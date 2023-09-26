Президент Латвии: Грузия должна получить статус кандидата ЕС

Президент Латвии Эдгарc Ринкевичc заявил, что Грузия должна выполнить рекомендации ЕС и получить статус кандидата в члены Евросоюза. Позицию официальной Риги Ринкевичc зафиксировал после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает SOVA.

Глава государства призвал власти Грузии достичь большего прогресса в осуществлении реформ и выполнении рекомендаций для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС. Он также отметил, что абсолютное большинство грузин поддерживает европейский путь Грузии.

«Учитывая ожидания грузинского общества и значительную поддержку евроинтеграции, политические силы Грузии должны сделать все, чтобы использовать историческую возможность выполнить рекомендации Евросоюза и получить статус кандидата», - заявил Ринкевичс. Он также отметил, что Грузия должна присоединиться к общей внешней политике и политике безопасности Евросоюза, включая санкции против России.

В свою очередь, Саломе Зурабишвили подчеркнула, что поддержка Латвии в вопросе предоставления статуса кандидата Грузии является «решающей».

Напомним, в рамках своего европейского турне, целью которого является заручиться поддержкой стран-членов ЕС в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата, Зурабишвили 25 сентября провела встречу с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Согласно сообщению администрации главы государства, 27 сентября президент Грузии проведет встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

А между тем, против Саломе Зурабишвили партия власти «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента, мотивировав решение тем, что президент «грубо» нарушила Конституцию Грузии и в обход отказа правительства в осуществлении визитов в страны ЕС и Украину, организовала встречи с европейскими лидерами. Дело передано в Конституционный суд, первое слушание которого состоится 3 октября.

Глава правительства Ираклий Гарибашвили пояснил, что после того, как Саломе Зурабишвили заявила, что «Грузия не заслужила статуса», никаких других «доказательств» не требуется, чтобы правительство «утратило <к ней> доверие».