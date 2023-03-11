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У парламента Грузии заявлена акция по поводу правил призыва в армию
Партия «Гирчи» и основанная ею религиозная организация Biblical Freedom (Библейская свобода) анонсировали акцию на субботу, перед парламентом Грузии, в 17:00, сообщает агентство «Новости-Грузия». Требование - отмена всеобщей воинской обязанности.
На акции пройдет конкурс плакатов - победителям обещано вознаграждение в партийной криптовалюте GeD.
Либертарианцы из «Гирчи» шесть лет назад создали религиозную организацию «Христианская, евангельская, протестантская церковь – Библейская свобода». Она «благословляла на священнослужение» и таким образом давала возможность получить освобождение от армии. Поправки в Кодекс обороны эту лазейку упраздняют.
В партии считают, что армия должна состоять из мотивированных и заинтересованных людей, а обязательная военная служба - устаревшая, неэффективная и финансово затратная система, не имеющая никакого отношения к обороне и безопасности страны.
В анонсе в FB более трех тысяч человек отметились, что пойдут на акцию.
Тем временем в Министерстве обороны Грузии неожиданно заявили, что военный призыв не станет обязательным для студентов.
В парламенте проходят слушания по новому Кодексу обороны Грузии. Предполагалось, что с 2025 года военный призыв мог стать обязательным для студентов. Теперь в оборонном ведомстве заявили, что призыв коснется студентов лишь на добровольной основе и они смогут выбрать приемлемые для себя условия из трех вариантов:
- Военная подготовка каждый год, летом, один полный месяц в году, на протяжении четырех лет;
- Двухлетняя программа подготовки младших офицеров, параллельно с основной учебой;
- Зачисление в «платный территориальный резерв», 45 дней ежегодно, программа на четыре года.
Призывной возраст в Грузии - 18-27 лет.
Другие новости дня
The Times: Сунак использует коронацию Карла III для переговоров с КНР
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак хочет использовать коронацию короля Карла III для налаживания отношений с Китаем. Об этом сообщает британское издание The Times со ссылкой на источники.
Британские официальные лица надеются, что мероприятие, на которое соберутся высокопоставленные лица со всего мира, предоставит возможность для переговоров с КНР, которые не вызовут негативной реакции со стороны консерваторов.
Глава КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не будет присутствовать на коронации, и Пекин будет представлять глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Высокопоставленный китайский дипломат встречался с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли на конференции в Мюнхене в феврале. Лондон надеется, что во время визита Ван И для участия в церемонии можно будет провести более содержательную встречу, пишет The Times.
Газета отмечает, что Сунак по отношению к Китаю придерживается менее радикального подхода, чем бывший премьер Великобритании Лиз Трасс. Она планировала признать КНР угрозой в стратегии национальной безопасности королевства. Обновление документа ожидается на следующей неделе. Источники The Times говорят, что Китай не будет назван угрозой, так как Сунак хочет занять более «утонченную позицию» по Китаю. За это премьера критикуют.
- В январе прошлого года бывшая премьер-министр Лиз Трасс назвала Россию и Китай «глобальными агрессорами», которые «экспортируют диктатуру», поддерживая руководство таких стран, как Республика Беларусь, Северная Корея и Мьянма. Заявление было сделано на фоне сообщений о готовящемся вооруженном нападении России на Украину.
- Риши Сунак в конце прошлого года в своей первой речи в должности премьера, подчеркнул, что Китай бросает системный вызов британским ценностям и интересам. Премьер отметил, что Лондон не собирается игнорировать Пекин, так как КНР играет большую роль в обеспечении экономической стабильности и вопросах изменения климата. При этом сохранение имеющегося статус-кво в отношениях двух стран, по словам Сунака, не устраивает Лондон.
- Ван И на встрече с Джеймсом Клеверли в Мюнхене заявил, что Великобритания должна справедливо относиться к развитию Китая. Китайский дипломат отметил, что странам нужно придерживаться правильного направления и способствовать здоровому развитию двусторонних отношений.
Танкер под флагом Греции был вблизи «Северных потоков» перед взрывом
Танкер Minerva Julie под флагом Греции с 6 сентября прошлого года в течение недели находился в Балтийском море возле мест, где 26 сентября произошли взрывы на газопроводах «Северного потока». Об этом сообщает Business Insider.
Первым на остановку танкера в районе газопроводов обратил внимание аналитик открытых данных из Дании Оливер Александр, пишет издание. Он отметил, что примерно в том же месте, что и танкер, находилась яхта, которая, по данным немецких СМИ, могла иметь отношение к доставке взрывчатки.
