Гарибашвили: Грузия заслуживает статуса кандидата в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принимает участие в третьем саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Перед открытием саммита глава грузинского правительства заявил:

«Нашим главным посылом будет то, что Грузия заслуживает статуса кандидата. Для нас главное, чтобы наша страна получила признание, как страна, имеющая европейскую перспективу. Теперь необходимо сделать следующий шаг со стороны европейских коллег, и страна должна получить заслуженный статус кандидата, это мой главный посыл. Конечно, темой обсуждения будет геополитическая ситуация, сложнейшая ситуация в регионе, война в Украине и, соответственно, вызовы для нас. Думаю, наше участие в конференции будет весьма плодотворным».

Ираклий Гарибашвили подчеркивает, что сегодня государство находится в «специфической» ситуации:

«У нас нет ни зонтика НАТО, никаких гарантий безопасности. Мы даже не являемся членом Евросоюза, поэтому нашей стране приходится весьма разумно маневрировать в этой тяжелейшей геополитической ситуации, которая полна этой турбулентности, но я думаю, мы справились... Самое главное, с одной стороны, мы твердо защищаем национальные интересы, безопасность нашей страны, а с другой стороны, мы в координации с международным сообществом поддерживаем Украину и украинский народ, и я думаю, что нашей главной заботой сейчас должно стать получение возможности для следующего шага - предоставление статуса кандидата», – заявил Ираклий Гарибашвили.

Напомним, что до конца года станет известно, получит ли Грузия статус кандидата на вступление в ЕС. В 2022 году Брюссель предоставил этот статус Украине и Молдове.