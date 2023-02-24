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Очередная Эргнетская встреча пройдет 2 марта
Очередная, 111-я по счету встреча в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) пройдет в селе Эргнети 2 марта. Об этом агентству «Рес» заявил заместитель полномочного представителя президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев.
По его словам, повестка дня останется неизменной. Главным вопросом, которую югоосетинская сторона поднимает уже несколько лет, остается снятие грузинского полицейского поста в селе Чорчана, установленного в конце августа 2019 года.
«Южная Осетия видит решение вопроса только в снятии поста. Также в ходе встречи будут подниматься вопросы безопасности, нарушения государственной границы, будет сделан обзор общей ситуации в регионе», – сказал он.
Отметим, что дата проведения очередного раунда Женевских дискуссий по безопасности пока не объявлена.
Накануне состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Ираклия Тужба с представителем ООН, сопредседателем Женевских дискуссий Джихан Султаноглу.
По информации абхазского МИДа, Тужба подтвердил готовность абхазской стороны продолжить работу в рамках действующего формата переговоров. При этом он отметил, что «участившаяся в последнее время практика отмены и переноса раундов Женевских дискуссий наносит серьезный урон работе этого важного международного механизма».
Ранее в Москве, Сухуми и Цхинвали решили не встречаться с сопредседателями Женевских дискуссий из-за решения о переносе даты переговоров.
Другие новости дня
По всему миру проходят акции солидарности с Украиной
По всему миру проходят акции солидарности с Украиной, приуроченные к первой годовщине российского вооружённого вторжения. Мероприятия начались 23 февраля и продолжились в пятницу утром, 24 февраля.
Около двух тысяч человек – представителей украинской диаспоры – вышли на митинг на площадь Свободы в центре Риги. В числе собравшихся был посол США в Латвии. Антивоенный митинг россиян, проживающих в республике, намечен на утро субботы. Акция пройдёт у посольства России. Там перед зданием установили сгоревший 31 марта в Буче российский танк. Ещё три российских танка установлены в Берлине.
В Тель-Авиве, в Израиле, у театра Габима, в годовщину войны на акции в поддержку Украины прозвучала иудейская молитва.
В Хайфе представители российской диаспоры, выступающие против войны, вышли к зданию дипмиссии России. Затем россияне присоединились к митингу украинцев. Участники провели минуту молчания в память о погибших и развернули сине-жёлтый флаг под украинскую музыку.
В Алматы собравшиеся возложили цветы к памятнику поэту Тарасу Шевченко. В Астане задержали главу местного филиала Бюро по правам человека Артура Алхастова. Как сообщает издание «Сота», он ранее подавал уведомление о намерении провести пикет у посольства России в Астане. Юрист не получил отказа, но его всё равно отправили в отдел полиции.
В Кыргызстане милиция задержала, а потом отпустила пятерых участников акции к годовщине войны. В отношении четырех из них составлены административные протоколы за нарушение порядка пребывания иностранных граждан в стране. Им грозит штраф.
В Ташкенте и Ереване люди возложили цветы к памятникам Тарасу Шевченко.
Пользователи соцсетей сообщают, что в странах Центральной Азии и Южного Кавказа в антивоенных мероприятиях участие принимали много эмигрантов из России.
Сообщения об акциях солидарности с Украиной приходят из Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, других стран. Во многих мероприятиях вместе участвуют представители как украинской, так и российских диаспор.
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Абхазскую федерацию футбола возглавил Шабат Логуа
Новым президентом Федерации футбола самопровозглашенной республики Абхазия (ФФА) стал Шабат Логуа, вице-президентом – Анри Хагба. Решение было принято сегодня, 24 февраля на внеочередной отчетно-выборной конференции федерации.
Тарас Хагба, ранее возглавлявший ФФА, был назначен на должность председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту.
Как пишет «Апсныпресс», в числе делегатов конференции были представители футбольных клубов и ветераны.
Председатель отчетно-выборной конференции Рафаэль Ампар отметил большой вклад федерации в развитие футбола.
«ФФА сделала большие шаги, без которых развивать футбол очень сложно. Спасибо Тарасу Мироновичу (Хагба – ред.) и его команде за плодотворную работу в спорте. Мне радостно, что и сельский футбол мы смогли поднять на новый уровень», – сказал он.
Потери России за год войны в Украине превысили потери в Афганистане за 9 лет
Число убитых российских участников войны в Украине за год после февральского вторжения превысило официальные потери Советского Союза в войне в Афганистане за 9 лет. Это следует из обновлённых данных мониторинга «Медиазоны» и Русской службы Би-би-си.
По открытым источникам журналистам удалось подтвердить гибель 15 136 россиян в боевых действиях – речь идёт не только о военных, но и о сотрудниках других силовых ведомств и наёмниках из «ЧВК Вагнера».
