В Абхазии проведут отстрел волков и шакалов

Кабмин самопровозглашенной республики Абхазия принял распоряжение «О мерах по регулированию численности опасных диких животных на 2023 год».

Как пишет «Апсныпресс», документ представил первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. Распоряжение предусматривает отстрел волков и шакалов.

«Это вынужденная мера, так как размножившиеся дикие животные стали спускаться в деревни, приближаться к жилищам людей. При этом надо иметь ввиду, что мероприятия, которые будет проводить ветеринарная служба по регулированию численности этих животных, ни в коей мере не означают их истребление. Эти животные тоже приносят пользу, они являются санитарами леса. Поэтому мы вместе с экологами решили провести такое мероприятие. Я думаю, эта схема сработает, и мы сможем уберечь крестьянские хозяйства от нападения диких животных», – сказал он.

Ветеринарной службе, в частности, поручается принять меры по регулированию численности волков и шакалов; обеспечить организацию мероприятий по вынужденному отстрелу животных в период с 1 марта по 1 июня 2023 года; привлечь население, объединение охотников Абхазии для реализации мероприятий по вынужденному отстрелу диких животных.

Кабмин установил вознаграждение в размере 5556 рублей за одного уничтоженного волка и 2779 рублей за одного шакала. На реализацию мероприятий из резервного фонда правительства выделят 600 тысяч рублей.

Отстрел волков и шакалов ранее производился ветеринарной службой в 2019 году.