Папа Римский выразил надежду на прочное соглашение между Ереваном и Баку

В ходе своей воскресной проповеди Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность ситуацией вокруг непризнанного Нагорного Карабаха.

«Я еще раз призываю к диалогу между Азербайджаном и Арменией. Надеюсь, что переговоры между сторонами при поддержке международного сообщества приведут к прочному соглашению, которое положит конец гуманитарному кризису», - сказал он.

«Я молюсь за жертв взрыва под Степанакертом», - добавил Папа Римский.

Ранее сегодня Католикос всех армян Гарегин Второй во время общенациональной молитвы заявил: «Захватнические, геноцидные действия Азербайджана, неадекватная реакция мира, политика властей Армении в отношении Арцаха [Нагорного Карабаха – Радио Азатутюн] и раскол народа привели к потере Арцаха».