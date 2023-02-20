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Президент Грузии выступила против принятия закона об иноагентах
Президент Грузии не поддерживает законопроект «О прозрачности иностранного влияния», инициированный в парламенте движением «Сила народа», сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на президентскую администрацию.
Президент считает, что законопроект приблизит Грузию «к порочной модели России» и предполагает, что время для его внесения в парламент выбрано не случайно.
«Именно в то время, когда готовится первоначальная оценка выполнения 12 рекомендаций Европейской комиссии, когда приближение 24 февраля для всех трех стран ассоциированной тройки делает вопрос о будущем Европы еще более актуальным. Именно в это время одна из политических групп (в Грузии) решает инициировать закон, который по своему содержанию приближает нас к порочной модели России, а не Европы.
И это в момент, когда в страну прибыла делегация американских сенаторов! Мы не можем винить во всем этом случайность. Создана сила, которая вместо того, чтобы укреплять европейский путь Грузии, продвигает другой путь».
Бюро парламента Грузии в понедельник зарегистрировало законопроект «О прозрачности иностранного влияния» под протестующие крики журналистов. Перед вынесением на голосование законопроект передан на рассмотрение комитетов. По утверждению «Силы народа» единственная цель законопроекта - обеспечить прозрачность в вопросах финансирования.
Многие СМИ Грузии и неправительственные организации заявляют, что цель законопроекта - дискредитация, а впоследствии возможные репрессии против критически настроенной прессы и общественных групп. Также отмечается, что инициатором законопроекта выступило движение, основатели которого формально отделились от правящей партии и известны своей антизападной риторикой.
В правящей партии «Грузинская мечта» заявляют, что не видят ничего плохого в предложенном законопроекте.
Другие новости дня
Украина, Саакашвили, закон об иноагентах. О чем говорили посетившие Грузию сенаторы
Посетившие Грузию американские сенаторы подытожили свой визит пресс-конференцией. Джин Шахин и Дик Дурбин выступили перед журналистами и ответили на вопросы, связанные с войной в Украине, состоянием Михаила Саакашвили, новым законом «О прозрачности иностранного влияния» и пр., пишет SOVA.
«Скоро первая годовщина вторжения России в Украину, и для нас особенно важно находиться в это время в Грузии, где в 2008 была аналогичная с Украиной ситуация. У нас состоялись встречи с гражданским обществом, мы обсуждали стратегию, особенно с точки зрения безопасности Черноморского региона. Прошли встречи с депутатами парламента, президентом, премьер-министром, и на всех этих встречах мы еще раз выразили нашу твердую и непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии».
Джин Шахин
* * *
«В первую годовщину жестокого вторжения России в Украину президент Джо Байден посетил Киев, что стало еще одним выражением нашей твердой поддержки свободы Украины. Мы хотим отметить и оценить действия Грузии, грузинского народа по оказанию помощи Украине и предоставлению первых генераторов, что было требованием украинцев, т.к. они в этом нуждались, а также по принятию украинских беженцев. С одним из них мы сегодня встретились и услышали очень душераздирающий рассказ о том, через что ему и его семье пришлось пройти в результате агрессивных действий России. Неспровоцированное, несправедливое вторжение России в Украину, а также мужество и стойкость украинского народа объединили многие народы Европы, и, конечно, к этому присоединяется и Грузия. Ее заявление на членство – часть этих усилий и мы будем их поддерживать».
Дик Дурбин
«В рекомендациях Евросоюза свобода СМИ и защита прав человека являются одними из главных направлений. Это очень важно для исправного функционирования демократии. Очень важно, чтобы у журналистов было право и была возможность работать по профессии, выполнять профессиональный долг. Грузия должна дать ответ на эти вызовы, если она думает о членстве в ЕС».
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«30 лет США поддерживают стремление Грузии и грузинского народа жить в демократической стране, быть благополучными и успешными и, разумеется, поддерживают стремления Грузии стать членом ЕС и НАТО. На сегодняшних встречах мы еще раз подтвердили эту поддержку. Мы порекомендовали правительству продолжить прилагать усилия по таким направлениям, как подотчетность, прозрачность, призвали поддержать желание грузинского народа интегрироваться в евроатлантическое сообщество».
Джин Шахин
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«Я лично знаком с Михаилом Саакашвили. Я познакомился с ним, когда он был президентом, и он часто приезжал к нам. В последнее время мы внимательно следим за ситуацией вокруг него. У меня нет информации относительно выдвинутых против него обвинений. Я также не являюсь экспертом в области медицины, чтобы говорить об этом, но я читал отчеты, мы знаем, что его состояние ухудшается. Призываю всех к гуманному отношению, к защите его прав. Ему, как и любому другому заключенному, должна быть оказана надлежащая медицинская помощь».
Дик Дурбин
* * *
«Я скажу очень четко, представленный в парламент Грузии законопроект [«О прозрачности иностранного влияния»] не похож на тот, что есть в американском законодательстве. Он похож на российский закон. Аналогичный закон был принят в Венгрии, было подтверждено, что он не соответствует европейским стандартам, в том числе с точки зрения защиты прав человека. Когда мы говорим об откате демократии, то имеем в виду и это».
Джин Шахин
«Мы обсудили эти вопросы с премьер-министром и подняли их на встречах. Скажем, аналогичный закон, связанный с прозрачностью есть в США. Но самое главное то, что подобный закон не должен создать такую ситуацию, чтобы организации [финансируемые из-за рубежа] прекратили свою деятельность или же им не дали возможности работать. Это то направление, которое избрали Россия и Венесуэла».
Дик Дурбин
Югоосетинским участникам т.н. «СВО» объявят «кредитные каникулы»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев подписал указ о мерах поддержки участников т.н. «специальной военной операции». Об этом сообщили в пресс-службе югоосетинского лидера.
Документ подписан для поддержки граждан, участвующих в российском вторжении в Украину, а также членов их семей. ⠀
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Согласно постановлению, службе судебных приставов поручено приостановить исполнение производств в отношении участников военной операции.
