев были обнаружены в грузовике-рефрижераторе недалеко от Лондона. Другая подобная трагедия произошла в 2015 году в Австрии, вблизи границы с Венгрией. В брошенном на шоссе в Парндорфе грузовике-рефрижераторе было обнаружено 71 тело мужчин, женщин и детей.
Макрон на конференции в Мюнхене: сейчас не время для диалога с Россией
В Мюнхене в пятницу открылась международная конференция по безопасности, на которую приехали более 40 лидеров государств и правительств, а также более 90 представителей кабинетов министров разных стран.
Лишь России и Ирана не было среди приглашенных. Как разъяснил Радио Свобода директор мероприятия Кристоф Хойзген, в прошлом году Россия отказалась посылать на конференцию своих представителей, а в этом году приглашение не последовало из-за захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, и нежелания Кремля прекращать военные действия. Однако, по его словам, на конференцию были приглашены многочисленные представители российского гражданского общества, находящиеся за границей, в том числе Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц начал свою речь непосредственно после выступления президента Украины Владимира Зеленского. Шольц отвел упреки в том, что поставки вооружений странами Запада продлевают войну в Украине. «Противоположное правильно. Чем раньше президент Путин поймет, что он не достигнет своей империалистической цели, тем больше будет шанс на быстрый конец войны и на отход российских захватнических войск», – отметил Шольц.
Канцлер высказал уверенность в том, что курс Владимира Путина не увенчается успехом. «Путинский ревизионизм не одержит победу», – подчеркнул германский политик. По его словам, Украина мужественно обороняется, Европейский Союз един в своих устремлениях, а НАТО примет в свой состав двух новых членов – Финляндию и Швецию. Кроме того, Шольц отметил, что Германия на долгосрочную перспективу увеличит оборонные расходы до двух процентов ВВП.
Олаф Шольц в очередной раз подчеркнул, что Германия и весь Запад «будут поддерживать Украину в том объеме и так долго, как это будет необходимо». В противоположность Зеленскому, Шольц не высказал уверенности, что война закончится в этом году. Канцлер отметил, что умным было бы готовиться к длительной войне и дать понять Путину, «что мы готовы поддерживать Украину долгое время». По словам Шольца, в Германии, несмотря на критику, существует широкая поддержка политики его кабинета министров в отношении Украины.
В то же самое время Шольц подчеркнул готовность правительства ФРГ поддерживать равновесие между быстрым оказанием поддержки Украине и избежанием невольной эскалации. Канцлер заявил: «Я рад тому, что и президент США Джо Байден, и многие другие союзники видят это так же, как и я».
Шольц отвел от себя и Германии упреки в том, что он действует слишком медленно. «Тщательность должна превалировать над необдуманной реакцией, сплоченность – над сольными выступлениями», – заявил канцлер. В то же самое время Шольц отметил также, что вопрос о самолетах «не стоит на повестке дня, нет никакой причины дискутировать об этом». По словам канцлера, необходимо сначала обеспечить, чтобы поддержка, о которой принято решение, на самом дела была оказана, имея в виду поставки танков «Леопард». Несмотря на давление со стороны Польши, ни она, ни другие страны НАТО, кроме Германии и Португалии, не выполнили своих обещаний. Шольц подчеркнул, что поставки «Леопардов» будут иметь конкретный военный эффект, однако самым важным результатом будет, что Путин поймет, что он просчитался. «Путин думает, что он должен достаточно долго продержаться, чтобы Запад прекратил свою поддержку, но этого не произойдет», – отметил Шольц.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил на конференции надежду, что вскоре союзники по НАТО также будут готовы предоставить танки. По его словам, правительство Германии каждый день ведет переговоры об этом. В настоящее время Берлин стоит во главе списка государств, которые поставляют вооружения в Украину, в то время как другие страны замедляют процесс, подчеркнул Писториус. Политик также отметил решимость поддерживать Украину поставками боеприпасов. «Если мы оставим Украину, она проиграет войну», – заявил Писториус.
После выступления Олафа Шольца речь на Мюнхенской конференции произнес президент Франции Эммануэль Макрон. Наблюдателям бросилось в глаза, что канцлер покинул зал перед выступлением президента Франции. В то же самое время Макрон не присутствовал в зале во время речи Шольца.