Владелец Minerva Julie подтвердил Business Insider информацию о нахождении судна в Балтийском море. По его словам, экипаж танкера ожидал новых инструкций относительно рейса, это стандартная практика.
Издание отмечает, что информация об остановке Minerva Julie привела к спекуляциям в соцсетях по поводу длительной остановки судна, но имеющиеся данные не говорят о том, что экипаж причастен к диверсии.
- В конце сентября 2022 года были повреждены три из четырех ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», неповрежденной осталась одна из труб «Северного потока – 2». Этот газопровод не был запущен в эксплуатацию: в связи с нападением России на Украину на него наложены санкции. «Северный поток – 1» был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза.
- Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, однако виновные еще устанавливаются. Власти США, Великобритании и Евросоюза заявили о целенаправленной диверсии.
- По информации западных СМИ, к подрыву может быть причастна проукраинская группа, которая не согласовывала свои действия с Киевом и действовала в частном порядке.
- Президент Украины заявил о непричастности Киева к взрывам. Владимир Зеленский считает, что дезинформация выгодна тем странам, которые хотят замедлить военную помощь украинской армии.
- Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники. Москва назвала публикации в прессе целенаправленным вбросом.
- По данным The Wall Street Journal, ЦРУ еще летом прошлого года предупреждало европейские страны о возможной подготовке теракта.
Югоосетинский лидер наградил дочь Кадырова «Орденом Дружбы»
Министр культуры Чечни, дочь главы чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырова указом президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Гаглоева удостоена высшей госнаграды – «Ордена Дружбы».
Как пишет агентство «Рес», награду от имени югоосетинского лидера первому заместителю министра культуры Чечни Марет Байсаровой передал югоосетинский премьер Константин Джуссоев. Церемония прошла после концерта ансамбля «Вайнах» в драматическом театре в Цхинвали.
В свою очередь, Байсарова от лица Айшат Кадыровой выразила слова благодарности Алану Гаглоеву. Кроме того, было зачитано поздравительное послание в адрес Алана Гаглоева от Рамзана Кадырова.
Вручение своей дочери «Ордена Дружбы» Кадыров прокомментировал в телеграм-канале.
«Я сердечно благодарю Алана Эдуардовича за высокую оценку профессиональной деятельности ВНУЧКИ Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Для всех членов нашей команды большая честь принять от вас такой значимый дар, который символизирует тесные дружеские отношения, образовавшиеся между нашими народами с давних времён», – написал Кадыров.
Он добавил, что «под мудрым руководством» Алана Гаглоева Южная Осетия «методично развивается и делает большие успехи во всех ключевых направлениях».
«Он проводит взвешенную внешнюю политику, которая способствует налаживанию крепких экономических и культурных связей с Россией и другими странами. Это говорит о его высоком профессионализме и превосходных лидерских качествах», – добавил Кадыров.
Лондон призвал спонсоров Олимпиады не допустить участия в ней россиян
Правительство Великобритании написало письмо крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям – и в частности к летней Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает The Guardian.
«Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены, и твердо решили, что нельзя позволять режимам в России и Беларуси использовать спорт в своих пропагандистских целях», – говорится в письме. Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер направила его в адрес Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa и других компаний, пишет The Guardian.
Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований в ответ на вторжение России в Украину. В январе 2023 года МОК предложил разрешить им соревноваться, если они не высказывались за войну в Украине и не употребляют допинг.
В феврале 2023 года 35 стран, в том числе Великобритания, заявили, что по-прежнему поддерживают отстранение спортсменов из России и Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал не допускать россиян к Олимпиаде, отметив, что одно лишь их присутствие будет «манифестацией насилия и беззакония».
- В декабре 2022 года за допуск к Олимпиаде-2024 россиян и белорусов под нейтральными флагами высказались Олимпийский и Паралимпийский комитеты США и президент МОК Томас Бах.
Бжания из-за протестов в Тбилиси поручил спецслужбам перейти на усиленный режим работы
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поручил перевести на усиленный режим несения службы т.н. Государственную службу охраны и Службу госбезопасности. Утверждается, что эти меры предпринимаются в связи с акциями протеста в Тбилиси, пишет SOVA.
На встрече с руководителями ГСО и СГБ сухумский лидер подчеркнул, что «в поле деятельности силовых структур – широкий круг вопросов, связанных с надежной защитой страны от внутренних и внешних врагов». Вечером 10 марта Бжания также провел совещание, на котором обсуждались вопросы реализации мер по повышению мобилизационной готовности.
Выступления в Сухуми отражают заявления Москвы о том, что в отношении Абхазии и Южной Осетии якобы есть некие риски провокаций в связи с протестами в Тбилиси.
