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Участники акции дали «Грузинской мечте» час на то, чтобы отозвать закон об иноагентах
Противники законопроектов об агентах иностранного влияния обращаются к властям с двумя требованиями, которые озвучил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе на акции, проходящей митинге перед парламентом Грузии.
Как пояснил Вашадзе, требования таковы: «Грузинская мечта» должна немедленно отозвать российский закон из парламента и освободить всех лиц, незаконно задержанных вчера».
Как отметил Вашадзе, властям на выполнение требований дается 1 час, по истечении которого общественность будет проинформирована о дальнейших шагах, пишет «ИнтерпрессНьюс».
«Если не получим ответа в течение часа, мы объявим о конкретных шагах, которые необходимо будет предпринять. Обращаюсь отсюда к Бидзине Иванишвили – опомнись и соглашайся с волей грузин! Немедленно отзовите этот российский закон из парламента!», - заявил Вашадзе.
Участники митинга, подняв руки, подтвердили свое согласие с требованиями.
Другие новости дня
Митингующие в Тбилиси приняли решение начать «осаду парламента»
На митинге в Тбилиси принято решение начать «осаду парламента». За предложение лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе участники акции голосовали поднятыми руками, пишет телеграмм-канал «Новости-Грузия».
«Мы предлагаем следующий шаг: мирно и спокойно с обеих сторон окружить парламент... Давайте сделаем это мирным путем. Мы призываем полицию не противостоять мирным протестующим», - заявил Вашадзе.
Кроме того, участники акции планируют помешать проведению завтрашней сессии парламента.
Ранее противники законопроектов об агентах иностранного влияния дали властям Грузии час на выполнение двух требований: немедленно отозвать российский закон из парламента и освободить всех лиц, незаконно задержанных накануне.
Sky News: Иран тайно поставил России крупную партию оружия
Иран мог тайно поставить России крупную партию боеприпасов. Об этом утверждается в расследовании телеканала Sky News. Речь может идти о 100 миллионах патронов и 300 тысячах артиллерийских снарядов, переправленных по Каспийскому морю.
По данным журналистов, в январе из иранских портов в Астрахань проследовали два грузовых судна – «Муса Джалиль» и «Бегей», на борту которых находились около 200 контейнеров с боеприпасами. Источник в спецслужбах сообщил Sky News, что оба судна шли под российским флагом. Груз, по его мнению, составляли патроны и снаряды для автоматов, винтовок, ракетных и артиллерийских установок, а также каски и бронежилеты. За перевозку, по утверждению источника, Москва заплатила наличными.
Электронная система слежения за кораблями Marine Traffic также показывает, что рейсы этих двух судов из Ирана в Астрахань в январе имели место. Они видны также и на спутниковых снимках. Независимо подтвердить характер груза и представленные цифры на данный момент невозможно. Российские власти и компания – владелец судов не отозвались на просьбу Sky News прокомментировать ситуацию.
- Киев обвиняет Москву в применении иранских дронов-камикадзе «Шахед» при атаке на гражданские объекты в ходе войны. По сведениям американской стороны, Тегеран уже передал Москве сотни беспилотников, которые Россия использовала для поражения военных и гражданских целей в Украине. Россия обвинения отвергает.
- В ноябре прошлого года Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что их ограниченная партия была отправлена еще до вторжения.
В центре Тбилиси вновь проходит масштабная акция протеста
У здания парламента Грузии вновь собираются противники законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», утвержденного накануне в первом чтении.
Накануне МВД использовало против демонстрантов спецсредства, в том числе водометы слезоточивый газ, заявив о насильственном характере акции.
В отличие от вчерашнего дня, когда многие участники собрались возле парламента стихийно, в ответ на действия парламента, сегодня на акцию организованно пришли несколько колонн. Среди собравшихся – участницы Женского марша, которые устроили шествие от площади Первой республики. Также отдельной колонной пришли студенты под лозунгом «Нет российскому закону», пишет агентство «Новости-Грузия».
Собраться у здания парламента призвали своих сторонников и лидеры оппозиционных партий.
Проспект Руставели перекрыт, территория перед парламентом полностью заполнена людьми. Агентство IPN сообщило, что сотрудники полиции подходят к отдельным участникам акции и без объяснений требуют открывать сумки для досмотра. По данным ТВ «Пирвели», станция метро «Площадь Свободы» не справляется с потоком людей, идущих на акцию.