Среди предлагаемых мер поддержки военнослужащих – т.н. «кредитные каникулы». Представителям югоосетинского президента и правительства в Национальном банковском совете поручено совместно с югоосетинскими банками обеспечить принятие следующих мер:
- приостановить начисления неустоек (штрафов, пеней) по договорам потребительского кредита (займа), в том числе по обязательствам, обеспеченным залогом;⠀
- приостановить осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности;⠀
- приостановить предъявление требований о досрочном исполнении обязательств по договорам потребительского кредита (займа), в том числе обязательствам, обеспеченным залогом;⠀
- приостановить процедуру обращения взыскания на предмет залога;⠀
- приостановить исполнение иных обязательств в рамках имеющихся договоров кредита (займа).⠀
Оказывать содействие Службе судебных приставов и банкам будут Министерство обороны и Комитет госбезопасности. Они, в частности, помогут установить, являются ли лица, которые обращаются за поддержкой, участниками войны.
- По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли более 20 уроженцев Южной Осетии.
В ущелье реки Бзыбь в Абхазии сошла лавина
Сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Абхазия выехали в ущелье реки Бзыбь, в район Голубого озера.
Как сообщили в ведомстве, сошедшая снежная лавина перекрыла русло реки Бзыбь.
По информации руководства спасательного ведомства Абхазии, автомобильное движение в районе схода лавины не нарушено, угрозы близлежащим постройкам нет.
Бжания присвоил звания генералов руководителям силовых ведомств
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указы о присвоении очередных воинских званий.
Как пишет агентство «Апсныпресс», председателю Службы государственной безопасности, полковнику Роберту Киуту присвоено воинское звание «генерал-майор».
Начальнику Государственной службы охраны, полковнику Дмитрию Дбару присвоено звание «генерал-майор».
Главе МВД, полковнику милиции Вальтеру Бутба присвоено звание «генерал-майор милиции».
Телеграм-канал D News Абхазия напомнил, что самому Аслану Бжания звание «генерал-майор» присвоил экс-президент, ныне глава Кабмина Александр Анкваб перед своей отставкой в 2014 году.
Отметим, что с 14 февраля Аслан Бжания находится с визитом в Москве. Он, в частности, провел встречу с первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым.
Захарова уверена, что Зеленского ожидает судьба Саакашвили
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит президента США Джо Байдена в Киев, выразив уверенность, что украинского лидера Владимира Зеленского ждет судьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Захарова написала в телеграм-канале, что «история с шоу «За стеклом с Саакашвили» становится всё более увлекательной».
«Мир облетели кадры, как Мишико не может добраться до койки – правда, неизвестно, откуда они оказались в распоряжении CNN»,
Все знают, что Саакашвили – материал со всех точек зрения Западом отработанный (причём дважды – второй раз на Украине). Его давно слили те же, кто в своё время в него и влили
Так кто же его так раскручивает?
Ответ поступил (кто бы удивлялся) из США. Reuters опубликовал собственное расследование на основании данных американского Минюста. Оказывается, за Мишико уже давно вписалась американская лоббистская группа «Акерман», одним из партнёров которой является Массимо Ди Анджело – по случайному стечению обстоятельств – адвокат Михаила Саакашвили», – пишет она.
Захарова говорит, что «Саакашвили платит за то, чтобы про него не забывали на Западе».
«Когда выяснились подробности, грузинские журналисты сразу начали изучать досье по Мишико. Они выяснили, что Саакашвили потратил уже почти миллион долларов на то, чтобы его вызволили из Тбилиси, спасли от правосудия благодарных соотечественников. И – пикантная подробность! – оказывается адвокаты Саакашвили нарушают американское законодательство об иноагентах – не уведомляют об иностранном финансировании в установленные сроки.
Судьба Саакашвили, судьба Гуайдо – это то, что ждёт всех продавших свои ж…изни американцам: проклятые собственным народом, никому не нужные, вынужденные щедро тратить заработанные в Америке на предательстве своих стран деньги на американских же адвокатов.
Рассматривая сегодняшние кадры Байдена с его подопечным Зеленским из Киева, не забывайте о судьбе всех предыдущих американских проектов», – заключила она.
- Президент США Джо Байден 20 февраля, накануне годовщины начала вторжения России в Украину, неожиданно приехал в Киев. Поездка заранее не анонсировалась и готовилась в тайне от СМИ.
В Грузии проходят акции в поддержку Саакашвили
У администрации правительства Грузии в Тбилиси прошла акция в поддержку экс–президента страны Михаила Саакашвили. У здания канцелярии собрались члены и сторонники партии «Единое национальное движение», они требуют перевода Михаила Саакашвили на лечение за границу.
Участники митинга принесли с собой баннеры и флаги с надписью «Свободу Мише». На месте мобилизовано большое количество полиции, передает СОВА.
По словам одного из организаторов акции Алика Куправа, акции будут продолжаться до тех пор, пока Михаила Саакашвили не освободят.
Как пишет Telegram-канал Tbilisi_life, на акции председатель ЕНД Леван Хабеишвили предложил оставить политические разногласия, не тратить свое время и энергию на противостояния, а направить время и энергию на освобождение Грузии, на «дерусификацию» страны, её «дебизинизацию».
Он также заявил: «демонстрации будут во всех областях, районах и селах Грузии, везде будут протесты, очевидно, главным будет свобода президента Саакашвили, европейское будущее страны, благополучие граждан».
Параллельно с акцией в Тбилиси, несколько десятков человек с аналогичными требованиями собрались в Батуми, Марнеули и Кутаиси.
Акции протеста в Грузии прошли в рамках «всемирного дня борьбы за освобождение Михаила Саакашвили» по инициативе известного российского оппозиционного блогера Марка Фейгина.
В немногочисленных митингах и собраниях протеста в нескольких странах приняли участие главным образом представители украинской и грузинской диаспор. В ходе акции у Белого дома в Вашингтоне одна из активисток привязала себя шарфом к ограде резиденции президента США в знак протеста против отказа грузинских властей освободить Саакашвили, пишет Радио Свобода.
Politico: США призывают Украину не медлить с контрнаступлением
Администрация президента США Джо Байдена призывает власти Украины не медлить с организацией контрнаступления. Об этом сообщает издание Politico в большом материале, посвящённом начинающемуся в понедельник визиту Байдена в Польшу. Поездка приурочена к первой годовщине российского широкомасштабного вторжения в Украину, ожидается, что президент вновь решительно выступит в поддержку этой страны.
Как пишет Politico, многие американские официальные представители считают, что события на фронте сейчас вступают в критическую фазу. По их мнению, Украине следует поторопиться с организацией контрнаступления, чтобы закрепить достигнутые прошлой осенью успехи. Ещё один фактор – время: в Вашингтоне опасаются, что уровень поддержки, который сейчас демонстрируют страны Европы, может через какое-то время уменьшиться, и приток западного оружия в Украину ослабнет.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ в субботу заявил, что Украина готовится к «короткой войне», которая должна завершиться победой – в качестве таковой в Киеве будут расценивать освобождение всей международно признанной территории страны.
Зеленский выступил против так называемой заморозки конфликта, отметив, что заключённые в 2014 и 2015 годах Минские соглашения дали России время подготовиться к нападению на Украину. Ряд представителей стран Запада при этом ранее говорили, что эти соглашения дали время Украине подготовиться к отражению агрессии.
Он также подтвердил, что Украина сейчас готовит контрнаступление. При этом он допустил возможность, что украинским войскам придётся отступить от Бахмута – бои за этот город в Донецкой области ведутся уже более полугода. По словам Зеленского, Украина будет защищать город, «но не любой ценой и не для того, чтобы все погибли».
«Мы будем воевать, пока это будет разумно. Россияне потом хотят продолжить наступление до Краматорска и Славянска, вплоть до границ Донбасса и до Днепра, если смогут», – отметил Зеленский.
В январе ряд стран Запада, включая США, сообщили о готовности передать Украине танки – с прицелом на предстоящее наступление. Пока, однако, они так и не были переданы. Как пишет британская газета The Times, Киев ожидает, что союзники предоставят в общей сложности до 320 западных танков, но, по текущим оценкам, только 50 боевых машин достигнут линии фронта к началу апреля. Как отмечает издание, такое количество танков вряд ли сможет оказать решающее влияние на ход боевых действий.
Навальный выступил за границы 1991 года и выплату Киеву компенсаций
На сайте и в соцсетях находящегося в колонии российского оппозиционера Алексея Навального от его имени опубликован текст из 15 пунктов, приуроченный к годовщине полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Как говорится в тексте, это краткое изложение политической платформы Навального.
В тексте Навальный впервые прямо призывает вернуть аннексированный Крым Украине, а также выступает за выплату Киеву компенсаций и расследование предполагаемых военных преступлений, совершённых Россией в Украине.
Он также выступает за европейский путь развития России и принятие новой Конституции, которая усилила бы роль парламента.
Как пишет Навальный, президент Путин «развязал несправедливую агрессивную войну против Украины под нелепыми предлогами». Оппозиционер считает, что Путину не удалось получить поддержку большинства граждан России: «Добровольцев для этой войны почти нет, поэтому путинская армия опирается на заключенных и принудительно мобилизованных». По оценке Навального, «Россия терпит военное поражение».
Навальный предлагает возвращение к границам Украины и России по состоянию на 1991 год, что означает возвращение Украине Крыма и других аннексированных территорий. Также, по мнению Навального, необходимо «совместно с Украиной, США, Евросоюзом и Британией искать приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Украине». В частности, Навальный предлагает направлять на это часть дохода от экспорта российских углеводородов.
Навальный не согласен с характеристикой российского народа как имперского и считает, что носителей имперского сознания можно побеждать на свободных выборах. Реформы он видит как «установление парламентской республики, основанной на сменяемости власти через честные выборы, независимом суде, федерализме, местном самоуправлении, полной экономической свободе и социальной справедливости». Также Навальный отмечает, что Россия «должна быть частью Европы и следовать европейскому пути развития. Другого у нас нет, и другого нам и не нужно».
- Как пишет Радио Свобода, Навальный долгое время позиционировал себя в качестве национал-демократа, выступая, в частности, за визовый режим со странами Центральной Азии или с осуждением Грузии в её конфликте с Россией в 2008 году. Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Навальный осудил её, однако отказался призывать к возвращению Крыма Украине. В интервью «Эхо Москвы» в 2014 году Навальный говорил, что в обозримом будущем Крым в Украину не вернётся, и утверждал, что полуостров – не бутерброд, «чтобы его передавать туда-сюда». Опубликованный сегодня текст, таким образом, свидетельствует об изменении его позиции по этому вопросу.
- До полномасштабного вторжения России в Украину официальный Киев заявлял, что будет бороться за возвращение Крыма мирным путём, однако сейчас его позиция изменилась. Украина настаивает, что по итогам войны Россия должна уйти со всей международно признанной украинской территории.
Делегация парламента Грузии отказалась от визита в Киев в годовщину вторжения РФ
Делегация парламента Грузии отказалась посетить Киев в годовщину российского вторжения – 24 февраля. Информацию подтвердил член правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа.
«Когда высокопоставленные лица Украины призывают наше государство к открытию второго фронта, когда заключенного Саакашвили, у которого много серьезных обвинений, называют политзаключенным, я думаю, что это не оставляет места для дипломатических отношений», – сказал он.
При этом Заркуа добавил, что власти Грузии «поддерживают украинский народ», делают «все на всех уровнях», тогда как многие сильные страны, в том числе и европейские, «не осмелились сделать то, что осмелилась Грузия против России».
Ранее о том, что делегация парламента Грузии отказалась посетить Киев 24 февраля, сообщил оппозиционер, лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
Грузинские журналисты выступили против законопроекта «об иноагентах»
Грузинские журналисты выступили в парламенте Грузии против принятия закона «О прозрачности иностранного влияния».
Документ в законодательный орган внесло движение «Сила народа», ранее объявившее о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», но все еще входящее в состав парламентского большинства. Законопроект можут поддержать и члены «Грузинской мечты».
Журналисты вышли с плакатами и лозунгами «Нет российскому закону», «Российский закон – не выбор Грузии», «Не глушите свободные СМИ».
В акции, в частности, приняли участие представители изданий Netgazeti, Publika, On.ge, «Мтис амбеби» и студии «Монитор».
Как сообщалось ранее, «агентами иностранного влияния» в Грузии могут объявить НПО и СМИ, минимум 20% финансирования которых поступает из-за рубежа. Сегодня авторы законопроекта заявили, что не касается физических лиц. На НПО и СМИ, которые попадают под действие документа, накладывается обязательство о сдаче ежегодной финансовой декларации.
