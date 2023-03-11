Крах банка в США вызвал тревогу на Уолл-стрит

В пятницу американские федеральные власти закрыли один из крупных американских банков Silicon Valley Bank после того, как паникующие вкладчики начали массово забирать свои деньги вслед за появлением информации о шатком финансовом положении банка. Крах шестнадцатого по объему активов банка в США вызвал падение курсов акций на Нью-Йоркской бирже.

О проблемах с Silicon Valley Bank, который в основном обслуживает клиентов в Кремниевой долине, в том числе стартапы, стало известно в среду. Выяснилось , что банк потерял значительные средства, храня деньги вкладчиков в государственных облигациях, цены которых резко упали в последний год из-за подъема учетной ставки Федеральной резервной системой в качестве антиинфляционной меры.

Руководство банка попыталось провести дополнительный выпуск акций, но просочившаяся в прессу информация вызвала панику у вкладчиков. От выпуска акций пришлось отказаться, а попытка найти покупателя для банка закончилась ничем после того, как Федеральная корпорация по страхованию вкладов объявили о перехода банка под ее контроль.

Крах сравнительно крупного регионального банка с хорошей репутацией вызвал серьезную тревогу на Уолл-стрит. Главный вопрос: является ли этот случай признаком более глубоких проблем в американском банковской индустрии? Акции нескольких региональных банков рухнули в то время, как потери крупных банков были незначительны. По словам аналитиков, Silicon Valley Bank занимал особую нишу в банковском секторе, обслуживая круг клиентов в основном ограниченный Кремниевой долиной, его проблемы, скорее всего, не являются характерными для всего сектора.

В пятницу министр финансов США Джанет Йеллен обсудила ситуацию с представителями Федеральной резервной системы и Корпорации по страхованию вкладов. Йеллен выразила уверенность в надежности банковской системы и в наличии у регулирующих финансовых служб всех необходимых инструментов для поддержания ее стабильности. Вклады американцев застрахованы федеральным правительством на сумму до 250 тысяч долларов.

Крах Silicon Valley Bank – крупнейший с 2008 года. Его активы составляли больше 200 миллиардов долларов. В 2008 году жертвой финансового кризиса стал Washington Mutual bank c 300 миллиардами долларов активов.