Данные, попавшие в мониторинг, не являются полными, реальное число потерь может быть кратно выше. Москва и Украина не раскрывают официальные подсчёты погибших.
По оценкам западных разведок, потери российской армии убитыми и ранеными могут достигать 200 тысяч человек – до 60 тысяч из них могли погибнуть. В ноябре Пентагон заявлял, что потери с обеих сторон, России и Украины, предположительно, составляют по 100 тысяч человек; удвоение оценок Вашингтоном не комментировалось.
- Глава Департамента войны Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в интервью The Independent к годовщине войны заявил, что в ходе боевых действий могли погибнуть до 100 тысяч мирных жителей Украины. Официальная оценка ООН – около 8 тысяч человек. Ещё несколько человек погибли в России.
США объявили о новом пакете помощи Украине на $2 миллиарда
Администрация президента США Джо Байдена 24 февраля объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму двух миллиардов долларов. В новый пакет войдут боеприпасы для ракетных систем HIMARS и беспилотники. Оборудование будет заказано американской промышленности и поступит Киеву не сразу после объявления.
Белый дом сообщил, что в пакет войдут беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20, оборудование для борьбы с беспилотниками, для укрепления противовоздушной обороны Украины и защиты населения, а также оборудование для обнаружения средств радиоэлектронной борьбы.
Пакет также включает большой объем боеприпасов для 155-миллиметровых артиллерийских установок, оборудование для разминирования и обеспечения защищенной связи, сообщил Белый дом.
24 февраля Белый дом анонсировал новый пакет санкций и ограничений против российской экономики, отмечает «Голос Америки».
Они затронут более 200 физических и юридических лиц, как российских, так и третьих стран, из тех, кто поддерживает Россию. Вашингтон повысит пошлины на более чем 100 видов российской металлургической и химической продукции и минералов, в совокупности на 2,8 миллиарда долларов.
Как сообщил Белый дом, в пятницу лидеры стран «Семёрки» соберутся, чтобы объявить о новых экономических обязательствах по привлечению России к ответственности за её войну. На встрече будет объявлено о создании механизма контроля реализации уже введённых санкций.
Власти Чечни потребовали вернуть дома в Новолакском районе Дагестана
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов потребовал вернуть дома потомкам вайнахов, депортированных из Ауховского района (сейчас это Новолакский район Дагестана). Об этом сообщают Кавказ.Реалии.
Такое заявление Даудов сделал на траурной акции в память о депортации вайнахов в 1944 году.
«Даже через 79 лет для некоторых наших братьев – чеченцев и ингушей – ссылка ещё не закончена. Они до сих пор, в прямом смысле этого слова, находятся в ссылке», – сказал Даудов, пояснив, что имеет в виду в том числе бывших жителей Ауховского района. Он призвал тех, кто живёт в их домах сейчас, «побояться бога» и сослался на закон о реабилитации репрессированных народов, принятый в 1991 году.
В исполнение этого закона в том же году Съезд народных депутатов Дагестана принял решение о восстановлении Ауховского района. Более 13 тысяч жителей Новолакского района планировали переселить до 1996 года с выплатой компенсаций и выделением кредитов. Это не получилось и восстановление Ауховского района официально продлили до 2025 года.
- В феврале-марте 1944 года в ходе операции «Чечевица» по приказу Сталина вайнахские народы – чеченцев и ингушей – выслали в Казахстан и Киргизию по обвинению в предательстве. Тогда переселили около полумиллиона вайнахов. Из Ауховского района были выселены более 16 тысяч человек. В 2004 году Европейский парламент признал депортацию вайнахов актом геноцида.
- После депортации вайнахов Чечено-Ингушскую АССР ликвидировали, Ауховский район переименовали в Бериевский, а затем – в Новолакский. На его территорию так же насильственно переселили другие народы, в том числе лакцев и аварцев.
- В 1957 году Чечено-Ингушскую АССР восстановили, однако после возвращения из ссылки ауховцам запретили селиться в Новолакском районе. С конца 1980-х годов вопрос о восстановлении Ауховского района и переселении лакцев и аварцев с его территории поднимается регулярно.
И.о. посла Украины резко раскритиковал власти Грузии. ВИДЕО
Временный поверенный в делах Украины в Грузии, и.о. посла Андрей Касьянов выступил с резкой критикой властей Грузии и членов партии «Грузинская мечта».
Он, в частности, прокомментировал слова председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе о том, что Россия на данный момент имеет преимущество в Украине.
«К сожалению, нас не удивило очередное безответственное заявление политика, который называет себя грузинским, но ранее добровольно уступил высокое кресло спикера парламента Грузии, которое ему доверил грузинский народ, никчемному депутату Государственной думы России (Сергею Гаврилову – ред.)», – сказал Касьянов.
Дипломат говорит, что Киев не может игнорировать заявления провластных политиков.
«Мы осуждаем тот факт, что отдельные проправительственные депутаты продолжают плясать под бубен российского военного преступника Шойгу на крови украинского народа и грузинских добровольцев», – сказал он.