Издание Paper Kartuli сообщает, что социальное пространство AntiZona предлагает укрытие митингующим, где можно согреться, выпить горячего чая или кофе, промыть глаза и обработать кожу.
Проект «Мой город меня убивает» распространил памятку для участников акции, советуя брать с собой маски, беруши, средства для оказания первой помощи и ни в коем случае не приносить запрещенные предметы/вещества на мирную акцию.
- Принятие законопроекта об «иноагентах» накануне спровоцировало беспорядки у здания парламента. Полиция использовала против демонстрантов спецсредства, в том числе водометы и слезоточивый газ. Задержано более 60 человек. Есть пострадавшие среди силовиков и участников акции.
Осетинские бойцы возмущены концертом грузинской певицы во Владикавказе
Грузинская певица Меги Гогитидзе в рамках турне по городам России выступила с двумя концертами в Северной Осетии. Видео певица опубликовала в соцсетях.
Многие югоосетинские пользователи выразили недоумение в связи с тем, что в ресторане «Торне» во Владикавказе появились флаги Грузии, а молодёжь «подпевала исполнительнице на грузинском языке».
Возмущение в связи с концертом выразили и воюющие в Украине осетинские бойцы. В соцсетях появилось видеообращение бойца Александра Багаева.
«Мы боролись и против этой культуры, и против этого врага. А сегодня смотрю, и в Осетии грузинские флаги, поют, танцуют, веселятся... Народ Осетии! Мы что, забыли, что с нами делал этот враг? Кто-то забыл 2008 год? Мы и сегодня боремся против этого врага. Здесь (в Украине – ред.) тоже есть «грузинские легионы». Мы и в Цхинвале против них боролись, и здесь против них воюем.
Что происходит?! Мы что, должны им аплодировать и подпевать?! Я все понимаю, но неужели не можем потерпеть без этого?
Братья, давайте подумает про нашу честь и традиции, про национальное самосознание и победы. Что с нами случилось? Мы здесь против «грузинских легионов» воюем, в 2008 году воевали против них, а они – в нашей Осетии?!» – отметил Багаев.
Напомним, что в конце прошлого года власти самопровозглашенной республики Южная Осетия осудили визит в Тбилиси артистов североосетинского ансамбля «Алан».
Грузия отправила в Венецианскую комиссию оба законопроекта об «иноагентах»
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили направил письмо президенту Венецианской комиссии Совета Европы Клер Бази-Малори с просьбой подготовить заключение по двум законопроектам, представленным в парламент Грузии.
Напомним, что члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта. Один из них, «О прозрачности иностранного влияния» был утвержден в первом чтении накануне. Второй документ, который провластные депутаты называют «американским», называется «О регистрации иностранных агентов».
Т.н. «американский» законопроект был направлен в Венецианскую комиссию без обсуждения на пленарном заседании. Как пишет грузинская служба Радио Свобода, документ на данном этапе не будет вынесен на сессию.
«По мере продвижения Грузии на пути к членству в ЕС, мы стремимся работать с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить наилучший баланс между законными целями прозрачности и безопасности, с одной стороны, и правами и свободами гражданского общества, с другой. В духе нашего многолетнего партнерства мы обращаемся к Венецианской комиссии с просьбой подготовить правовое заключение по прилагаемым законопроектам», — говорится в письме Шалвы Папуашвили, которое распространила пресс-служба парламента.
Ранее в «Силе народа» и в «Грузинской мечте» заявляли, что планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта, а затем направить их в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорили, что если комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть.
Утверждение законопроекта об «иноагентах» в первом чтении накануне спровоцировало беспорядки у здания парламента. Полиция использовала против демонстрантов спецсредства, в том числе водометы и слезоточивый газ. Задержано более 60 человек. Есть пострадавшие среди силовиков и участников акции.
Противники законопроекта об «иноагентах» собираются у здания парламента Грузии
У здания парламента Грузии собираются противники законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», утвержденного накануне в первом чтении.
Среди собравшихся – участники Женского марша, которые устроили шествие от площади Первой республики.
В сторону парламента запланирован и марш студентов под лозунгом «Нет российскому закону».
Собраться у здания парламента сторонников призвали и лидеры оппозиционных партий.