Белый дом обнародовал официальную информацию о встрече Зурабишвили и Салливана
Белый дом распространяет официальную информацию о встрече президента Грузии Саломе Зурабишвили с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Как отмечается в информации, Саломе Зурабишвили и Джейк Салливан обсудили последние события в Грузии, в ходе чего подчеркнули общую заинтересованность своих стран в евроатлантической интеграции Грузии.
«Обсудили поддержку президентом Зурабишвили единого и инклюзивного подхода Грузии к реформам, необходимым для получения статуса на членство в ЕС. Они также обсудили общие опасения по поводу законодательства о регистрации и стигматизации организаций гражданского общества за получение иностранного финансирования, что может помешать важной работе сотен грузинских НПО, направленной на улучшение их сообществ. Они приветствовали последнее решение правительства отозвать два законопроекта», - говорится в заявлении Белого дома, пишет Общественный вещатель Грузии.
По сообщению Белого дома, Джейк Салливан и Саломе Зурабишвили также обсудили необходимость обеспечения того, чтобы Россия продолжала нести все экономические издержки санкций, экспортного контроля и других экономических ограничений, введенных Соединенными Штатами и коалицией из более чем 30 союзников и партнеров в отношении России, чтобы привлечь Путина к ответственности за его войну в Украине.
Салливан подчеркнул необходимость изначально избежать того, чтобы Грузия не стала путем для уклонения или обхода санкций.
Саломе Зурабишвили написала о встрече с Джейком Салливаном в Twitter, поблагодарив США за поддержку грузинского народа и приверженность делу интеграции Грузии в Евросоюз.
Freedom House: Россия по уровню свободы в одном ряду в Венесуэлой
Во многих странах мира ухудшается положение в сфере гражданских прав и свобод - такой вывод содержится в новом ежегодном докладе «Свобода в мире», который опубликован в Вашингтоне неправительственной организацией Freedom House («Дом Свободы»). Средства массовой информации находятся под жестким давлением в более чем 150 странах мира.
17-й год подряд наблюдается снижение глобального уровня свободы и соблюдения прав человека, отмечается в докладе. В то время как Россия ведет полномасштабную войну против Украины и на фоне глобальных экономических проблем авторы доклада регистрируют деградацию гражданских прав и свобод, среди которых свобода слова.
Ослабление демократических прав заметно как минимум в 157 странах. Соавтор доклада Яна Гороховская рассказала в интервью «Голосу Америки», что повсеместно наблюдается ослабление защиты свободы слова, запугивание представителей СМИ и даже насилие в отношении журналистов.
«Россия перестала быть свободной еще в 2004 году, с той поры прошло много времени, и мы наблюдаем довольно резкое снижение показателей. У России всего 16 баллов из ста. Это ставит Россию в один ряд с самыми репрессивными странами, как Венесуэла и Египет», рассказала Гороховская.
Эксперты Freedom House отмечают снижение индекса свободы в Соединенных Штатах и Евросоюзе. «Мы наблюдаем в Европе, как на выборах побеждают представители правых партий, что может привести к ослаблению гражданских свобод в будущем. Что касается Соединенных Штатов, то в прошлом году индекс не поднялся. Мы зарегистрировали снижение в области некоторых гражданских свобод и, одновременно, улучшение в сфере политических прав. США остаются стабильными», - подчеркнула соавтор доклада Freedom House.
В условиях глобальной борьбы за демократию и гражданские свободы Freedom House рекомендует правительствам всех стран сделать соблюдение прав человека приоритетом своей внутренней и внешней политики.
Крах банка в США вызвал тревогу на Уолл-стрит
В пятницу американские федеральные власти закрыли один из крупных американских банков Silicon Valley Bank после того, как паникующие вкладчики начали массово забирать свои деньги вслед за появлением информации о шатком финансовом положении банка. Крах шестнадцатого по объему активов банка в США вызвал падение курсов акций на Нью-Йоркской бирже.
О проблемах с Silicon Valley Bank, который в основном обслуживает клиентов в Кремниевой долине, в том числе стартапы, стало известно в среду. Выяснилось , что банк потерял значительные средства, храня деньги вкладчиков в государственных облигациях, цены которых резко упали в последний год из-за подъема учетной ставки Федеральной резервной системой в качестве антиинфляционной меры.
Руководство банка попыталось провести дополнительный выпуск акций, но просочившаяся в прессу информация вызвала панику у вкладчиков. От выпуска акций пришлось отказаться, а попытка найти покупателя для банка закончилась ничем после того, как Федеральная корпорация по страхованию вкладов объявили о перехода банка под ее контроль.
Крах сравнительно крупного регионального банка с хорошей репутацией вызвал серьезную тревогу на Уолл-стрит. Главный вопрос: является ли этот случай признаком более глубоких проблем в американском банковской индустрии? Акции нескольких региональных банков рухнули в то время, как потери крупных банков были незначительны. По словам аналитиков, Silicon Valley Bank занимал особую нишу в банковском секторе, обслуживая круг клиентов в основном ограниченный Кремниевой долиной, его проблемы, скорее всего, не являются характерными для всего сектора.
В пятницу министр финансов США Джанет Йеллен обсудила ситуацию с представителями Федеральной резервной системы и Корпорации по страхованию вкладов. Йеллен выразила уверенность в надежности банковской системы и в наличии у регулирующих финансовых служб всех необходимых инструментов для поддержания ее стабильности. Вклады американцев застрахованы федеральным правительством на сумму до 250 тысяч долларов.
Крах Silicon Valley Bank – крупнейший с 2008 года. Его активы составляли больше 200 миллиардов долларов. В 2008 году жертвой финансового кризиса стал Washington Mutual bank c 300 миллиардами долларов активов.
Канада запретила импорт алюминия и стали из России
Правительство Канады 10 марта запретило импорт из России алюминия и стали, чтобы уменьшить возможности Кремля финансировать войну в Украине.
«Украина может и должна победить в этой войне, - заявила министр финансов Канады Христя Фриланд. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы ограничить доходы, необходимые Путину для ведения незаконного и варварского вторжения в Украину». Об этом сообщило агентство Reuters.
Запрещается импорт в Канаду как готовой продукции алюминиевой и сталелитейной отраслей, так и полуфабрикатов. В частности, речь идет о листовом алюминии, алюминиевых контейнерах, стальном прокате и трубах.
Канада в координации с западными союзниками приняла меры против России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Оттава ввела санкции против более чем 1600 российских лиц и компаний и поддержала Киев, направив правительству Украины помощь в размере более 5 миллиардов канадских долларов ($3,6 млрд) в виде финансовой, военной и иной поддержки.
«Мы добиваемся того, чтобы Путин не мог оплачивать свою войну, продавая Канаде алюминий и сталь и делаем это в координации с США», - заявила министр финансов Канады.
В минувшем месяце Соединенные Штаты объявили о введении 200-процентного тарифа на российскую алюминиевую продукцию. Это решение вступило в силу в пятницу 10 марта.
Доля российского алюминия в мировых поставках составляет около 6%.
Макрон и Сунак поддержат Украину, чтобы она «выиграла эту войну»
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели переговоры в Париже. Среди результатов встречи - новое соглашение о сотрудничестве в сдерживании нелегальной миграции. Со стороны Лондона будет увеличено финансирование, британская казна выделит более 220 млрд евро в течение трех лет. Французская сторона возьмет на себя обязательство усилить патрулирование береговой линии Ла-Манша.
Саммит в Париже состоялся через несколько дней после подписания между Великобританией и Европейским союзом протокола по Северной Ирландии. В связи с этим Макрон приветствовал готовность Великобритании взаимодействовать с ЕС и в свете этого «нового поворота» выразил готовность к дальнейшей поддержке Украины. Обращаясь к Сунаку, он сказал: «Ведь мы разделяем эту позицию: Россия не может и не должна выиграть эту войну», приводит слова Макрона телеканал «Евроньюс».
Когда под угрозой безопасность нашего континента, мы всегда будем на переднем плане обороны, - заверил британский премьер Риши Сунак. - Мы договорились об обучении украинских морских пехотинцев. И мы сможем дать Украине решающее преимущество на поле боя, чтобы Украина выиграла эту войну.»
Предыдущий франко-британский саммит прошел в 2018 году. Поэтому нынешнюю встречу европейские СМИ называют «новым началом во франко-британских отношениях. Сунак в интервью французскому изданию «Фигаро» назвал Макрона «большим другом» в то время, как предыдущая глава британского правительства Лиз Трасс прошлым летом колебалась, называть ли Эммануэля Макрона другом или врагом, отмечается в публикации «Евроньюс».
Главой китайского правительства стал Ли Цян – он будет отвечать за экономику
Новым премьером Госсовета Китая – главой правительства страны – утвержден Ли Цян, ранее руководивший горкомом коммунистической партии Китая в Шанхае.
Против его назначения проголосовали три человека, воздержались – восемь из порядка 3000 депутатов Всекитайского собрания народных представителей. Накануне они единогласно проголосовали за утверждение Си Цзиньпина председателем КНР на третий срок.
63-летний Ли Цян доказал свою лояльность Си Цзиньпину прошлой весной, когда на фоне пандемии COVID-19 два месяца держал население Шанхая в фактической изоляции, хотя жители жаловались на отсутствие доступа к продуктам питания, медицинской помощи и основным услугам.
