Министр культуры объявила о реформах в государственной консерватории

Министр культуры Грузии анонсирует реформу Тбилисской государственной консерватории. Начнется она со смены руководства, сообщила Тея Цулукиани во время своего выступления в парламенте.

«Сегодняшняя Тбилисская государственная консерватория должна давать нашим студентам более качественное образование, чего, к сожалению, она сделать не может. Хочу подчеркнуть, что это не недостаток работы профессорско-преподавательского состава, это очень заметный недостаток руководства, и моя вина в том, что руководство не выполняет свою функцию. Министр должен сменить руководство, и мы это обязательно сделаем несмотря на то, что некоторые люди думают, что министра это не касается», – говорит Цулукиани.

Ректор Тбилисской государственной консерватории – Нана Шарикадзе, была назначена на эту должность в 2019 году сроком на 4 года. Шарикадзе – одна из тех, кто несколько месяцев назад отреагировал критическим постом на события, происходящие в Киноцентре.

«Мне тяжело даже думать о том, что ненасытное желание приручить культуру никуда не делось. Это желание опасно в обществе, которое еще не оправилось от советских травм и страхов», - писала она в соцсетях.

Напомним, что после увольнения министром культуры Теей Цулукиани в марте нынешнего года директора Национального киноцентра Гаги Чхеидзе, последовали структурная реорганизация, другие увольнения, сокращение финансирования. Кинематографисты до сих пор требуют остановить процесс реорганизации Киноцентра и изменить порядок назначения директора.