Принятие законопроекта об «иноагентах» накануне спровоцировало беспорядки у здания парламента. Полиция использовала против демонстрантов спецсредства, в том числе водометы и слезоточивый газ. Задержано более 60 человек. Есть пострадавшие среди силовиков и участников акции.
Абхазский госаппарат превратили «в частный кооператив» – экс-сотрудница посольства
Бывшая сотрудница посольства самопровозглашенной республики Абхазия в Москве Татьяна Гулиа прокомментировала слова главы абхазского МИДа Инала Ардзинба, подписавшего приказ о её увольнении.
Ардзинба говорит, что Татьяне Гулиа предложили заниматься культурным направлением в посольстве.
«Мной была подписана благодарность министра, которая лежит у меня в кабинете. Через полтора месяца Татьяна Георгиевна достаточно удивительным для нас образом опубликовала текст. Мы были удивлены все», – сказал Ардзинба на встрече с журналистами.
Гулиа рассказала, что никаких контактов и разговоров с министром у неё не было. Она удивлена, что ей выписана благодарность – несмотря на то, что причиной увольнения стало «несоответствие с должностью».
«Президент и министры своей политикой возвращают нашу страну в состояние конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века, превратив госаппарат в частный кооператив. К сожалению, сегодняшним руководителям не хватает ни образования, ни культуры, ни дальновидности. Управляющие структуры страны не руководствуются здравым смыслом и критерием эффективности, а больше походят на управление частной компанией или рынком.
Думаю, что даже небольшая, но гордая история современной Абхазии уже вынесла им приговор.
Хотелось бы сообщить, что у меня также есть благодарственные грамоты для президента и министра за их несоответствие должностям, которые надеюсь вручить лично», – написала Гулиа в соцсети.
- Татьяна Гулиа – внучка патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулиа и дочь известного писателя Георгия Гулиа. Как ранее писало «Эхо Кавказа», дом Гулиа долгое время служил своеобразным представительством Абхазии в Москве в отсутствие офиса. Туда в свое время приходили и проводили встречи Владислав Ардзинба, Сергей Багапш и многие другие.
The Times: Запад знает имя спонсора диверсий на «Северных потоках»
Спонсором подрывов российских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» был гражданин Украины, не связанный с правительством Владимира Зеленского. Об этом пишет британское издание The Times.
Газета отмечает, что организация диверсий была частной инициативой украинца. Он за свой счёт оплатил аренду яхты, наём элитных водолазов, поддельные паспорта и покупку кумулятивных зарядов взрывчатки, доступной только для нефтяной и газовой промышленности.
The Times обращает внимание, что спецслужбы западных стран знают украинца, который якобы стоит за организацией взрыва. Его имя не раскрывали, чтобы не спровоцировать конфликт между Украиной и Германией на фоне переговоров о поставках оружия Киеву.
Вчера и сегодня сообщения о диверсиях на «Северных потоках» опубликовали сразу несколько западных СМИ. Издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что к подрывам причастна некая проукраинская группировка. По данным Die Zeit яхта, с которой, вероятнее всего, производился подрыв труб, принадлежала компании, владельцами которой являются два украинца.
Позднее издание The Washington Post со ссылками на разведки Европы и США написало, что к подрывам причастна проукраинская группа, действующая без ведома Киева. Собеседники издания при этом уточнили, что у спецслужб до сих пор нет доказательств, которые связывали бы с подрывом какую-либо конкретную страну.
Украинские власти причастность к организации диверсий отвергли. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал публикации в прессе скоординированным вбросом.
- В конце сентября 2022 года были повреждены три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», неповреждённой осталась одна из труб «Северного потока – 2». Этот газопровод не был запущен в эксплуатацию: в связи с нападение России на Украину на него наложены санкции. «Северный поток – 1» был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза.
- Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, однако виновные ещё устанавливаются. Власти США, Великобритании и Евросоюза заявили о целенаправленной диверсии. Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники.
Южная Корея впервые разрешила поставить гаубицы Украине
Сеул впервые одобрил поставку Украине из Польши гаубиц Krab с южнокорейскими компонентами. Об этом сообщает Reuters.
Польские гаубицы производит компания Huta Stalowa Wola. Она подписала контракт на производство южнокорейских шасси в Польше с компанией Samsung Techwin в 2014 году.