Смотрите также: Путин, «Сила народа» и «Мечта» об иноагентах
Алиев обвинил власти Ирана в причастности к нападению на посольство страны
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил власти Ирана в причастности к нападению на посольство страны в Тегеране 27 января.
«Мы требуем прозрачного расследования. То, что террорист после нападения раздавал интервью иранским СМИ, говорит о его связи с представителями официальных кругов», – цитирует его азербайджанское издание Turan.
Алиев заявил, что власти Ирана должны провести расследование и наказать не только террориста, но и тех «представителей официальных кругов, которые его послали».
«Без этого говорить о нормализации наших отношений с Ираном невозможно», – добавил он.
Представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал Баку избегать предвзятого отношения и политизированных высказываний по поводу нападения на дипмиссию.
По его словам, «все аспекты этого горького инцидента рассматриваются и расследуются тщательно и в специализированном порядке», и Иран готов поделиться результатами расследования с азербайджанской стороной.
Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране произошло 27 января. Вооруженный автоматом Калашникова мужчина убил главу службы безопасности дипмиссии Орхана Аскерова и ранил двух других охранников. Нападавший был задержан. Алиев назвал нападение «терактом» и потребовал «наказания террористов».
29 января в Баку вывезли сотрудников посольства в Иране и членов их семей. Посольство в Тегеране приостановило дипломатическую деятельность, там остались пять сотрудников, которые охраняют административное здание и имущество.
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что Баку неоднократно требовал обеспечить безопасность посольства, однако власти Ирана проигнорировали эти обращения.
Президент США Джо Байден приехал в Киев
Президент США Джо Байден приехал в понедельник в Киев. О его визите в столицу Украины не сообщалось заранее.
В СМИ сначала появились фотографии и видео встречи Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским на Михайловской площади Киева. Там президент США почтил память украинских военнослужащих, погибших в ходе войны.
Вскоре после публикации видео приезд Байдена подтвердил Зеленский.
«Джозеф Байден, приветствую вас в Киеве! Ваш визит - очень важное проявление поддержки для всех украинцев», – написал Зеленский в телеграме. Зеленский также заявил, что обсудил с президентом США вопрос поставки Украине дальнобойных вооружений.
На сайте Белого дома опубликовано заявление от имени президента США.
«В то время, когда мир готовиться отметить годовщину жестокого российского вторжения в Украину, я приехал сегодня в Киев для встречи с президентом Зеленским и для того, чтобы вновь подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении. Там также сказано, что будет объявлено о новом пакете военной помощи Украине, а позднее на этой неделе – о новых санкциях в отношении российской верхушки и компаний. Также подтверждается, что из Украины Байден поедет в Польшу.
Перед переговорами лидеров двух стран Байдена приветствовало военно-политическое руководство Украины – премьер-министр, министр обороны, глава МИД, председатель Верховной рады и другие руководители. Байден перед началом переговоров сказал, что не может быть никаких сомнений в поддержке Украины в войне против России со стороны США.
Байден в своём выступлении на пресс-конференции в Киеве вспомнил о событиях прошлого года, когда в первый день российского вторжения, по его словам, многие сомневались, что Киев и Украина устоят.
«Спустя год Киев стоит, и Украина стоит, а мир поддерживает Украину», – сказал президент США.
«Путинская захватническая война проваливается. Российская армия потеряла половину территорий, которые ранее оккупировала. Молодые талантливые россияне покидают страну, поскольку не видят будущего в своей стране», – сказал Байден. Он вновь подчеркнул, что российский президент Владимир Путин просчитался, рассчитывая на раскол среди стран Запада и на слабость Украины.
Зеленский на пресс-конференции выразил уверенность в победе Украины и сказал, что результаты встречи вскоре будут чувствоваться на поле боя.
Министерство иностранных дел Украины ранее сообщило, что в Киеве сегодня ожидается визит кого-то из «главных» западных партнеров Украины. Журналисты и пользователи соцсетей обращали внимание на то, что в столице Украины с самого утра перекрыт ряд улиц.
Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что готовится «сюрприз» накануне первой годовщины полномасштабного российского вторжения.
«Мы почувствуем и увидим не только поддержку на словах, не только солидарность, но и еще большую помощь и так же присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве», - заявил Мельник.
Ряд пользователей соцсетей, в том числе журналисты и политические комментаторы, предположили, что в Киев с необъяленным визитом может приехать президент США Джо Байден. 21 февраля начинается его визит в Польшу. О планах президента посетить Украину Белый дом не говорил.
Говорили и о том, что приехать может вице-президент Камала Харрис, которая недавно выступала с речью в поддержку Украины на конференции в Мюнхене.
Наблюдатели также обратили внимание, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не присутствует на совещании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, хотя ранее о его участии сообщалось.
Воздушное пространство над Украиной закрыто, западные лидеры приезжают в Киев по железной дороге. Не было сообщений о том, что самолёт президента Air Force One приземлялся где-либо в Европе. Как Байден добрался до Украины - пока не ясно.
В Киеве после 12.30 по московскому времени объявили воздушную тревогу. Предположительно, она связана со взлётом в Беларуси самолётов МиГ-31 с ракетами «Кинжал» на борту. Никаких ударов по Украине нанесено не было, был объявлен отбой тревоги.
Примерно в 15.00 по московскому времени Белый дом сообщил, что Байден покинул Киев. Он отправился в Польшу, где завтра встретится с президентом Анджеем Дудой, а также выступит с речью, посвящённой войне в Украине.
- В Украине сегодня отмечают День героев Небесной сотни. В 2014 году на Майдане независимости в Киеве снайперами были убиты десятки демонстрантов. Спустя несколько дней сторонники Майдана победили - президент Виктор Янукович бежал из страны.
- Президент США посещал Украину в последний раз в 2008 году - это был Джордж Буш-младший. Байден в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы несколько раз посещал Киев. После начала российского вторжения самым высокопоставленным представителем США, приезжавшим в Украину, был госсекретарь Энтони Блинкен. Он в понедельник находится в Турции.
- 24 февраля – первая годовщина широкомасштабного вторжения России в Украину.