Касьянов посоветовал «диванным генералам ознакомиться с учебниками географии и геометрии», чтобы узнать, какие территории и города какой важности освободили ВСУ во время «беспощадной войны, развязанной Россией».
Он добавил, что речь идет о более чем 80 тысячах квадратных километров украинской суверенной территории, и Херсоне – единственном областном центре, занятом Россией после 24 февраля.
Кроме того, Касьянов прокомментировал отказ депутатов правящей партии посетить Киев в годовщину российского вторжения, сказав, что члены «Мечты» пытались скрыть приглашение Верховной рады Украины.
Дипломат также выразил недоумение в связи со словами премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. На Мюнхенской конференции по безопасности он сказал, что «никто не знает, когда закончится война в Украине», рассказав о мирных инициативах Тбилиси.
«Ориентируясь на отдельные сообщения грузинских СМИ, мы сделали вывод, что грузинская делегация посетила какую-то другую конференцию», — сказал Касьянов.
Зеленский: Россия должна забыть о Киеве, Вильнюсе, Латвии и Грузии
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам международного форума в Каунасе. В годовщину начала полномасштабного российского вторжения в Украину он заявил, что «Россия должна проиграть в Украине».
«Российский реваншизм должен навсегда забыть о Киеве и Вильнюсе, о Кишиневе и Варшаве, о наших братьях в Латвии и Эстонии, в Грузии и любой другой стране, которой сейчас угрожают российские убийцы. Мы можем сделать это. У нас есть этот исторический шанс», – отметил он.
На форуме в Каунасе «Формула мира от президента Владимира Зеленского: совместные действия Украины и Литвы для долгосрочного мира» выступил президент Литвы Гитанас Науседа.
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Президент Грузии: правительство загнало себя в изоляцию
Правительство Грузии загнало себя в изоляцию, заявила президент страны Саломе Зурабишвили на мероприятии, посвященном годовщине войны в Украине.
«Не могу не выразить сожаление в связи с тем, что правительство Грузии загнало себя в изоляцию, отделилось от демократического сообщества и пытается какими-то причинами оправдать свою непонятную для всех, якобы нейтральную и сбалансированную позицию», — заявила она.
Зурабишвили считает, что эта позиция непонятна со стороны государства, неоднократно прошедшего через те же испытания.
«К счастью, грузинское общество очень четко выразило свою позицию, использовало все формы и средства, чтобы доказать свою полную солидарность с дружественной нам веками страной. Улицы Тбилиси не раз показали нам, где стоит грузинский народ. От имени этого общества, лично я, как президент этой страны, в течение этого года выражала непоколебимую поддержку Грузии Украине во всех возможных местах и форматах, и я буду продолжать это делать», – заявила президент.
Вместе с тем, как отметила Саломе Зурабишвили, она сожалеет, что Грузия представлена в Киеве только оппозицией.
«Я считаю, что если не правительство Грузии, но президент Грузии должна была быть сегодня в Киеве, и я своевременно выразила готовность к этому. К сожалению, я не получила приглашение. Несмотря на приглашение, парламент не счел нужным направить в Киев официальную делегацию. Сожалею, что из-за этого мы сегодня представлены в Киеве только оппозицией, хотя я все равно рада, что они находятся там. Всем понятно, что у Грузии нет таких средств помощи, как у гораздо более сильных европейских стран, которым дают гарантии безопасности границы Евросоюза и членство в НАТО. Если наша солидарность в основном выражается на моральном уровне, мы должны еще решительнее защищать наши принципы», — заявила Саломе Зурабишвили (цитата по Общественному вещателю).
Как пишет агентство «Новости-Грузия», по окончании выступления президента Грузии, резиденция которой всю ночь светилась цветами украинского флага, были растянуты гигантские флаги двух стран.
Лидер «Мечты» пожелал Украине независимости и восстановления территориальной целостности
Председатель правящей партии «Грузинская Мечта» Ираклий Кобахидзе выразил поддержку Украине, пожелав ей независимости и восстановления территориальной целостности. Он написал в соцсети, что «ровно год назад Украину постигла великая трагедия, которую украинский народ не заслужил».
«Украинские военные и добровольцы героически сражаются за независимость и территориальную целостность своей страны! Я преклоняюсь перед их героизмом и самоотверженностью! Я желаю нашему дружественному украинскому народу независимости и восстановления территориальной целостности! Слава Україні!» – написал он.стало известно, что «Грузинская мечта» отказалась ехать в Украину к годовщине российского вторжения. Депутат Ираклий Заркуа сообщил о том, что приглашение было получено, однако между Киевом и Тбилиси «не осталось пространства для дипломатических отношений». В Украину при этом отправились грузинские оппозиционеры.
