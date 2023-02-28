Стрельба в Цхинвали: состояние раненого ребенка – стабильно тяжелое

Президент России Владимир Путин во вторник подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ - договоре с США по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Согласно закону, решение о возобновлении участия России в соглашении сможет принять глава государства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

О решении приостановить участие России в договоре Путин объявил на прошлой неделе в послании Федеральному собранию. Уже на следующий день, 22 февраля, законопроект единогласно приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Обосновывая свое решение, Владимир Путин утверждал, что «западные элиты не скрывают цели нанести России стратегическое поражение, покончить с ней раз и навсегда». «Они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто», - подчеркивал Путин.

Президент США Джо Байден назвал решение российского президента по ДСНВ «большой ошибкой». В тот момент Байден находился с визитом в Польше. Его комментарий был сделан перед встречей в Варшаве с лидерами государств так называемого восточного фланга НАТО. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен охарактеризовал шаг Путина как «печальный и безответственный». По его словам Блинкена, США будут следить за реальными действиями России в этой области и всегда готовы вернуться к переговорам об ограничении вооружений.