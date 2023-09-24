Суд над Никой Мелия, Бачо Долидзе и Звиадом Куправа отложен

Члены «Национального движения» Ника Мелия, Бачо Долидзе и Звиад Куправа были освобождены из зала суда. Суд над ними был отложен. Адвокат внес ходатайство об отсрочке процесса, которое было одобрено судьей. Судебное заседание в Тбилисском городском суде назначено на 23 октября в 12:00, сообщает Общественный вещатель Грузии.

Ника Мелия, Бачо Долидзе и Звиад Куправа были арестованы два дня назад сотрудниками правоохранительных органов.

По информации МВД, во время тычки в тбилисском районе Глдани задержанные препятствовали сотрудникам правоохранительных органов выполнять свои обязанности, оскорбляли их словесно и физически, оказывали сопротивление.