Грузия: снегопад вызвал транспортный коллапс на Рикотском перевале
Движение на Рикотском перевале, связывающем Восточную и Западную Грузию, накануне было парализовано.
Сотни людей в мороз и снегопад застряли в машинах на 7-8 часов. Сошедший оползень и трейлер, который перегородил дорогу, создали многочасовую ночную пробку.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», люди жгли костры, делились друг c другом едой и теплыми вещами, и просили помощи через соцсети.
На данный момент МВД сообщило, что автомобильное движение постепенно восстанавливается. Расчистка дороги шла всю ночь.
По информации Департамента автомобильных дорог, движение легкового транспорта восстановлено на участке автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе 132км-163км (развязка Сурами-Сакасрия). Движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами пока запрещено.
Китай представил план прекращения войны в Украине
Китай призвал стороны военного конфликта в Украине уважать суверенитет всех стран, прекратить боевые действия, «отказаться от менталитета холодной войны» и начать переговоры. Документ опубликован на сайте МИД Китая. Пункта о выводе российских войск с оккупированных в Украине территорий там нет.
Документ называется «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса» и включает 12 пунктов, которые Пекин призывает выполнить.
1. Уважать суверенитет всех стран. Должны строго соблюдаться признанные международные законы, в том числе цели и принципы Устава ООН, должны быть эффективно гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран. Международное право должно применяться одинаково, без двойных стандартов.
2. Необходимо отказаться от менталитета холодной войны. Безопасность страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков.
3. Прекратить огонь и боевые действия. В войнах нет победителей. Всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не обострять конфликты, не допустить дальнейшего обострения или даже выхода из-под контроля украинского кризиса, поддержать встречу России и Украины, возобновить прямой диалог, как только возможно, постепенно способствовать деэскалации и смягчению ситуации и, наконец, достичь всеобъемлющего прекращения огня.
4. Начать мирные переговоры. Диалог и переговоры – единственный реальный выход из украинского кризиса. Следует поощрять и поддерживать все усилия по урегулированию кризиса мирным путем, создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.
5. Разрешить гуманитарный кризис. Следует поощрять и поддерживать все меры, способствующие смягчению последствий гуманитарных кризисов. Гуманитарные действия должны соответствовать принципам нейтралитета и беспристрастности и не допускать политизации гуманитарных вопросов.
6. Защита гражданских лиц и военнопленных. Стороны в конфликте должны строго соблюдать международное гуманитарное право, воздерживаться от нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта и уважать основные права военнопленных.
7. Поддерживать безопасность атомных электростанций. Противостоять вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты, такие как атомные электростанции. Поддерживать конструктивную роль Международного агентства по атомной энергии в содействии безопасности и защите мирных ядерных установок.
8. Снижение стратегических рисков. Ядерное оружие не может быть использовано, и ядерная война не может вестись. Необходимо противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия. Предотвратить распространение ядерного оружия и избежать ядерного кризиса. Мы выступаем против разработки и применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах.
9. Гарантировать вывоз зерна. Все стороны должны сбалансированно, комплексно и эффективно выполнять соглашение о перевозке зерна по Черному морю, подписанное Россией, Турцией, Украиной и ООН.
10. Прекратить односторонние санкции. Односторонние санкции и крайнее давление не только не решат проблемы, но и создадут новые. Выступать против любых односторонних санкций, не санкционированных Советом Безопасности.
11. Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок. Все стороны должны серьезно защищать существующую мировую экономическую систему и противостоять политизации мировой экономики. Совместными усилиями смягчить побочные эффекты кризиса и не допустить срыва международного сотрудничества в области энергетики, финансов, торговли зерном, транспорта и другого сотрудничества и нанесения ущерба восстановлению мировой экономики.
12. Содействовать послевоенному восстановлению. Международному сообществу следует принять меры для поддержки послевоенного восстановления в зонах конфликтов. Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом отношении.
- Публикацию плана анонсировал глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, который недавно приезжал в Москву и встречался с Владимиром Путиным.
- По данным AFP, Пекин не консультировался с Киевом при составлении плана. В США до публикации плана отметили, что скептически относятся к нему из-за того, что КНР продолжает поддерживать связи с Россией. The New York Times сообщала, что европейские лидеры не верят в способность и желание Китая убедить Россию в необходимости прекращения войны в Украине.
Жозеп Боррель: «Мы не знаем, сколько это будет продолжаться»
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, испанский политик Жозеп Боррель дал интервью телеканалу «Настоящее Время» в связи первой годовщиной начала широкомасштабного военного вторжения России в Украину.
«Мы не хотим третьей мировой войны. И поэтому мы не являемся воюющей стороной: мы поддерживаем одну сторону, но мы не участвуем в войне».
«Год назад мне позвонили в пять часов утра. И когда я услышал звонок телефона, то сразу подумал: этот звонок должен сообщить мне, что Киев бомбят. И вот голос на другом конце телефона мне говорит: «Киев бомбят». Тогда я понял, что переворачивается страница истории и мы входим в драматическую ситуацию».
