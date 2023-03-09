В США выдан ордер на арест самолета «Роснефти»

Федеральный суд в Нью-Йорке в среду выдал ордер на арест самолета Boeing 737, принадлежащего компании «Роснефть», сообщило министерство юстиции США.

Суд посчитал, что существуют достаточные основания для обвинений «Роснефти» в нарушении режима санкций, введенных Соединенными Штатами после российского вторжения в Украину. Самолет, стоимость которого оценивается в 25 миллионов долларов, покидал и возвращался в Россию, по меньшей мере, семь раз после введения санкций, что нарушает запрет для произведенных в Соединенных Штатах самолетов на полеты в Россию без специальных одобренных американскими властями лицензий.

«Нарушив экспортный контроль, «Роснефть» превратила свой самолет в предмет контрабанды», – так обяснил это решение представитель министерства юстиции США Эндрю Эдамс.

«Сегодняшняя правоохранительная акция демонстрирует, что российским компаниям и олигархам придется платить за вопиющее нарушение санкций, введенных Соединенными Штатами против России за несправедливую войну против народа Украины», – говорится в заявлении федерального прокурора в Бруклине Бриона Писа.

В последний раз Boeing «Роснефти» прилетал в Соединенные Штаты в 2014 году. Теперь он может быть задержан во многих странах по запросу США.