Варшава объявляла о поставках Krab для украинской армии в мае прошлого года. Южная Корея тогда официально не подтверждала, что дала своё разрешение на реэкспорт оружия со своими компонентами.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Сеула будут разрушены, если Южная Корея отправит Киеву вооружение. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ответ сообщил, что Сеул предоставляет Украине только гуманитарную помощь.
Представитель программы оборонных закупок Южной Кореи в разговоре c Reuters подчеркнул, что напрямую оружие Украине правительство по-прежнему не передаёт.
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«Что Майдан принес Украине?» – лидер «Мечты» сравнил Грузию и Украину
Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что война в Украине стала «следствием майдана».
«Что с Майданом и что он принес Украине? Они потеряли Крым и большую часть Луганска и Донецка, продолжение всего этого — война, которая сегодня идет в Украине», — сказал Кобахидзе.
По его словам, это результат процессов, которых хотят радикалы в Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Кобахидзе прокомментировал слова евродепутата Виолы фон Крамон. Минувшей ночью она написала во время разгона акции в Тбилиси, что это напоминает ей Майдан в Украине в 2013–2014 годах.
«Что касается сравнения с Майданом, во-первых, я вам скажу, что в тюрьме находится грузинский Янукович, и его зовут Михаил Саакашвили… Мы будем действовать не по повестке радикалов, повестке Виолы фон Крамон, а в соответствии с интересами грузинского общества», — сказал Кобахидзе.
Кобахидзе также заявил, что «Грузинская мечта» несет правду «в интересах общества», а радикальная оппозиция ввела всех в заблуждение в связи с обсуждением в парламенте законопроектов об иностранном влиянии.
Лидер «Мечты» назвал спекуляциями заявления о том, что принятия закона об «иноагентах» негативно отразится на процессе получения Грузией статуса кандидата в ЕС.
«Повторяю еще раз, кампания, связанная с увязкой этого законопроекта со статусом кандидата, носит спекулятивный характер», — сказал Кобахидзе.
По его словам, правящая партия, после принятия законопроектов в первом чтении, будет ждать заключения Венецианской комиссии, на что уйдет менее трех месяцев.
Кобахидзе сказал, что все, кто нарушил закон на акции протеста, должны быть наказаны по всей строгости закона и провозгласил новый лозунг: «Мы пойдем вперед с христианством к Европе! Мы будем идти вперед с суверенитетом в сторону Европы! Мы достойно пойдем вперед в сторону Европы».
Одновременно он назвал «революцию роз» 2003 года в Грузии «революцией иноагентов», которая принесла стране девять антиевропейских лет».
Зураб Джапаридзе был избит при задержании – адвокат
Специальная следственная служба сообщила, что начала расследование возможного превышения полицией полномочий в отношении лидера партии «Гирчи — больше свободы» Зураба Джапаридзе и других участников акции, выступивших против законопроекта «об иноагентах».
«Специальной следственной службой проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения объективности расследования», — говорится в заявлении.
Адвокат Зураба Джапаридзе заявил, что политик был избит в момент задержания. По словам Вахо Барамашвили, это было зафиксировано камерами нескольких телеканалов.
Адвокат защищает интересы еще одного задержанного — Ники Мосиашвили, по его словам, он также был сильно избит.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что МВД сообщило о задержании 66 участников акции.
Югоосетинских силовиков перевели на усиленный режим несения службы
По поручению президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Гаглоева в Цхинвали состоялось оперативное совещание Совета безопасности. Участники встречи обсудили события, происходящие в Тбилиси.
«В целях предупреждения возможных инцидентов на границе, силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы», – рассказала пресс-секретарь югоосетинского лидера Наталья Босикова.
Парламент Грузии накануне в первом чтении принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния», что спровоцировало беспорядки в центре Тбилиси.
События в Тбилиси прокомментировал глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. Он считает, что в марте текущего года американцы «будут пытаться совершить государственный переворот в Грузии».
Швейцария обвинила банкиров в содействии переводам другу Путина
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения четырём банкирам по подозрению в причастности к денежным переводам для виолончелиста Сергея Ролдугина. Президент России Владимир Путин называет его своим другом. Об этом сообщает Reuters.
Среди обвиняемых – трое россиян и один гражданин Швейцарии. Прокуроры считают, что они были недостаточно осмотрительны в финансовых операциях и не провели необходимых проверок, чтобы установить был ли Ролдугин истинным владельцем активов. Имена банкиров не называются. Вину они не признают и намерены оспаривать обвинения.