В новой должности Ли Цян будет отвечать за оживление экономики Китая, которая все еще преодолевает последствия пандемийных ограничений и среди прочего сталкивается с сокращением рабочей силы и старением населения. В прошлом году экономический рост Китая замедлился до 3% – при допандемийном показателе в 6,1%.
На посту премьера Ли Цян сменил Ли Кэцяна, который занимал эту должность десять лет и был, как говорят эксперты, последним технократом на высших постах партии. Его отставка знаменует конец эпохи, когда главным критерием карьерного роста для чиновников были «опыт и эффективность, а не политическая лояльность Си Цзиньпину», считает Карл Минцнер – эксперт по китайскому законодательству и управлению из Фордхемского университета в Нью-Йорке.
Bloomberg: Анкара прекратила транзит товаров в Россию из-за давления США
Правительство Турции на фоне давления со стороны Вашингтона распорядилось с 1 марта прекратить транзит в Россию товаров, которые находятся под санкциями США и Евросоюза. Об том сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
Агентство уточняет, что Турция стала одним из главных реэкспортеров товаров для России в прошлом году. Тогда товарооборот превысил девять миллиардов долларов. В 2021 году этот показатель приближался к шести миллиардам.
Один из собеседников Bloomberg отметил, что проблем с товарами, которые сначала были импортированы в Турцию, а затем проданы России быть не должно. Он допустил, что ограничения основаны на стране-производителе продукции.
О том, что Анкара заблокировала транзит санкционных грузов в Россию, 9 марта сообщил «Коммерсантъ-ФМ» со ссылкой на представителей логистических компаний. Собеседники издания связывали остановку транзита с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена. Перед его поездкой эксперты отмечали, что Вашингтон обеспокоен тесными отношениями Турции с Москвой.
Участник акции протеста в Тбилиси потерял зрение на один глаз
Пострадавший во время разгона акции у здания парламента Грузии Заза Бириашвили потерял зрение на один глаз. Об этом изданию «Публика» сообщила его жена Майя Горгошидзе.
«Он в очень тяжелом состоянии. На правом глазу полностью потерял зрение. Глаз ему смогли сохранить, но зрение – нет. У него также сотрясение мозга», – рассказала она.
В МВД Грузии заявили, что ведут расследование по данному факту. Начальник управления криминальной полиции Теймураз Купатадзе сказал журналистам: «Я не знаю, я не могу вам сказать, как он потерял глаз… Следствие установит, где, когда и как».
МВД Грузии сегодня вновь распространило информацию о 58 пострадавших полицейских и противоправных действиях на акции, не упомянув о числе пострадавших во время разгона участников митингов, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Выбитый глаз – символ жестоких действий спецназа еще с 2019 года, во время «ночи Гаврилова». Мако Гомури, которой тогда было 18 лет, с тех пор живет с протезом. Ее глаз был выбит резиновой пулей, когда девушка возвращалась домой с работы мимо проходящей акции. Глаза были повреждены также у нескольких участников акции. Глазные повязки после этого стали в Грузии символом солидарности с пострадавшими.
«Из наших сотрудников МВД пять человек в настоящее время проходят лечение в различных медицинских учреждениях. Их жизни ничего не угрожает, но у них тяжелые травмы, которые будут преследовать их до конца жизни», - сказал сегодня директор управления криминальной полиции.
По его словам, МВД продолжает выявление лиц, нападавших на полицейских во время акции протеста и осуществлявших другие насильственные действия, и они будут наказаны по всей строгости закона. Он сказал, что участники акций 7 и 8 марта многократно превышали разрешенные законом нормы проведения собраний и митинги переросли в насильственные действия.
Купатадзе заявил, что часть демонстрантов бросали различные предметы, камни и коктейли Молотова в полицейских, пытались громить здание парламента, повредили как частные, так и полицейские автомобили. По его словам, действия полиции и спецназа были пропорциональны.
Полиция задержала 133 человек в течение двух дней. Все, кто был задержан по административным статьям, уже освобождены. Но МВД продолжает следствие по двум статьям УК - нападение на полицию и повреждение вещи, статьи 353 и 187, - сказал Купатадзе.
Сегодня же стало известно, что участник митинга в Тбилиси Торнике Акопашвили, в отношении которого ведется дело по статье уголовного кодекса, освобожден под залог в 3000 лари. Его обвиняют в нападении на полицейского. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет. Несмотря на это, прокуратура согласилась отпустить его под залог на время следствия.
