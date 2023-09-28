Председатель парламента Грузии встретился с генсеком Совета Европы

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сегодня, 28 сентября, провел встречу с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич в Дублине.

Как говорится в официальном сообщении парламента Грузии, генсек Бурич отметила непоколебимую поддержку Советом Европы территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также выразила готовность к продолжению работы над механизмами укрепления доверия.

Стороны обсудили сотрудничество Грузии и Совета Европы и дальнейшие шаги в этом направлении. Председатель парламента Грузии проинформировал Марию Пейчинович Бурич о том, как государство выполняет рекомендаций Еврокомиссии, пишет SOVA.

Встреча состоялась в рамках Европейской конференции спикеров парламентов государств-членов Совета Европы.