В Грузии снимут с продаж воду «Бахмаро» с маркировкой на русском языке

Производитель питьевой воды «Бахмаро» с извинениями изымает из торговых сетей Грузии бутылки с надписями на русском языке после скандала в соцсетях.

В «Цкали Маргебели» заявили, что компания вообще не продает свою воду в России. На грузинском рынке по ошибке оказались 7776 бутылок, предназначенных для отправки в Беларусь, пишет агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на компанию.

«Мы берем на себя полную ответственность за случившееся. Чтобы исправить ситуацию и сохранить доверие наших покупателей, мы принимаем незамедлительные меры – каждая такая бутылка будет изъята из сетей. Приносим искренние извинения за указанные неудобства и недоразумение. Нам важно ваше доверие», – говорится в заявлении.

Ранее подобный скандал случился с горийским консервным заводом «Кула». Директор компании Вано Гоглидзе тогда заявил, что уберет с упаковок сока надписи на русском языке. Гоглидзе при этом говорил, что «это не русский (язык), это – кириллица, которую используют 14 стран, в том числе Беларусь, Украина, Казахстан, Молдова, Сербия, Румыния».