Зеленский: Киев непричастен к взрывам на «Северных потоках»
Киев непричастен к взрывам на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, подобная дезинформация выгодна тем странам, которые хотят замедлить военную помощь украинской армии.
Зеленский также отметил, что подобные заявления играют только на руку Российской Федерации. Украинский лидер считает, что Украина сейчас борется не только с Россией, но и с теми, чей бизнес страдает от снижения товарооборота с Москвой. Это, как утверждает Зеленский, касается в том числе ряда стран Евросоюза.
Ранее несколько ведущих западных СМИ сообщили, что к диверсиям на российских газопроводах причастна некая проукраинская группа. Ее участники, по всей вероятности, действовали самостоятельно и не согласовывали свои действия с украинскими властями.
Зеленский назвал такие публикации в прессе очень опасными.
- В конце сентября 2022 года были повреждены три из четырех ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», неповрежденной осталась одна из труб «Северного потока – 2». Этот газопровод не был запущен в эксплуатацию: в связи с нападение России на Украину на него наложены санкции. «Северный поток – 1» был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза.
- Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, однако виновные еще устанавливаются. Власти США, Великобритании и Евросоюза заявили о целенаправленной диверсии. Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники.
- Украина обычно не комментирует или отвергает причастность к взрывам или диверсиям на территории Российской Федерации и в аннексированном Крыму. Так, например, было в случае со взрывом на мосту через Керченский пролив в октябре прошлого года. Москва тогда назвала случившееся терактом и заявила, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. Зеленский обвинения отверг. При этом Киев ранее неоднократно говорил, что что считает мост и ряд объектов в Крыму легитимной военной целью.
Украина предъявила экс-президенту Януковичу новые обвинения
Генеральная прокуратура Украины предъявила новые обвинения бывшему президенту страны Виктору Януковичу. По данным прокуратуры, в 2014 году Янукович дважды незаконно пересёк границу с Россией и переправил через неё не менее 20 человек. Кроме того, следствие считает, что он подстрекал свою охрану к дезертирству.
По версии следствия, незаконная переправка людей осуществлялась Януковичем при содействии начальника службы безопасности президента, а также представителей России. Люди попадали в Россию по морю и по воздуху. Самолёты и корабли, на которых их перевозили, принадлежали российской стороне. В те же дни он уговаривал дезертировать сотрудников охраны.
Всё это происходило в феврале 2014 года, когда Янукович был отстранён от власти в результате массовых протестов. Спустя несколько дней он покинул Украину и бежал в Россию.
В Украине Янукович заочно приговорён к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измены. Суд признал его виновным в том, что в 2014 году, во время массовых протестов на Майдане, президент обращался к России с просьбой ввести в Украину войска. Суд по новым обвинениям также будет проходить заочно.
В Сухуми и Цхинвали комментируют грузинские политические процессы
«Грузии сейчас не до Абхазии, там свои внутренние проблемы, но трудно прогнозировать, во что это выльется». Об этом секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба заявил ТАСС, комментируя происходящие в Тбилиси события.
«Нестабильность в соседнем государстве всегда должна вызывать обеспокоенность, тем более что мы слышим тревожащие нас всякие призывы [в отношении Абхазии и Южной Осетии]. Это не может нас оставлять равнодушными. Мы, в принципе, всегда в ожидании непредсказуемых действий со стороны соседнего государства, так как у нас не подписано мирное соглашение и наши взаимоотношения не вселяют оптимизма. Поэтому мы в любом случае всегда готовы к любым поворотам событий», – сказал Шамба.
Он добавил, что за все постсоветское время в Грузии «происходят постоянные потрясения», а периоды стабильности очень кратковременные.
В Комитете госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия между тем заявили, что в непрерывном режиме отслеживают ситуацию в Грузии, и отмечают, что обстановка на де-факто границе остается стабильной.
«Тенденций к ее эскалации не фиксируется», – сказано в заявлении ведомства.
В югоосетинском МИДе заявили, что «последние события в Грузии и попытки спровоцировать кризис в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Беларуси являются звеньями одной цепи».
Накануне ситуацию в Грузии по телефону обсудили главы абхазского и югоосетинского МИДов Инал Ардзинба и Ахсар Джиоев.
Они «выразили обеспокоенность нагнетанием напряженности и возможной дестабилизацией обстановки, чреватыми нежелательными последствиями в регионе Южного Кавказа».
«Была подчеркнута роль Российской Федерации как гаранта мира и безопасности в регионе», – заявили в пресс-службе югоосетинского МИДа
- На проспекте Руставели в Тбилиси во время выступления одного из участников митинга начали скандировать «Сухуми! Сухуми!», «Цхинвали! Цхинвали!». Опубликованное видео широко обсуждается в абхазском и югоосетинском сегментах соцсетей. Его прокомментировала и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
Вольский: революционный сценарий подогревают бойцы, вернувшиеся из Украины
Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которые воевали в Украине, прибыли в Грузию для того, чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию, заявил журналистам один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта», вице-спикер парламента Гия Вольский.