В Швейцарии банки обязаны отклонять или прекращать услуги, если возникают сомнения в достоверности личности договаривающейся стороны.
По данным Reuters, в обвинительном акте говорится, что таких как Ролдугин используют в качестве подставных лиц, чтобы скрыть истинных владельцев счетов. Прокуроры также отмечают, что официально президент России имеет доход в 100 тысяч швейцарских франков (чуть больше 100 тысяч евро) в год, но имеет огромные активы, которыми распоряжаются близкие ему лица.
По данным СМИ, у Ролдугина были два счёта в Газпромбанке Швейцарии в 2014 году. На них из России поступали миллионы франков. Оба счёта были закрыты в 2016 году.
С 2022 года Ролдугин находится под санкциями Евросоюза. Брюссель считает, что у музыканта есть не менее пяти оффшорных компаний, а сам он – часть финансовой схемы Путина. Кроме того, виолончелист находится в ограничительных списках Канады, США, Великобритании и других стран.
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В боях за Бахмут погиб Герой Украины Дмитрий Коцюбайло «Да Винчи»
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подтвердил, что в боях за Донбасс погиб Герой Украины, командовавший подразделением «Волки да Винчи» Дмитрий Коцюбайло.
«Сегодня в бою погиб «Да Винчи», герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину», – приводит слова Зеленского агентство УНИАН.
О смерти Дмитрий Коцюбайло ранее в соцсетях сообщили юрист и военнослужащий Маси Найем и политик Борислав Береза. Они не стали называть его фамилию. Береза уточнил, что погибший получил осколочное ранение в шею, сообщило агентство.
Коцюбайло был первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины. Он родился на Ивано-Франковщине, в селе Заднестрянское, на войну отправился в 18 лет, «сразу после Майдана и Революции Достоинства», сообщает УНИАН.
Он участвовал в боях за Покровск, Пески, Саур-Могилу, был тяжело ранен при танковом обстреле. В 21 год Дмитрий Коцюбайло стал самым молодым командиром роты, возглавив 1-ю штурмовую роту добровольческого украинского корпуса «Правый сектор».
В 2021 году президент Зеленский удостоил Коцюбайло званием Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Агентство УНИАН отмечает, что вооруженные силы Украины платят дорогую цену за отражение российской агрессии. Украина не раскрывает своих потерь среди военнослужащих. На стороне Украины воюют и погибают и иностранные граждане. Так, 15 февраля стало известно о гибели уже восьмого британца – 45-летнего Джонатана Шенкина, отправившегося помогать ВСУ в роли добровольца-парамедика.
Ардзинба: США будут пытаться совершить госпереворот в Грузии
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба заявил, что в марте текущего года американцы «будут пытаться совершить государственный переворот в Грузии». По информации медиацентра абхазского МИДа, Ардзинба считает, что главная цель США – запуск «второго фронта» на Южном Кавказе.
Ранее Ардзинба говорил, что «вероятность войны с Грузией достаточно высокая». Абхазский лидер Аслан Бжания при этом отметил, что «действующее руководство Грузии держит ситуацию под контролем». По словам секретаря абхазского Совбеза Сергея Шамба, «грузинское руководство держит нейтралитет по отношению к России».
«Однако, кто сказал, что в результате нынешнего давления грузинское руководство не будет заменено на антироссийских радикалов или само будет вынуждено открыть второй фронт?» – задался вопросом Шамба.
Некоторые украинские политики призывали Грузию воспользоваться ситуацией в Украине и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает и Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически опровергают.
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР». Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
Захарова, комментируя события в Грузии, указала на американский закон FARA
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, выступившего с критикой законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Документ накануне в первом чтении принял парламент Грузии, что спровоцировало беспорядки в центре Тбилиси.
«Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси закон об иноагентах несовместим с ценностями ЕС. Теперь понятно, почему США ещё не в Европейском союзе – там этот закон действует с 1938 года», – написала Захарова в телеграм-канале.
Отметим, что на закон США о регистрации иностранных агентов (FARA) ссылаются как члены движения «Сила народа», инициировавшие законопроект в Грузии, так и члены правящей партии «Грузинская мечта», поддержавшие инициативу.
Заявление Борреля прокомментировал и российский сенатор Григорий Карасин.