«Мы не знаем, как долго это будет продолжаться»
Вспомнив о первых часах войны, европейский политик охарактеризовал нынешнюю ситуацию, в которой находятся воюющие стороны и Европа в целом:
«Год спустя – тысячи погибших. Украину уничтожают. Мирных жителей бомбят. Инфраструктура Украины полностью разрушена: нет электричества, нет воды. Это трагедия для украинского народа, но и для российского народа тоже. Десятки тысяч солдат погибли, многие ранены. Что касается России, то это драматическая ситуация для всего российского народа, не только для Путина и его людей. Для российского народа это горестная история. И мы не знаем, как долго это будет продолжаться».
Корреспондент «Настоящего времени», в частности, спросила европейского политика, что ещё может сделать ЕС для Украины - после года непрерывной поддержки и помощи.
Жозеп Боррель ответил, что поддержка должна увеличиваться. По его словам, надо действовать «больше и быстрее», продолжать оказывать экономическую поддержку, военную помощь, гуманитарную помощь, обучать военнослужащих.
«Если украинцы сопротивляются – мы должны их поддержать. Для нас это имеет свою цену, но гораздо меньшую, чем та цена, которую платят за это украинцы и – простите, что говорю это, – также россияне. Эта война – позор для всего мира. Весь мир платит за это высокую цену: рост цен на электроэнергию, энергоносители, продукты питания, галопирующая инфляция, слабый экономический рост. Все в мире расплачиваются за последствия решения Путина вторгнуться в Украину», – сказал в интервью «Настоящему времени» Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель .
Полный текст интервью Жозепа Борреля читайте здесь
141 страна в ООН призвала Россию вывести войска из Украины
Генеральная ассамблея ООН проголосовала за проект резолюции, призывающий к поиску справедливого и прочного мира для Украины.
За резолюцию проголосовала 141 страна, 7 — высказались против, 32 — воздержались.
Против резолюции, помимо России, проголосовали, Беларусь, Эритрея, Мали, Сирия, Никарагуа и КНДР. Среди воздержавшихся, помимо прочих, Армения, Казахстан, Таджикистан, Китай, Иран и Индия.
Среди поддержавших — Грузия, Сербия, Венгрия, Афганистан. Азербайджан в голосовании участия не принял.
Документ для рассмотрения предложил Киев. К нему присоединились более 60 стран. В резолюции подчёркивается необходимость поиска «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на основе принципов Устава ООН».
В тексте также содержится призыв к России немедленно и без условий вывести все войска с территории Украины.
ООН также отклонила поправки Минска, предусматривающие призыв к переговорам и запрет поставок вооружений Киеву.
Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя документ, написал в телеграме, что это важный шаг по обеспечению безопасности в стране и важный акт поддержки территориальной целостности Украины.
В Генассамблее ООН Россия, в отличие от Совбеза ООН, не имеет права вето. При этом принятые резолюции не имеют обязательной силы в соответствии с международным правом.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что «Резолюция не будет способствовать переходу к мирному решению обострившихся год назад противоречий между Россией и Западом». Его заявление опубликовал ТАСС. По словам Небензи, резолюция однобока и оторвана от реальности.
Год боли, сожаления, веры, единства и несокрушимости – Зеленский о годовщине вторжения РФ
Президент Украины Владимир Зеленский назвал годовщину с начала полномасштабного вторжения РФ годом «боли, сожаления, веры, единства и несокрушимости».
«24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не побег, а встреча. Встреча с врагом. Сопротивление и борьба. Это был год боли, сожаления, веры и единства. И это год нашей несокрушимости. Мы знаем, что это будет год нашей победы», – написал он на своей странице в Фейсбук.
Сегодня ожидается пресс-конференция Владимира Зеленского, посвященная годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.
24 февраля прошлого года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину по всей общей границе и с территории Беларуси. По данным Генерального штаба ВСУ, РФ за это время выпустила почти пять тысяч ракет по территории Украины.
ООН задокументировала смерть не менее 8 006 гражданских лиц – еще 13 287 человек получили ранения за последние 12 месяцев войны. Тем не менее, организация подчеркивает, что реальные цифры значительно выше.
Кремль отрицает вторжение и называет свои действия «специальной военной операцией», целью которой является «демилитаризация и денацификация Украины».
Представитель Вооруженных сил Украины Юрия Игната, сказал, что ВВС ожидают возможных провокаций России 23-24 февраля. По его словам, украинские военные находятся в усиленном боевом дежурстве.
А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия может планировать «небольшой ракетный удар» на 24 февраля.
Уильям Браудер: Если Саакашвили умрет в тюрьме, санкции коснутся первых лиц Грузии
В случае смерти третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме, международные санкции могут ударить по первым лицам государства. Об этом в интервью SOVA заявил американский финансист, автор «Акта Магнитского» Уильям (Билл) Браудер.