В Киеве ожидают одного из «главных» партнёров Украины
Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в Киеве сегодня ожидается визит кого-то из «главных» западных партнеров Украины. Журналисты и пользователи соцсетей обращают внимание на то, что в столице Украины с самого утра перекрыт ряд улиц.
Кто именно приедет – в МИД пока не сообщают. Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что готовится «сюрприз» накануне первой годовщины полномасштабного российского вторжения.
«Мы почувствуем и увидим не только поддержку на словах, не только солидарность, но и еще большую помощь и так же присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве», – заявил Мельник.
Ряд пользователей соцсетей, в том числе журналисты и политические комментаторы, предполагают, что в Киев с необъявленным визитом может приехать президент США Джо Байден. 21 февраля начинается его визит в Польшу. О планах президента посетить Украину Белый дом не говорил.
Говорят и о том, что приехать может вице-президент Камала Харрис, которая недавно выступала с речью в поддержку Украины на конференции в Мюнхене.
Наблюдатели также обратили внимание, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не присутствует на совещании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, хотя ранее о его участии сообщалось.
Официальных сообщений о том, что кто-либо из руководителей США едет в Киев, пока не было.
Воздушное пространство над Украиной закрыто, западные лидеры приезжают в Киев по железной дороге. Не было сообщений о том, что самолёт президента Air Force One приземлялся где-либо в Европе.
- В Украине сегодня отмечают День героев Небесной сотни. В 2014 году на Майдане независимости в Киеве неизвестными снайперами были убиты десятки демонстрантов. Спустя несколько дней сторонники Майдана победили - президент Виктор Янукович бежал из страны.
Писателя Филиппа Дзядко не пустили в Грузию
Писателя, главного редактора издания Arzamas Филиппа Дзядко не пустили в Грузию. Об этом сообщили его братья – главный редактор российского оппозиционного телеканала «Дождь» Тихон Дзядко и журналист Тимофей Дзядко.
«Филиппа Дзядко, который почти год уже живет в Грузии, не пустили в страну без объяснения причин. Всю ночь его продержали в аэропорту. А теперь еще и пытаются отобрать телефон», – сообщил Тихон Дзядко.
«Вчера в 22.30 мой брат Филипп Дзядко прилетел из Вены в Тбилиси, где он живет уже почти год с женой и дочкой. На паспортном контроле «зависла система». Весь рейс прошёл, а он остался. Он провёл в аэропорту Тбилиси уже 14 часов. В 10.30 утра ему сообщили, что во въезде отказано. Причины не указали. Рейс в Вену, на котором он будет депортирован, – 23 февраля, через 3 дня. Ну или покупай сам билет. Филипп сидит в комнате-пенале, лишенном окон, в других местах сидеть нельзя. У него пытаются забрать телефон», – написал в соцсети Тимофей Дзядко.
Отметим, что ранее с отказами во въезде в Грузию и длительными проверками на границе сталкивались и другие оппозиционные журналисты и правозащитники из России.
12 февраля стало известно, что в Грузию не пустили Анну Ривину, –основательницу российского кризисного центра «Насилию.нет», который оказывает юридическую и психологическую помощь женщинам, пострадавшим от жестокого обращения. В России кризисный центр и сама Ривина объявлены «иноагентами».
- Ранее во въезде в Грузию также отказывали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну) и активистке Инсе Ландер (она две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, после чего смогла вылететь в Литву через Грузию).
- 10 сентября 2022 года, выступая с отчетом в парламенте, глава Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили заявил, что «неконтролируемый наплыв лиц, находящихся в авангарде российской оппозиции, так же опасен, как и неоппозиционные лица, въезжающие на территорию страны с туристическими целями».
Кобахидзе упрекнул США за «жесткую визовую политику» для граждан Грузии
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе упрекнул США за «жесткую визовую политику» в отношении граждан Грузии. Отметим, что заявление, опубликованное политиком в социальной сети, совпало по времени с визитом в Тбилиси американских сенаторов.
«Например, в 2021 году США одобрили 71 процент заявок на получение визы от граждан России и только 37 процентов заявок на получение визы от граждан Грузии», – отметил Кобахидзе .
Он говорит, что «это обстоятельство причиняет серьезные неудобства гражданам Грузии, в том числе вынуждает некоторых идти на риск и переезжать в США через Мексику».
«Однако, с другой стороны, жесткая визовая политика существенно препятствует иммиграции из Грузии в США, что имеет и свой положительный эффект. Естественно, сальдо миграции ухудшится в условиях ослабления визового режима США», – заявил политик.
Кобахидзе говорит, что когда экономически сильная страна упрощает визовый режим для населения экономически более слабой страны, естественно, этот факт способствует оттоку населения.
При этом лидер «Грузинской мечты» утверждает, что после введения Евросоюзом безвизового режима для граждан Грузии отрицательное сальдо миграции в стране в 2018-2021 гг. составило всего 29 тысяч. Кобахидзе приводит примеры Литвы и Латвии, в которых, по его словам, после вступления в ЕС население сократилось на 600 и 400 тысяч соответственно.
Кобахидзе добавил, что «демографическая ситуация и тенденции в Грузии требуют серьезного внимания», однако «спекулятивные заявления» на эту тему, по его словам, требуют должного ответа.
Зеленский ввёл санкции против топ-менеджмента российских банков
Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении топ-менеджмента крупных российских банков. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины. Всего в санкционном списке 333 физических лица и одно юридическое – публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС».
Документ затрагивает представителей почти всего российского банковского сектора из числа тех, кто не попадал под ограничения ранее. Среди таких лиц - председатель совета директоров и президент «Альфа-банка» Олег Сысуев, входящие в правление Московского кредитного банка Николай Каторжнов и Александр Казначеев, председатель правления банка «ФК Открытие» и бывший министр финансов России Михаил Задорнов, и многие другие.
Санкции затронули также топ-мендежмент ряда крупных российских компаний: так, например, под ограничительные меры попала заместитель председателя совета директоров ПАО «МТС» Регина фон Флемминг.
Санкции вводятся сроком на десять лет и подразумевают, в частности, блокировку активов и запрет на торговые операции.
Отдельно Зеленский поручил Министерству иностранных дел Украины переслать одобренный им санкционный список властям Евросоюза, США и иных государств, чтобы те приняли аналогичные меры.
