Первое заявление ГПЦ о протесте в Грузии: «Горячо молимся за мир и единодушие»

Патриархия Грузинской православной церкви выступила с первым с начала протестов в Тбилиси заявлением. В ГПЦ заявили, что горячо молятся за мир и единодушие в Грузии, пишет SOVA. В обращении сказано, что «исходя из сложной ситуации по соседству, сохранение мирного курса и независимости страны является единственной возможностью для прогресса».

«Наша страна проходит сложнейший путь становления сильного государства, для чего нам нужно быть предельно осторожными как со стороны государственных институтов, так и общества. Церковь, как крупнейший объединитель и благодетель нашего народа и страны, горячо молится о мире и единодушии.

Мы считаем, что в связи со сложной ситуацией по соседству сохранение мирного курса и независимости страны является единственной возможностью для прогресса. Поляризующие радикальные заявления мы считаем попыткой нарушить мир, с какой бы стороны они ни распространялись, особенно со стороны духовенства. В социальной сети циркулируют проповеди и выступления отдельных священнослужителей, затрагивающие политические темы, будь то чрезмерная «симпатия» к северному соседу или радикальная критика государства.

Мы однозначно заявляем, что подобные установки чужды официальному видению Церкви и в целом христианскому духу, что неоднократно озвучивалось в официальных позициях Патриархии и в личных высказываниях Католикоса-Патриарха всея Грузия о пути евроинтеграции», - говорится в сообщении.