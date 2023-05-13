Российская авиакомпания планирует начать полеты в Тбилиси с 16 мая

Российская авиакомпания «Азимут» и грузинская Georgian Airways планируют запустить рейсы из Москвы в Тбилиси со следующей недели, если будут соблюдены последние формальности для возобновления воздушного сообщения между двумя странами. Об этом изданию РБК рассказал источник, близкий к российским властям, и подтвердил источник, близкий к «Азимуту».

Авиакомпания может приступить к полетам из Внуково в Тбилиси с 16 мая, грузинский авиаперевозчик Georgian Airways – с 18 мая, утверждают они. «Может, не 18-го [мая], а чуть попозже. Надеюсь, в ближайшие десять дней начнем полеты», - заявил РБК президент Georgian Airlines Group Тамаз Гаиашвили. По его информации, «Азимут» действительно готовится к полетам в Тбилиси со следующей недели.

Оба перевозчика уведомили Тбилисский аэропорт о рейсах из России, подтвердил РБК директор по корпоративным коммуникациям турецкого холдинга TAV Airports (управляет аэропортом грузинской столицы) Эрхан Устундаг. По словам источника издания, «Азимут» планирует летать в Тбилиси шесть раз в неделю. За информацией об этом лучше обратиться в Агентство гражданской авиации Грузии, сказал Устундаг. РБК направил запросы в это ведомство, в пресс-службы Росавиации, «Азимута» и Внуково.

Для возобновления полетов в Москву у Georgian Airways нет никаких препятствий, утверждает Гаиашвили. «Просто нужно все хорошо запланировать, учесть все обстоятельства, которые на сегодняшний день складываются», - говорит он. По его словам, выполнение остающихся формальностей для запуска рейсов в Грузии и России может занять несколько дней. Начало продажи билетов на рейсы между Тбилиси и Москвой специалисты Georgian Airways собираются обсудить в начале следующей недели.

«Мы частная компания, не можем в убыток работать, поэтому будем работать над тем, чтобы это [направление] продвинуть», - сказал он.

Об открытии прямого авиасообщения между Россией и Грузией после четырехлетнего перерыва сообщила пресс-служба Минтранса. Это произошло 10 мая, после того как соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно», - сказано в сообщении Минтранса.

Полеты будут выполняться на самолетах Superjet (именно их эксплуатирует «Азимут»), так как они принадлежат российским лизинговым компаниям и на них не распространяются санкции, запрещающие обслуживание в зарубежных аэропортах, говорит один из источников РБК.

Аналогичные воздушные суда есть у перевозчика Red Wings, который уже запросил допуск для рейсов в Грузию (у «Азимута» на линию Москва-Тбилиси есть временный допуск на семь рейсов в неделю, следует из данных Росавиации). Red Wings считает полеты в Грузию «интересными и перспективными, не только с точки зрения туристического бизнеса, а также и для делового взаимодействия и гастрономического туризма», сообщил РБК представитель перевозчика.

По данным Транспортной клиринговой палаты, в 2019 году, до введения запрета на полеты в Грузию, российские авиакомпании успели перевезти между двумя странами на регулярных рейсах 590,1 тысяч пассажиров (в 2018-м – 900,9 тысяч).

Евросоюз призвал Грузию соблюдать санкции в отношении России, введенные из-за проведения специальной военной операции на Украине, и не пускать российские самолеты на свою территорию. Об этом 11 мая заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Вслед за этим заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель сообщил о возможном вводе санкций против грузинских компаний, если они будут обслуживать российские самолеты. Но глава Georgian Airways пока не видит повода для пересмотра решения о возобновлении рейсов в Россию.