- Ранее сообщалось, что США и Европейский Союз готовят новые пакеты санкций в отношении России. В них, как ожидается, войдут ограничения против российских финансовых институтов и целого ряда физических лиц, представляющих их. По информации нескольких источников, в санкционные списки попадут нескольких крупных российских банков – в частности «Альфа-Банк».
- Масштабные санкции против России были введены странами Запада сразу после российского вооружённого вторжения в Украину 24 февраля прошлого года. Под них попали целые сектора экономики и более тысячи физических и юридических лиц. В Москве заявляют, что, несмотря на негативное воздействие санкций, целей они не добились и российская экономика не рухнула. На Западе признают, что на данный момент введённые меры имели лишь ограниченный эффект, однако настаивают на том, что они в любом случае необходимы как инструмент оказания экономического давления.
«На Западном фронте без перемен» выиграл семь премий BAFTA
Драма «На Западном фронте без перемен» снятая немецким режиссёром Эдвардом Бергером по одноименному роману Эриха Марии Ремарка, стала победителем в семи номинациях премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Картину признали лучшим фильмом, а также вручили премии в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший звук», «Лучшая музыка к фильму» и «Лучшая операторская работа». Сам Бергер получил приз за лучшую режиссуру.
Принимая награды за этот фильм о Первой мировой войне, он напомнил о тех, кто сейчас сражается за Украину.
«На Западном фронте без перемен» – первая экранизация романа, снятая в Германии. Фильм вошёл в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
По четыре приза от BAFTA получили фильмы «Банши Инишерина» и «Элвис» – биографическая картина об Элвисе Пресли. Остин Батлер, сыгравший Элвиса стал лучшим исполнителем главной роли по версии BAFTA.
- Антивоенный роман Ремарка «На Западном фронте без перемен», опубликованный в Германии в 1929 году был почти сразу запрещён в ряде европейских стран, но экранизирован Голливудом. Фильм, снятый Льюисом Майлстоуном уже в 1930 году, получил два «Оскара». Следующей попыткой адаптации романа стала телеверсия Делберта Манна 1979 года. Она получила «Золотой глобус».
- Премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) вручается с 1948 года в Лондоне.
Пресс-служба Бжания: вхождение Абхазии в состав РФ не обсуждается
Президент самопровозглашённой республики Абхазия Аслан Бжания во время нынешней поездки в Москву не обсуждает с российскими представителями возможное вхождение Абхазии в состав России, заявили в управлении по связям со СМИ администрации абхазского лидера.
«В публикациях различных периодических изданий и в информационно-коммуникационной сети Интернет стали распространяться не соответствующие действительности сообщения о якобы обсуждении статуса Республики Абхазия в ходе визита. К сожалению, эти сообщения стали транслироваться некоторыми гражданами и общественными организациями и в Абхазии», – сказано в заявлении.
В Сухуми говорят, что «публичные обращения на основе непроверенной и недостоверной информации о якобы обсуждении статуса Республики Абхазия, могут считаться попыткой некоторых граждан и общественных объединений беспочвенно и голословно обвинить руководство Абхазии в подрыве основ конституционного строя».
«Основа конституционного строя Республики Абхазия, как суверенного, демократического, правового государства, исторически утвердившегося по праву народа на свободное самоопределение, закреплена законодательно и обсуждению не подлежит. Президент Аслан Бжания осуществляет свои полномочия в строгом соответствии с Законами и Конституцией Республики Абхазия, гарантом исполнения которой является», – говорится в заявлении.
В пресс-службе Бжания призвали граждан «не принимать во внимание ложную информацию из недостоверных источников».
Ранее российское агентство РИА Новости в заметке под заголовком «В Абхазии высказались против вступления в состав России» сослалось на заявление абхазских общественников, в котором, в частности, сказано: «Независимый статус нашего государства определен в Конституции и не может быть предметом обсуждения».
Бжания отбыл в Москву 14 февраля. По информации пресс-службы, он проводит ряд встреч в администрации президента РФ. Накануне поступило сообщение о встрече Бжания с первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым. «На встрече обсуждались вопросы актуальной повестки и двустороннего абхазско-российского сотрудничества в сфере безопасности».
Сообщения о том, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля может объявить о неких интеграционных инициативах – вплоть до объединения с самопровозглашёнными Абхазией и Южной Осетией, а также Беларусью - появились на прошедшей неделе в ряде прокремлёвских телеграм-каналов, как правило в форме намёков, а не прямым текстом. Они появились после приезда в Москву лидеров Абхазии, Южной Осетии и Беларуси. Кремль официально это не комментировал.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с абхазским лидером в Москве.
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
Бжания и Нургалиев обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности
В ходе рабочего визита в Москву президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым.
На встрече обсуждались вопросы актуальной повестки и двустороннего абхазско-российского сотрудничества в сфере безопасности.
В графике рабочей поездки Аслана Бжания запланированы встречи с рядом официальных лиц Российской Федерации, сообщает информагентство «Апсныпресс» со ссылкой на сайт абхазского президента.
«Путин не должен выиграть войну». О чем говорили в Мюнхене
В Мюнхене в воскресенье завершилась 59-я Мюнхенская конференция по безопасности. На это частное политическое мероприятие в столицу германской федеральной земли Бавария ежегодно приглашаются главы государств и правительств, а также политическая элита различных стран. В этом году на конференции отсутствовали официальные представители России и Ирана.
Год спустя после начала войны России против Украины в фокусе конференции был один вопрос: как Украина сможет достичь долговременного мира и снова обрести свою территориальную целостность.
Все западные лидеры, выступившие в Мюнхене, были единодушны во мнении, что пока Россия и ее президент Владимир Путин не готовы вывести войска с международно признанной территории Украины, Киев необходимо поддерживать военными, политическими, гуманитарными и финансовыми методами. Ведущие политики из США, Германии, Великобритании и Франции подчеркивали в своих заявлениях: Путин не должен выиграть войну.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок однозначно констатировала: пока Путин находится у власти и кардинально не изменит свой курс, полной безопасности для Украины быть не может. «Путин мог бы сразу же закончить войну и вывести свои войска. Если он это не сделает, мы будем поддерживать Украину, пока она не сможет жить в мире, свободе и безопасности», – заявила Бербок в завершение конференции.