«Можно сказать наверняка, что из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, сторонников «Нацдвижения», это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс», – сказал Вольский.
Он добавил, что «определенная группа молодежи» пытается помешать «развитию политических процессов», указав в том числе на лидера «Единого национального движения» Левана Хабеишвили.
Ранее «Эхо Кавказа» писало о задержании вернувшегося из Украины бойца Надима Хмаладзе. Его задержали на площади Свободы в Тбилиси 8 марта по обвинению в неповиновении полиции и хулиганстве.
Хмаладзе говорит, что не совершал никакого правонарушения. Его отпустили из СИЗО, после чего Хмаладзе выступил на акции у парламента.
Он призвал участников митинга не останавливаться, добавив, что за отзывом законопроекта об «иноагентах» должен последовать «отзыв» действующих властей.
Военный призыв в Грузии не затронет студентов
В Министерстве обороны Грузии заявили, что военный призыв не станет обязательным для студентов. Об этом пишет грузинская служба Радио Свобода.
Как сообщалось ранее, в парламенте проходят слушания по новому «Кодексу обороны» Грузии. Предполагалось, что с 2025 года военный призыв мог стать обязательным для студентов.
Сейчас же в оборонном ведомстве заявили, что призыв коснется студентов лишь на добровольной основе. Они смогут выбрать приемлемые для себя условия.
Согласно действующему законодательству, учащиеся могут отсрочить военную службу до завершения обучения в вузах.
В Грузию в 2022 году инвестировали $2 млрд – статистика
Служба статистики Грузии (Грузстат) опубликовала отчет о прямых иностранных инвестициях за 2022 год. Согласно документу, объем инвестиций в прошлом году достиг двух миллиардов долларов, что на 61% больше, чем годом ранее. Такой объем инвестиций является максимальным с 2017 года.
По информации Грузстата, реинвестиции действующих предприятий составили 1,28 млрд долларов, а объем прямых инвестиций – 686 млн долларов.
Наибольшие инвестиции поступили из Великобритании – 428 миллионов долларов.
Топ-10 стран-инвесторов за 2022 год:
- Великобритания – 428 млн долларов;
- Испания – 367 млн долларов;
- США – 164 млн долларов;
- Нидерланды – 146 млн долларов;
- Ирландия – 121 млн долларов;
- Китай – 109 млн долларов;
- Турция – 106 млн долларов;
- Чехия – 86 млн долларов;
- Россия – 71 млн долларов;
- Япония – 68 млн долларов.
Отметим, что экономический рост Грузии в минувшем году составил 10.1%. Внешнеэкономический оборот вырос на 32.8%.
Лавров: события в Грузии очень напоминают киевский «Майдан»
События в Грузии очень напоминают киевский «Майдан», ситуация вокруг законопроекта об «иноагентах» была лишь поводом для начала попытки силовой смены власти, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.
«Очень похоже на киевский «Майдан». Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти», – сказал он.
Глава МИД РФ назвал лицемерными высказывания главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля по ситуации в Грузии. Ранее с критикой Борреля уже выступили представитель МИД Мария Захарова и российский сенатор Григорий Карасин.
«Несмотря на то, что в целом ряде европейских стран такие же нормы, гораздо более жестокие нормы на ту же тему существуют, господин Боррель, не моргнув глазом, заявлял, что закон, который грузины продвигают в правящей партии «Грузинская мечта», противоречит европейским ценностям, ставит блок на пути присоединения Грузии к Европейскому союзу. В общем, лицемерие, конечно, очевидное», – сказал Лавров.
Как пишет ТАСС, Лавров указал на разное отношение Запада к протестам оппозиции в Грузии и Молдове.
«В Грузии оппозиция не то, что ей можно, она обязана делать то, что она хочет, а в Молдове протесты против действующей власти осуждаются, потому что оппозиция в Грузии отражает западные интересы, а оппозиция в Молдове отражает иные интересы, а западные интересы отражает правительство и президент», – сказал он.
По словам Лаврова, события в Грузии «оркестрируются» извне, их подталкивает желание создать раздражитель у границ России.
Песков увидел в событиях в Грузии «видимую руку» США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь прокомментировал события в Грузии. Он, в частности, заявил о риске провокаций в отношении самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.
«Риски провокаций, безусловно, есть», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков говорит, что «чья-то видимая рука» пытается добавить к ситуации в Грузии антироссийские элементы.
