Очередная Эргнетская встреча пройдет 2 марта

Очередная, 111-я по счету встреча в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) пройдет в селе Эргнети 2 марта. Об этом агентству «Рес» заявил заместитель полномочного представителя президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев.

По его словам, повестка дня останется неизменной. Главным вопросом, которую югоосетинская сторона поднимает уже несколько лет, остается снятие грузинского полицейского поста в селе Чорчана, установленного в конце августа 2019 года.

«Южная Осетия видит решение вопроса только в снятии поста. Также в ходе встречи будут подниматься вопросы безопасности, нарушения государственной границы, будет сделан обзор общей ситуации в регионе», – сказал он.

Отметим, что дата проведения очередного раунда Женевских дискуссий по безопасности пока не объявлена.

Накануне состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Ираклия Тужба с представителем ООН, сопредседателем Женевских дискуссий Джихан Султаноглу.

По информации абхазского МИДа, Тужба подтвердил готовность абхазской стороны продолжить работу в рамках действующего формата переговоров. При этом он отметил, что «участившаяся в последнее время практика отмены и переноса раундов Женевских дискуссий наносит серьезный урон работе этого важного международного механизма».

Ранее в Москве, Сухуми и Цхинвали решили не встречаться с сопредседателями Женевских дискуссий из-за решения о переносе даты переговоров.