Лидеры западных стран единогласно назвали войну России против Украины захватнической и империалистической. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «Путин является ревизионистом». Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что речь идет о «новом империализме Москвы» и о ее «колониальном подходе». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила от имени международного сообщества: «Мы никогда не смиримся с этим империализмом».
Китайский фактор
Премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала, что последствия российской захватнической войны уже сейчас приняли глобальные масштабы, которые будут и далее разрастаться. По словам финского политика, необходимо остановить Путина, чтобы его действия не стали примером для других авторитарных правителей.
Такое же обоснование необходимости прекратить военные посягательства России на Украину привел и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен: «Если Россия в конце концов будет успешна в своей захватнической войне, откроется ящик Пандоры». Участникам конференции было понятно, что американский политик имел в виду Китай, хотя Блинкен и не произнес название этой страны.
Заведующий Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, со своей стороны, упрекнул западные страны в мышлении по образцу Холодной войны. «Климат Холодной войны возвращается», – заявил китайский шеф-дипломат. В то же самое время он оповестил собравшихся о намерении Китая предложить план по мирному урегулированию конфликта, не вдаваясь, однако, в дальнейшие подробности. «В мире царит хаос», – констатировал Ван И, подчеркнув в отношении ситуации с Тайванем, что Китай не потерпит «двойных стандартов».
Энтони Блинкен предостерег от того, чтобы попасть в «ловушку» Китая, поддавшись его обещаниям содействовать установлению мира в Украине. Блинкен заявил, что Вашингтон внимательно следит за тем, поставляет ли Китай в Россию товары военного назначения. Урсула фон дер Ляйен также скептически восприняла заявления Ван И. По ее словам, пока не заметно, что Пекин не поддерживает Россию, напротив, «в настоящий момент видно противоположное».
Вопросы без ответов
Наблюдатели в ФРГ отмечают, что несмотря на многочисленные заявления, на Мюнхенской конференции не были даны ответы на основные вопросы: сколько будет еще длиться война в Украине и в какой момент она должна закончиться, а именно – какое минимальное условие должно быть для этого выполнено.
На первый вопрос ответа не может быть дано, поскольку никто не знает, что Владимир Путин собирается предпринять, пришли к выводу участники конференции. Неясно также, кто придет к власти в случае его ухода из Кремля. Эксперты и политики, собравшиеся на Мюнхенской конференции по безопасности, неоднократно подчеркивали, что после непредсказуемых шагов Путина мировая общественность стала осторожнее с прогнозами.
На второй вопрос был дан однозначный ответ: только Украина может сама решать, в какой ситуации она будет согласна на перемирие. До этого момента страны Запада будут поддерживать ее поставками оружия.
Как Еврокомиссия, так и лидеры западных стран обсудили также вопрос поставки боеприпасов. Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости устойчивых гарантий оборонной промышленности для поставок снарядов. Правительства стран ЕС должны предоставить им возможность инвестиций в новые промышленные линии и повышения объема продукции. Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель заверил участников конференции, что ввиду большой потребности Украины в боеприпасах Евросоюз разрабатывает новый процесс закупок снарядов.
В завершение конференции ее директор Кристоф Хойзген призвал все страны Евросоюза поддерживать Украину по мере сил, а также укреплять свою обороноспособность. Бывший советник Ангелы Меркель подчеркнул, что всем европейским государствам необходимо повысить оборонные расходы. Страны Евросоюза должны также договориться об общем военном бюджете для военной поддержки Украины, заявил Хойзген.
Губернатор: при обстреле села в Белгородской области погибла девочка
В селе Новая Таволжанка в российской Белгородской области в результате обстрела погибла 12-летняя девочка. Об этом написал вечером в воскресенье телеграм-канал «База», сообщение впоследствии подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, всего по селу были выпущены девять снарядов, которые повредили частные дома, хозпостройку и автомобиль. Девочка в момент обстрела, как утверждается, находилась на улице.
Ранее Гладков сообщил, что под обстрел со стороны Украины в воскресенье попали несколько муниципальных районов Белгородской области. Новая Таволжанка расположена неподалеку от границы.
Украинские военные сообщения российских властей не комментировали - как и все предыдущие их заявления об обстрелах российской территории. Власти российских приграничных регионов о таких обстрелах сообщают почти ежедневно, в результате попадания снарядов десятки жителей регионов были ранены, есть погибшие.
Российские войска, размещенные в этих регионах, обстреливают территорию Украины, в частности из Белгородской области огонь ведется по Харькову и прилегающим районам. В воскресенье в Харьковской областной военной администрации сообщили о продолжающихся российских обстрелах. В Чугуевском районе осколочные ранения в результате обстрелов получила 45-летняя женщина, в Купянском районе в воскресенье был ранен мужчина, а в селе Липцы близ Харькова госпитализированы две женщины, 50 и 32 лет.
- В подконтрольном России Донецке, как сообщается, в воскресенье в результате обстрела были ранены несколько человек, загорелось здание российской прокуратуры так называемой «ДНР».
- В украинской городской администрации оккупированного Бердянска, ссылаясь на сообщения местных жителей в соцсетях, пожар возник на базе отдыха «Райский уголок», где, как утверждают местные власти, находится госпиталь, в котором лечат российских военных.
- В условиях боевых действий проверить сообщения сторон на предмет соответствия действительности не всегда представляется возможным.
Bloomberg: санкции США затронут энергетику, ВПК и финансы
В новый пакет санкций Соединенных Штатов против России, о котором, как ожидается, будет объявлено в преддверии годовщины российского вторжения в Украину 24 февраля, войдут ограничения против энергетического и оборонного сектора, финансовых институтов, а также ряда физических лиц. Об этом со ссылкой на источники сообщает в воскресенье Bloomberg.
В сообщении также говорится, что США и их союзники сосредоточатся на борьбе с обходом санкционного режима с использованием третьих стран. Белый дом пока не комментировал сообщение.
Ранее о том, что к годовщине вторжения страны «Группы семи» введут против России новые санкции, сообщила заместитель госсекратаря США Виктория Нуланд. Она упомянула дальнейшие ограничения на поставки высокотехнологичного оборудования.