Макрон подчеркнул, что в настоящее время не видит никакой возможности для переговоров с Москвой. По его словам, «сейчас не время для диалога» с Россией. Президент Франции отметил, что переговоры могут проходить только на условиях, которые «выберет Украина». Союзники Киева должны «дать в руки Украины средства», чтобы она смогла возвратиться к столу переговоров. «Российская захватническая война должна провалиться. Мы должны интенсивнее оказывать нашу поддержку», – заявил президент Франции, подчеркнув, что если Украина должна защищать Европу, она должна обладать необходимым для этого оружием. По мнению Макрона, ближайшие недели и месяцы будут «решающими» для дальнейшего протекания войны. Одновременно он также подчеркнул, что Франция «готова к более длительному конфликту».
В то же время ведущие политики из Европы и США потребовали на Мюнхенской конференции уголовного преследования президента Владимира Путина. По мнению участников конференции, необходимо привести Россию и ее президента к ответственности не только за совершенные преступления, но и за развязывание противоправной захватнической войны.
Параллельно с Мюнхенской конференцией на кинофестивале Берлинале в столице ФРГ был показан фильм о Владимире Зеленском Superpower ирландского актера и режиссера Шона Пенна в соавторстве с Аароном Кауфманом. До этого Зеленский обратился с видеообращением к гостям и участникам фестиваля.
Би-би-си: в феврале количество погибших на войне в Украине выросло в разы
За две недели февраля количество погибших на войне в Украине россиян выросло в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем - была подтверждена смерть 1679 человек. Это самый большой прирост потерь российских военных за все время вторжения. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си, которая вместе с «Медиазоной» и группой волонтеров ведут поименный список российских военнослужащих, погибших на войне в Украине.
К 17 февраля 2023 года журналистам удалось подтвердить гибель 14 709 человек. Основная доля потерь приходится на добровольцев, наемников «ЧВК Вагнера» (включая заключенных) и мобилизованных. Вместе они составляют 25% от общего числа подтвержденных потерь.
Журналисты отмечают, что опираются только на подтвержденные сообщения о гибели военнослужащих, поэтому реальный уровень потерь может быть выше - как минимум в два раза. По наиболее консервативной оценке, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять более 29 500 человек погибшими, считают журналисты.
Изданиям стало известно о смерти 1121 мобилизованного россиянина. 40% из них погибли в период с 1 января. Журналисты также отмечают, что включили в список только подтвержденные случаи гибели мобилизованных, чей статус подтвержден.
Известно о 50 мобилизованных, которые умерли на территории России, находясь в пунктах сбора или в воинских частях, они умерли из-за проблем со здоровьем или из-за неоказания медпомощи. Как минимум восемь человек покончили жизнь самоубийством, шестеро умерли из-за несчастных случаев. По меньшей мере 1071 мобилизованный погиб, находясь в зоне боевых действий.
Среди погибших мобилизованных больше всего выходцев из Свердловской, Челябинской областей и Краснодарского края. Экономически неблагополучные регионы в целом продолжают лидировать по числу потерь. Известно о 425 погибших из Бурятии, 463 погибших из Башкортостана и 425 погибших из Дагестана. Известно лишь о 98 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.
С начала вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере 1732 офицера. Чаще всего погибают младшие офицеры, которые проводят больше времени с личным составом, обучают новичков и принимают решения на поле боя. Около 3000 погибших - это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные пилоты. С начала вторжения Россия потеряла по меньшей мере 120 военных летчиков.
- Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к началу декабря в результате боевых действий погибли 6702 мирных украинца, в том числе 424 ребенка. Эти данные могут быть неполными, отмечают в организации.
- Украинские власти расследуют многочисленные уголовные дела в отношении российских военных, обвиняя их в преступлениях против гражданского населения. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
- Российская армия не раскрывает потери в войне с Украиной. Пентагон в ноябре заявил, что по его оценке, потери убитыми и раненым у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой.
- Мобилизация в российскую армию была объявлена в сентябре 2022 года. В армию планировалось отправить 300 тысяч человек. Мобилизованные неоднократно жаловались на отсутствие обучения, снаряжения и некомпетентность командования.
В Москве после обыска пропала участница Pussy Riot Рита Флорес
В Москве пропала участница арт-группы Pussy Riot Рита Флорес. Об этом сообщила активистка группы Мария Алехина. По ее словам, утром в пятницу Флорес позвонила своему адвокату Даниилу Берману и сказала, что к ней в квартиру пришли сотрудники правоохранительных органов и проводят обыск. После этого она перестала выходить на связь.
Адвокат Берман подтвердил, что получил звонок от Флорес. Та уточнила, что ее увозят в управление Следственного комитета по Мещанскому районы Москвы, и что полицейские отбирают у нее телефон. Далее телефон Флорес оказался заблокирован. Берман приехал в районное управление СК, но там ему сообщили, что такой задержанной у них нет. С чем могли быть связаны обыск и задержание Флорес, неизвестно.