«Я не хочу делать никаких прогнозов, пока не получу доказательств [отравления Саакашвили]. Все зависит от того, что мы получим. Первая волна санкций коснется среднего или нижнего эшелона. Если же Михаил Саакашвили умрет в тюрьме, то санкции коснутся высокопоставленный лиц, первых лиц. Думаю, Запад примет очень жесткие меры против грузинского правительства, если он умрет в заключении», - сказал Браудер.
Он также добавил, что когда кто-то попадает в «Список Магнитского», это имеет разрушительный эффект. «Это рушит их жизни. Любой, кого мы добавили в список, больше не может вести бизнес ни в одной стране мира. Невозможно или почти невозможно путешествовать в другие страны. Открывать банковские счета. Активы больше не находятся в их расположении. Они испытывают своего рода фискальную смерть. Все, чем они обладали когда-либо, больше им не принадлежит», - предостерег автор «Акта Магнитского».
По словам Браудера, такие санкции – очень мощный рычаг, и многие люди этого не понимают, «пока не проснуться в один день и не обнаружат свое имя в санкционном списке».
- Уильям Браудер – основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, на который работал российский аудитор Сергей Магнитский. Тот раскрыл схему масштабного хищения бюджетных средств, но сам оказался под следствием – аудитора обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина» после 11 месяцев ареста.
- Браудер выступил инициатором принятия в США «Закона Магнитского». Он предусматривает персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.
Президент Грузии наложила вето на поправки в закон «О Национальном банке» после критики МВФ
Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что накладывает вето на поправки в закон «О Национальном банке», сообщает агентство «Новости-Грузия». «Я налагаю вето на поправки, потому что они не нужны, не актуальны и не аргументированы!» - заявила Зурабишвили.
Она отмечает, что ей непонятно, зачем было нужно в ускоренном порядке менять структуру управления банков и вводить должность дополнительного вице-президента.
Ранее с критикой изменений структуры совета Нацбанка Грузии выступил Международный валютный фонд.
«Изменение структуры Нацбанка требует наблюдения и консультаций, чтобы не мешать его доверию и независимости», - говорится в отчете миссии МВФ.
Сам Национальный банк Грузии не считал целесообразным ускоренное принятие поправок, отмечая, что такие важные изменения должны были быть предварительно согласованы, и предупреждал о проблемах, которые могут возникнуть с программой, поддерживаемой МВФ.
Нуланд: в США обсуждают возможные поставки истребителей Киеву
В Вашингтоне обсуждают вопросы предоставления Украине истребителей четвертого или пятого поколений. Об этом в интервью изданию The Washington Post рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Дипломат уточнила, решение о вероятных поставках будет принято после оценки потребностей Киева.
Кроме того, Нуланд сообщила, что Вашингтон хотел бы возобновить двусторонние инспекции в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. Ранее Москва приостановила в нем участие. Кремль объяснил свое решение причастностью Запада к ударам ВСУ по российской стратегической авиации. По мнению Нуланд, эти слова были рассчитаны на российскую внутреннюю аудиторию.
Нуланд также прокомментировала встречу главы Госдепартамента Энтони Блинкена с главным советником главы КНР по внешней политике Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе. Там Блинкен высказал опасения, что Китай поставляет России оружие для использования в войне с Украиной.
Нуланд напомнила про заявление Пекина о нейтралитете в конфликте и предложении посредничества в переговорах между Москвой и Киевом. Вместе с тем, по словам дипломата, если поставки оружия России подтвердятся, то Вашингтон будет готов ввести новые санкции в отношение китайских компаний в дополнение к тем, что уже имеются.
Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве сообщил, что украинские власти направили Пекину запрос о встрече. Зеленский рассказал, что он еще не видел мирного плана по Украине, о котором на днях сообщил Ван И, но осведомлен о нем. «В целом, то, что Китай начал говорить об Украине, очень неплохо», – подчеркнул Зеленский, уточнив что оценивать документ еще крайне рано.
Чеченская диаспора подала резолюцию о депортации в совет безопасности ООН
23 февраля перед офисом ООН в Вене прошла публичная акция чеченской диаспоры, посвященная годовщине сталинской депортации. Ее организатором стало представительство непризнанной Чеченской республики Ичкерия в Австрии.
Как рассказала Кавказ.Реалии представительница Ичкерии в этой стране Роза Дунаева, участники митинга держали баннеры и плакаты, рассказывающие о депортации вайнахов, а также нападениях современной России на территории соседей. Кроме того, на акции были флаги Ичкерии и Украины, где сегодня продолжается война.