Еворосоюз также готовит новый - десятый по счету - пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, будут введены новые ограничения на экспорт ряда промышленных товаров. В список могут войти электроника, специализированные автомобили, детали машин, запасные части для грузовиков и реактивных двигателей. Ожидается и включение в санкционный список еще нескольких банков, предположительно в него может войти и «Альфа-Банк». При этом пакет пока не одобрен. Сообщается, что, по всей видимости, новых ограничений против энергетического сектора в нем не будет.
Одна из обсуждаемых возможных мер - запрет на экспорт алмазов из России. Ее введение, однако, сталкивается с техническими трудностями, поскольку передвижение алмазов и драгоценных камней черех границу трудно отследить. То же агентство Bloomberg в воскресенье пишет, что страны G7 и ЕС обсуждают механизм, который все же позволил бы это сделать.
- Масштабные санкции были введены странами Запада против Москвы сразу после вторжения в Украину 24 февраля, под них попали целые сектора экономики и более тысячи физических и юридических лиц. США, ЕС и их союзники ввели за последний год несколько раундов санкций. В Москве заявляют, что, несмотря на все их негативное воздействие, целей они не добились, российская экономика не рухнула. На Западе признают, что на данный момент санкции имели лишь ограниченный эффект, однако настаивают на том, что они в любом случае необходимы как инструмент оказания экономического давления.
Кадыров заявил о планах создать ЧВК и назвал Пригожина братом
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерении «составить конкуренцию» создателю «ЧВК Вагнера» Евгению Пригожину и после завершения работы на госслужбе открыть свою частную военную компанию. Ранее вместе с Пригожиным Кадыров открыто критиковал Минобороны России.
В посте в телеграм-канале, опубликованном в воскресенье - на фоне очередных критических высказываний Пригожина в адрес Минобороны - Кадыров заявил, что «ЧВК Вагнера», бойцы которой участвуют в войне в Украине, «доказала свою эффективность в военном плане» и назвал Пригожина «братом» (так он характеризует многих - но не всех - региональных и федеральных чиновников).
Кадыров, позиционирующий себя как «пехотинец Путина», во время войны России против Украины не раз демонстрировал поддержку Пригожину. Более того, как отмечает Кавказ.Реалии, сотрудничают их структуры: известно, что отправленные на войну через Чечню «добровольцы» попадают в том числе «ЧВК Вагнера».
В прошлом октябре Кадыров опубликовал пост, назвав главу «ЧВК Вагнера» «дорогим братом» и «прирожденным воином». Параллельно он резко раскритиковал сдавшего украинский Лиман на тот момент командующего группой армии «Центр» генерала Александра Лапина, назвав его «бездарью». Критику генерала тогда поддержал Пригожин.
Американский институт изучения войны (ISW) недавно предполагал, что Кадыров не поддержит Пригожина в его противостоянии с министерством обороны. Эти выводы основывались на заявлениях Кадырова о «прекрасных слаженных отношениях» с Минобороны и о том, что он никак не влияет на его кадровую политику.
- Если с начала войны против Украины Кадыров регулярно отчитывался о большом количестве чеченцев, готовых «встать на защиту родины», то в последние месяцы он констатирует обратное, но при этом только на чеченском языке. Власти республики начали агрессивную медиакампанию против тех жителей, которые не хотят идти на войну добровольцами, – их стали обвинять в недостаточной мужественности и религиозности.
- Известно, что из Чечни на войну в Украину посылают сотрудников силовых ведомств, мобилизованных в рамках указа жителей и так называемых добровольцев. При этом правозащитники неоднократно заявляли, что призыв имеет принудительных характер - солдатами становятся похищенные силовиками молодые люди, а также, например, родственники чеченских оппозиционеров.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, странах Африки и в Украине. Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена. Пригожин признал, что такая организация существует, только после начала войны в Украине.
- На днях Пригожин заявил о кризисе в снабжении снарядами бойцов «ЧВК Вагнера», воюющих под Бахмутом, и непрямо обвинил в этом Минобороны.
- После этого Пригожин посетил в госпитале командира чеченского спецназа, приближенного Кадырова Апти Алаудинова. По словам Кадырова, Алаудинова ранее пытались отравить, передав отравленное письмо. По словам Пригожина, Алаудинов передал его бойцам некоторое количество снарядов.
Россия и Украина обвинили друг друга в ядерном шантаже
В России на фоне предстоящего визита президента США Джо Байдена в Польшу - накануне годовщины широкомасштабного российского вторжения в Украину - пройдут масштабные ядерные учения. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины. Российская сторона об учениях пока не сообщало.
В сообщении говорится, что в России прошла проверка системы централизованного боевого управления «Монолит», а саму систему перевели на высшую степень боеготовности. Также, как утверждается, стратегические ядерные силы России готовятся к запуску баллистических ракет морского и наземного базирования и крылатых ракет воздушного базирования.
Украинская разведка считает, что эти действия направлены на то, чтобы создать препятствия намеченному на 20-22 февраля визиту Байдена в Европу «путем прямого ядерного шантажа» и ослабить международную поддержку Украины.
В свою очередь, Минобороны России в воскресенье обвинило в ядерном шантаже Украину. В сообщении ведомства, которое цитируют агентства, утверждается, что «с территории одного из европейских государств» в Украину доставлены «контейнеры с радиоактивными веществами» для «инсценировки локального заражения местности в одном из районов», неподалеку от одного из радиационно опасных объектов. Утверждается, что ответственность за это будет возложена на Россию, а произойдет это якобы перед началом работы спецсессии Генассамблеи ООН - она созвана в преддверии годовщины начала войны.
- Российские Минобороны или МИД за последний год неоднократно обвиняли Украину в подготовке неких провокаций, связанных с использованием оружия массового поражения. При этом ни разу провокации, о которых они говорили, не совершались в реальности.
- Утверждалось, например, что украинские военные якобы готовятся применить химическое оружие и обвинить в этом Россию. В октябре министр обороны России Сергей Шойгу звонил главам оборонных ведомств ряда западных стран, включая США, и говорил им о том, что Украина якобы готовится в провокационных целях подорвать на своей территории радиоактивный заряд - так называемую грязную бомбу - чтобы обвинить в этом Россию. Киев отверг такие планы, инспекторы МАГАТЭ, посетившие ядерные объекты Украины, не обнаружили никаких следов грязной бомбы. С осени прошлого года об этой бомбе перестали упоминать и российские СМИ и официальные лица.
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