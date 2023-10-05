По итогам встречи Пашиняна, Макрона, Шольца и Мишеля принято совместное заявление

В Гранаде в рамках 3-го саммита Европейского политического сообщества состоялась четырехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, пишет Радио Азатутюн.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, по итогам встречи было принято совместное заявление, в котором говорится:

«Председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встретились в Гранаде с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнули свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Армении.

Они также выразили поддержку укреплению отношений ЕС-Армения во всех измерениях, исходя из потребностей Республики Армения.

Они согласились с необходимостью оказания дополнительной гуманитарной помощи Армении, поскольку последняя сталкивается с последствиями недавнего массового переселения армян Карабаха. Они подчеркнули, что эти беженцы должны иметь возможность свободно осуществлять свое право на возвращение в свои дома и места проживания без каких-либо условий, под международным контролем и с должным уважением к своей истории, культуре и правам человека.

Они по-прежнему привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности Армении (29 800 км2) и Азербайджана (86 600 км2), как упоминалось в заявлениях председателя Мишеля от 14 мая и 15 июля 2023 года.

Они призвали к строгому соблюдению принципа неприменения силы и угрозы применения силы. Они подчеркнули острую необходимость работать над делимитацией границы на основе новейших карт Генерального штаба СССР, которые были предоставлены сторонам, что также должно стать основой для дистанцирования сил, завершения мирного договора и решения всех гуманитарных вопросов.

Они призвали к расширению регионального сотрудничества и открытию всех границ, включая границу между Арменией и Турцией, а также к открытию региональных коммуникаций на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции стран, а также на основе принципа равенства и взаимности.

Европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан освободить всех удерживаемых лиц и сотрудничать, чтобы решить судьбу пропавших без вести и облегчить работу по разминированию».

Ранее сегодня, 5 октября, Европарламент принял резолюцию, в которой осудил военную операцию азербайджанской армии в Нагорном Карабахе 19 сентября. В заявлении действия Азербайджана называется неоправданным и заранее спланированным нападением, а массовый вынужденный отъезд армян сравнивается с этнической чисткой. Помимо этого, парламентарии обвинили Азербайджан в нарушении прав человека и призвали ЕС пересмотреть отношения с Баку, в том числе снизить зависимость от импорта азербайджанских энергоресурсов.