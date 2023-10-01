Папа Римский выразил надежду на прочное соглашение между Ереваном и Баку

В ходе своей воскресной проповеди Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность ситуацией вокруг непризнанного Нагорного Карабаха.
«Я еще раз призываю к диалогу между Азербайджаном и Арменией. Надеюсь, что переговоры между сторонами при поддержке международного сообщества приведут к прочному соглашению, которое положит конец гуманитарному кризису», - сказал он.
«Я молюсь за жертв взрыва под Степанакертом», - добавил Папа Римский.
Ранее сегодня Католикос всех армян Гарегин Второй во время общенациональной молитвы заявил: «Захватнические, геноцидные действия Азербайджана, неадекватная реакция мира, политика властей Армении в отношении Арцаха [Нагорного Карабаха – Радио Азатутюн] и раскол народа привели к потере Арцаха».
«Сегодня Республика Армения сталкивается с такой же угрозой», - заявил духовный предводитель Армянской Апостольской Церкви.
«Вызовы безопасности, территориальные потери, поспешность, проявленная в процессе установления мира под явным принуждением, образ общения правительства с общественностью создали атмосферу недоверия и вызвали праведное восстание, которое в создавшейся сложной ситуации может привести к прискорбным развитиям», - сказал Гарегин Второй, призвав власти не сеять рознь и не разделять людей.