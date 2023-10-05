Подозреваемый в убийстве жителя Цхинвали сдался милиции

В Южной Осетии задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Цхинвали, сообщила пресс-служба МВД самопровозглашенной республики.

В ведомстве отметили, что подозреваемый в совершении преступления добровольно пришел в криминальную милицию и сдался.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении.

4 октября на улице Советская в Цхинвали между убитым и подозреваемым произошла перестрелка, в результате 29-летний житель Цхинвали скончался на месте от полученных огнестрельных ранений. Подозреваемый скрылся с места преступления. В Южной Осетии был объявлен план «Перехват».

Югоосетинской прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело.