В МИД Азербайджана потребовали «незамедлительного вывода армянских войск»

«В целях предотвращения военных провокаций азербайджанская сторона требует выполнения Трехстороннего заявления, прекращения Арменией незаконной транспортировки оружия и боеприпасов, личного состава и мин в Азербайджан, а также немедленного вывода вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана», - об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана, опубликованном на официальном сайте ведомства, передает Haqqin.az.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что вся ответственность за обострение ситуации в регионе лежит на армянской стороне.

Ранее Министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в переброске по грунтовой дороге военной техники, боеприпасов и личного состава из Армении в Нагорный Карабах.

«Утром 5 марта с целью проверки поступившей информации была предпринята попытка остановки и проверки подразделениями азербайджанской армии автомобилей. Противоположная сторона открыла огонь, в результате перестрелки с обеих сторон есть убитые и раненые», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, которое приводят азербайджанские СМИ.

В Степанакерте опровергли информацию Минобороны Азербайджана о том, что в воскресенье была предпринята попытка переброски военного снаряжения из Армении в Нагорный Карабах на полицейских автомобилях. Власти непризнанного Нагорного Карабаха заявили, что диверсионная группа ВС Азербайджана обстреляла автомобиль, убив троих карабахских полицейских и ранив одного.

В Министерстве иностранных дел Армении также назвали азербайджанскую версию событий «нелепой», пишет Радио Азатутюн.

Между тем, в свете инцидента в Минобороны Азербайджана заявили о необходимости установки контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге.