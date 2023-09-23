Делегация Конгресса США во главе с сенатором Питерсом прибыла в Армению

Посольство США в Армении информирует и приветствует визит делегации Конгресса США в Армению во главе с сенатором Джерри Питерсом (демократ, штат Мичиган).

В ходе трехдневного (до 25 сентября) визита сенатор Питерс встретится с премьер-министром Армении, спикером Национального собрания и другими заинтересованными сторонами для обсуждения армяно-американских отношений и влияния недавних военных действий Азербайджана на армянское население непризнанного Нагорного Карабаха, отмечают в посольстве.

Сенатор Питерс отправится в Сюник, чтобы встретиться с местными чиновниками и обсудить проблемы безопасности и гуманитарные вызовы, сообщает Радио Азатутюн.

Делегация Конгресса посетила штаб-квартиру наблюдательной миссии Евросоюза в Армении.

«Мы стремимся ослабить напряженность в районах близ армяно-азербайджанской границы», - заявил глава миссии Маркус Риттер на брифинге в штаб-квартире.

Позже делегация Конгресса США посетила Корнидзор. Там, возле моста Хакари, у начала Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом, до сих пор стоят гуманитарные грузы правительства Армении, которым азербайджанская сторона так и не предоставила доступ в регион.