«Уймите Борреля,пожалуйста! Опять лезет со своими нравоучениями, на сей раз прессингует граждан Грузии. Это уже переходит границы приличий!» – написал он в телеграм-канале.
Утверждения о том, что грузинский законопроект основан на американском законе FARA, являются заведомо ложными, заявляют в Вашингтоне. В Госдепе говорят, что законопроект, «похоже, основан на аналогичном российском и венгерском законодательстве».
Американский генерал: Россия потеряла более 70 самолетов в Украине
Украина уничтожила более семидесяти российских военных самолетов в ходе российского вторжения в Украину. Она потеряла менее шестидесяти самолетов. Об этом сообщил на конференции в Колорадо генерал Джеймс Хеккер, командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке.
По словам генерала Хеккера, сравнительно невысокие потери Украины и России объясняются эффективностью интегрированной противовоздушной и антиракетной обороны, организованной обеими сторонами, не позволяющей масштабно применять авиацию. Из-за эффективности средств ПВО значительная часть авиации "оказалась бесполезной", подчеркнул Джеймс Хеккер. В частности, это создает значительные затруднения для осуществления воздушного прикрытия контрнаступательных операций, планируемых украинской армией.
Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты AGM-88 HARM, используемые для уничтожения радаров. В последние три недели, как сказал Джеймс Хеккер, Украина начала получать бомбы точного наведения JDAM с увеличенным радиусом действия, превышающим радиус действия ракетных систем HIMARS.
В последнее время Соединенные Штаты и другие союзники Украины делают акцент на предоставлении Украине средств противовоздушной обороны для отражения массированных ракетных атак на украинские города. Однако пока США отказываются поставлять Киеву ракеты ATACMS, которые позволят наносить удары по целям, находящимся на расстоянии более 300 километров.
Эти данные о потерях боевой авиации России ниже оценок, сделанных министерством обороны Великобритании, которое неделю назад сообщило о потере Россией почти 130 боевых самолетов.
На акции в Тбилиси против законопроекта об «иноагентах» задержали 66 человек
В МВД Грузии сообщили о задержании 66 человек на акции в Тбилиси против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», принятого парламентом в первом чтении.
По информации ведомства, участников акции задержали в административном порядке за сопротивление полиции (статья 173) и мелкое хулиганство (статья 166).
Кроме того, возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – статья 353(1) (нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо на публичное учреждение) и статья 187 (повреждение или уничтожение вещи).
В МВД говорят, что будет дана соответствующая правовая оценка действиям всех лиц, которые способствовали перерастанию мирного протеста в насильственную акцию.
В ведомстве заявили, что в результате насильственных действий митингующих пострадали около 50 сотрудников МВД. Пострадали и демонстранты.
Стычки между протестующими и правоохранителями произошли после того, как накануне вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Полиция использовала против демонстрантов перцовый спрей, водометы и другие спецсредства.
Боррель: грузинский законопроект об «иноагентах» не отвечает нормам ЕС
Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», принятый парламентом Грузии в первом чтении, несовместим с ценностями и стандартами ЕС, что противоречит заявленной Тбилиси цели по вступлению в Европейский Союз. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, пишет DW.
«Законопроект в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающий эффект на гражданское общество и средства массовой информации с отрицательными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы», – указал Боррель, отметив, что окончательное принятие документа «может иметь серьезные последствия» для отношений Грузии и ЕС.
Глава европейской дипломатии призвал Тбилиси поддержать приверженность демократии, верховенству закона и правам человека, а также напомнил о праве людей на мирный протест.
Ранее в Тбилиси прошла масштабная акция протеста на фоне принятия законопроекта об «иноагентах» в первом чтении. Для разгона участников митинга у парламента грузинский спецназ применил слезоточивый газ и водометы.
Министерство внутренних дел Грузии заявило, что акция протеста приняла насильственный характер, а ее участники применяли против полицейских «различные предметы, в том числе легковоспламеняющиеся». По данным ведомства, в ходе акции пострадали как ее участники, так и сотрудники правоохранительных органов.
В ведомстве пока не сообщили число задержанных на акции. Подтвердилась информация о задержании лидера партии «Гирчи – больше свободы» Зураба Джапаридзе. Некоторые соратники политика говорят, что он был избит.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих. Она пообещала наложить на документ вето. «Те, кто поддерживает этот законопроект» и голосует за него, «нарушают конституцию», заявила она из Нью-Йорка.