«Ситуация, которая послужила триггером для этих народных волнений, не имеет никакого отношения к РФ. Одновременно мы видим, что чья-то рука, нельзя сказать «невидимая», она вполне видимая. Мы видим, откуда президент Грузии обращается к своему народу, она же не из Грузии обращается к грузинам и грузинкам, она обращается из Америки. И чья-то видимая рука старательно пытается добавить сюда антироссийские элементы», – сказал он.
Песков подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, и отметил, что в Кремле видят решение законотворцев снять вызвавший протесты законопроект с обсуждения.
- Отметим, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с визитом в Нью-Йорк для участия в 67-й сессии Комиссии ООН по положению женщин. После того, как парламент утвердил в первом чтении законопроект об «иноагентах», она отменила запланированные встречи и обратилась к населению. Президент поддержала участников акции, выступивших против инициативы движения «Сила народа» и правящей партии «Грузинская мечта».
Макрон: приверженность грузин демократическим ценностям услышана
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал протесты в Тбилиси и решение властей Грузии отозвать законопроект об «иноагентах», заявив, что приверженность грузин демократии не прошла незамеченной.
Накануне пост в соцсетях Макрона был опубликован на французском языке, сегодня – на грузинском.
«Приверженность грузин демократическим ценностям, свободе слова и свободе объединений услышана. Грузия, обращенная к Европе, знает, что может рассчитывать на дружбу Франции», – написал Макрон.
Ранее в ЕС заявляли, что принятие законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз. В Брюсселе похвалили правящую партию «Грузинская мечта» за решение отозвать законопроект.
FT: США призвали трейдеров не опасаться сделок с российской нефтью
США призвали несколько крупнейших сырьевых трейдеров не опасаться сделок с российской нефтью, если они проходят в пределах установленного потолка цен. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По данным источников издания, представители Минфина США встретились, в частности, с руководством компаний Trafigura и Gunvor, чтобы обсудить сделки с российской нефтью.
Несмотря на то, что Вашингтон никогда не выступал против торговли российской нефтью в рамках установленного потолка цен, крупнейшие трейдеры с осторожностью относились к таким сделкам.
«Решения должны принимать сами компании. Наша цель – сообщить, что разрешено в рамках архитектуры ограничения цен», – рассказал один из представителей администрации президента США.
Как отмечает Financial Times, потолок цен был введен, чтобы сократить доходы России, при этом администрация Байдена стремится удержать российскую нефть на международных рынках, опасаясь последствий сокращения поставок со стороны одного из крупнейших мировых экспортеров энергоресурсов.
Как подчеркнул источник в одной из компаний, трейдеры и так знают, что могут торговать российской нефтью при определенных условиях, вопрос в том, действительно ли она привлекательна с учетом всех потенциальных рисков.
- В декабре 2022 года начал действовать потолок цен на российскую нефть, экспортируемую по морю, в 60 долларов за баррель. В ответ на это президент России Владимир Путин запретил продажу российской нефти и нефтепродуктов странам, которые согласились с потолком цен.
Си Цзиньпин избран председателем КНР на третий срок
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) переизбрали Си Цзиньпина председателем КНР на третий срок, сообщает агентство «Синьхуа». Это первый случай, когда глава страны сохраняет этот пост в третий раз.
Кроме того, Си Цзиньпин также сохранил за собой пост главы Центрального военного совета КНР, отмечает «Коммерсант» обративший внимание на публикацию. Решение 2952 участника голосования приняли единогласно. Также первый вице-премьер Госсовета Хань Чжэн избран заместителем председателя КНР. Член постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Чжао Лэцзи назначен председателем постоянного комитета ВСНП.
Голосование состоялось на третьем пленарном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. Незадолго до этого депутаты также одобрили план реформы аппарата Госсовета КНР.
Госсовет является высшим исполнительным органом Китая. Окончательный план реформы до сих пор не опубликован. Известно, что он усилит «централизированное руководство» Компартии Китая и должен повысить эффективность госаппарата.
- Си Цзиньпину 69 лет. Он стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая в 2012 году, был избран председателем КНР в 2013 и 2018 годах. В 2017 и 2022 годах переизбирался генсеком ЦК Компартии.
- В феврале стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует приехать в Москву. Это первый визит китайского лидера после начавшегося год назад российского полномасштабного вторжения в Украину. Пекин, как сообщается, намерен убедить Кремль не применять в Украине ядерное оружие.
- Китай рассматривает возможность поставок в Россию беспилотников, артиллерии и боеприпасов, сообщили 25 февраля CNN и The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки. Пекин ранее опровергал наличие планов по поставкам оружия Москве.
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