«Эта боль, наша память об утрате, о спланированном уничтожении более ста тысяч вайнахов и страданиях целых поколений, также является источником нашей силы. Потому, отдавая дань уважения жертвам депортации, важно видеть целостную, сущностную природу того безграничного зла, с которым наш народ столкнулся 79 лет назад. Того самого зла, с которым столетиями боролись наши предки», - говорилось в итоговой декларации, которую зачитали Дунаева и представитель Ичкерии в Швейцарии Лачин Мамишов. Также с обращением выступил Висита Ибрагимов.
В день памяти жертв депортации представители чеченской диаспоры проводят публичные мероприятия во Франции, Австрии и других странах Евросоюза – их организаторами стали как представители Чеченской республики Ичкерия, так и чеченского движения «Единая сила».
- 21 февраля 1944 года народный комиссар внутренних дел Лаврентий Берия под руководством Иосифа Сталина издал приказ о депортации чеченцев и ингушей с Северного Кавказа в Казахстан, а через два дня началась операция «Чечевица». Свои дома были вынуждены покинуть почти полмиллиона человек. День памяти жертв депортации отмечается 23 февраля.
- Верховный суд Дагестана отказал в удовлетворении иска местного жителя Сурупаши Хакиева к управлению правительства республики по вопросам переселения лакского населения. Мужчина добивался компенсации за изъятый в 1944 году во время депортации дом. Власти заявили об отсутствии средств на 2022-2023 годы по этой программе.
- В Советском Союзе были частично депортированы миллионы людей, однако тотальному выселению по этническому признаку подверглись 11 этносов: немцы, поляки, финны-ингерманландцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары, турки-месхетинцы, калмыки и корейцы.
- Родившаяся в депортации жительница Чечни Салисат Шамсуева добилась права на реабилитацию. Заводской районный суд Грозного удовлетворил ее иск о получении справки о реабилитации как подвергшейся политическим репрессиям. Ранее МВД по Чечне отказывало ей в этом несмотря на то, что Шамсуева родилась в спецпоселении депортированных.
- 23 февраля у Мемориала памяти и славы в Назрани прошли траурные мероприятия, посвященные депортации народа в 1944 году.
Улицу у посольства России в Лондоне покрасили в цвета украинского флага
Активисты британской организации Led By Donkeys 23 февраля покрасили улицу перед консульским отделом посольства России в Лондоне в цвета украинского флага.
По словам инициаторов акции, так они выразили солидарность с Украиной в годовщину российского вооруженного вторжения. Во время нанесения краски участники остановили движение транспорта и предупредили водителей и велосипедистов том, что они должны ехать медленнее.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала акцию бездарной психоделикой. «Страшный сон Бандеры: российские дипломаты в Лондоне будут топтать национальный флаг Украины, который им для этого постелили его последователи», – написала она в телеграме.
Группа Led By Donkeys создана в 2018 году. Она объединяет противников Брекзита и критиков Консервативной партии Великобритании.
Премьер Грузии Гарибашвили встретился с президентом Турции Эрдоганом
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры прошли в столице страны Анкаре, пишет SOVA.
В ходе встречи глава грузинского правительства выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью тысяч людей в результате мощного землетрясения. Гарибашвили заявил, что Грузия поддерживает дружественный турецкий народ и готова оказать любую необходимую помощь. Как сообщает пресс-служба правительства, на встрече было отмечено, что грузинские спасатели участвуют в ликвидации последствий стихии, а власти отправили в зону бедствия гуманитарный груз.
Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Ираклия Гарибашвили за немедленную помощь в трудную минуту. В свою очередь Ираклий Гарибашвили пожелал терпения турецкому народу и скорейшего выздоровления пострадавшим, передает пресс-служба.
Ранее сообщалось, что в рамках визита в Турцию премьер-министр посетит город Антакья в провинции Хатай, значительно пострадавший от землетрясения. Там вместе с коллегами из других стран работают и грузинские спасатели.
Иностранные инвесторы не могут вывести из России миллиарды
В России на счетах иностранных инвесторов находятся миллиарды долларов, которые компании не могут вывести из страны из-за санкций, утверждает Bloomberg.
В частности, речь идет о дивидендах по акциям и процентам по облигациям, которые иностранные компании не успели продать до начала российского вторжения в Украину. Деньги хранятся на специальных рублевых банковских счетах для нерезидентов, известных как тип «С». С этих счетов невозможно вывести средства, можно только направить их на ограниченный круг целей, например, уплату налогов.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась раскрыть, сколько денег хранятся на счетах типа «С», однако отметила, что объем средств продолжает расти. В ноябре прошлого года «Интерфакс» сообщил, что совокупный объем средств на этих счетах превысил 280 миллиардов рублей.
Как отмечает Bloomberg, юридически деньги принадлежат нескольким крупным компаниям, таким как JPMorgan Asset Management и Schroders Plc, однако большинство представителей компаний признают, что надежды на возвращение средств нет.
«Рынок все еще существует, но когда кто-то говорит о репатриации дивидендов или доступе к базовым ценным бумагам, все сводится к вопросу санкций», - рассказал директор по инвестициям в GAM Investment Management Тим Лав.