Антониу Гутерриш в среду проведет в Киеве переговоры с Зеленским
В среду в Киеве ожидается встреча Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По информации из источников ООН, во вторник Гутерриш прилетел в Польшу, откуда направится в Украину. По предварительным сведениям, будет обсуждаться вопрос о продлении так называемой "зерновой сделки" - соглашении между ООН, Турцией, Россией и Украиной об экспорте украинского зерна через черноморские порты. Участники договоренностей заключили эту сделку в июле 2022 года.
Агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник в украинском правительстве, сообщило, что в настоящее время Украина ведёт с Россией опосредованные переговоры - через международных партнеров, имеющих контакты с Москвой.
Украина и Россия входят в число крупнейших поставщиков зерна на мировые рынки. После российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года западные державы приняли жесткие санкции против страны-агрессора. Российский экспорт зерна и удобрений не стал объектом санкций. Однако, Россия заявила о невозможности продолжения экспорта из-за ограничений на платежные операции, логистику и страхование, возникших в результате санкций.
Гутерриш направляется в Украину вместе с высокопоставленными чиновниками ООН, отвечающими за оказание продовольственной помощи нуждающимся странам и проведение международных торговых операций.
Спецназ полностью занял территорию, прилегающую к парламенту Грузии
Спецназ полностью занял территорию, прилегающую к парламенту Грузии. Т.н. робокопы разогнали граждан, находившихся перед зданием парламента, используя водомет и слезоточивый газ, и разместились на этой части проспекта Руставели, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Ранее сотрудники спецназа также водометами и слезоточивым газом разогнали протестующих на улицах, прилегающих к парламенту, как на улице Чичинадзе, так и на улице 9 апреля, и заняли обе стороны законодательного органа. Соответственно, участников акции непосредственно на территории, прилегающей к парламенту, больше нет, однако они по-прежнему остаются за баррикадами спецназа.
Стычки между протестующими и правоохранителями произошли после того, как сегодня вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Полиция использовала против демонстрантов перцовый спрей и водометы.
Полиция задержала возле парламента Грузии нескольких участников акции
На акции протеста у парламента Грузии, где спецназ начал разгонять участников акции, задержаны еще несколько человек. Пока точное число задержанных неизвестно.
Дополнительные силы полиции пытаются полностью очистить территорию, прилегающую к парламенту, от митингующих, пишет «ИнтерпрессНьюс».
Против участников акции применили водомет, слезоточивый газ и другие средства. Несколько человек пострадали. Возле парламента усилены меры безопасности. На месте мобилизованы бригады скорой помощи.
Стычки между протестующими и правоохранителями произошли после того, как сегодня вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против – 13. Документ, внесенный в парламент движением «Сила народа», поддержали члены правящей партии «Грузинская мечта».
Спецназ начал разгон собравшихся у парламента Грузии участников акции протеста
Спецназ начал разгонять собравшихся у парламента Грузии участников акции протеста. Т.н. робокопы снова применяют слезоточивый газ и водометы, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Кроме того, спецназовцы призывают собравшихся у парламента граждан разойтись и предупреждают, что в противном случае против них будут применены предусмотренные законом меры.
К участникам акции, собравшимся перед зданием парламента, т.н. робокопы двинулись с двух направлений, - площади Свободы и боковой улицы у парламента.
Участников продолжающейся акции возле парламента сегодня несколько раз разгоняли с помощью водометов и перцового спрея, но каждый раз протестующие возвращались к парламенту.
Стычки между протестующими и правоохранителями произошли после того, как сегодня вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против – 13. Документ, внесенный в парламент движением «Сила народа», поддержали члены правящей партии «Грузинская мечта».
Спецназ с водометом направляется к парламенту Грузии
С площади Свободы в сторону парламента Грузии двинулся спецназ с водометом, пишет «ИнтерпрессНьюс».
В данный момент участники акции находятся на проспекте Руставели, перед зданием парламента, где выступают с речью.
Спецназ, применив водометы и слезоточивый газ, уже освободил от протестующих и улицу Чичинадзе, и улицу 9 апреля возле законодательного органа.
Стычки между протестующими и правоохранителями произошли после того, как сегодня вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Полиция использовала против демонстрантов перцовый спрей и водометы.
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