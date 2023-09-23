В Карабахе опровергли информацию о вводе азербайджанских войск в Степанакерт

Информационный штаб непризнанного Нагорного Карабаха опроверг информацию о том, что азербайджанские войска вошли в Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди).

После нарушения азербайджанской стороной режима прекращения огня 21 сентября в пригороде Степанакерта, во избежание дальнейшего обострения ситуации, российские миротворцы были размещены в пригородах города, в том числе в Кркжанском районе, говорится в сообщении.

Из-за высоких рисков безопасности пригород Степанакерта Кркжан совершенно пуст, утром в соцсети X написал бывший госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

«Азербайджанские силы подошли к этому пригороду Степанакерта и даже вошли в первые дома. Здесь зафиксировано нарушение режима прекращения огня 21 сентября. Из-за высоких рисков безопасности весь Кркжан пуст», - приводит слова Бегларяна Радио Азатутюн.