В декабре прошлого года в квартире Флорес уже проходил обыск. Он был связан с уголовным делом против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, обвиненного в распространении «фейков о российской армии». Тогда у Флорес изъяли всю электронную технику, а саму ее вызвали на допрос в СК. По делу она проходила в качестве свидетеля.
Армянские спасатели завершили свою миссию в Турции
Армянская поисково-спасательная команда завершила поисково-спасательные работы в турецком городе Адыяман, сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на МВД Армении.
17 февраля армянские спасатели вернулись в Армению. На армяно-турецкой границе у моста Маргара их встретили министр внутренних дел Армении Ваге Казарян и директор Спасательной службы Камо Цуцулян.
В результате 8-дневных поисково-спасательных работ в зоне бедствия городская поисково-спасательная команда Армении, имеющая международную квалификацию, в сотрудничестве с местной поддержкой и другими международными командами извлекла из-под завалов 3 пострадавших и тела 10 погибших. В широкомасштабных поисковых работах были задействованы также кинологи.
Армянские спасатели приняли участие в поисково-спасательных работах и в другой пострадавшей от землетрясения стране – Сирии.
Роман Гоциридзе покинул «Единое национальное движение»
Крупнейшую оппозиционную партию Грузии, «Единое национальное движение» покинул один из её лидеров, бывший глава парламентской фракции ЕНД, экс-президент Нацбанка страны Роман Гоциридзе.
«Друзья, я принял решение выйти из «Национального Движения». Я считаю, что на данном этапе исчерпал свои возможности продолжать политическую деятельность внутри партии. Хочу пожелать успехов «Национальному движению» и всем его сторонникам. Спасибо всем за многолетнее сотрудничество, доверие и хорошие отношения», – написал он в социальной сети.
Ранее лидером ЕНД был избран Леван Хабеишвили. Бывший председатель партии Ника Мелия и его сторонники, несмотря на разногласия с новым руководством, остаются в её составе.
Россия и Абхазия договорились о возврате незаконно полученных пенсий
Российское правительство внесло на ратификацию в Госдуму новое соглашение между Россией и самопровозглашенной республикой Абхазия. Документ предусматривает усиление ответственности за расходованием российских средств на выплату пенсий гражданам РФ, постоянно проживающих в Абхазии.
Как пишет ТАСС, соглашение в том числе предусматривает возврат абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров «ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти». Также возможно последующее взыскание полученных сумм с виновных лиц.
Кроме того, протокол закрепляет возможность беспрепятственного перемещения через границу грузов (компьютерной, копировальной техники и др.), необходимых для выполнения российской стороной обязательств в целях реализации соглашения.
В этом же случае российская сторона освобождается от пошлин, налогов и сборов при выполнении своих функций в период нахождения работников компетентного учреждения РФ на территории Абхазии.
В сопроводительных материалах поясняется, что такой порядок будет действовать при «организации приема граждан и документов от них в целях установления и выплаты пенсии в соответствии с соглашением и законодательством РФ».
Протокол был подписан в Москве 7 июля 2022 года. Документ опубликован в электронной базе российской Госдумы.
Захарова: «Москва готова организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сегодняшнем брифинге прокомментировала тему нормализации армяно-азербайджанских отношений.
По ее словам, Москва готова организовать встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.
Захарова отметила, что Армения и Азербайджан подтвердили свою заинтересованность в посредничестве России в переговорах по мирному договору.
Она также рассказала о рабочем календаре главы МИД России и сообщила, что сейчас прорабатывается возможность организации визита министра в Баку в конце февраля.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван завершил работу над текстом договора об установлении мира и отношений с Азербайджаном и направил предложения азербайджанской стороне.
«Талибан» запретил продажу контрацептивов в крупнейших городах
Афганские власти запретили продажу противозачаточных средств в двух крупнейших городах страны - Кабуле и Мазари-Шарифе. Находящаяся у власти группировка «Талибан» считает контрацепцию частью заговора Запада по уменьшению мусульманского населения планеты.
Как пишет издание The Guardian, с начала февраля полиция талибов обходит аптеки и гинекологические кабинеты в крупных городах. Полицейские приказывают врачам и аптекарям избавиться от противозачаточных таблеток, внутриматочных спиралей и прочих средств контрацепции.
Медработники сообщают об угрозах в свой адрес, если они продолжат продавать противозачаточные средства. По их словам, талибы обвиняют и фармацевтов, и самих женщин, которые используют контрацептивы, в участии в «западном заговоре».