В компании по управлению активами East Capital заявили, что по состоянию на февраль на специальных счетах у организации было 13 миллионов евро. В JPMorgan Asset Management Emerging EMEA сообщили клиентам, что около 7,6 миллионов долларов заморожены на счетах «C» по состоянию на 4 января.
По данным Московской биржи и Центробанка, перед началом войны в Украине общий объем иностранных инвестиций в Россию составил около 150 миллиардов, вложенных в акции и государственные облигации.
Специальные рублевые счета типа «С» были введены президентским указом в марте 2022 года в ответ на санкции против России, введенные после ее вторжения в Украину. На этих счетах блокируются доходы по ценным бумагам, которые принадлежат нерезидентам из «недружественных стран». Конвертировать их в валюту можно только по разрешению российских властей.
Югоосетинский лидер будет лечиться от коронавируса в Москве
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев пройдет курс лечения от коронавируса в Москве. Как сообщалось ранее, ковид у Гаглоева выявили перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.
«Чтобы не подвергать опасности здоровье других людей, президент принял решение о самоизоляции в связи с положительным анализом на ковид. Все это время он будет находиться в Москве под наблюдением врачей», – рассказала пресс-секретарь югоосетинского президента Наталья Босикова.
На вопрос, сколько должна продлиться самоизоляция Гаглоева, Босикова ответила, что все зависит от заключения медиков.
«На данный момент его состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей. В случае ухудшения состояния здоровья президент будет переведен в одну из клиник Москвы», - сказала она.
Как пишет агентство «Рес», Босикова добавила, что на период лечения Гаглоев будет работать удаленно.
Еврокомиссия обязала своих сотрудников удалить TikTok
Еврокомиссия запретила сотрудникам своего аппарата использовать китайский сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok, сославшись на соображения безопасности. Об этом пишет издание Politico.
В публикации говорится, что западные правительства всё больше тревожат свидетельства того, что китайские технологические компании помогают правящей Коммунистической партии и её разведслужбам собирать огромные объёмы данных по всему миру – с фокусировкой на политической тематике и сведениях, связанных со сферой безопасности.
Как рассказал Politico один из высокопоставленных официальных лиц, аппарат Еврокомиссии в четверг утром получил распоряжение убрать TikTok со всех рабочих устройств, а также со своих личных устройств, если на них установлены связанные с работой приложения. В противном случае - если они настаивают на сохранении TikTok в персональных телефонах и другой технике – их просят удалить общие корпоративные сервисы.
TikTok просят удалить «при первой же возможности» не позднее 15 марта. С середины будущего месяца устройства с установленным китайским приложением будут считаться несовместимыми с корпоративной средой, говорится в разосланном сотрудникам Еврокомиссии электронном письме.
Другие структуры Европейского Союза, включая Евросовет и Европарламент впоследствии, возможно, введут аналогичный запрет, отмечает Politico.
В комментарии журналистам пресс-служба TikTok назвала решение «ошибочным и основанным на фундаментальных заблуждениях».
«Мы связались с Еврокомиссией, чтобы внести ясность и рассказать, как мы защищаем данные 125 миллионов пользователей по всему Евросоюзу, которые ежемесячно заходят в TikTok», - сообщили представители компании.
Запрет приложения – еще один из примеров растущей напряжённости в отношениях между Пекином и Западом, говорится в публикации Politico.
Лидер Карабаха уволил госминистра Рубена Варданяна
Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян освободил от должности госминистра Рубена Варданяна.
Варданян – российский бизнесмен, отказавшийся от гражданства РФ. Он переехал в Карабах в сентябре прошлого года, в ноябре был назначен госминистром. Араик Арутюнян пообещал предоставить ему широкие полномочия для принятия решений и действий.
При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил условие: он готов вести переговоры с армянским населением Карабаха при условии, что Рубен Варданян «покинет их землю».
Как пишет агентство «Арминфо», Араик Арутюнян предложил пост госминистра НКР генеральному прокурору Гургену Нерсисяну.
«Все это время я и Рубен Варданян были вместе, ежедневно отслеживая события, происходящие как в Арцахе (Нагорный Карабах – ред.), так и во внешнем мире, постоянно обменивались идеями о решениях в сложившейся ситуации. Я благодарен господину Варданяну за то, что он всегда старался максимально разделить со мной ответственность как в дружеских, так и в коллегиальных отношениях, а не пытался переложить ее на меня, ссылаясь на конституционные нормы. Но, с другой стороны, он осознавал и понимал масштабы и степень моей личной ответственности за создавшуюся в Арцахе ситуацию и дальнейшие проблемы», – сказал Араик Арутюнян.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября 2020 года Азербайджан начал наступление с целью вернуть территории. В результате Баку вернул под контроль все районы вокруг Карабаха и часть территории республики, которую не признаёт ни одно государство мира.
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