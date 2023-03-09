«Это гражданская смерть»: 82 российских иноагента обратились к парламенту Грузии

82 российских иностранных агента обратились в парламент Грузии с просьбой не принимать закон об иноагентах. Об этом в своем Telegram-канале пишет Павел Чиков – российский юрист и правозащитник. Он напоминает, что, несмотря на заявление правящей партии «Грузинская мечта» об отзыве законопроекта, он все еще остается на рассмотрении.

«Десятки журналистов, гражданских и политических активистов, музыкантов и общественных деятелей подписали обращение к парламенту Грузии. Они описывают, с каким давлением и преследованием столкнулись после включения в перечень иностранных агентов», - сообщает Чиков.

Среди подписантов Андрей Макаревич, Виктор Шендерович, Любовь Соболь, Екатерина Шульман, Сергей Смирнов, Михаил Шац, Татьяна Лазарева, Артемий Троицкий, Борис Зимин, Евгения Альбац, Надежда Толоконникова, Петр Верзилов, Роман Доброхотов, Карен Шаинян, Антон Долин, Марат Гельман, Александр Роднянский, пишет SOVA.

«Включение в список иностранных агентов в России означает гражданскую смерть. Кампании по дискредитации, риски штрафов и уголовного преследования делают практически невозможным продолжение значимой общественной деятельности сегодня в России. Мы приветствуем решение большинства в парламенте Грузии не продолжать принятие законопроекта об иностранных агентах, который схож с российским аналогом. Мы обращаемся, чтобы разъяснить действие этого закона в России от внезапных проверок некоммерческих организаций в 2012 году до почти полного уничтожения гражданского общества к 2023 году. Мы делаем это для того, чтобы подобные законы не принимались ни в Грузии, ни вообще где бы то ни было», - говорится в тексте.

Павел Чиков подчеркивает, что распространившаяся информация об отзыве законопроекта об иноагентах правящей партией Грузии не соответствует действительности. Регламент парламента предполагает, что принятый в первом чтении законопроект отозван быть не может. Он может не быть вынесен во второе чтение либо, будучи вынесенным, может быть отклонен большинством голосов.

«Наибольшие опасения вызывает риск того, что его инициаторы выдержат паузу, пока общественное возмущение спадет, а затем все же протащат его через парламент», - отмечает российский юрист и правозащитник.