Минздрав Афганистана не издавал каких-либо распоряжений о запрете контрацепции и не комментирует ситуацию.
Согласно докладу международной правозащитной организации Human Rights Watch от 2021 года, большинство афганских женщин не имеют доступа к информации о контрацепции и планировании беременности. от 61 до 72 процентов женщин либо не знают о контрацепции, либо не могут её себе позволить из-за бедности.
Правозащитница Шабнам Насими подчёркивает, что в Коране не содержится запрета на контрацепцию. Напротив, мусульманское богословие одобряет для женщин «передышки» между беременностями, чтобы мать имела возможность дать хорошее воспитание уже родившимся детям.
Представитель «Талибана» в Кандагаре Уста Фаридун также заявил The Guardian, что не поддерживает полный запрет противозачаточных средств, и что законы шариата одобряют их использование в случаях, когда это необходимо для сохранения здоровья и жизни женщины.
- После прихода к власти в августе 2021 года талибы обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. В сентябре 2021 года они изменили правила для университетов: мужчины и женщины стали обязаны учиться раздельно. В январе 2023 года доступ приём женщин в государственные вузы был запрещён. Исламисты ликвидировали существовавшее 20 лет министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному образованию для девочек, запретили женщинам заниматься спортом, телеведущих обязали носить хиджаб.
- Движение «Талибан» признано террористическим во многих странах мира, включая Россию, но российские власти поддерживают контакты с талибами на официальном уровне.
В Китае пропал банкир-миллиардер – акции его компании рухнули на 50%
В Китае пропал миллиардер, глава инвестиционного банка China Renaissance Бао Фань. Его семье сказали, что он сотрудничает со следствием. Об этом сообщает Bloomberg.
Управляющая банком компания сообщила, что не может связаться с Фанем и у неё нет информации, что его исчезновение связано с деятельностью банка. После этого акции компании на Гонконгской бирже подешевели вполовину, к вечеру часть падения они отыграли.
Китайское издание Caixin сообщило, что с Фанем нет связи уже двое суток, он также не появлялся в офисе. Источник агентства Bloomberg, попросивший об анонимности, сообщил, что семью Фаня уведомили, что тот сотрудничает со следствием. Также под следствием с сентября находится бывший президент China Renaissance Конг Линь, сообщили Caixin и Bloomberg.
Власти Китая ничего не говорят об исчезновении Фаня. China Renaissance отказалась от комментариев.
В отсутствие официальной информации о местонахождении Фаня его пропажа вызвала «озноб» у китайских финансистов. Исчезнувший инвестбанкир имеет обширные связи и обладает информацией, касающейся крупнейших компаний страны: среди прочих он консультировал Alibaba Group и Tencent.
Руководители китайских организаций обычно пропадают, когда становятся фигурантами правительственных расследований. В конце 2021 года председатель Китая Си Цзиньпин начал масштабное антикоррупционное расследование, которое затронуло десятки чиновников и финансовых руководителей. Недавно китайское правительство смягчило позицию по отношению к частному сектору – репрессии были якобы свёрнуты.
- Бао Фань основал China Renaissance в 2005 году и вывел её на биржу в 2018 году, получив 346 миллионов долларов. China Renaissance – ведущий в Китае инвестиционный банк, ориентированный на технологии. На конец июня 2022 года в управлении компании находилось около 48,6 миллиарда юаней (7,1 миллиарда долларов США).
Число выданных в Грузии ВНЖ удвоилось в 2022 году
Вид на жительство в Грузии в 2022 году получили 21 650 человек. Число выданных разрешений за год удвоилось – в 2021 году было выдано 11 904 ВНЖ. Об этом пишет сайт JUST Advisors со ссылкой на данные, полученные из Агентства развития национальных сервисов Грузии.
Сообщается, что в прошлом году было подано 25 764 заявки, из них отклонили 4114 обращений (16%).
Как и в предыдущие годы, больше всего ВНЖ было выдано для учебы или работы. Хотя по трудовому ВНЖ возросло и количество отказов (до 31% случаев). 32% иностранных граждан, обратившихся за получением краткосрочного вида на жительство через владение недвижимостью, получили отказы.
В публикации не указана статистика выдачи ВНЖ по гражданству за прошлый год. Ранее в Миграционной службе Грузии сообщили, что больше всего первичных разрешений в 2021 году получили граждане России (2699), на втором месте была Индия (1146), на третьем – Китай (928). В 2018 и 2019 годах по этому показателю лидировал Иран.
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