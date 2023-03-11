У парламента Грузии заявлена акция по поводу правил призыва в армию

Партия «Гирчи» и основанная ею религиозная организация Biblical Freedom (Библейская свобода) анонсировали акцию на субботу, перед парламентом Грузии, в 17:00, сообщает агентство «Новости-Грузия». Требование - отмена всеобщей воинской обязанности.

На акции пройдет конкурс плакатов - победителям обещано вознаграждение в партийной криптовалюте GeD.

Либертарианцы из «Гирчи» шесть лет назад создали религиозную организацию «Христианская, евангельская, протестантская церковь – Библейская свобода». Она «благословляла на священнослужение» и таким образом давала возможность получить освобождение от армии. Поправки в Кодекс обороны эту лазейку упраздняют.

В партии считают, что армия должна состоять из мотивированных и заинтересованных людей, а обязательная военная служба - устаревшая, неэффективная и финансово затратная система, не имеющая никакого отношения к обороне и безопасности страны.

В анонсе в FB более трех тысяч человек отметились, что пойдут на акцию.

Тем временем в Министерстве обороны Грузии неожиданно заявили, что военный призыв не станет обязательным для студентов.

В парламенте проходят слушания по новому Кодексу обороны Грузии. Предполагалось, что с 2025 года военный призыв мог стать обязательным для студентов. Теперь в оборонном ведомстве заявили, что призыв коснется студентов лишь на добровольной основе и они смогут выбрать приемлемые для себя условия из трех вариантов:

Военная подготовка каждый год, летом, один полный месяц в году, на протяжении четырех лет;

Двухлетняя программа подготовки младших офицеров, параллельно с основной учебой;

Зачисление в «платный территориальный резерв», 45 дней ежегодно, программа на четыре года.

Призывной возраст в Грузии - 18-27 лет.